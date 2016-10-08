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5 أفكار لسلالم مميزة وعصرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اذا كنت تمتلك منزل من طابقين فمن المؤكد أن أول ما سيشغل بالك عند التصميم هو تصميم السلم، فالسلم يعتبر عصب المنازل العصرية، لذلك يحب الأنتباه إلى تصميمه بطريقة مميزة ومختلفة، وان كنت لا تدرى كيف يتم ذلك لا تقلق، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك تصاميم عصرية ومميزة جداً لسلالم صممت من الجمال ولأجل جمال منزلك.

1- بسيط ومبهج

Departamento en La Condesa, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

أول تصميم معنا اليوم هو تصميم مبهج جداً ومتميز أضاف للمنزل لمسة من الأختلاف، المنزل بطبيعة تصميمه عصري ألوانه هادئة داكنة تنوعت بين البنى والرمادى، فجاء الأختلاف فى الركن الخاص بالدرج، درجات السلم خشبية من الباركيه والدرابزين من الزجاج ليعكس أطلالة الأختلاف بلونها الأزرق الزهرى البديع الذى عكس ضوء مختلف على المنزل بالكامل.

2- سلم شفاف

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

من قال أن الأبداع والبساطة لا يمكن أن يجتمعا معاً! هنا قمة الأبداع والبساطة اجتمعت فى تصميم هذا السلم المميز جداً، سلم زجاجى شفاف وقاعدة زجاجية عكست ما تحتها من ديكورات مميزة وأنيقة، لتأتى الأضاءة وتضيف لمسة من الجمال لا مثيل لها.

3- بوهيمى لكن مميز

Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARC et SENS

ARC et SENS
ARC et SENS
ARC et SENS

النمط البوهيمى من أكثر الأنماط والمدارس فى عالم الديكور التى ظهرت وانتشرت فى الأونة الأخيرة بشكل واضح، وهو نمط يعتمد على الحرية والتحرر من كل القيود التقليدية الخاصة بأختيار الديكور والألوان، وهو تصميم من تصميمات الدرج معنا اليوم، كما نرى سلم حلزونى صغير حتى لا يستهلك من مساحة المنزل الصغير، وبجانبه هذة اللوحة بوهيمية النمط التى أعطت أختلاف وتميز لتصميم المنزل بالكامل.

4- حلزونى مميز

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris الممر الحديث، المدخل و الدرج
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

السلم الحلزونى من أشهر تصاميم الدرج والسلالم وأقدمهم، فتاريخيا يعتبر أول درج تم تصميمه كان حلزونى التصميم، وكان فى صقلية وتحديداً فى معبد سيلينونتى وكان ذلك فى عام 480 قبل الميلاد، وهذا التصميم معنا اليوم متميز جداً سلم حلزونى يناسب تصميمه المنازل كلاسيكية النمط درجات من الرخام ودرابزين من الحديد.

5- شرقى وأنيق

LBC İNŞAAT -76.CADDE ÖRNEK DAİRE , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya الممر الحديث، المدخل و الدرج
vanetta mutfak Çankaya

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

وختام تصميماتنا اليوم مع هذا التصميم الشرقى المتميز جداً، سلم أخذ الطابع الشرقى، وعلى الرغم من صغر المساحة ألا أنه كان أنيق بشكل واضح بدلاً من الأستعانة بدرابزين تم الأستعانة بتلك المشربية لأضافة منزيد من الأختلاف والجمال على تصميم الدرج، درجات الدرج خشبية الجدران مليئة بالديكورات واللمسات الفنية التى أعطت لتصميم الدرج لمسة من الأناقة والتمييز.

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