13 تصميم لغرف ملابس مناسب للمساحات الصغيرة

خزانة الملابس هي الشيء الذي لا يمكن الأستغناء عنه لما تقدم من وسيلة تنظيم و تخزين أساسية في أي منزل.لأن هدفنا جميعاً أن نبدو بأجمل هيئة كل يوم وأن تتسم غرفة نومنا أيضاً بالجمال الدائم والنظام يفضل أن تمتلك خزانة أو غرفة ملابس تحتوي و تحتفظ على كل ممتلكاتك من ملابس لأحذية وصولاً للأكسسوارات لكي تحتفظ برونقها دائماً و تبعد أي فوضى من أركان منزلك. بالطبع قد يفاجئنا الواقع بحقائق أليمة و هي عدم تواجد مساحات كافية لخزانة بحجم كبير يحقق أحتياجاتك الضرورية والتي فيها بعض من الرفاهية ولكن المصممين العالميين أوجدوا حلول خارج الصندوق لكي تتوصل لغرفة ملابس تلائم أحتياجاتك جميعاً في أي مساحة أو شكل للغرفة. قد جمعنا مجموعة من 13 تصميم مبتكر كي تستوحي منهم أفكار تناسبك.
التصاميم العفوية لها مقدرة مذهلة في إيجاد حلول عملية غير تقليدية مثل هذا التصميم فهو عجيب الشكل ولكن في تنفيذه تتحقق كل الوظائف بسهولة. أكتملت كل أركان غرفة النوم في قطعة أثاث واحدة فهي في الحقيقة و حدة تخزين مزدوجة بأمكانك عرض أغراض خارجياً و أعتبارها وحدة تلفاز أيضاً أما بالداخل فهي تحتوي على غرفة ملابس مغلقة و متخفية. يعلو هذه الوحدة سرير في معزل عن الجميع. أليس هذا تصميم عبقري؟
وحدات التخزين هي صديقة الغرف الصغيرة بعض الشيء ولكن ليكون عملية التخزين فيها بأعلى كفاءة عليك أن تخطط الوحدة كي توجد مكان متخصص لكل غرض من اغراضك. من مييزات هذا التصميم هو قابليتك في أعادة توزيع الفراغات وقتما شئت.
لمن لديهم جناح خاص في غرفة النوم لما لا نستغل كل فرصة لإيجاد أماكن تخزين؟ الحمام الخاص بك يمكن أن يكون جزء من خزانة الملابس و بعد التفكير والتدقيق أليس هذا مكان أمثل لكي تبدأ يومك؟ فهكذا ستكون مهمة الأستعداد للخروج كل يوم في مكان واحد
رغم أن هذا الحل تقليدي بعض الشئ إلا أن المصمم هنا يتناول الحل بصورة مبتكرة فالوحدة في الحقيقة متخفية وراء ستائر رائعة من ما يجعل الغرفة تبدو أكثر أناقة وأبداع.
لسعداء الحظ الذين يتمتعوا بمساحة كافية لتصميم غرفة ملابس في غرفة النوم هنيئاً لكم ولكن إن كان العائق من أتخاذ هذا القرار هو شعورك بأن هذه الأضافة ستسبب في أختناق الغرفة لا تيأس بعد فقد جئنا لك بالحل الأمثل. لتجنب أختناق الغرفة يمكنك أن تستعين بفاصل زجاجي لغرفة الملابس بدلاً من الأبواب المصمتة فهذا سيخلق أتساع ملحوظ و يبين أن غرفة نومك أكثر أناقة و فخامة.
إن كنت لا تتمتع برفاهية المساحة الكبيرة عليك إذن أن تصمم المساحة المتاحة بكفاءة عالية كي تحقق كل ما ترغب فيه بدون تضحيات.
عليك أن تخلق مزيج من الأرفف والحمالات لتتناسب مع كل الأغراض و لكي تتمكن من أستغلال حتى أصغر مساحة في التخزين. كما نلاحظ في هذا التصميم المنمق نجد وجود حمالة خارجية على غير العادة وهذا لتيسير تعليق القطع اليومية.
لمن يمتلكون ملابس ذات قيمة عالية يفضل أن تكون في وحدة مغلقة بأحكام وهذا التصميم الرائع سيكون مثالي لك فهو يزيد الغرفة أناقة و يشكل عازل آمن للملابس بالداخل.
هذه الوحدة هي حلم الجميع و لمن يملك مثل هذه المساحة فلن تندم أبداً في تصميمها لتكون غرفة ملابس ففيها ستتمكن بالأحتفاظ بكل ممتلكاتك بنظام محكم و بصورة فاخرة.
هذا التصميم الجريء لن يتناسب مع الجميع ولكن هو مثالي لأصحاب الشخصيات العملية المنظمون بالطبيعة.
لا تنسى مفعول المرآة السحري في أي فراغ وبالتحديد في غرفة الملابس فهي ليست فقط تحقق وظيفة ضرورية في عملية أرتداء الملابس بل أيضاً لها دور كبير في توسعة الغرفة.
يفضل دائماً في الوحدات التي تحتوي على أغراض كثيرة أن تكون الألوان فاتحة فاللون الداكن قد يجعل عملية البحث معقدة.
قم بتصميم ركن خاص بك لأضفاء قليل من الشخصية و لكي تستكمل وظيفة غرفة الملابس فبهذا الأسلوب لن تحتاج لأي مساحة أضافية داخل غرفة النوم فأصبحت غرفة الملابس متكاملة.
تابعنا بأستمرار لكي تتعرف على أفكار وتصاميم جديدة للخزانات لكي تتجنب الفوضى في منزلك.