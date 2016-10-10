منزل 65 متر مربع مسبق الصنع ينفذ في 45 يوم

هل تظن أن في المستقبل ستتمكن التكنولوجيا المعمارية أن تقوم بتنفيذ وتشييد منزل في ما يقارب الشهرين؟ ماذا لو
قلنا لك أن هذا الحلم أصبح حقيقة واقعية في يومنا هذا؟ فاليوم سنتداول الحديث عن منزل أنهى المهندسون من تنفيذه في أقل من 45 يوماً فقط! المصممون قاموا بتسمية
المشروع
منزل ال2020
إشارة إلى عام 2020 و السبب وراء ذلك هو أهتمام أستوديو التصميم بالنظرة المستقبلية
التي يطرحها المؤتمر المعماري UIA عام 2020. و كنبذه سريعة عن محتوى و ضمون
هذا المؤتمر هو سيقام في ريو دي جينيرو وهدفه الأساسي هو ألقاء الضوء على أهمية
العمران و العمارة على البيئة المحيطة و إيجاد حلول سريعة لتحقيق العمارة
المستدامة صاحبة البيئة. لذلك المنظور المهم يسعى المصممون في هذا المنزل بالتحديد
أن تنحصر أختياراتهم في كل ما فيه كفاءة في الطاقة وجودة المواد العالية مضيفين
إلى هذه القائمة سرعة التنفيذ. أثبت هذا المشروع المسبق تصنيعه كفاءة عالية من
أتجاهات متعددة، فهذا النموذج في البناء و العمارة يطرحوا حلول وخيارات كثيرة
للخامات مع مرونة الشكل الإنشائي.
بعد المتابعة مع أستوديو التصميم صاخب هذه المبادرة الرائعة تعرفنا على السعر التصريبي لمثل هذا المنزل وهو يتراوح بين 1200 يورو إلى 1500 يورو في المتر المربع و يتغير نسبة الأسعار مع إختلاف بعض العناصر بالتأكيد.
بعدما تعرفنا على أتجاه المنزل وما يحمل من أبتكار و سبق في التصميم المستدام لنتعرف على محتواه: هو منزل ينقسم مساحته (65 متر مربع) على طابقين. الطابق الأرضي يحتوي على غرفة معيشة و نوم مع الغرف الخدمية من طبخ و حمام، أما الطابق العلوي فهو يعد جناح خاص فيه أستوديو و غرفة نوم وما يميز هذا الجناح هو أطلالته الرائعة على السماء الصافية. المنزل فيه نوافذ كبيرة لكي تشع الشمس برحابة داخل كل المساحات و كي تتدفق أشعة الشمس والأضاءة الطبيعية في أرجاء البيت فيكتفي المنزل به كمصدر أضاءة.
يعكس أختيار المصمم للمواد و الألوان داخل المنزل عن حبه الدفين لنشر طاقة تحث على الطمأنينة والسكون فبين الأخشاب الطبيعية والحوائط البيضاء نشعور برحابة و دفئ المنزل الغير معتادة و هذا دليل على أنسجام تصميم المنزل الداخلي مع الطبيعة الخارجية المحيطة للمنزل. من أهم عوامل التصميم الناجحة في هذا المنزل التي تؤدي إلى هذا الإتصال والتكامل مع البيئة الخارجية هو النوافذ الكبيرة.
كجزء حيوي وأساسي في التصميم نرى أن الحديقة تحيط المنزل من جميع الأتجاهات و مع الفتحات الواسعة يترك التصميم أنطباع قوي أن المنزل والحديقة عنصر واحد متكامل. التصميم الداخلي الذي شيد مسبقاً في مراحله الأخيرة قبل وضع الأثاث صمم بكفاءة عالية بحيث يهب فيه الرياح من خلال الفتحات بتدفق مثالي. المواد المستخدمة أيضاً لها عامل مباشر على مدى أستدامة المنزل فالأخشاب صديقة البيئة هي المادة الرئيسية في هذا المنزل.
أتجاه الوحدات ذات الفراغات المفتوحة يعد من أسلم وأذكى الطرق لمنزل يتنفس ليلاً ونهاراً، لذا أختار المصمم هنا بالتحديد هذا الأسلوب فجميع الفراغات تندمج في مساحة واحدة بلا أي فواصل لتكون المعيشة أكثر أنارة و بهجة ولكي يخلو المنزل من أي عوامل أختناق. أيضاً نجد أن الفكر التبسيطي في هذا اتصميم من أجمل ما يكون فالبساطة المثالية تكمن في تواجد كل ما لا يمكن الأستغناء عنه.
في غرفة النوم يسيطر دفئ الأخشاب على التصميم لذا أضيف كرسي بألوان مبهجة لكي يكسر المصمم من حدة الألوان الصريحة و ترك لمسة مبهجة على التصميم. لم يتجاهل أهمية تواجد شباك كبير لتمتد أشعة الشمس داخل عرفة النوم نهاراً والهواء العذب ليلاً.
في أغلب المنازل المسبق تصنيعها يكون الأنشاء مميزاً ومختلفاً بعض الشيء عن البيوت التقليدية، فنلاحظ هنا أرتفاع البنية قلالاً عن الأرض لضمان أتزان المنزل على عكس بناية المنزل على أساسات خرسانية ممتدة داخل مستوى الأرض
غرفة المعيشة بها ششاشة عرض ضخمة تجعل المشاهدة ممتعة و تضاهي جمال شاشات العرض السينمائية و قد تم أختيار توجه الشاشة بعناية و ذكاء حتى لا يكون هناك أضاءة تعكر صفو المشاهدة بل وضعت الشاشة أمام الشباك الكبير.
بالنهار تختلف هيئة المنزل طلياً فالشاشة في الحقيقة متحرة و تختبئ في السقف و تتكون المساحة مع غياب شاشة العرض على غرفة معيشة و سفرة أجتمعوا أمام المدفأة.
تعدد أستخدامات المساحة لا يجعل البيت ذكياً فحسب، ولكن المرونة المضافة في أي فراغ تتيح فرصة معيشة مثالية في مساحات صغيرة.
الرسومات الهندسية توضح بعمق أكثر ذكاء توزيع الفراغات وكيفية أستغلال التصميم الأنشائي لتهوئة وأضاءة مثالية.
لمحبي هذا الأتجاه المستدام من الفن المعماري الحديث عليك التعرف على هذه المشاريع المستدامة المبنية ذاتياً!