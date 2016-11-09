تصميمات للمطبخ المناسب لك ولذوقك

انتهى فصل الصيف وبدء الخريف ونحن على استعداد لأستقبال فصل الشتاء، الوقت الذى يعتبر الأنسب للتغير وأضافة بعض اللمسات المميزة على المنزل بالكامل، ولكن البداية اليوم ستكون مع المطبخ اذا كنت تسعى إلى أضافة بعض التغييرات والاختلاف عليه مع تغيير الفصول إليك ما تبحث عنه، نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم مجموعة تصاميم مميزة جداً للمطابخ ستلهمك بتجديد مطبخك حسب ما يتناسب مع ذوقك.
أول الأفكار لتصميم المطبخ معنا اليوم هو تصميم طبيعى ومألوف جداً يتميز بالألفة والحميمية، مطبخ اجتمعت فيه عناصر الطبيعة معاً بشكل بسيط، المطبخ مصمم باللون الأبيض بالكامل الأرضيات، الجدران وحتى اختيار الأثاث كله اللون الأبيض كان السمة الأساسية له بالكامل، مع الأضاءة القوية فى منتصف المطبخ وعناصر الطبيعة التى اكتملت داخل المطبخ وأعطت له لمسة حميمية ومبهجة.
مطبخ بتصميم عملى وأنيق،و يعتبر هو الأنسب والأفضل لأصحاب الشخصية العملية، مطبخ عصري جداً اجتمعت فيه كل العناصر العملية وكل ما تحتاج إليه، أرضيات خشبية ولكن رمادية اللون لتعطى المطبخ مزيد من الأناقة، المطبخ مصمم باللون الأبيض بالكامل مع استغلال الأضاءة الطبيعية بشكل أعطى للمطبخ مزيد من الجمال.
هناك شخصيات تعشق الشعور بالدفئ وهى شخصيات بيتوتية بطبعها وتحب بيتها وعائلتها كثيراً، لذلك دائماً يميلون إلى كل شئ يشعرهم بالدفئ والراحة، ولا شئ من الممكن أن يجعلهم يشعروا بذلك سوى تصميم بلمسة ريفية بما يمتاز به النمط الريفى من دفئ وحميمية واضحة، لذلك تصميم هذا المطبخ هو الأنسب بالنسبة لهم، فهو مطبخ عصري بلمسة ريفية واضحة فى تصميمه.
هذا هو المطبخ الذى سيعشقة عشاق التفاصيل الراقية، مطبخ مصمم من الرفاهية فى كل تفاصيله، مطبخ أمريكان ستايل مع بعض اللمسات من الرفاهية فى تصميم مطبخ متميز.
من يعشقون النظام بشدة ويميلون إلى البساطة فى كل شئ، تصميم هذا المطبخ مثالى جداً لأصحاب الشخصيات المنظمة، مطبخ بسيط فى كل تفاصيله من اختيار الألوان التى مزجت بين الأبيض والخشب إلى اختيار الأثاث البسيط والأنيق، مع الاعتماد على أماكن تخزين كثيرة داخل المطبخ حتى يتحقق النظام والهدوء داخل التصميم.
من يحبون الأناقة والكلاسيكية بشدة ويميلون إليها فى أى شئ، هم من سيعشقون هذا المطبخ عندما يروا للمرة الأولى، مطبخ أنيق بتفاصيل كلاسيكية مميزة جداً.
محبى العملية والأختلاف هذا المطبخ مثالى ومناسب جداً للشخصيات العملية والمختلفة، مطبخ عملى وبسيط ولكنه قوى وواضح فى تصميمه.
أصحاب الشخصيات الحيوية المحبة للحياة، لذلك يميلون للألوان ولكل شئ نابض بالحياة وحيوى فى التصميم فهو ببساطة يعكس تفاصيل روحهم المبهجة، لذلك هذا المطبخ هو أنسب بالنسبة لهم ومن التصاميم التى ستلفت انتباهم مطبخ بسيط ودافئ، ومبهج فى اختيار ألوانه وذوق الأثاث كما نرى.
محبى العصرية والعملية شخصيات بدورها تعشق الحياة العملية وتعشق كل شئ عصري وأنيق يساعدهم على مواكبة رتم حياتهم السريع، لذلك تصمبم هذا المطبخ مميز جداً فهو تصميم لمطبخ عملى جداً بتفاصيل وديكورات عصرية متميزة.
أصحاب الشخصيات القوية والواضحة جداً، هذا المطبخ هو ما يبحثون عنه، مطبخ بتصميم واضح وأنيق يعبر وبقوة عن شخصياتهم القوية والمتميزة.
محبى كل شئ مبدع ومتميز، تصميم هذا المطبخ هو بالظبط ما تبحثون عنه ، مطبخ مبدع بتفاصيل أنيقة جداً، المزج بين الألوان الأسود الكلاسيكى الأنيق مع الأحمر النارى الصارخ بالحياة جعل تصميم مطبخ متميز بشكل كبير وواضح.
أصحاب الشخصيات التناقضية التى تجمع بين الشئ ونقيضه دائماً، تصميم هذا المطبخ هو الأنسب لشخصياتهم تصميم يجمع بين النمط العصري والنمط الرجعى معاً فى تصميم واحد أنيق ومميز.
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