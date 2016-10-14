هل تؤمن بثقافة الفنغ شوي؟ 7 حيل تجلب المال لبيتك

لو كنت تعتقد في ثقافة الفنغ شوي الصينية العتيقة فإن كتاب الأفكار هذا سيساعدك على معرفة ضوابط جلب المال لبيتك، فإن ثقافة الفنغ شوي توصف بانها الثقافة الشعبية الصينية التي تعتقد أن الإنسان البشري و يومياته و أمواله ما هي إلا نتاج تبادل للطاقة بينه و بين البيئة المحيطة به بشكل عام وبيته بشكل خاص، إليكم 7 نصائح تدعمها الفنغ شوي لجلب المال إلى البيوت دون عناء
الأشياء المهملة في أي منزل تسبب الضيق و الازدحام غير المبرر خصوصاً لو كانت المساحة أصلاً صغيرة، استخدام الأمتعة و الأجهزة على قدر الحاجة يجلب المال لمنزلك وفقاً لثقافة فنغ شوي، حاول أن يكون كل ما يشغل الغرف تستخدمه فعلاً دون اهمال .
الألوان الزاهية عنوان تدفق الطاقة في البيئة المحيطة بك، الفنغ شوي حددت طريقة ازدهار المجال المحيط بك برؤيتك لألوان زاهية كالأحمر و الأخضر و البنفسجي، خصوصاً لو كانت في غرفة كالمعيشة كثيرة الاستخدام و المكوث فيها، استخدم الألوان بتناسق و ليس عن طريق الحشو و كفى ، اظهر النصائح في ديكور بيتك بشكل أنيق دون تكلف
المدخل يعطي الانطباع الأول عن بيتك، حاول أن يكون مدخل منزلك هاديء و غير مبهرج فهذا يجلب نظرة حاقدة من الجميع حولك و بالتالي تؤثر الطاقة السلبية على حياتك كلها و ليس فقط جلب الأموال الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منها
النظافة الدائمة هي طريقك الاقصر لجلب المال لبيتك ولأسرتك وفقاً للفنغ شوي، فإن النظافة دائماً ما توفر عليك كم هائل من الطاقة السلبية و بالعكس فإن عدم النظافة و الفوضى تدفعك إلى الشعور بالفقر و عدم الراحة و التململ من الواقع .
اي أثر للفوضى في بيتك يجب أن يزال، احرص في كل الاحوال على النظافة و الترتيب لكل قطعة في منزلك و لا تفكر أبداً في ترتيب الغرف الظاهرة للضيوف و لكن احرص على ترتيب سائر الغرف الداخلي منها و الخارجي في كل لحظة فهذا طريق رائع للحصول على المال و جلبه لبيتك على طريقة الفنغ شوي
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الغرف التي تحتاجها لكي ترتاح لابد أن تكون نظيفة و مرتبة و يدخلها ضوء الشمس يومياً و باستمرار و يجب عليك تأمين طريق التهوية الجيدة و الصحية لغرف بيتك ، فهذا يساعدك على تجديد أفكارك و يمدك بالطاقة الجيدة في كل لحظة
استخدم أدوات صحية تناسب مساحة حمامك و لا تجعلها أكبر من المساحة المطلوبة ، استخدم الاخشاب فهي جيدة وفقاً للفنغ شوي، و عليك باستخدام قليل من اللمعان في الحمام، و ابتعد عن البهرجة الزائفة و اعتمد على القطع الاكثر عملية و كن بسيطاً قدر الإمكان، فهذا سبيلك للحصول على كل ما تحلم به من المال لو كنت معتقداً في ثقافة الفنغ شوي ..