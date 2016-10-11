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فخامة وعصرية في هذا القصرالهندي

آية علم الدين آية علم الدين
Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
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من حديقة Koregaon في بيون جنوب الهند أتينا لكم اليوم بهذا القصر الفخم التصميم ذو الذوق العصري .

مساحة القصر الإجمالية 1000 متر مربع من الجمال الأخاذ  الذي يحوي حديقة كبيرة ومبني بديع التصميم ذو واجهة عصرية أما من الداخل فهو تحفة فنية تحتوي على الفراغات المعتادة من معيشة وطعام ونوم مع صالة ألعاب رياضية، لذا فقد جمع بين جمال الشكل والرفاهية في الاستخدام مع الاستغلال الأمثل لجمال الطبيعة المحيطة.

بالتأكيد قد تحمست لتشاهد هذا القصر الجميل معنا… فهيا بنا إلى جولة سريعة فيه:

الواجهة الخارجية

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

من الوهلة الأولى لواجهة المنزل نستطيع أن نلحظ الطراز العصري الذي اختاره المصممون للتصميم الخارجي للمنزل ، ولكن عصرية التصميم لم تكن عائقًا في فخامة تصميمه، فقد استخدمت فيه المواد الطبيعية من خشب وزجاج و أسمنت وحجر طبيعي بامتازج جذاب.

فنجد هناك الستائر الخشبية في الواجهة مع مساحات الزجاج الكبيرة للتفاعل مع مساحات الخضرة الواسعة في الخارج ومع استخدام اللون الأبيض بشكل كبير في الواجهة.

الإضاءة في الواجهة

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects منازل
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

أما عن الإضاءة الصناعية للمنزل من الخارج فإن المصممين قد استخدموها بشكل جذاب لتكون إحدى مميزات التصميم ولتبرز عناصر الجمال في الواجهة في الليل، فنجدهم قد وضعوا شرائط الضوء على قوائم السلالم المؤدية للمنزل مع استخدام وحدات الإضاءة العادية في إظهار القصر بشكل متألق عن طريق انعكاساتها على الزجاج.

الجلسة الجانبية الساحرة

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

في الداخل أول مايلفت نظرنا هذه الجلسة الجانبية التي اتخذت ديكورًا رائعًا من حولها، فبجوارها نجد الستائر الحريرية البيضاء بارتفاع الدور كله مع الأرضية الرخامية الفخمة مع المقاعد ذات اللون الهادئ والنجفة الزخرفية المميزة من فوقها.

الزجاج المشغول في المصعد الداخلي

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

وأمام هذه الجلسة نجد المصعد الذي يرتقي للدور العلوي من المنزل ولكن لا يسعنا عندما نراه إلا أن نتوقف قليلًا لنشاهد هذا الجمال المنبعث من التجليد الزجاجي المشغول حول المصعد والذي استخدم في حوائطه الخارجية مع باب المصعد أيضًا ومعه ألواح الستانلس اللامعة التي أضفت على المكان رونقًا وفخامة تليق بالقصور.

غرفة المعيشة العصرية الأنيقة

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects غرفة المعيشة
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

أما في غرفة المعيشة التي حافظت على الطراز العصري فنجدها قد اتخذت تصميمًا من الفخامة أيضًا بمكان مع عصرية العناصر، فالأثاث جاء من الجلد الأبيض والبني مع منضدة دائرية بيضاء وأرضية من الرخام اللامع ومع استخدام اللون الذهبي في السقف الصناعي لزيادة لمسة الفخامة في التصميم .

غرفة طعام تليق بقصر

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects غرفة السفرة
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

غرفة الطعام ذات المقاعد الجلدية البيضاء ذات الأطر الخشبية الأنيقة لم تكن بعيدة عن الفخامة السائدة في تصميم القصر، أضاف إليها أيضًا هذه النجفة الزخرفية الكبيرة مع الباب الخشبي العريض وقد أكمل الأناقة وجود السلم كخلفية لفراغ غرفة الطعام.

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المطبخ عصري جدًا

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects مطبخ
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

في المطبخ كان الاختيار واضحًا منحازًا للعصرية في كل عناصره، فالخزانات جاءت من خشب الMDF الأبيض العصري مع استخدام أجهزة المطبخ من اللونين الأبيض والفضي اللامع، ومع استخدام الإضاءة المناسبة التي تظهر المطبخ بشكل متألق جذاب.

السلم الداخلي والرحابة الواضحة

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

في الداخل أيضًا لا نستطيع أن نغفل هذا السلم ذو الشكل الجذاب ، فالدرابزين من الزجاج الشفاف مع درجات خشبية أنيقة متجاوة مع الأرضية الرخامية اللامعة مما أعطى لمسة ساحرة من الرحابة والاتساع.

غرفة النوم وأناقة الأزرق

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects غرفة نوم
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

أما في غرفة النوم فإن أول مايقع نظرنا عليه هو اللون الأزرق الغامق المستخدم في الحائط الخلفي للسرير والذي استخدم في طلاء الكومودينو بجوار السرير أيضًا ، مع الخلفية الجلدية للسرير نفسه ومع وضع مقعدي استرخاء من الجلد الأبيض الوثير أيضًا متناسقين مع الحوائط البيضاء الثلاث الأخرى للغرفة ومع السقف الأبيض ذو وحدات الإضاءة الموزعة بشكل متناسب مع حجم الغرفة.

الحمام الفاخر

Private Residence in Koregaon Park, Pune, Chaney Architects Chaney Architects حمام
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

في الحمام تستقبلنا هذه المرآة الكبيرة التي تعلو أحواض الأيدي الفاخرة وبجوارهم لوح الزجاج الشفاف الذي يحدد منطقة الاستحمام الواسعة  والدش الحر ومع استخدام السيراميك الأبيض ذو الأبعاد الكبيرة التي تعطي إحساسًا بالفخامة والثراء التصميمي.

وللمزيد من تصميمات الدش تستطيع أن ترى هنا 8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك.

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