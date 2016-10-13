18 تصميم مذهل لسلالم محاطة بحدائق خلابة

السلم لم يعد يقتصر على كونه فراغ أو عنصر معماري له وظيفة خاصة فبعد التطورات والأبتكارات أصبح السلم مصدر إلهام لأفكار تصميمية رائعة بل وقد يتحول في بعض المنازل إلى عنصر ديكور أساسي و محوري والفضل في ذلك يعود إلى المعماريين و المصممين المبدعين، فلا مجال اليوم لأي عنصر لا يضيف بعد جمالي في التصميم. ما يزيد من دهشتك هو قدرة الأفكار المبدعة على تغيير أي مكان مهمل لكي يصبح ركن مليء بالفرص الذهبية التي قد تضيف الكثير من القيمة عملياً وجمالياً و هذا ما حدث بالتحديد عندما قرر المبدعون تحويل السلم والفراغ أسفله إلى مصدر جمالي ملهم ورائع فبعض التصاميم وهبت حياة إلى الفراغ أسفل السلم بمنحه حديقة حيوية في المنزل. يتراوح جمال هذه الحدائق بين نباتات خلابة والنوافير. قد جمعنا لكم مجموعة من 18 تصميم لحدائق أوجدت أسفل السلم وأصبحت مصدر أساسي للهدوء والسكينة في التصميم، لنبدأ رحلة التعرف عليهم معاً..
تسيطر الألوان الترابية الهادئة على هذا الفراغ الحداثي ومع أضافة المدفأة في الفراغ أصبح أكثر دفئاً. يعد هذا التصميم تقليدي ولكن بعد أتجاه خطوط السلم العصرية و الجريئة تحول المكان إلى مميز والفضل يعود أيضاً إلى الدمج الواضح بين الأخشاب والزجاج مع مسطح الحصى أسفل السلم. السلم هنا تحول إلى عنصر جاذب و هام في التصميم.
رغم عدم تواجد نباتات بوفرة في هذا التصميم إلا أن سحرها الخلاب يلفت الأنظار فالحديقة المحاطة ببرواز خشبي تترك أثر قوي في الحالة النفسية. الأتجاه المبسط في الحديقة و أكتفاءه بالحصى و شجيرة واحدة هو أتجاه آسيوي أثبت مدى قوته في أي فراغ و بالتحديد في الحدائق الداخلية. لاحظ أنسجام تصميم الحديقة مع السلم الخرساني الحداثي وبالأخص مع توجه و تسليط الضوء من أسفل السلم من ما أدى إلى جعلهم كجزء موحد. أختيار الدرابزين الزجاجي كان أسلم أختيار حتى لا تشتت الأنظار بين عناصر قوية التأثير.
أعتمد التصميم هنا كلياً على الخامات الطبيعية فبين الحصى والتجاليد الحجرية مع السلم المصنوع من درجات الرخام لم يترك لنا المصمم مجال سوى أن نتأمل جمال كل هذه العناصر في وحدتها في مكان واحد. لكي يضيف لمسات من الفخامة تلاعب المصمم بتباين ألوان تلك الخامات الفاخرة ومع تواجد بنية السلم المكونة من حديد و سور زجاجي أندرجت الألوان بين الأبيض والرمادي والأسود.
الخشب بقوته يتباين بشدة مع شفافية الزجاج ويشكلوا معاً تصميم متجانس وراقي و ما زاد من أناقة المكان هو خلق أنطباع خادع بوسع و أتساع المكان لما في اللون الأبيض الساطع والزجاج من قوة فائقة في صنع خداع بصري، فهم عناصر تجعلك تتجاهل الأبعاد الحقيقية. فخامة التصميم في هذا السلم هو دمج أشكال وخامات مختلفة بصورة جريئة و ممتعة فأعلى السلم تكون الدرجات الخشبية على أنشاء حديدي بشكل حداثي مميز ثم تنسجم مع أشكال درجات من الرخام في أسفل السلم ووصولاً إلى نهاية السلم نجد أمتداد درجات دائرية الشكل تعلو مسطح حديقة صغرى فيها حصى لكي تشعر أنك في بحيرة آسيوية الطابع من ما يعطي لمسة فريدة من نوعها إلى مجمل التصميم.
الأشجار المثالية في المساحات الداخلية هي التي لا تحتاج الكثير من الماء كي تكون في رونقها و حجمها الكبير، فهنا قد أنطلقت الشجرة في حجمها الهائل لتحول المكان لشبه حديقة أستوائية.
