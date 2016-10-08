19 فكرة سهلة لحديقتك و نتيجتها مذهلة

قبل أن تفكر في تجديد حديقة بيتك إليك 19 فكرة مناسبة و سهلة التنفيذ ستجعل من تجربة تجديد الحديقة بمثابة تغييراً شاملاً و تحدياً جديداً سهل في تنفيذه كبير و مذهل في نتائجه ، فلما كانت الحديقة المكان الذي يجمع المشاهد الطبيعية و المساحة المرجوة للاسترخاء و تبادل الحديث مع العائلة و الأصدقاء لذا وضعنا في اعتبارنا اثناء تقديم تلك النماذج أن تكون متاحة للجميع و غير مقيدة لوظيفة الحديقة في اتجاه واحد و لكن تجعلها متعددة الاستخدامات ..
استخدام المستويات في تنسيق الحديقة أمر جميل لمحبي التكامل فهو يضمن لك مدخل اسطوري للحديقة و يمكنك من اضاءة عنصر الضوء على جانبي السلم كما يمكنك من استخدام المياة كما هو موضح أسفل السلم و محيطاً به في شكل ملكي رائع
استخدام الأضواء على طول الخط المستقيم لجعل الحوائط و النباتات متزينة به ليلاً فكرة رائعة خصوصاً لو كنت من محبي المكوث في الحديقة ليلاً و التمشي و التريض اليومي
استخدام الخشب في الحديقة بألوان داكنة له رونق و بهاء خصوصاً لو كانت تلك الأخشاب مصممة بشكل ماهر لتكون في بعض المكونات وفي الأرضيات فمزيج الخشب و النبات من أجمل ما تراه أعين محبي الطبيعة و مشتقاتها
يمكنك أن تقوم بعمل مستوى أدني في الحديقة لو كنت من عشاق الرومانسية والشاعرية ، حيث ستكون تلك الحفرة بمثابة كبسولة زمنية تنقلك من كل مشاغلك اليومية لفضاء آخر من الهدوء و التأمل
الماء عنصر لا يمكن التخلي عنه خصوصاً في الحدائق التي يوجد به النبات بكثرة فهو مكمل طبيعي له و لو تم تصميمه بشكل مبتكر سيكون ذلك تميزاً رائعاً لا يتكرر
انطلق للهواء الطلق و خصص حديقتك لجو عائلي أنيق و استخدم التعريشة العليا فوق مكان تجمع العائلة وا لاصدقاء في الوسط فهي ستسمح بتظليل المكان نهاراً و اضاءته و تسليط المصابيح فوقه ليلاً
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اخلق مساحة للاسترخاء و التأمل الفردي في جزء من حديقتك عن طريق تخصيص الكراسي القطنية المخصصة للحدائق حيث يمكنك انتقاء الالوان الفاتحة الجريئة التي ستضيف لمحيط حديقتك و تساعدك على المكوث بها وقتاً أطول
النباتات لا يمكن التخلي عنها في الحدائق الأنيقة فهي تسمى حديقة بوجود النبات فيها، عليك اختيار الانواعا لنباتية الجذابة و غير الشهيرة لتحقق مبدأ الانبهار على أكمل وجه
الضوء المسلط بعناية على الأثاث و النبات في الحدائق يجعل الحديقة مختلفة تماماً عن أوقات الصباح، يجعلها فضاءاً رائعاً لقضاء أوقات رومانسية سعيدة
الخزيران يعطي شكلاً جميلاً في تزيين جدران الحديقة ، عليك باستخدام الخزيران على نطاق ضيق على جدران حديقتك و لا تتوسع في استخدامه و لكن اجعله مختفياً في مساحات مخصصة مثل الممرات أو الزوايا البعيدة
استخدام زاوية صغيرة لتجعل في حديقتك منفذاً لوجود النبات و اللون الأخضر البهيج فيها ، فلا مفر من وجود الزروع و الخضرة في الحديقة حتى لو كانت صغيرة الحجم .
حاول أن تجعل الجدار المقابل لغرفة معيشتك أشبة بالحديقة في تكوينه و محتوياته، و هذا عن طريق إيجاد مساحة بين الحائط و بين حائط زجاجي إضافي على مسافة جيدة كلما كانت المساحة المحيطة بالغرفة تسمح بذلك .
التفاصيل الصغيرة من أكثر العوامل المؤثرة في جذب الانتباه و يمكنك تطبيق ذلك المبدأ الديكوري في حديقتك عن طريق تخصيص بعض التفاصيل في كل زاوية فيها، الكتل الصخرية و كشافات الضوء و التركيبات النباتية الأنيقة كلها حلول لزوايا الحديقة
استخدم جداراً من الأحجار أو على شاكلتها من السيراميك أو الطوب، و هو ما سيجعل هناك تمازجاً مع الانطلاق و الهواء الطلق الذي يحيط بالحديقة حتى لو كانت تفاصيلها ليست طبيعية فجو السماء يعتبر مسيطراً على أي مساحة دون سقف
النار من عناصر الطبيعة التي تجضب العينين في حركتها في الهواء الطلق، لا تحرم نفسك من رؤية حركة النار و التأمل فيها و حقق مزيداً من الرومانسية و الشعور بالهدوء و الدفء من خلالها .
هل تتذكر آخر مرة كنت فيها على الشاطيء و كانت توجد فيها تلك السرائر المريحة للغاية و المحاطة بكل عوامل الطبيعة و التي لا يوجد بينها و بين السماء حواجز، كل تلك المزايا ستجعلك تنفذ مارأيته علىا لشاطيء في منزلك و في حديقتك الخاصة بكل سهولة
اخلق مساحة مريحة و رومانسية و شاعرية للجلوس وجهاً لوجه مع الأقارب و الأحباب و في وسط النار ما يشكل مدفأة في أوقات الشتاء القارص التي لن تمنعك من الخروج إلى الاستمتاع بالهواء المنعش في حديقتك
قسم حديقتك بعناية و اجعل فيها طريقاً سهل الممشى، قسم الزوايا و الجوانب لتكون أماكن للجلوس و اجعل الوسط مخصصاً للطريق و لا تنس التقسيم الذكي الذي يوفر المساحة خصوصاً لو كانت الحديقة صغيرة في مساحتها
لطريق المؤدي لحديقتك لا يقل في اهميته عما هو بداخلها ، اعتني جداً بذلك الممر و اضف اليه لمسات من الديكور المستخدم في الحديقة مثل هذا النموذج الذي اضفى عليه لمسات خشبية مستخدمة أصلاً في داخل الحديقة الأنيقة