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13 تصميم لغرف ملابس مناسب للمساحات الصغيرة

shereen gouda shereen gouda
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
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خزانة الملابس هي الشيء الذي لا يمكن الأستغناء عنه لما تقدم من وسيلة تنظيم و تخزين أساسية في أي منزل.لأن هدفنا جميعاً أن نبدو بأجمل هيئة كل يوم وأن تتسم غرفة نومنا أيضاً بالجمال الدائم والنظام يفضل أن تمتلك خزانة أو غرفة ملابس تحتوي و تحتفظ على كل ممتلكاتك من ملابس لأحذية وصولاً للأكسسوارات لكي تحتفظ برونقها دائماً و تبعد أي فوضى من أركان منزلك. بالطبع قد يفاجئنا الواقع بحقائق أليمة و هي عدم تواجد مساحات كافية لخزانة بحجم كبير يحقق أحتياجاتك الضرورية والتي فيها بعض من الرفاهية ولكن المصممين العالميين أوجدوا حلول خارج الصندوق لكي تتوصل لغرفة ملابس تلائم أحتياجاتك جميعاً في أي مساحة أو شكل للغرفة. قد جمعنا مجموعة من 13 تصميم مبتكر كي تستوحي منهم أفكار تناسبك.

1- حل رائع و مبتكر

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

التصاميم العفوية لها مقدرة مذهلة في إيجاد حلول عملية غير تقليدية مثل هذا التصميم فهو عجيب الشكل ولكن في تنفيذه تتحقق كل الوظائف بسهولة. أكتملت كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة  فهي في الحقيقة و حدة تخزين مزدوجة بأمكانك عرض أغراض خارجياً و أعتبارها وحدة تلفاز أيضاً أما بالداخل فهي تحتوي على غرفة ملابس مغلقة و متخفية. يعلو هذه الوحدة سرير في معزل عن الجميع. أليس هذا تصميم عبقري؟

2- وحدة تخزين

Gwel an Treth Perfect Stays غرفة الملابس
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

وحدات التخزين هي صديقة الغرف الصغيرة بعض الشيء ولكن ليكون عملية التخزين فيها بأعلى كفاءة عليك أن تخطط الوحدة كي توجد مكان متخصص لكل غرض من اغراضك. من مييزات هذا التصميم هو قابليتك في أعادة توزيع الفراغات وقتما شئت.

3-خزانة في غرفة الحمام

Loft do Mirante, Neoarch Neoarch غرفة الملابس
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

لمن لديهم جناح خاص في غرفة النوم لما لا نستغل كل فرصة لإيجاد أماكن تخزين؟ الحمام الخاص بك يمكن أن يكون جزء من خزانة الملابس و بعد التفكير والتدقيق أليس هذا مكان أمثل لكي تبدأ يومك؟ فهكذا ستكون مهمة الأستعداد للخروج كل يوم في مكان واحد

4- وحدة في غرفة النوم متخفية

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

رغم أن هذا الحل تقليدي بعض الشئ إلا أن المصمم هنا يتناول الحل بصورة مبتكرة فالوحدة في الحقيقة متخفية وراء ستائر رائعة من ما يجعل الغرفة تبدو أكثر أناقة وأبداع.

5- شفافية الأبواب والفواصل

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

لسعداء الحظ الذين يتمتعوا بمساحة كافية لتصميم غرفة ملابس في غرفة النوم هنيئاً لكم ولكن إن كان العائق من أتخاذ هذا القرار هو شعورك بأن هذه الأضافة ستسبب في أختناق الغرفة لا تيأس بعد فقد جئنا لك بالحل الأمثل. لتجنب أختناق الغرفة يمكنك أن تستعين بفاصل زجاجي لغرفة الملابس بدلاً من الأبواب المصمتة فهذا سيخلق أتساع ملحوظ و يبين أن غرفة نومك أكثر أناقة و فخامة.

6- كفاءة الفراغات

Dressing Room TG Studio غرفة الملابس
TG Studio

Dressing Room

TG Studio
TG Studio
TG Studio

إن كنت لا تتمتع برفاهية المساحة الكبيرة عليك إذن أن تصمم المساحة المتاحة بكفاءة عالية كي تحقق كل ما ترغب فيه بدون تضحيات.

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7- وحدات تعليق و تخزين مختلفة

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura غرفة الملابس MDF White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

عليك أن تخلق مزيج من الأرفف والحمالات لتتناسب مع كل الأغراض و لكي تتمكن من أستغلال حتى أصغر مساحة في التخزين. كما نلاحظ في هذا التصميم المنمق نجد وجود حمالة خارجية على غير العادة وهذا لتيسير تعليق القطع اليومية.

8- أغلاق محكم

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس زجاج Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لمن يمتلكون ملابس ذات قيمة عالية يفضل أن تكون في وحدة مغلقة بأحكام وهذا التصميم الرائع سيكون مثالي لك فهو يزيد الغرفة أناقة و يشكل عازل آمن للملابس بالداخل.

9- وحدة متكاملة

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl غرفة الملابس
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

هذه الوحدة هي حلم الجميع و لمن يملك مثل هذه المساحة فلن تندم أبداً في تصميمها لتكون غرفة ملابس ففيها ستتمكن بالأحتفاظ بكل ممتلكاتك بنظام محكم و بصورة فاخرة.

10- فراغ مفتوح

Begehbarer Kleiderschrank, Regalraum GmbH Regalraum GmbH غرفة الملابس
Regalraum GmbH

Regalraum GmbH
Regalraum GmbH
Regalraum GmbH

هذا التصميم الجريء لن يتناسب مع الجميع ولكن هو مثالي لأصحاب الشخصيات العملية المنظمون بالطبيعة.

11- دور حيوي للمرايا

Begehbare Kleiderschränke, Müller Wohnart Müller Wohnart غرفة الملابسمخزن خشب معالج White
Müller Wohnart

Müller Wohnart
Müller Wohnart
Müller Wohnart

لا تنسى مفعول المرآة السحري في أي فراغ وبالتحديد في غرفة الملابس فهي ليست فقط تحقق وظيفة ضرورية في عملية أرتداء الملابس بل أيضاً لها دور كبير في توسعة الغرفة.

12- ألوان براقة

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

يفضل دائماً في الوحدات التي تحتوي على أغراض كثيرة أن تكون الألوان فاتحة فاللون الداكن قد يجعل عملية البحث معقدة.

13- أضف شخصية للمكان

Корица с молоком, Reroom Reroom غرفة الملابس
Reroom

Reroom
Reroom
Reroom

قم بتصميم ركن خاص بك لأضفاء قليل من الشخصية و لكي تستكمل وظيفة غرفة الملابس فبهذا الأسلوب لن تحتاج لأي مساحة أضافية داخل غرفة النوم فأصبحت غرفة الملابس متكاملة.

تابعنا بأستمرار لكي تتعرف على أفكار وتصاميم جديدة للخزانات لكي تتجنب الفوضى في منزلك.

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