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18 تصميم مذهل لسلالم محاطة بحدائق خلابة

shereen gouda shereen gouda
N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
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السلم لم يعد يقتصر على كونه فراغ أو عنصر معماري له وظيفة خاصة فبعد التطورات والأبتكارات أصبح السلم مصدر إلهام لأفكار تصميمية رائعة بل وقد يتحول في بعض المنازل إلى عنصر ديكور أساسي و محوري والفضل في ذلك يعود إلى المعماريين و المصممين المبدعين، فلا مجال اليوم لأي عنصر لا يضيف بعد جمالي في التصميم. ما يزيد من دهشتك هو قدرة الأفكار المبدعة على تغيير أي مكان مهمل لكي يصبح ركن مليء بالفرص الذهبية التي قد تضيف الكثير من القيمة عملياً وجمالياً و هذا ما حدث بالتحديد عندما قرر المبدعون تحويل السلم والفراغ أسفله إلى مصدر جمالي ملهم ورائع فبعض التصاميم وهبت حياة إلى الفراغ أسفل السلم بمنحه حديقة حيوية في المنزل. يتراوح جمال هذه الحدائق بين نباتات خلابة والنوافير. قد جمعنا لكم مجموعة من 18 تصميم لحدائق أوجدت أسفل السلم وأصبحت مصدر أساسي للهدوء والسكينة في التصميم، لنبدأ رحلة التعرف عليهم معاً..

1- مصدر حيوي للطبيعة في المكان

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

تسيطر الألوان الترابية الهادئة على هذا الفراغ الحداثي ومع أضافة المدفأة في الفراغ أصبح أكثر دفئاً. يعد هذا التصميم تقليدي ولكن بعد أتجاه خطوط السلم العصرية و الجريئة تحول المكان إلى مميز والفضل يعود أيضاً إلى الدمج الواضح بين الأخشاب والزجاج مع مسطح الحصى أسفل السلم. السلم هنا تحول إلى عنصر جاذب و هام في التصميم.

2- حديقة داخلية رائعة

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

رغم عدم تواجد نباتات بوفرة في هذا التصميم إلا أن سحرها الخلاب يلفت الأنظار فالحديقة المحاطة ببرواز خشبي تترك أثر قوي في الحالة النفسية.  الأتجاه المبسط في الحديقة و أكتفاءه بالحصى و شجيرة واحدة هو أتجاه آسيوي أثبت مدى قوته في أي فراغ و بالتحديد في الحدائق الداخلية. لاحظ أنسجام تصميم الحديقة مع السلم الخرساني الحداثي وبالأخص مع توجه و تسليط الضوء من أسفل السلم من ما أدى إلى جعلهم كجزء موحد. أختيار الدرابزين الزجاجي كان أسلم أختيار حتى لا تشتت الأنظار بين عناصر قوية التأثير.

3- مشهد أستثنائي

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN درج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

أعتمد التصميم هنا كلياً على الخامات الطبيعية فبين الحصى والتجاليد الحجرية مع السلم المصنوع من درجات الرخام لم يترك لنا المصمم مجال سوى أن نتأمل جمال كل هذه العناصر في وحدتها في مكان واحد. لكي يضيف لمسات من الفخامة تلاعب المصمم بتباين ألوان تلك الخامات الفاخرة ومع تواجد بنية السلم المكونة من حديد و سور زجاجي أندرجت الألوان بين الأبيض والرمادي والأسود.

4- الأناقة والرقي في مكان واحد

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الخشب بقوته يتباين بشدة مع شفافية الزجاج ويشكلوا معاً تصميم متجانس وراقي و ما زاد من أناقة المكان هو خلق أنطباع خادع بوسع و أتساع المكان لما في اللون الأبيض الساطع والزجاج من قوة فائقة في صنع خداع بصري، فهم عناصر تجعلك تتجاهل الأبعاد الحقيقية. فخامة التصميم في هذا السلم هو دمج أشكال وخامات مختلفة بصورة جريئة و ممتعة فأعلى السلم تكون الدرجات الخشبية على أنشاء حديدي بشكل حداثي مميز ثم تنسجم مع أشكال درجات من الرخام في أسفل السلم ووصولاً إلى نهاية السلم نجد أمتداد درجات دائرية الشكل تعلو مسطح حديقة صغرى فيها حصى لكي تشعر أنك في بحيرة آسيوية الطابع من ما يعطي لمسة فريدة من نوعها إلى مجمل التصميم.

5- أناقة الأشجار بالداخل

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأشجار المثالية في المساحات الداخلية هي التي لا تحتاج الكثير من الماء كي تكون في رونقها و حجمها الكبير، فهنا قد أنطلقت الشجرة في حجمها الهائل لتحول المكان لشبه حديقة أستوائية.

