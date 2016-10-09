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11 فكرة رائعة لإضاءة بيتك من الخارج وجعله ملفت للأنظار

Mohammed Awad Mohammed Awad
Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
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استخدام الضوء بإبداع على الجدران خارج منزلك في الهواء الطلق له أصول و قواعد ، و نعني بخارج المنزل هنا كل ما هو ليس له سقف و يقع في نطاق بيتك ، كالحديقة و المدخل و الواجهة و البلكون، حيث يمكنك بكل سهولة أن تجعل ما هو خارج الجدران تجربة مثيرة بأضواء مثيرة و جرئية ، سنعرف في كتاب الأفكار هذا 11 فكرة مختلفة حول كيفية استخدام الضوء في تلك الأماكن لتكون فعالة و جديرة بالاقتناء ..

1- اشكال هندسية

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

يمكنك استخدام الضوء لترسم زخارف هندسية على الجدران الخارجية و ليكن الشكل الهندسي رسمي قدر الإمكان ليكون مدخل بيتك، الشكل في هذا النموذج عبارة عن معينات متقاطعة و طريقة تسليط الضوء فيها تتسم بتركيب المصابيح على الشكل المراد اظهاره و من بعدها نضبط اتجاهه ليتلاقى مع الباقين

2- تتابع ضوئي

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

إن طريقة التتابع الضوئي و المتكرر بشكل واحد غالباً ما تكون محببة في الحدائق لاعطاء انطباع بالاتساع و بالرومانسية و هو ما تحقق تماماً في هذا النموذج الراقي الذي نراه أمامنا

3- متوافق مع الجدران

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

ينبغي أن نستخدم الضوء بطريقة موحدة في كل حائط فلو أردنا أن نستخدمه مخصصاً للمدخل الرئيسي فيمكننا أن نصنع ضوءاً بطول الحائط عن طريق مصباح يضيء من الاعلى و من الأسفل في الوقت ذاته ليغطي الحائط تماماً بألوان قريبة من لون طلائه

4- ضوء الشجر

Villa particulier ALPES MARITIMES, Artlight Design Artlight Design حديقة
Artlight Design

Artlight Design
Artlight Design
Artlight Design

تلوين الشجر بواسطة الضوء الملون أمر شيق للغاية و يأخذك لعالم آخر سحري، و يغير مما اعتادت العين على رؤيته ، تخيل مثلاً الشجرة سيقانها بنفسجية كما في المثال و أوراقها ليست بخضراء تماماً، و هذا الاسلوب يتم في الحدائق الواسعة التي يوجد بها اشجار تسمح بانعكاس الضوء عليها و تكون بعيدة قدر الإمكان من حدود البيت 

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5- الأضواء من الأعلى

Côte d’Azur - Feeling zwischen Rhein und Eifel, Solarlux GmbH Solarlux GmbH مسبح
Solarlux GmbH

Solarlux GmbH
Solarlux GmbH
Solarlux GmbH

نموذج استخدام الضوء من الأعلى لأسفل و وسط الجدار اسلوب متبع في الجداريات الأكثر خشونة مثل الرخام و الحجر و الصخور، فهو يوضع الخطوط الطبيعية لتعرجاتهم و هذا النموذج رائع لعشاق الطبيعة 

6- تخصيص مكان

Pergola Earth Designs حديقة خشب نقي
Earth Designs

Pergola

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

الضوء يخصص المكان المستخدم فيه و يميزه بكل سهولة عما هو حوله، فيمكنك استخدام أضواء شاعرية حول مكان الجلوس المخصص في الحديقة ليجعله مميزاً و أكثر انسجاماً

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7- اضواء ارضية

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

من أكثر النماذج سحراً هي الاستخدام الرائع للأضواء من جهة الأرض، ففي هذا النموذج شكلين مميزين لتلك الطريقة الفريدة، سنجد أمام الكرسي الضوء المستطيل في الأرضية و في محيط النباتات في الحديقة تسليطاً للضوء عليها من الأسفل للأعلى و هو ما افاد المظهر الراقي للحديقة بشكل عام و يشعرك بالخصوصية و التميز

8- اضواء الممر

Casas Trapecio, INDICO INDICO حديقة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

الضوء على جانبي الممر يرفع من قدر و شعور الترحيب لمن يزورك و يقصد بيتك من معارفك و أصدقائك، حاول أن ترحب بالجميع عن طريق اضافة أضواء على جانبي ممر مدخل بيتك

9- تدرج السلم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في خارج منزلك ستلاحظ أن هناك أماكن غير قادرة على الظهور حتى لو كنت تستخدم مقدار كبير منا لاضاءة، من تلك المناطق هي درجات السلم، حتى يتم اظهارها بشكل أنيق و جذاب يمكنك استخدام المصابيح الصغيرة القوية على جانب واحد فقط فيها ستشعر أنك في طريق نحو النجوم

10 – خلف النبات

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

الضوء خلف النبات منبئ على الغموض، حب التأمل و الجلوس بمفردك في حالة تفكر و تركيز، هذا نموذجك المفضل في تلك الحالة الشعورية الفريدة ، الضوء خلف النبات هاديء  و يميز كل ما هو حوله 

11- في كل التفاصيل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

من النماذج المبهرة و الذي تظهر فيه استخدامات الضوء في كل تفصيلة ، لاحظ استخدام الضوء في الفراغات في الجدران و كذلك حول النبات و أيضاً حول و اسفل درجات السلم و في الممر فوق الماء ، كل ذلك يجعل ما حول منزلك كقطعة من عالم سحري بمجرد فكرة بسيطة 

44 فكرة لاستخدامات الباليتات يمكنك اقتباسها
استخدم الضوء بفن في بيتك

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