18 تصميم مذهل لسلالم محاطة بحدائق خلابة

السلم لم يعد يقتصر على كونه فراغ أو عنصر معماري له وظيفة خاصة فبعد التطورات والأبتكارات أصبح السلم مصدر إلهام لأفكار تصميمية رائعة بل وقد يتحول في بعض المنازل إلى عنصر ديكور أساسي و محوري والفضل في ذلك يعود إلى المعماريين و المصممين المبدعين، فلا مجال اليوم لأي عنصر لا يضيف بعد جمالي في التصميم. ما يزيد من دهشتك هو قدرة الأفكار المبدعة على تغيير أي مكان مهمل لكي يصبح ركن مليء بالفرص الذهبية التي قد تضيف الكثير من القيمة عملياً وجمالياً و هذا ما حدث بالتحديد عندما قرر المبدعون تحويل السلم والفراغ أسفله إلى مصدر جمالي ملهم ورائع فبعض التصاميم وهبت حياة إلى الفراغ أسفل السلم بمنحه حديقة حيوية في المنزل. يتراوح جمال هذه الحدائق بين نباتات خلابة والنوافير. قد جمعنا لكم مجموعة من 18 تصميم لحدائق أوجدت أسفل السلم وأصبحت مصدر أساسي للهدوء والسكينة في التصميم، لنبدأ رحلة التعرف عليهم معاً..