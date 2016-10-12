قبل و بعد : 5 أمثلة لتجديدات يمكنك عملها في بيتك

إن قرار تجديد أي غرفة في المنزل هو خطوة صعبة للغاية فيمكن أن يؤدي هذا التجديد إلى نتائج غير مرجوة بعيده عن الهدف الأساسي له، لذا فقبل أن شترع في التجديد عليك الإجابة على 3 أسئلة ستحدد لك التصميم المناسب ، السؤال الاول ما هي حاجاتي من هذا التجديد ، بمعنى أحتاج لاستيعاب عدد أفراد الأسرة ، رزقت بطفل فتريد تغيير نمط غرفة ما لتلائمه. و الثاني حول المساحة المتاحة للتجديد .و الثالث هو الميزانية المتاحة للإنفاق على العناصر الجديدة التي تريد تصميمها في بيتك.

لذا سنستعرض معكم 5 حالات ناجحة لتجديد غرف مختلفة في بيوت متعددة الطراز المعماري و الديكور ..