5 أفكار لسلالم مميزة وعصرية

اذا كنت تمتلك منزل من طابقين فمن المؤكد أن أول ما سيشغل بالك عند التصميم هو تصميم السلم، فالسلم يعتبر عصب المنازل العصرية، لذلك يحب الأنتباه إلى تصميمه بطريقة مميزة ومختلفة، وان كنت لا تدرى كيف يتم ذلك لا تقلق، فنحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك تصاميم عصرية ومميزة جداً لسلالم صممت من الجمال ولأجل جمال منزلك.
أول تصميم معنا اليوم هو تصميم مبهج جداً ومتميز أضاف للمنزل لمسة من الأختلاف، المنزل بطبيعة تصميمه عصري ألوانه هادئة داكنة تنوعت بين البنى والرمادى، فجاء الأختلاف فى الركن الخاص بالدرج، درجات السلم خشبية من الباركيه والدرابزين من الزجاج ليعكس أطلالة الأختلاف بلونها الأزرق الزهرى البديع الذى عكس ضوء مختلف على المنزل بالكامل.
من قال أن الأبداع والبساطة لا يمكن أن يجتمعا معاً! هنا قمة الأبداع والبساطة اجتمعت فى تصميم هذا السلم المميز جداً، سلم زجاجى شفاف وقاعدة زجاجية عكست ما تحتها من ديكورات مميزة وأنيقة، لتأتى الأضاءة وتضيف لمسة من الجمال لا مثيل لها.
النمط البوهيمى من أكثر الأنماط والمدارس فى عالم الديكور التى ظهرت وانتشرت فى الأونة الأخيرة بشكل واضح، وهو نمط يعتمد على الحرية والتحرر من كل القيود التقليدية الخاصة بأختيار الديكور والألوان، وهو تصميم من تصميمات الدرج معنا اليوم، كما نرى سلم حلزونى صغير حتى لا يستهلك من مساحة المنزل الصغير، وبجانبه هذة اللوحة بوهيمية النمط التى أعطت أختلاف وتميز لتصميم المنزل بالكامل.
السلم الحلزونى من أشهر تصاميم الدرج والسلالم وأقدمهم، فتاريخيا يعتبر أول درج تم تصميمه كان حلزونى التصميم، وكان فى صقلية وتحديداً فى معبد سيلينونتى وكان ذلك فى عام 480 قبل الميلاد، وهذا التصميم معنا اليوم متميز جداً سلم حلزونى يناسب تصميمه المنازل كلاسيكية النمط درجات من الرخام ودرابزين من الحديد.
وختام تصميماتنا اليوم مع هذا التصميم الشرقى المتميز جداً، سلم أخذ الطابع الشرقى، وعلى الرغم من صغر المساحة ألا أنه كان أنيق بشكل واضح بدلاً من الأستعانة بدرابزين تم الأستعانة بتلك المشربية لأضافة منزيد من الأختلاف والجمال على تصميم الدرج، درجات الدرج خشبية الجدران مليئة بالديكورات واللمسات الفنية التى أعطت لتصميم الدرج لمسة من الأناقة والتمييز.
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