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بيت 120 م يرضي الأهالي والأطفال

shereen gouda shereen gouda
세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 حديقة
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البيت الذي سنتطرق إليه اليوم في هذا المقال و مثال وبارقة أمل لإمكانية أن تحتوي مساحة لا تتعدى 128 متر مربع أسرة مكونة من 5 أفراد، أزواج و أطفال، بلا الأحتياج بأن يتم أي تضحيات. البيت يقع في أرض مساحتها 430 متر مربع أي أن نسبة أشغال الأرض ضئلية جداً فلا تتعدى البنية الأساسية للبيت 25% من الأرض و لهذا بعض المميزات سنذكرها لاحقاً. المعماريون قاموا بعمل مدهش في تصميم البيت داخلياً وخارجياً فمن أجمل ما يميز هذا البيت هو قدرته الرائعة على أستيعاب وتلبية أحتياج كل فرد في العائلة. لنبدأ رحلة التعرف على هذا البيت المثالي.

عملية الأخشاب في الأسوار والأرضيات

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 بلكونة أو شرفة خشب
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

إيجاد تراس أمام الواجهة جعل الحديقة الأمامية ذات قيمة أعلى لأمكانية الجلوس والأستمتاع بها و لا يوجد مادة أكثر عملية من الأخشاب لتؤدي وظبفة بناء هيكل التراس فهي مادة تتحمل كل عوامل المناخ و تظهر جمال التصميم أينما وجدت. السور أيضاً أحتفظ بنفس الطابع كي يندمجوا معاً ويخلقوا أجواء دافئة لكي يستطيع الجميع الأستمتاع بجمال الحديقة. السور وظيفته في الحيقة الأحتفاظ بخصوصية مدخل وسكان البيت بلا حجب الرؤية تماماً عن السكان.

تصميم مبسط بدون تضحيات

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل Orange
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

المنزل ذو البنية الخرسانية يبدو غاية في الأتقان والنظام و أحتوائه على بنية خشة في مقدمته زاد من أتزان مكونات الواجهة الخارجية. أختيار الدهان ذو الأساس البلاستيكي ساعد كثيراً في إيجاد درجات ألوان متفاوتة و غير تقليدية فاللون البرتقالي له تأثير ساحر في تمييز الواجهة من بين التصاميم المعتادة. أندمج اللون البرتقالي مع الأرضية الخشبية بصورة فائقة الجمال.

حمام سباحة مصغر قابل للتخفي

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 بلكونة أو شرفة خشب
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

هذه مفاجأة سعيدة بالطبع لأي عائلة تحتوي على أطفال صغار، فالحلم لمنزل مثالي لا بد أن يتواجد فيه مسبح ولكن من قال أن في المساحات الصغيرة هذا حلم يستحيل تحقيقه؟ هذه الفكرة الذكية بأمكانك تنفيذها فكل ما فعله المصمم في الحقيقة هو تصميم مسبح صغير يناسب الأطفال وجعل التراس كتمويه و غطاء للمسبح إن كنت في حاجة لتراس أكبر في أي مناسبة. هنا الأطفال تستطيع أن تمرح بهذا التصميم بلا التضحية بمساحة كبيرة أو الأحتياج لميزانية ضخمة.

الحديقة الأمامية هي ساحة ألعاب للأطفال

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 حديقة
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

من الجميل جداً في أي تصميم أن لا تترك مجال لمساحات أو أركان مهدرة فهي في النهاية ملك لك و عليك أستغلاله بالأسلوب الذي يريحك. هذا ما تم فعله في هذا المنزل تحديداً فالحديقة الأمامية تكون في معظم البيوت مجرد تمهيد للدخول ولا يوجد فيها أي ممهدات لمعيشة فيها ولكن هنا نجد أن الحديقة في الحقيقة هي ملعب الأطفال لكي ينطلقوا في رحابة منزلهم بلا الأحتياج للتوجه إلى حدائق عامة، بل على الأطفال دائماً أن يجدوا مجال للأنطلاق في منزلهم لكي يملؤه ألعاب وضحكات.

بهو المدخل المنظم

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 الممر الحديث، المدخل و الدرج
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

بعد الدخول من خلال البيت الأزرق الزاهي نرى على الفور وحدة تعليق و منضدة وفي هذا التصميم البسيط تأثير غاية في القوة لأنه يساعد على نظام البيت ككل و يدعوك لأن تتخلى عن أغراضك بنظام فائق لتنطلق لمهامك اليومية

المطبخ يتمركزالمنزل

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

المطبخ ذو الطابع الأيرلندي يتألق في مركز المنزل لكونه يحقق وظيفة حيوية و هامة للعائلة ففيه تجتمع العائلة على وجبات الطعام الشهي ويتداول الجميع مغامراته اليومية. رغم تصميمه الجذاب إلى أنه مبسط للغاية فوحدات المطبخ أجتمعت كلها على اللون الرمادي الهادئ كي تعطي مجال لطاول السفرة أن تطغى على الفراغ لما في الخشب من دفئ و طاقة إيجابية.

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غرفة معيشة بشاشة عرض مثالية

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 غرفة الميديا
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

ما يجعل عرض التلفزيون هنا مميز هو أن الشاشة تتخفى الاشة وتظهر على حسب الرغبة لتلبي أحتياجات الجميع  بلا التخلى عن حجمها الهائل.

ورشة عمل للأم

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 غرفة الملابس
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

لم يغفل المصمم عن هوايات العائلة جميعاً حتى أنه أوجد مكان خاص جداً للأم لكي تمارس هوايتها في تصميم و تنفيذ الملابس، و هذه الورشة هي مساحة مثالية لأتمام المهمة بأستمتاع و يسر.

سلم صديق الأطفال

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 الممر الحديث، المدخل و الدرج
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

في المنزل الذي يتواجد فيه الأطفال لا بد الأخذ في الأعتبار أن السلم لم يعد فقط وسيلة للصعود و النزول بل هو في نظر الأطفال ساحة للعب واللهو لذا يجب أن يكون مصمم ليحتوي هذه النشاطات بكل أمان و عناية.

ضحكات تملأ البيت دفئ

세아이의 보물섬 - 이천 지석리주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

بعد أهتمام المصمم بكل تفاصيل المنزل لا بد أنه سيكون بيت يملأه الضحك والهدوء لأنه صمم خصيصاً لهذه العائلة!

لهواة التصاميم التي تحمل مفاجأة تابعوا قراءة هذا المقال  المذهل!

13 تصميم خيالي لمداخل البيوت الصغيرة
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