لمحبي ترك بصمات للنمط الريفي بصورة غير مباشرة هذا هو التصميم المثالي لكم، فجدارية الأحجار أعطت بعد ريفي بعض الشيء لما هو في الأصل تصميم حداثي صريح. نجد أن أسفل السلم أكتفى المصمم بشجيرات ثلاث صبارية النوع لكونها غير معرضة لأشعة الشمس. التصميم ككل نجح في ترك أنطباع مميز و أنيق
لمن يحب أن يجتمع في منزله الشكل العصري المتطور مع كل عوامل ومسببات إيجاد راحة نفسية في المكان يكون دائماً الخشب برفقة شكل أنشائي جريء مع خامات طبيعية هو الخيار الأمثل. الدرجات الخشبية المتطايرة هنا مع الدرابزين الزجاجي فيهما شخصية جريئة و ناعمة في آن واحد فعدم تواجد هيكل واضح يجعلك تشعر أنك تطفو في مكان راقي. ما يزيد من شعورك بالأسترخاء هو أستخدام المساحة أسفل السلم كمصدر لمسطح مائي ليبث هدوء في المكان.
في التصميم الداخلي لهذه الحديقة تتمركز نافورة رائعة مع مسطح مائي عاكس من ما يدعوك للدخول بكل رحابة وكأنك على أعتاب منتجع فندقي راقي. تشكيل الدرجات ببساطة متناهية مع شفافية السور الزجاجي جعل كل تركيزنا البصري متجه نحو الحديقة المتزنة ذات الأركان المكتملة.
صممت السلالم مع الحديقة السفلى بعناية فائقة كي يبدوان معاً كلوحة فنية ثلاثية الأبعاد. الحديقة التي تنحصر في الحصى والشجرة المائلة بنسبة محسوبة يعلوها السلم ذو الدرجات العائمة كلاً منهم يجامل الآخر .لما في هذا التصميم من جرأة عجيبة وأختيارات متناسقة في الأبعاد والخامات نقف في ذهول وأندهاش رغم بساطة التصميم.
إذا كان سلم منزلك يتبع النمط الكلاسيكي أو التقليدي وأردت أن تضيف لمسات ساحرة هذا التصميم هو أكبر دليل على أمكانية تحقيق ذلك بسهولة فبالرغم من شكل السلم التقيليدي والسور الكلاسيكي تواجد أسفلهم ركن مصمم بحرفية تامة فكل ما عليك فعله هو دمج بسيط بين عناصر من الطبيعة كالماء أو النباتات في تشكيل عصري بخامات فاخرة كي تترك أنطباع مميز.
تصميم السلم العصري الجريء محاط بالجمال والأتزان التي تقدمها لنا عناصر الطبيعة أينما وجدت فالجمع بين الأخشاب والنباتات الأستوائية تعطي نضارة و بهجة للفراغ
أن تكون في أتصال دائم مع الطبيعة يجعلنا نقدر كل ما فيه جمال وهذا يشمل الفنون بأشكالها، فما سيكون تأثير تواجد الأثنين معاً؟ بالتأكيد ستكون النتيجة تصميم مثالي متكامل فيه كل أركان الجمال.
بنية السلم المقتصرة على الخشب فقط بخلفية الجدارية الحجرية الجريئة تتزن بالتحديد عند وضع بساط من الحصى أسفل السلم ليكون الرابط بين العنصرين.
تأثير تواجد شلال مائي في منتصف المنزل له تأثير ساحر و فوري على حالتك النفسية لما في صوت تدفق الماء من عامل ملطف فماذا لو كان التصميم أيضاً له سحر مباشر بحجمه و عناصره القوية؟
السلم الحلزوني يضفى جمال وغموض، وسحر السلم يكمن في اندماج شكله مع تصميم السقف بالأضاقة إلى وجود حديقة صغيرة تحتها.
لطريقة مميزة جداً وفيها سبق مذهل عليك بتجليد الجدار ولكن هذه المرة بالأستعانة بالنباتات فالجدار الخضراء هي بديل رائع لجلب الطبيعة داخل المنزل وخصوصاً إن لم تتوفر لديك مساحات كبيرة.
الأضاءة دائماً ما تلعب دور محوري أينما وجدت فهنا على سبيل المثال هي تسلط الضوء على طبيعة التصميم الدافئة و تضفي كثير من الأناقة.
ماذا لو قلنا لك أن بأستطاعتك أن تجعل من السلم و الركن أسفله خلفية غاية في الأناقة لمكان تستقبل فيه الضيوف؟ هذا الركن سيترك أثر كبير في نفوس الجميع وما يجعل هذا التصميم ناجح هو خلق مكان آسيوي الطابع أسفل السلم ليتناغم مع هيكل السلم التبسيطي.
لأفكار أكثر عن كيفية أدخال الطبيعة في بيتك تابع هذا المقال الشيق!