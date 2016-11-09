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تصميمات للمطبخ المناسب لك ولذوقك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Numero Uno, doimo cucine doimo cucine مطبخ
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انتهى فصل الصيف وبدء الخريف ونحن على استعداد لأستقبال فصل الشتاء، الوقت الذى يعتبر الأنسب للتغير وأضافة بعض اللمسات المميزة على المنزل بالكامل، ولكن البداية اليوم ستكون مع المطبخ اذا كنت تسعى إلى أضافة بعض التغييرات والاختلاف عليه مع تغيير الفصول إليك ما تبحث عنه، نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم مجموعة تصاميم مميزة جداً للمطابخ ستلهمك بتجديد مطبخك حسب ما يتناسب مع ذوقك.

الطبيعة والبساطة معاً

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

أول الأفكار لتصميم المطبخ معنا اليوم هو تصميم طبيعى ومألوف جداً يتميز بالألفة والحميمية، مطبخ اجتمعت فيه عناصر الطبيعة معاً بشكل بسيط، المطبخ مصمم باللون الأبيض بالكامل الأرضيات، الجدران وحتى اختيار الأثاث كله اللون الأبيض كان السمة الأساسية له بالكامل، مع الأضاءة القوية فى منتصف المطبخ وعناصر الطبيعة التى اكتملت داخل المطبخ وأعطت له لمسة حميمية ومبهجة.

عملية وأناقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ بتصميم عملى وأنيق،و يعتبر هو الأنسب والأفضل لأصحاب الشخصية العملية، مطبخ عصري جداً اجتمعت فيه كل العناصر العملية وكل ما تحتاج إليه، أرضيات خشبية ولكن رمادية اللون لتعطى المطبخ مزيد من الأناقة، المطبخ مصمم باللون الأبيض بالكامل مع استغلال الأضاءة الطبيعية بشكل أعطى للمطبخ مزيد من الجمال.

مريح وريفى

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores مطبخ
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

هناك شخصيات تعشق الشعور بالدفئ وهى شخصيات بيتوتية بطبعها وتحب بيتها وعائلتها كثيراً، لذلك دائماً يميلون إلى كل شئ يشعرهم بالدفئ والراحة، ولا شئ من الممكن أن يجعلهم يشعروا بذلك سوى تصميم بلمسة ريفية بما يمتاز به النمط الريفى من دفئ وحميمية واضحة، لذلك تصميم هذا المطبخ هو الأنسب بالنسبة لهم، فهو مطبخ عصري بلمسة ريفية واضحة فى تصميمه.

الرفاهية الخيار الأفضل

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

 هذا هو المطبخ الذى سيعشقة عشاق التفاصيل الراقية، مطبخ مصمم من الرفاهية فى كل تفاصيله، مطبخ أمريكان ستايل مع بعض اللمسات من الرفاهية فى تصميم مطبخ متميز.

نظام وبساطة

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

من يعشقون النظام بشدة ويميلون إلى البساطة فى كل شئ، تصميم هذا المطبخ مثالى جداً لأصحاب الشخصيات المنظمة، مطبخ بسيط فى كل تفاصيله من اختيار الألوان التى مزجت بين الأبيض والخشب إلى اختيار الأثاث البسيط والأنيق، مع الاعتماد على أماكن تخزين كثيرة داخل المطبخ حتى يتحقق النظام والهدوء داخل التصميم.

الأناقة والكلاسيكية

Eigentijdse bungalow, Lab32 architecten Lab32 architecten مطبخ
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

من يحبون الأناقة والكلاسيكية بشدة ويميلون إليها فى أى شئ، هم من سيعشقون هذا المطبخ عندما يروا للمرة الأولى، مطبخ أنيق بتفاصيل كلاسيكية مميزة جداً.

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عملى ومختلف

Numero Uno, doimo cucine doimo cucine مطبخ
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

 محبى العملية والأختلاف هذا المطبخ  مثالى ومناسب جداً للشخصيات العملية والمختلفة، مطبخ عملى وبسيط ولكنه قوى وواضح فى تصميمه.

حيوي ومبهج

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

 أصحاب الشخصيات الحيوية المحبة للحياة، لذلك يميلون للألوان ولكل شئ نابض بالحياة وحيوى فى التصميم فهو ببساطة يعكس تفاصيل روحهم المبهجة، لذلك هذا المطبخ هو أنسب بالنسبة لهم ومن التصاميم التى ستلفت انتباهم مطبخ بسيط ودافئ، ومبهج فى اختيار ألوانه وذوق الأثاث كما نرى.

عملى وعصري

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP مطبخ
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

محبى العصرية والعملية شخصيات بدورها تعشق الحياة العملية وتعشق كل شئ عصري وأنيق يساعدهم على مواكبة رتم حياتهم السريع، لذلك تصمبم هذا المطبخ مميز جداً فهو تصميم لمطبخ عملى جداً بتفاصيل وديكورات عصرية متميزة.

شخصية قوية

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz مطبخ
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

أصحاب الشخصيات القوية والواضحة جداً،  هذا المطبخ هو ما يبحثون عنه، مطبخ بتصميم واضح وأنيق يعبر وبقوة عن شخصياتهم القوية والمتميزة.

بداع وتمييز

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

 محبى كل شئ مبدع ومتميز، تصميم هذا المطبخ هو بالظبط ما تبحثون عنه ، مطبخ مبدع بتفاصيل أنيقة جداً، المزج بين الألوان الأسود الكلاسيكى الأنيق مع الأحمر النارى الصارخ بالحياة جعل تصميم مطبخ متميز بشكل كبير وواضح.

حديث ورجعى

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

 أصحاب الشخصيات التناقضية التى تجمع بين الشئ ونقيضه دائماً، تصميم هذا المطبخ هو الأنسب لشخصياتهم تصميم يجمع بين النمط العصري والنمط الرجعى معاً فى تصميم واحد أنيق ومميز.

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