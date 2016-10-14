هل تؤمن بثقافة الفنغ شوي؟ 7 حيل تجلب المال لبيتك

اي أثر للفوضى في بيتك يجب أن يزال، احرص في كل الاحوال على النظافة و الترتيب لكل قطعة في منزلك و لا تفكر أبداً في ترتيب الغرف الظاهرة للضيوف و لكن احرص على ترتيب سائر الغرف الداخلي منها و الخارجي في كل لحظة فهذا طريق رائع للحصول على المال و جلبه لبيتك على طريقة الفنغ شوي

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