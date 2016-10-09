10 أفكار مميزة لمدخل منزلك وجعله أجمل

مدخل منزلك هو الإنطباع الأول الذي يأخذه الزائرون عن تصميم منزلك ، فإذا كان مدخل المنزل مرحبًا وملفتًا للنظر أو مريحًا للعين فإن ذلك بالطبع سينعكس على رأيهم في المنزل ككل .

حتى مستخدمي المنزل فإن نظرتهم لتصميم المنزل وعن الراحة بداخله متعلقة بالانطباع الأول الذي يأخذونه عن طريق المدخل.

واليوم لدينا بعض التصميمات المتميزة لمداخل المنازل، بعضها غريب ومعظمها ينتمي للطراز المودرن المحبب في المنازل الحديثة والذي يتميز بسهولة التنفيذ وبساطة العناصر مع قوة التعبير.

فهيا بنا لهذه الجولة الصغيرة داخل عالم المداخل: