11 فكرة رائعة لإضاءة بيتك من الخارج وجعله ملفت للأنظار

استخدام الضوء بإبداع على الجدران خارج منزلك في الهواء الطلق له أصول و قواعد ، و نعني بخارج المنزل هنا كل ما هو ليس له سقف و يقع في نطاق بيتك ، كالحديقة و المدخل و الواجهة و البلكون، حيث يمكنك بكل سهولة أن تجعل ما هو خارج الجدران تجربة مثيرة بأضواء مثيرة و جرئية ، سنعرف في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مختلفة حول كيفية استخدام الضوء في تلك الأماكن لتكون فعالة و جديرة بالاقتناء ..
يمكنك استخدام الضوء لترسم زخارف هندسية على الجدران الخارجية و ليكن الشكل الهندسي رسمي قدر الإمكان ليكون مدخل بيتك، الشكل في هذا النموذج عبارة عن معينات متقاطعة و طريقة تسليط الضوء فيها تتسم بتركيب المصابيح على الشكل المراد اظهاره و من بعدها نضبط اتجاهه ليتلاقى مع الباقين
إن طريقة التتابع الضوئي و المتكرر بشكل واحد غالباً ما تكون محببة في الحدائق لاعطاء انطباع بالاتساع و بالرومانسية و هو ما تحقق تماماً في هذا النموذج الراقي الذي نراه أمامنا
ينبغي أن نستخدم الضوء بطريقة موحدة في كل حائط فلو أردنا أن نستخدمه مخصصاً للمدخل الرئيسي فيمكننا أن نصنع ضوءاً بطول الحائط عن طريق مصباح يضيء من الاعلى و من الأسفل في الوقت ذاته ليغطي الحائط تماماً بألوان قريبة من لون طلائه
تلوين الشجر بواسطة الضوء الملون أمر شيق للغاية و يأخذك لعالم آخر سحري، و يغير مما اعتادت العين على رؤيته ، تخيل مثلاً الشجرة سيقانها بنفسجية كما في المثال و أوراقها ليست بخضراء تماماً، و هذا الاسلوب يتم في الحدائق الواسعة التي يوجد بها اشجار تسمح بانعكاس الضوء عليها و تكون بعيدة قدر الإمكان من حدود البيت
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نموذج استخدام الضوء من الأعلى لأسفل و وسط الجدار اسلوب متبع في الجداريات الأكثر خشونة مثل الرخام و الحجر و الصخور، فهو يوضع الخطوط الطبيعية لتعرجاتهم و هذا النموذج رائع لعشاق الطبيعة
الضوء يخصص المكان المستخدم فيه و يميزه بكل سهولة عما هو حوله، فيمكنك استخدام أضواء شاعرية حول مكان الجلوس المخصص في الحديقة ليجعله مميزاً و أكثر انسجاماً
من أكثر النماذج سحراً هي الاستخدام الرائع للأضواء من جهة الأرض، ففي هذا النموذج شكلين مميزين لتلك الطريقة الفريدة، سنجد أمام الكرسي الضوء المستطيل في الأرضية و في محيط النباتات في الحديقة تسليطاً للضوء عليها من الأسفل للأعلى و هو ما افاد المظهر الراقي للحديقة بشكل عام و يشعرك بالخصوصية و التميز
الضوء على جانبي الممر يرفع من قدر و شعور الترحيب لمن يزورك و يقصد بيتك من معارفك و أصدقائك، حاول أن ترحب بالجميع عن طريق اضافة أضواء على جانبي ممر مدخل بيتك
في خارج منزلك ستلاحظ أن هناك أماكن غير قادرة على الظهور حتى لو كنت تستخدم مقدار كبير منا لاضاءة، من تلك المناطق هي درجات السلم، حتى يتم اظهارها بشكل أنيق و جذاب يمكنك استخدام المصابيح الصغيرة القوية على جانب واحد فقط فيها ستشعر أنك في طريق نحو النجوم
الضوء خلف النبات منبئ على الغموض، حب التأمل و الجلوس بمفردك في حالة تفكر و تركيز، هذا نموذجك المفضل في تلك الحالة الشعورية الفريدة ، الضوء خلف النبات هاديء و يميز كل ما هو حوله