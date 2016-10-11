بيت 120 م يرضي الأهالي والأطفال

البيت الذي سنتطرق إليه اليوم في هذا المقال و مثال وبارقة أمل لإمكانية أن تحتوي مساحة لا تتعدى 128 متر مربع أسرة مكونة من 5 أفراد، أزواج و أطفال، بلا الأحتياج بأن يتم أي تضحيات. البيت يقع في أرض مساحتها 430 متر مربع أي أن نسبة أشغال الأرض ضئلية جداً فلا تتعدى البنية الأساسية للبيت 25% من الأرض و لهذا بعض المميزات سنذكرها لاحقاً. المعماريون قاموا بعمل مدهش في تصميم البيت داخلياً وخارجياً فمن أجمل ما يميز هذا البيت هو قدرته الرائعة على أستيعاب وتلبية أحتياج كل فرد في العائلة. لنبدأ رحلة التعرف على هذا البيت المثالي.