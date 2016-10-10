الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 تصميم خيالي لمداخل البيوت الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Loading admin actions …

مداخل البيوت الصغيرة وضعت في موقف صعب لأنها لابد أن تنقل جمال التصميم المتبع في المنزل و من جهة أخرى تقف أمامها حواجز المساحة، و لكن الديكور أصبح له رأي آخر و بالإبداع استطاع أن ينفذ عدداً من التصميمات الجميلة للمداخل و الواجهات و الأبواب تليق فعلاً بمكان أنيق حتى لو كان صغير المساحة، إليكم 13 تصميم من أفضل التصميمات التي نفذت في مداخل بيوت صغيرة ..

بالنظر هنا من بعيد على ذات المدخل سنلاحظ أنه عظيم و مثير في تصميمه بالرغم من صغره

homify منازل
homify

homify
homify
homify

1. باب خشبي كبير مع حديقة صغيرة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

الابواب الخشبية في المداخل تعتبر الأكثر حضوراً خصوصاً لو تركت بألوانها الطبيعية دون تدخل بأي طلاء خارجي، و لو كانت تلك الابواب الخشبية مطلة على نباتات خضراء فإن هذا الوضع و المزيج كفيل بان يصنع يومك بمنتهى الجاذبية 

2- تناسق الألوان

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura منازل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

يعتبر التناسق من أهم العوامل التي يبحث المصمم ليحققها في تصميمه، المدخل الرائع هو من يتحقق فيه تلك ، لاحظ تناسق الأضواء مع اللون الأبيض و الكحلي الغامق  و تضليعات الفواصل بين الأبواب و النوافذ ، لوحة فنية متكاملة .

بالتقريب أكثر سنلاحظ أن المدخل به مساحات خضراء من النباتات و هي فكرة جديدة و رائعة كذلك

Casa Esmeralda, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura الممر والمدخل
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

3- حجر مع أخشاب مع إضاءة دافئة تمنحنا مدخلا مثالياً

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

استخدام الأضواء و تسليطها على مدخل المنزل و على الباب بشكل خاص يجعل من المنزل محاطاً بهالة من الشاعرية و الدفء و كل تلك العناصر الطبيعية كالأخشاب في الأبواب و الأحجار في الأرضيات و الضوء المسلط عليهم لهم دور كبير في المشهد الاستثنائي برغم بساطته

4- سقيفة تغطي المدخل

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منزل عائلي صغير
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

يمكنك استخدام السقيفة في ديكور المدخل و الباب الرئيسي في المنزل و التي تسمح بوجود تلاعب بالظلال في لحظات النهار و تسمح ببعض من الضوء و تسليطه بسهولة حول الباب في ساعات المساء

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

5- تداخل الأحجار مع الحائط

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

يمكن تخصيص الجدار الجانبي للباب لتزيينه و زخرفته بواسطة الأحجار الطبيعية و التي تضفي شكلاً جاذباً للباب و المدخل بشكل عام، خصوصاً لو كان لون الأحجار مختلفاً عن باقي الواجهة سيحدث فارقاً في إبراز ديكور المدخل من مسافة بعيدة 

6- باب مثالي للنمط الريفي

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. منازل حجر
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

النمط الريفي في المداخل يمكن أن يضفي لمسة هادئة على الواجهة كلها و ليس المدخل فقط، و هذا بفضل عدم التكدس في التفاصيل الكثيرة حول الباب ، و الاكتفاء بعنصر الطلاء و الأبواب فقط

بالتقريب هنا التفاصيل أكثر روعة

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. شبابيك خشب Brown
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

لو دققنا النظر سنتحقق مما ذكرناه سابقاً بأن قلة التفاصيل في الأنماط الريفية في تصميم المداخل له أثر كبير في تقبلها بشكل ايجابي

إقرأ أيضاً : بيت فخم جداً .. ما المميز فيه

7- مدخل بسيط لكن جميل

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura منازل
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

المداخل البسيطة دائماً ما تكون مثيرة و جميلة في تصميمها، هذا التصميم رائع بكل المقاييس و ما جعله كذلك هو بساطة التفاصيل في الواجهة التي لا يوجد بها سوى النافذة و الباب 

8- مدخل بألوان تنبض بالحياة

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

الخروج عن المألوف هو سلاح ذو حدين ، سيحقق أحلامك لو كان مدروساً و منفذاً بشكل مختلف، المدخل الصغير هذا قد تحول فيه استخدام ألوان الباب من البني الخشبي إلى الأصفر الصارخ و كذلك الجدار الذي بجواره بدلاً من أن يكون متماشياً مع باقي الواجهة اختلف لونه للون أورجواني آخر .

9- سحر و تقاليد

CASA 3-64. VIVIENDA UNIFAMILIAR. Barquisimeto, Venezuela., YUSO YUSO منازل
YUSO

YUSO
YUSO
YUSO

السحر و التقاليد الكلاسيكية دائما ما يجتمعان في تصميم واحد، ركز على السقيفة الكلاسيكية و الباب المتوازي في أضلاعه الخشبية الأقرب للطراز الريفي، فهذا التصميم مغري جداً لمحبي الفنون المتوارثة في عالم التصميم و الفن الإنشائي 

10- تفاصيل صغيرة أنيقة و ساحرة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

التفاصيل الصغيرة هنا تكمن في أعمدة السقف السوداء بجانب درجتي السلم الصغير المؤدي للباب، جانب الزجاج في الباب له عامل السحر في عكس الصورة الخارجية لباحة المنزل و التي يمكن أن تراها و انت تدخل إلى المنزل

11- مزيج السلم بالظلال

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA منازل
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

السلالم الجانبية للمداخل تعبر عن بعض الخجل و عدم المباشرة في التصميم، فهو شيء رائع لعشاق الخصوصية ، الباب أسفل سقف من اجمالي واجهة المنزل، بعض الظلال مع السلم تفرضان محيطاً من الخصوصية هنا

12- طبيعة ساحرة

Casa en Las Palmas, Medellín, Ver., arQing arQing منازل
arQing

arQing
arQing
arQing

الطبيعة الساحرة و سيقان البامبو في المدخل برفقة الضوء تشعرك أنك لوهلة من الزمن في منطقة من مناطق أمريكا الجنوبية ، المدخل أعمق من البامبو و الضوء يشعرانك أن تدخل لمنطقة أعمق مما تتخيل سواء في الشعور أو في التصميم .

13 – مدخل بأخشاب استوائية يساعد على الإلهام

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

الأشجار الكثيفة مرادف للغابات و الهدوء و الحياة الطبيعية السهلة دون تعقيدات، هذا المدخل برهان على هذا الشعور، فدخولك في قلب غابة في قلب حديقة منزلك يفصلك تماماً عن هموم العمل و المشاغل اليومية و يجعل البيت أشبه بلؤلؤة جديرة بالتقدير 

5 أشياء يجب أن تهتم بها في غرفة الطعام لجعل لمة العائلة أجمل
مداخل أنيقة لبيتك الصغير

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً