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19 فكرة سهلة لحديقتك و نتيجتها مذهلة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify بلكونة أو شرفة
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قبل أن تفكر في تجديد حديقة بيتك إليك 19 فكرة مناسبة و سهلة التنفيذ ستجعل من تجربة تجديد الحديقة بمثابة تغييراً شاملاً و تحدياً جديداً سهل في تنفيذه كبير و مذهل في نتائجه ، فلما كانت الحديقة المكان الذي يجمع المشاهد الطبيعية و المساحة المرجوة للاسترخاء و تبادل الحديث مع العائلة و الأصدقاء لذا وضعنا في اعتبارنا اثناء تقديم تلك النماذج أن تكون متاحة للجميع و غير مقيدة لوظيفة الحديقة في اتجاه واحد و لكن تجعلها متعددة الاستخدامات ..

1- مستويات مختلفة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

استخدام المستويات في تنسيق الحديقة أمر جميل لمحبي التكامل فهو يضمن لك مدخل اسطوري للحديقة و يمكنك من اضاءة عنصر الضوء على جانبي السلم كما يمكنك من استخدام المياة كما هو موضح أسفل السلم و محيطاً به في شكل ملكي رائع

2- خطوط مضيئة مستقيمة

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines حديقة
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

استخدام الأضواء على طول الخط المستقيم لجعل الحوائط و النباتات متزينة به ليلاً فكرة رائعة خصوصاً لو كنت من محبي المكوث في الحديقة ليلاً و التمشي و التريض اليومي 

3- خشبي

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest حديقة خشب White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

استخدام الخشب في الحديقة بألوان داكنة له رونق و بهاء خصوصاً لو كانت تلك الأخشاب مصممة بشكل ماهر لتكون في بعض المكونات وفي الأرضيات فمزيج الخشب و النبات من أجمل ما تراه أعين محبي الطبيعة و مشتقاتها

4- حفرة بأسلوب جديد

Residência Cruz, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA حديقة
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

يمكنك أن تقوم بعمل مستوى أدني في الحديقة لو كنت من عشاق الرومانسية والشاعرية ، حيث ستكون تلك الحفرة بمثابة كبسولة زمنية تنقلك من كل مشاغلك اليومية لفضاء آخر من الهدوء و التأمل

5- نافورة حديثة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الماء عنصر لا يمكن التخلي عنه خصوصاً في الحدائق التي يوجد به النبات بكثرة فهو مكمل طبيعي له و لو تم تصميمه بشكل مبتكر سيكون ذلك تميزاً رائعاً لا يتكرر

6- تعريشة غرفة للجلوس

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

انطلق للهواء الطلق و خصص حديقتك لجو عائلي أنيق و استخدم التعريشة العليا فوق مكان تجمع العائلة وا لاصدقاء في الوسط فهي ستسمح بتظليل المكان نهاراً و اضاءته و تسليط المصابيح فوقه ليلاً

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7- مساحة للاسترخاء

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

اخلق مساحة للاسترخاء و التأمل الفردي في جزء من حديقتك عن طريق تخصيص الكراسي القطنية المخصصة للحدائق حيث يمكنك انتقاء الالوان الفاتحة الجريئة التي ستضيف لمحيط حديقتك و تساعدك على المكوث بها وقتاً أطول

8- أوعية للنباتات

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

النباتات لا يمكن التخلي عنها في الحدائق الأنيقة فهي تسمى حديقة بوجود النبات فيها، عليك اختيار الانواعا لنباتية الجذابة و غير الشهيرة لتحقق مبدأ الانبهار على أكمل وجه 

9- إضاءة

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design حديقة
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

الضوء المسلط بعناية على الأثاث و النبات في الحدائق يجعل الحديقة مختلفة تماماً عن أوقات الصباح، يجعلها فضاءاً رائعاً لقضاء أوقات رومانسية سعيدة

10 – الخزيران

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة بوص/ بامبو
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

الخزيران يعطي شكلاً جميلاً في تزيين جدران الحديقة ، عليك باستخدام الخزيران على نطاق ضيق على جدران حديقتك و لا تتوسع في استخدامه و لكن اجعله مختفياً في مساحات مخصصة مثل الممرات أو الزوايا البعيدة

11- زاوية بحديقة صغيرة

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

استخدام زاوية صغيرة لتجعل في حديقتك منفذاً لوجود النبات و اللون الأخضر البهيج فيها ، فلا مفر من وجود الزروع و الخضرة في الحديقة حتى لو كانت صغيرة الحجم .

12- جدار أخضر

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

حاول أن تجعل الجدار المقابل لغرفة معيشتك أشبة بالحديقة في تكوينه و محتوياته، و هذا عن طريق إيجاد مساحة بين الحائط و بين حائط زجاجي إضافي على مسافة جيدة كلما كانت المساحة المحيطة بالغرفة تسمح بذلك .

13- تفاصيل في كل الزوايا

Referenzen II, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة حجر
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

التفاصيل الصغيرة من أكثر العوامل المؤثرة في جذب الانتباه و يمكنك تطبيق ذلك المبدأ الديكوري في حديقتك عن طريق تخصيص بعض التفاصيل في كل زاوية فيها، الكتل الصخرية و كشافات الضوء و التركيبات النباتية الأنيقة كلها حلول لزوايا الحديقة 

14- كساء حجري

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores حديقة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

استخدم جداراً من الأحجار أو على شاكلتها من السيراميك أو الطوب، و هو ما سيجعل هناك تمازجاً مع الانطلاق و الهواء الطلق الذي يحيط بالحديقة حتى لو كانت تفاصيلها ليست طبيعية فجو السماء يعتبر مسيطراً على أي مساحة دون سقف

15- موقد و اشعال للنار

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

النار من عناصر الطبيعة التي تجضب العينين في حركتها في الهواء الطلق، لا تحرم نفسك من رؤية حركة النار و التأمل فيها و حقق مزيداً من الرومانسية و الشعور بالهدوء و الدفء من خلالها .

16- سرائر في الحديقة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هل تتذكر آخر مرة كنت فيها على الشاطيء و كانت توجد فيها تلك السرائر المريحة للغاية و المحاطة بكل عوامل الطبيعة و التي لا يوجد بينها و بين السماء حواجز، كل تلك المزايا ستجعلك تنفذ مارأيته علىا لشاطيء في منزلك و في حديقتك الخاصة بكل سهولة 

17- خلق مساحة مريحة

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

اخلق مساحة مريحة و رومانسية و شاعرية للجلوس وجهاً لوجه مع الأقارب و الأحباب و في وسط النار ما يشكل مدفأة في أوقات الشتاء القارص التي لن تمنعك من الخروج إلى الاستمتاع بالهواء المنعش في حديقتك

18- مناطق محددة

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura حديقة
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

قسم حديقتك بعناية و اجعل فيها طريقاً سهل الممشى، قسم الزوايا و الجوانب لتكون أماكن للجلوس و اجعل الوسط مخصصاً للطريق و لا تنس التقسيم الذكي الذي يوفر المساحة خصوصاً لو كانت الحديقة صغيرة في مساحتها

19- طريق الحديقة الجميلة

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج بوص/ بامبو Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

لطريق المؤدي لحديقتك لا يقل في اهميته عما هو بداخلها ، اعتني جداً بذلك الممر و اضف اليه لمسات من الديكور المستخدم في الحديقة مثل هذا النموذج الذي اضفى عليه لمسات خشبية مستخدمة أصلاً في داخل الحديقة الأنيقة 

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