13 تصميم خيالي لمداخل البيوت الصغيرة

مداخل البيوت الصغيرة وضعت في موقف صعب لأنها لابد أن تنقل جمال التصميم المتبع في المنزل و من جهة أخرى تقف أمامها حواجز المساحة، و لكن الديكور أصبح له رأي آخر و بالإبداع استطاع أن ينفذ عدداً من التصميمات الجميلة للمداخل و الواجهات و الأبواب تليق فعلاً بمكان أنيق حتى لو كان صغير المساحة، إليكم 13 تصميم من أفضل التصميمات التي نفذت في مداخل بيوت صغيرة ..
الابواب الخشبية في المداخل تعتبر الأكثر حضوراً خصوصاً لو تركت بألوانها الطبيعية دون تدخل بأي طلاء خارجي، و لو كانت تلك الابواب الخشبية مطلة على نباتات خضراء فإن هذا الوضع و المزيج كفيل بان يصنع يومك بمنتهى الجاذبية
يعتبر التناسق من أهم العوامل التي يبحث المصمم ليحققها في تصميمه، المدخل الرائع هو من يتحقق فيه تلك ، لاحظ تناسق الأضواء مع اللون الأبيض و الكحلي الغامق و تضليعات الفواصل بين الأبواب و النوافذ ، لوحة فنية متكاملة .
استخدام الأضواء و تسليطها على مدخل المنزل و على الباب بشكل خاص يجعل من المنزل محاطاً بهالة من الشاعرية و الدفء و كل تلك العناصر الطبيعية كالأخشاب في الأبواب و الأحجار في الأرضيات و الضوء المسلط عليهم لهم دور كبير في المشهد الاستثنائي برغم بساطته
يمكنك استخدام السقيفة في ديكور المدخل و الباب الرئيسي في المنزل و التي تسمح بوجود تلاعب بالظلال في لحظات النهار و تسمح ببعض من الضوء و تسليطه بسهولة حول الباب في ساعات المساء
يمكن تخصيص الجدار الجانبي للباب لتزيينه و زخرفته بواسطة الأحجار الطبيعية و التي تضفي شكلاً جاذباً للباب و المدخل بشكل عام، خصوصاً لو كان لون الأحجار مختلفاً عن باقي الواجهة سيحدث فارقاً في إبراز ديكور المدخل من مسافة بعيدة
النمط الريفي في المداخل يمكن أن يضفي لمسة هادئة على الواجهة كلها و ليس المدخل فقط، و هذا بفضل عدم التكدس في التفاصيل الكثيرة حول الباب ، و الاكتفاء بعنصر الطلاء و الأبواب فقط
لو دققنا النظر سنتحقق مما ذكرناه سابقاً بأن قلة التفاصيل في الأنماط الريفية في تصميم المداخل له أثر كبير في تقبلها بشكل ايجابي
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المداخل البسيطة دائماً ما تكون مثيرة و جميلة في تصميمها، هذا التصميم رائع بكل المقاييس و ما جعله كذلك هو بساطة التفاصيل في الواجهة التي لا يوجد بها سوى النافذة و الباب
الخروج عن المألوف هو سلاح ذو حدين ، سيحقق أحلامك لو كان مدروساً و منفذاً بشكل مختلف، المدخل الصغير هذا قد تحول فيه استخدام ألوان الباب من البني الخشبي إلى الأصفر الصارخ و كذلك الجدار الذي بجواره بدلاً من أن يكون متماشياً مع باقي الواجهة اختلف لونه للون أورجواني آخر .
السحر و التقاليد الكلاسيكية دائما ما يجتمعان في تصميم واحد، ركز على السقيفة الكلاسيكية و الباب المتوازي في أضلاعه الخشبية الأقرب للطراز الريفي، فهذا التصميم مغري جداً لمحبي الفنون المتوارثة في عالم التصميم و الفن الإنشائي
التفاصيل الصغيرة هنا تكمن في أعمدة السقف السوداء بجانب درجتي السلم الصغير المؤدي للباب، جانب الزجاج في الباب له عامل السحر في عكس الصورة الخارجية لباحة المنزل و التي يمكن أن تراها و انت تدخل إلى المنزل
السلالم الجانبية للمداخل تعبر عن بعض الخجل و عدم المباشرة في التصميم، فهو شيء رائع لعشاق الخصوصية ، الباب أسفل سقف من اجمالي واجهة المنزل، بعض الظلال مع السلم تفرضان محيطاً من الخصوصية هنا
الطبيعة الساحرة و سيقان البامبو في المدخل برفقة الضوء تشعرك أنك لوهلة من الزمن في منطقة من مناطق أمريكا الجنوبية ، المدخل أعمق من البامبو و الضوء يشعرانك أن تدخل لمنطقة أعمق مما تتخيل سواء في الشعور أو في التصميم .
الأشجار الكثيفة مرادف للغابات و الهدوء و الحياة الطبيعية السهلة دون تعقيدات، هذا المدخل برهان على هذا الشعور، فدخولك في قلب غابة في قلب حديقة منزلك يفصلك تماماً عن هموم العمل و المشاغل اليومية و يجعل البيت أشبه بلؤلؤة جديرة بالتقدير