قبل و بعد : 5 أمثلة لتجديدات يمكنك عملها في بيتك

إن قرار تجديد أي غرفة في المنزل هو خطوة صعبة للغاية فيمكن أن يؤدي هذا التجديد إلى نتائج غير مرجوة بعيده عن الهدف الأساسي له، لذا فقبل أن شترع في التجديد عليك الإجابة على 3 أسئلة ستحدد لك التصميم المناسب ، السؤال الاول ما هي حاجاتي من هذا التجديد ، بمعنى أحتاج لاستيعاب عدد أفراد الأسرة ، رزقت بطفل فتريد تغيير نمط غرفة ما لتلائمه. و الثاني حول المساحة المتاحة للتجديد .و الثالث هو الميزانية المتاحة للإنفاق على العناصر الجديدة التي تريد تصميمها في بيتك.
لذا سنستعرض معكم 5 حالات ناجحة لتجديد غرف مختلفة في بيوت متعددة الطراز المعماري و الديكور ..
يعتبر المنزل قبل التقسيم مساحة خصبة للإبداع و التفكير في التخصيص الأمثل لتلك المساحة بما يتناسب مع روح التصميم المستخدم و طرازه و كذلك تلبيه احتياجات من يصمم لهم المنزل، في تلك الغرفة نرى أن اللبنة الأولى قد وضعت هنا لرسم منحنى في مدخل غرفة يبدو أنها كبيرة في مساحتها، و تلك الخطوات الاولى في التجديد أو البناء لأول مرة هي الأصعب خصوصاً لأن ما سيأتي بعدها لن يكون سوى مجرد رتوش .
بعد اضافة الرتوش الصغيرة سنلاحظ أن التقسيم بدأ يؤتي ثماره و المنزل أصبح شبه جاهز للمسات الأخيرة من طلاء و زخارف خارجية سيكتمل بها المشهد
و هذا هو الشكل النهائي ، كنتم تتذكرون اللبنات الأولى لهذا المنحنى المبني من الطوب كما شاهدناه في بداياته، و الطلاء النهائي و المصابيح زادت البيت بهاءاً و جمالاً، كيف أن التقسيم السليم في البداية قد فعل هذا ، الاجابة فقط في الدقة و استخدام المسلمات العلمية في الهندسة المعمارية، لو كان بيتك يحتاج لتجديد أجب عن الأسئلة الثلاث ثم ابدأ فوراً باستخدام هذا النموذج لو كانت ميزانيتك متوسطة و اسرتك متوسطة أيضاً في عددها ..
الشقق الصغيرة دائماً ما تكون عصية على التغيير للأجمل، و هذا ليس عيباً في مساحتها و لكنه عيب في قصور الرؤية عند المصمم ، يجب عليك أولاً أن تعلم جيداً ما هي الاحتياجات التي تريد من أجلها أن تشرع في التجديد، كما يبدو في تلك الشقة أن عناصر الضوء و الفوضى تحتاج لتغيير، و السيراميك على الجدران قد انتهى تقريباً من الطرازات الحديثة و الطلاءات حتاج لتكون أكثر صحواً و جرأة
التغيير قد حول كل شيء للأجمل، هل تتذكرون النافذة المظلمة ها هي قد تحولت لتصبح نافذة كبيرة كالبلكون، و المطبخ تغير تماماً لتكون خزاناته هي البطل الرئيسي في المشهد الذي أبدع المصمم في تغيير ألوان الجدران حوله و الأرضيات التي استبدل فيها السيراميك بالاخشاب، و هذا النموذج ملائم للأسرة و لمن يمتلم ميزانية مرتفعة نوعاً ما للتغيير
تلك المساحة المقسمة في الماضي لما كانت عليه الشقة ذات 66 مترا، و نرى طغيان بعض الغرف على الأخرى بشكل واضح فهل ياترى استمر ذلك الوضع في التصميم الجديد
الصورة لا تكذب وا لرسم لا يتجمل، نلاحظ هنا حسن استغلال كبير لكل المساحات بشكل متساوى مع استمرار سيطرة غرفة المعيشة مثلاً على الجزء الأكبر من المساحة و هو أمر منطقي خصوصاً مع التقسيم المثالي لباقي الغرف و موقع المطبخ و الحمام .
المنزل لا يقال عليه قبيح إلا إذا كان يشعرك بعدم الراحة و لا الهدوء الذي تحتاجه و يمكن أن يتفاقم الوضع ليكون غير صحي، لذا كان التغيير لازماً في حالة مثل هذه الحالة الصعبة
ما أجمل أن يتحول المشهد تماماً بعد التغيير، فتح النوافذ و منافذ للضوء و حسن تقسيم المسطح شيء رائع، نلاحظ كيف تم فتح النافذة القديمة لتصبح شبه جدار زجاجي أنيق يفتح المنزل تماماً على الطبيعة التي تحيط به من الخارج، كيف أن السقف تحول من خشبي إلى خراسانة مبنية و كلها باللون الأبيض لزيادة المساحة ، و كيف أن المسطح في حد ذاته اصبح قادراً على استيعاب أكثر من غرفة ، كل تلك التغييرات لم تتطلب ميزانية كبيرة و لكن جهد و ابداع
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يمكن أن تصنع تجديداً لشيء ما في بيتك حسب الطلب أن تذكر للمصمم أنك تريد التغيير لتصنع هنا مكتبة أو تصنع هنا رفوفاً أو باقات ورد ، كل شيء مكفول لك وفقاً للإطار العام لما تريد التغيير لأجله
بعد التجديد ستلاحظ و تسأل نفسك لماذا لم أكن لأصمم تلك الأشياء الرائعة في البداية، الإجابة تكمن في الحقبة الزمنية و في التوفيق في اختيار التصميم الملائم و التغيير و التحديث سنة الحياة ، لكل عصر تصميمه الملائم و في كل يوم يزداد الديكور أفكاراً مبدعة من هنا و هناك
عندما ينتهي بك الحال في منزلك بالشعور بالحزن كلما دخلته، سيصبح التغيير أمر حتمي و ليس اختياري، و هذا ما كان حال تلك الشقة المكونة من 60 متراً فقط هي مساحتها الكلية، و بعد أن افتقدت للمواطن الجمالية و الزخارف الجذابة و الروح الشاعرية أصبح التحديث هنا ملحاً و ليس اختيارياً
التجديد لعشاق الجمال و الهدوء و السعادة ، هنا صنع الفارق في هذا المطبخ الذي كان لا يلبي احتياجات الأسرة التي كانت تسكنه، اليوم أصبح شيء آخر، أضواء متراصة أنيقة و منضدة خشبية ريفية محببة ، و خزانات خشبية الشكل ، شيء أكثر من مثالي لعملية تغيير ناجحة بميزانيات بسيطة
و هنا كذلك في غرفة النوم يتضح التجديد في الجدار و في حداثة الطلاء و لكن في السقف لم يتم التغيير بالشكل المثالي و يمكن ما يعود ذلك إلى قلة الميزانية المتوفرة حالياً و لكن هذا الشكل مقبول بدرجة أكبر من الحزن القديم و الشكل الذي أجبرنا على التغيير .
التصميم بعد التجديد لجأ لتوسيع التقسيمات و جعلها أكثر اتساعاً مع المقارنة بما كانت عليه سابقاً مقسمة بحدود جدارية ادت لاختناق المساحة بشكل لم يكن ذكياً مثل التصميم الجديد الذي اتضح من الصور أنه هو التصميم المثالي لهذا البيت الأنيق .