فخامة وعصرية في هذا القصرالهندي

من حديقة Koregaon في بيون جنوب الهند أتينا لكم اليوم بهذا القصر الفخم التصميم ذو الذوق العصري .
مساحة القصر الإجمالية 1000 متر مربع من الجمال الأخاذ الذي يحوي حديقة كبيرة ومبني بديع التصميم ذو واجهة عصرية أما من الداخل فهو تحفة فنية تحتوي على الفراغات المعتادة من معيشة وطعام ونوم مع صالة ألعاب رياضية، لذا فقد جمع بين جمال الشكل والرفاهية في الاستخدام مع الاستغلال الأمثل لجمال الطبيعة المحيطة.
بالتأكيد قد تحمست لتشاهد هذا القصر الجميل معنا… فهيا بنا إلى جولة سريعة فيه:
من الوهلة الأولى لواجهة المنزل نستطيع أن نلحظ الطراز العصري الذي اختاره المصممون للتصميم الخارجي للمنزل ، ولكن عصرية التصميم لم تكن عائقًا في فخامة تصميمه، فقد استخدمت فيه المواد الطبيعية من خشب وزجاج و أسمنت وحجر طبيعي بامتازج جذاب.
فنجد هناك الستائر الخشبية في الواجهة مع مساحات الزجاج الكبيرة للتفاعل مع مساحات الخضرة الواسعة في الخارج ومع استخدام اللون الأبيض بشكل كبير في الواجهة.
أما عن الإضاءة الصناعية للمنزل من الخارج فإن المصممين قد استخدموها بشكل جذاب لتكون إحدى مميزات التصميم ولتبرز عناصر الجمال في الواجهة في الليل، فنجدهم قد وضعوا شرائط الضوء على قوائم السلالم المؤدية للمنزل مع استخدام وحدات الإضاءة العادية في إظهار القصر بشكل متألق عن طريق انعكاساتها على الزجاج.
في الداخل أول مايلفت نظرنا هذه الجلسة الجانبية التي اتخذت ديكورًا رائعًا من حولها، فبجوارها نجد الستائر الحريرية البيضاء بارتفاع الدور كله مع الأرضية الرخامية الفخمة مع المقاعد ذات اللون الهادئ والنجفة الزخرفية المميزة من فوقها.
وأمام هذه الجلسة نجد المصعد الذي يرتقي للدور العلوي من المنزل ولكن لا يسعنا عندما نراه إلا أن نتوقف قليلًا لنشاهد هذا الجمال المنبعث من التجليد الزجاجي المشغول حول المصعد والذي استخدم في حوائطه الخارجية مع باب المصعد أيضًا ومعه ألواح الستانلس اللامعة التي أضفت على المكان رونقًا وفخامة تليق بالقصور.
أما في غرفة المعيشة التي حافظت على الطراز العصري فنجدها قد اتخذت تصميمًا من الفخامة أيضًا بمكان مع عصرية العناصر، فالأثاث جاء من الجلد الأبيض والبني مع منضدة دائرية بيضاء وأرضية من الرخام اللامع ومع استخدام اللون الذهبي في السقف الصناعي لزيادة لمسة الفخامة في التصميم .
غرفة الطعام ذات المقاعد الجلدية البيضاء ذات الأطر الخشبية الأنيقة لم تكن بعيدة عن الفخامة السائدة في تصميم القصر، أضاف إليها أيضًا هذه النجفة الزخرفية الكبيرة مع الباب الخشبي العريض وقد أكمل الأناقة وجود السلم كخلفية لفراغ غرفة الطعام.
في المطبخ كان الاختيار واضحًا منحازًا للعصرية في كل عناصره، فالخزانات جاءت من خشب الMDF الأبيض العصري مع استخدام أجهزة المطبخ من اللونين الأبيض والفضي اللامع، ومع استخدام الإضاءة المناسبة التي تظهر المطبخ بشكل متألق جذاب.
في الداخل أيضًا لا نستطيع أن نغفل هذا السلم ذو الشكل الجذاب ، فالدرابزين من الزجاج الشفاف مع درجات خشبية أنيقة متجاوة مع الأرضية الرخامية اللامعة مما أعطى لمسة ساحرة من الرحابة والاتساع.
أما في غرفة النوم فإن أول مايقع نظرنا عليه هو اللون الأزرق الغامق المستخدم في الحائط الخلفي للسرير والذي استخدم في طلاء الكومودينو بجوار السرير أيضًا ، مع الخلفية الجلدية للسرير نفسه ومع وضع مقعدي استرخاء من الجلد الأبيض الوثير أيضًا متناسقين مع الحوائط البيضاء الثلاث الأخرى للغرفة ومع السقف الأبيض ذو وحدات الإضاءة الموزعة بشكل متناسب مع حجم الغرفة.
في الحمام تستقبلنا هذه المرآة الكبيرة التي تعلو أحواض الأيدي الفاخرة وبجوارهم لوح الزجاج الشفاف الذي يحدد منطقة الاستحمام الواسعة والدش الحر ومع استخدام السيراميك الأبيض ذو الأبعاد الكبيرة التي تعطي إحساسًا بالفخامة والثراء التصميمي.
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