5 أشياء يجب أن تهتم بها في غرفة الطعام لجعل لمة العائلة أجمل

تصميم غرفة واختيار ديكوراتها داخل المنزل ومحاولة خلق كل تفاصيل الأبداع داخلها، هو أمر ممتع جداً لكن للأسف هناك الكثير من الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس أثناء تصميم بعض الغرف فى المنزل، ومن الغرف التى نقع فى أخطاء كثيرة أثناء تصميمها هى غرفة السفرة، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من النصائح لتجنب بعض الأخطاء فى تصميم غرفة الطعام الخاصة بك.
قبل أن تقوم بشراء طاولة طعام خاصة بك يجب أن تتحقق أولاً من المساحة الخاصة بغرفة الطعام، حتى تستطيع شراء طاولة مناسبة للمساحة لديك، ويجب أن تراعى أن هناك ديكورات وأضاءة ستضعها فى الغرفة لذلك يجب أن تضع فى الأعتبار أيضاً ترك فراغات ومساحات مناسبة لأضافة ديكورات والأضاءة المناسبة فى الغرفة.
اللون الأبيض فى التصميم يخلق مساحات أضافية فى تصميم أى غرفة داخل المنزل مساحتها محدودة، لذلك لا تتردد فى استخدامه فى تصميم غرفة السفرة داخل منزل وسيعطيك حقاً نتائج مبهرة جداً اذا كانت المساحة لديك فى غرفة السفرة محدودة، فلا بأس من طاولة بيضاء اللون يحاوطها بعض الكراسي الصغيرة بيضاء اللون أيضاً كما نرى فى تلك الصورة.
لا مانع فى استغلال بعض الديكورات فى المنزل لخلق تصميم خاص لغرفة السفرة الخاصة بك، ولكن يجب أن يراعى عدم أزدحام الديكورات والتحف والأنتيكات فى مكان واحد، حتى وان كنت من محبى الديكورات والأنتيكات كن حذراً فى انتقائها واختيارها معاً حتى لا تخلق فوضى فى المكان بشكل واضح.
دائماً ما نذكر أن المزج بين الألوان يخلق روحاً مميزة للغرفة ويعطيها لمسة من المرح والبهجة فى التصميم، ولكن مزج الألوان الخاطئ بطريقة غير منظمة يعطينا نتيجة غير مرغوب فيها، لذلك يجب المراعاة فى خلق توازن مناسب وصحيح بين اختيار الألوان فعلى سبيل المثال اذا قمت بأختيارلون داكن فى التصميم يجب مزجه مع لون بدرجة أفتح حتى تخلق توازناً بينهم.
ربما ننجذب لبعض التصاميم لطاولة الطعام وكراسيها التى تبدو أنيقة جداً ومتميزة بشكل واضح ولكنها غير مريحة بالمرة، وهذا خطأ من الأخطاء التى نقع فيها دائماً عند تصميم غرفة السفرة ننجذب لأناقة الشكل ونهمل الراحة، غرفة الطعام من الأماكن التى يجتمع بها أفراد العائلة والأصدقاء معاً لتناول الطعام لذلك يجب أن تكون مريحة جداً لتقوم بهذة المهمة.
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