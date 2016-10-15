13 تصميم لغرف ملابس مناسب للمساحات الصغيرة

خزانة الملابس هي الشيء الذي لا يمكن الأستغناء عنه لما تقدم من وسيلة تنظيم و تخزين أساسية في أي منزل.لأن هدفنا جميعاً أن نبدو بأجمل هيئة كل يوم وأن تتسم غرفة نومنا أيضاً بالجمال الدائم والنظام يفضل أن تمتلك خزانة أو غرفة ملابس تحتوي و تحتفظ على كل ممتلكاتك من ملابس لأحذية وصولاً للأكسسوارات لكي تحتفظ برونقها دائماً و تبعد أي فوضى من أركان منزلك. بالطبع قد يفاجئنا الواقع بحقائق أليمة و هي عدم تواجد مساحات كافية لخزانة بحجم كبير يحقق أحتياجاتك الضرورية والتي فيها بعض من الرفاهية ولكن المصممين العالميين أوجدوا حلول خارج الصندوق لكي تتوصل لغرفة ملابس تلائم أحتياجاتك جميعاً في أي مساحة أو شكل للغرفة. قد جمعنا مجموعة من 13 تصميم مبتكر كي تستوحي منهم أفكار تناسبك.