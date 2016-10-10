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5 أشياء يجب أن تهتم بها في غرفة الطعام لجعل لمة العائلة أجمل

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos غرفة السفرة White
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تصميم غرفة واختيار ديكوراتها داخل المنزل ومحاولة خلق كل تفاصيل الأبداع داخلها، هو أمر ممتع جداً لكن للأسف هناك الكثير من الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس أثناء تصميم بعض الغرف فى المنزل، ومن الغرف التى نقع فى أخطاء كثيرة أثناء تصميمها هى غرفة السفرة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من النصائح لتجنب بعض الأخطاء فى تصميم غرفة الطعام الخاصة بك.

1- طاولة مناسبة

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos غرفة السفرة White
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

قبل أن تقوم بشراء طاولة طعام خاصة بك يجب أن تتحقق أولاً من المساحة الخاصة بغرفة الطعام، حتى تستطيع شراء طاولة مناسبة للمساحة لديك، ويجب أن تراعى أن هناك ديكورات وأضاءة ستضعها فى الغرفة لذلك يجب أن تضع فى الأعتبار أيضاً ترك فراغات ومساحات مناسبة لأضافة ديكورات والأضاءة المناسبة فى الغرفة.

2- الأبيض يخلق المساحات

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

اللون الأبيض فى التصميم يخلق مساحات أضافية فى تصميم أى غرفة داخل المنزل مساحتها محدودة، لذلك لا تتردد فى استخدامه فى تصميم غرفة السفرة داخل منزل وسيعطيك حقاً نتائج مبهرة جداً اذا كانت المساحة لديك فى غرفة السفرة محدودة، فلا بأس من طاولة بيضاء اللون يحاوطها بعض الكراسي الصغيرة بيضاء اللون أيضاً كما نرى فى تلك الصورة.

3- تصميم خاص

Ideas de decoración para interiores, HOLACASA HOLACASA غرفة السفرة
HOLACASA

HOLACASA
HOLACASA
HOLACASA

لا مانع فى استغلال بعض الديكورات فى المنزل لخلق تصميم خاص لغرفة السفرة الخاصة بك، ولكن يجب أن يراعى عدم أزدحام الديكورات والتحف والأنتيكات فى مكان واحد، حتى وان كنت من محبى الديكورات والأنتيكات كن حذراً فى انتقائها واختيارها معاً حتى لا تخلق فوضى فى المكان بشكل واضح.

4- مزج الألوان

Casa MAS, Saez Sanchez. Arquitectos Saez Sanchez. Arquitectos غرفة السفرة
Saez Sanchez. Arquitectos

Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos
Saez Sanchez. Arquitectos

دائماً ما نذكر أن المزج بين الألوان يخلق روحاً مميزة للغرفة ويعطيها لمسة من المرح والبهجة فى التصميم، ولكن مزج الألوان الخاطئ بطريقة غير منظمة يعطينا نتيجة غير مرغوب فيها، لذلك يجب المراعاة فى خلق توازن مناسب وصحيح بين اختيار الألوان فعلى سبيل المثال اذا قمت بأختيارلون داكن فى التصميم يجب مزجه مع  لون بدرجة أفتح حتى تخلق توازناً بينهم.

5- الكراسى أنيقة لكن غير مريحة

Obra Lucero, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة السفرة
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

ربما ننجذب لبعض التصاميم لطاولة الطعام وكراسيها التى تبدو أنيقة جداً ومتميزة بشكل واضح ولكنها غير مريحة بالمرة، وهذا خطأ من الأخطاء التى نقع فيها دائماً عند تصميم غرفة السفرة ننجذب لأناقة الشكل ونهمل الراحة، غرفة الطعام من الأماكن التى يجتمع بها أفراد العائلة والأصدقاء معاً لتناول الطعام لذلك يجب أن تكون مريحة جداً لتقوم بهذة المهمة.

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