6- لمسات ريفية متخفية

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

لمحبي ترك بصمات للنمط الريفي بصورة غير مباشرة هذا هو التصميم المثالي لكم، فجدارية الأحجار أعطت بعد ريفي بعض الشيء لما هو في الأصل تصميم حداثي صريح. نجد أن أسفل السلم أكتفى المصمم بشجيرات ثلاث صبارية النوع لكونها غير معرضة لأشعة الشمس. التصميم ككل نجح في ترك أنطباع مميز و أنيق

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7- الأسترخاء بين الخطوط العصرية

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

لمن يحب أن يجتمع في منزله الشكل العصري المتطور مع كل عوامل ومسببات إيجاد راحة نفسية في المكان يكون دائماً الخشب برفقة شكل أنشائي جريء مع خامات طبيعية هو الخيار الأمثل. الدرجات الخشبية المتطايرة هنا مع الدرابزين الزجاجي فيهما شخصية جريئة و ناعمة في آن واحد فعدم تواجد هيكل واضح يجعلك تشعر أنك تطفو في مكان راقي. ما يزيد من شعورك بالأسترخاء هو أستخدام المساحة أسفل السلم كمصدر لمسطح مائي ليبث هدوء في المكان.

8- أنعكاس الجمال في تصميم متكامل الأركان

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

في التصميم الداخلي لهذه الحديقة تتمركز نافورة رائعة مع مسطح مائي عاكس من ما يدعوك للدخول بكل رحابة وكأنك على أعتاب منتجع فندقي راقي. تشكيل الدرجات ببساطة متناهية مع شفافية السور الزجاجي جعل كل تركيزنا البصري متجه نحو الحديقة المتزنة ذات الأركان المكتملة.

9- صيحة التصاميم التبسيطية

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

صممت السلالم مع الحديقة السفلى بعناية فائقة كي يبدوان معاً كلوحة فنية ثلاثية الأبعاد. الحديقة التي تنحصر في الحصى والشجرة المائلة بنسبة محسوبة يعلوها السلم ذو الدرجات العائمة كلاً منهم يجامل الآخر .لما في هذا التصميم من جرأة عجيبة وأختيارات متناسقة في الأبعاد والخامات نقف في ذهول وأندهاش رغم بساطة التصميم.

10- تصاميم تقليدية و لكن ساحرة

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إذا كان سلم منزلك يتبع النمط الكلاسيكي أو التقليدي وأردت أن تضيف لمسات ساحرة هذا التصميم هو أكبر دليل على أمكانية تحقيق ذلك بسهولة فبالرغم من شكل السلم التقيليدي والسور الكلاسيكي تواجد أسفلهم ركن مصمم بحرفية تامة فكل ما عليك فعله هو دمج بسيط بين عناصر من الطبيعة كالماء أو النباتات في تشكيل عصري بخامات فاخرة كي تترك أنطباع مميز.

11- براعة الطبيعة

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

تصميم السلم العصري الجريء محاط بالجمال والأتزان التي تقدمها لنا عناصر الطبيعة أينما وجدت فالجمع بين الأخشاب والنباتات الأستوائية تعطي نضارة و بهجة للفراغ

12- تداخل الفن في منظومة العناصر الطبيعية

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

أن تكون في أتصال دائم مع الطبيعة يجعلنا نقدر كل ما فيه جمال وهذا يشمل الفنون بأشكالها، فما سيكون تأثير تواجد الأثنين معاً؟ بالتأكيد ستكون النتيجة تصميم مثالي متكامل فيه كل أركان الجمال.

13- التصميم المتزن في أبهى صوره

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

بنية السلم المقتصرة على الخشب فقط بخلفية الجدارية الحجرية الجريئة تتزن بالتحديد عند وضع بساط من الحصى أسفل السلم ليكون الرابط بين العنصرين.

14- تصاميم هائلة الحجم و الروعة

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

تأثير تواجد شلال مائي في منتصف المنزل له تأثير ساحر و فوري على حالتك النفسية لما في صوت تدفق الماء من عامل ملطف فماذا لو كان التصميم أيضاً له سحر مباشر بحجمه و عناصره القوية؟

15- قليل من الغموض

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلم الحلزوني يضفى جمال وغموض، وسحر السلم يكمن في اندماج شكله مع تصميم السقف بالأضاقة إلى وجود حديقة صغيرة تحتها.

16- جدارية النباتات

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos الممر والمدخل
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

لطريقة مميزة جداً وفيها سبق مذهل عليك بتجليد الجدار ولكن هذه المرة بالأستعانة بالنباتات فالجدار الخضراء هي بديل رائع لجلب الطبيعة داخل المنزل وخصوصاً إن لم تتوفر لديك مساحات كبيرة.

17- تأثير الأضاءة المباشر على التصميم

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

الأضاءة دائماً ما تلعب دور محوري أينما وجدت فهنا على سبيل المثال هي تسلط الضوء على طبيعة التصميم الدافئة و تضفي كثير من الأناقة.

18- الركن الخاص

Suneja Residence, Space Interface Space Interface الممر الحديث، المدخل و الدرج
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

ماذا لو قلنا لك أن بأستطاعتك أن تجعل من السلم و الركن أسفله خلفية غاية في الأناقة لمكان تستقبل فيه الضيوف؟ هذا الركن سيترك أثر كبير في نفوس الجميع وما يجعل هذا التصميم ناجح هو خلق مكان آسيوي الطابع أسفل السلم ليتناغم مع هيكل السلم التبسيطي.

لأفكار أكثر عن كيفية أدخال الطبيعة في بيتك تابع هذا المقال الشيق!

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