19 فكرة سهلة لحديقتك و نتيجتها مذهلة

قبل أن تفكر في تجديد حديقة بيتك إليك 19 فكرة مناسبة و سهلة التنفيذ ستجعل من تجربة تجديد الحديقة بمثابة تغييراً شاملاً و تحدياً جديداً سهل في تنفيذه كبير و مذهل في نتائجه ، فلما كانت الحديقة المكان الذي يجمع المشاهد الطبيعية و المساحة المرجوة للاسترخاء و تبادل الحديث مع العائلة و الأصدقاء لذا وضعنا في اعتبارنا اثناء تقديم تلك النماذج أن تكون متاحة للجميع و غير مقيدة لوظيفة الحديقة في اتجاه واحد و لكن تجعلها متعددة الاستخدامات ..