فخامة وعصرية في هذا القصرالهندي

من حديقة Koregaon في بيون جنوب الهند أتينا لكم اليوم بهذا القصر الفخم التصميم ذو الذوق العصري .

مساحة القصر الإجمالية 1000 متر مربع من الجمال الأخاذ الذي يحوي حديقة كبيرة ومبني بديع التصميم ذو واجهة عصرية أما من الداخل فهو تحفة فنية تحتوي على الفراغات المعتادة من معيشة وطعام ونوم مع صالة ألعاب رياضية، لذا فقد جمع بين جمال الشكل والرفاهية في الاستخدام مع الاستغلال الأمثل لجمال الطبيعة المحيطة.

بالتأكيد قد تحمست لتشاهد هذا القصر الجميل معنا… فهيا بنا إلى جولة سريعة فيه: