منزل 65 متر مربع مسبق الصنع ينفذ في 45 يوم

هل تظن أن في المستقبل ستتمكن التكنولوجيا المعمارية أن تقوم بتنفيذ وتشييد منزل في ما يقارب الشهرين؟ ماذا لو قلنا لك أن هذا الحلم أصبح حقيقة واقعية في يومنا هذا؟ فاليوم سنتداول الحديث عن منزل أنهى المهندسون من تنفيذه في أقل من 45 يوماً فقط! المصممون قاموا بتسمية المشروع منزل ال2020 إشارة إلى عام 2020 و السبب وراء ذلك هو أهتمام أستوديو التصميم بالنظرة المستقبلية التي يطرحها المؤتمر المعماري UIA عام 2020. و كنبذه سريعة عن محتوى و ضمون هذا المؤتمر هو سيقام في ريو دي جينيرو وهدفه الأساسي هو ألقاء الضوء على أهمية العمران و العمارة على البيئة المحيطة و إيجاد حلول سريعة لتحقيق العمارة المستدامة صاحبة البيئة. لذلك المنظور المهم يسعى المصممون في هذا المنزل بالتحديد أن تنحصر أختياراتهم في كل ما فيه كفاءة في الطاقة وجودة المواد العالية مضيفين إلى هذه القائمة سرعة التنفيذ. أثبت هذا المشروع المسبق تصنيعه كفاءة عالية من أتجاهات متعددة، فهذا النموذج في البناء و العمارة يطرحوا حلول وخيارات كثيرة للخامات مع مرونة الشكل الإنشائي.

بعد المتابعة مع أستوديو التصميم صاخب هذه المبادرة الرائعة تعرفنا على السعر التصريبي لمثل هذا المنزل وهو يتراوح بين 1200 يورو إلى 1500 يورو في المتر المربع و يتغير نسبة الأسعار مع إختلاف بعض العناصر بالتأكيد.