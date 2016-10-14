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هل تؤمن بثقافة الفنغ شوي؟ 7 حيل تجلب المال لبيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
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لو كنت تعتقد في ثقافة الفنغ شوي الصينية العتيقة فإن كتاب الأفكار هذا سيساعدك على معرفة ضوابط جلب المال لبيتك، فإن ثقافة الفنغ شوي توصف بانها الثقافة الشعبية الصينية التي تعتقد أن الإنسان البشري و يومياته و أمواله ما هي إلا نتاج تبادل للطاقة بينه و بين البيئة المحيطة به بشكل عام  وبيته بشكل خاص، إليكم 7 نصائح تدعمها الفنغ شوي لجلب المال إلى البيوت دون عناء

1-تخلص من الاشياء غير المستخدمة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

الأشياء المهملة في أي منزل تسبب الضيق و الازدحام غير المبرر خصوصاً لو كانت المساحة أصلاً صغيرة، استخدام الأمتعة و الأجهزة على قدر الحاجة يجلب المال لمنزلك وفقاً لثقافة فنغ شوي، حاول أن يكون كل ما يشغل الغرف تستخدمه فعلاً دون اهمال .

2- استخدم الالوان الزاهية كالأحمر و البنفسجي و الأخضر

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

الألوان الزاهية عنوان تدفق الطاقة في البيئة المحيطة بك، الفنغ شوي حددت طريقة ازدهار المجال المحيط بك برؤيتك لألوان زاهية كالأحمر و الأخضر و البنفسجي، خصوصاً لو كانت في غرفة كالمعيشة كثيرة الاستخدام و المكوث فيها، استخدم الألوان بتناسق و ليس عن طريق الحشو و كفى ، اظهر النصائح في ديكور بيتك بشكل أنيق دون تكلف

3- لا تظهر البذخ في مدخل بيتك

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

المدخل يعطي الانطباع الأول عن بيتك، حاول أن يكون مدخل منزلك هاديء و غير مبهرج فهذا يجلب نظرة حاقدة من الجميع حولك و بالتالي تؤثر الطاقة السلبية على حياتك كلها و ليس فقط جلب الأموال الذي يعد جزءاً لا يتجزأ منها 

4- حافظ على نظافة مطبخك

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

النظافة الدائمة هي طريقك الاقصر لجلب المال لبيتك ولأسرتك وفقاً للفنغ شوي، فإن النظافة دائماً ما توفر عليك كم هائل من الطاقة السلبية و بالعكس فإن عدم النظافة و الفوضى تدفعك إلى الشعور بالفقر و عدم الراحة و التململ من الواقع .

5- أزل أي أثر للفوضى في منزلك

Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
Sanskriti Architects

Sanskriti Architects
Sanskriti Architects
Sanskriti Architects

اي أثر للفوضى في بيتك يجب أن يزال، احرص في كل الاحوال على النظافة و الترتيب لكل قطعة في منزلك و لا تفكر أبداً في ترتيب الغرف الظاهرة للضيوف و لكن احرص على ترتيب سائر الغرف الداخلي منها و الخارجي في كل لحظة فهذا طريق رائع للحصول على المال و جلبه لبيتك على طريقة الفنغ شوي

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6- يجب أن تكون الغرفة دافئة ومشرقة مع الألوان الناعمة

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة نوم خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

الغرف التي تحتاجها لكي ترتاح لابد أن تكون نظيفة و مرتبة و يدخلها ضوء الشمس يومياً و باستمرار و يجب عليك تأمين طريق التهوية الجيدة و الصحية لغرف بيتك ، فهذا يساعدك على تجديد أفكارك و يمدك بالطاقة الجيدة في كل لحظة 

7- ضوابط للحمام

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design حمام خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

استخدم أدوات صحية تناسب مساحة حمامك و لا تجعلها أكبر من المساحة المطلوبة ، استخدم الاخشاب فهي جيدة وفقاً للفنغ شوي، و عليك باستخدام قليل من اللمعان في الحمام، و ابتعد عن البهرجة الزائفة و اعتمد على القطع الاكثر عملية و كن بسيطاً قدر الإمكان، فهذا سبيلك للحصول على كل ما تحلم به من المال لو كنت معتقداً في ثقافة الفنغ شوي ..

هذا البيت البسيط هو حلم من لا يريدون العيش في شقة
الفنغ شوي و الأموال في بيتك

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