5 أفكار لسلالم مميزة وعصرية

وختام تصميماتنا اليوم مع هذا التصميم الشرقى المتميز جداً، سلم أخذ الطابع الشرقى، وعلى الرغم من صغر المساحة ألا أنه كان أنيق بشكل واضح بدلاً من الأستعانة بدرابزين تم الأستعانة بتلك المشربية لأضافة منزيد من الأختلاف والجمال على تصميم الدرج، درجات الدرج خشبية الجدران مليئة بالديكورات واللمسات الفنية التى أعطت لتصميم الدرج لمسة من الأناقة والتمييز.

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