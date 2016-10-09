11 فكرة رائعة لإضاءة بيتك من الخارج وجعله ملفت للأنظار

استخدام الضوء بإبداع على الجدران خارج منزلك في الهواء الطلق له أصول و قواعد ، و نعني بخارج المنزل هنا كل ما هو ليس له سقف و يقع في نطاق بيتك ، كالحديقة و المدخل و الواجهة و البلكون، حيث يمكنك بكل سهولة أن تجعل ما هو خارج الجدران تجربة مثيرة بأضواء مثيرة و جرئية ، سنعرف في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مختلفة حول كيفية استخدام الضوء في تلك الأماكن لتكون فعالة و جديرة بالاقتناء ..