الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار مميزة لمدخل منزلك وجعله أجمل

آية علم الدين آية علم الدين
homify شبابيك
Loading admin actions …

مدخل منزلك هو الإنطباع الأول الذي يأخذه الزائرون عن تصميم منزلك ، فإذا كان مدخل المنزل مرحبًا وملفتًا للنظر أو مريحًا للعين فإن ذلك بالطبع سينعكس على رأيهم في المنزل ككل .

حتى مستخدمي المنزل فإن نظرتهم لتصميم المنزل وعن الراحة بداخله متعلقة بالانطباع الأول الذي يأخذونه عن طريق المدخل.

واليوم لدينا بعض التصميمات المتميزة لمداخل المنازل، بعضها غريب ومعظمها ينتمي للطراز المودرن المحبب في المنازل الحديثة والذي يتميز بسهولة التنفيذ وبساطة العناصر مع قوة التعبير.

فهيا بنا لهذه الجولة الصغيرة داخل عالم المداخل:

1- الطراز الاستعماري المميز

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من الطرز المميزة خاصة في المنازل الطراز الاستعماري الذي نستطيع أن نميزه عن طريق هذا الباب الخشبي الكبير ذو اللون الطبيعي مع الأرضية الخرسانية والمسامير الموزعة على الباب بانتظام بشكل مميز مع وحدة الإضاءة ذات الشكل القديم الاستعماري.

2- العصري البسيط

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

هذا التصميم يصلح لدول الخليج والمناخ العربي بشكل كبير، فهذه النخيلات التي زينت حول المدخل متوافرة بكثرة في الخليج مع التصميم العصري والبسيط للمنزل نفسه والذي انعكس على المدخل فنجده عبارة عن كتلة بيضاء بارزة وبداخلها الباب الذي لون باللون الأبيض أيضًا مع شرائح عرضية زجاجية رفيعة من اللون الأخضر موزعة بشكل بسيط على الباب ولكنها أعطته تميزًا وأناقة.

3- الألوان الجذابة

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

مع كل البساطة المحببة في تصميم المنازل فإن استخدام الألوان الجذابة يظل دائمًا حلًا مميزًا يضيف للتصميم إذا استخدم بالطريقة اللائقة ، فهنا مثلًا استخدم الخبراء اللون الأحمر الجذاب مع الرمادي والأسود ومع الإطار الملئ بالألوان الجذابة للمدخل فجاء التصميم مناسبًا خاصة مع استخدام اللون الأبيض في دهان بقية الواجهة لإظهار المدخل.

4- تأكيد المدخل بالمزهريات

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم المميز للمدخل نجد أن المصمم قد وضع مزهريتين كبيرتين من اللون الأخضر مع وضع بعض أعواد من خشب الخيزران كنوع من الشكل الجمالي في المدخل والذي جاء متناسبًا مع لون الباب الخشبي العصري الذي وضع داخل كتلة أسمنتية رمادية اللون بالطراز العصري.

5- تنسيق الموقع حول المدخل

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces منازل
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

لاشك أن تنسيق الموقع حول المدخل من أهم الأشياء التي يجب مراعتها أثتاء التصميم، ذلك أنها تبرز المدخل داخل الواجهة ، ففي هذا التصميم نرى السلالم الحجرية التي تخللها الزلط الملون مع الأشجار على أحد الجوانب ومع الإطار الأخضر حول الباب نفسه الذي يعطي الشعور بأن هذا المدخل هو مدخل منتجع سياحي لا منزل خاص.

6- لتأكيد المدخل إما بارزًا أو غاطسًا

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

من أساليب إظهار المدخل وتأكيده في الواجهة هو جعل كتلة المدخل إما بارزة أو غاطسة عن بقية الكتلة التي يقع بها المدخل، وهذا الاختيار يكون من بداية التصميم الخارجي للمنزل وهو يوفر الكثير من المجهود في مرحلة تنسيق الموقع والديكور بعد ذلك ولا يحتاج وقتها غير بعض التفاصيل الصغيرة مثل الإضاءة المناسبة ليظهر الجمال في تصميمه.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدام الزوايا غير المألوفة

Industriebau Fuchs, ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER مساحات تجارية شركات
ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER

ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER
ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER
ARCHITEKTUR- UND PLANUNGSGRUPPE INTLEKOFER

في هذا المنزل نلحظ التميز في استخدام الزوايا في كل كتل المنزل خاصة كتلة المدخل التي اتخذت زوايا منفرجة بشكل شبه منحرف حول الباب الذي هو عبارة عن مستطيل عادي ولكن حدوده غير واضحة وسط شبه المنحرف الخشبي، وأعلاه شريحة أسمنتية بارزة تظهر المدخل وتزيد التصميم تألقًا.

8- الزجاج في البرجولة

Villa in Thalwil, Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH منازل
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH

Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH
Dr. Schmitz-Riol Planungsgesellschaft mbH

وهنا نرى أيضًا تميز كتلة المنزل ولكن عن طريق برجولة عصرية من الزجاج المحمول على ألواح خشبية ملونة باللون الرمادي العصري الذي يتناسب مع لون الباب الذي صنع من الخشب الملون بالرمادي أيضًا مع أجزاء ثابتة من الزجاج ومع إبراز المدخل عن طريق وضع تمثال مميز من اللون الرمادي الغامق أيضًا.

9- برجولة المدخل التقليدية

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos شبابيك
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

أما هنا فنرى البرجولة التقليدية للمنزل والتي صنعت من الخشب الملون فوقه القرميد الأحمر التقليدي وقد جاء الخشب هنا سميك ليلائم الطراز الريفي الواضح على تصميم المنزل.

نلاحظ أيضًا هنا استخدام تشكيلات الزلط الملون في الأرضية والحجر الطبيعي في الواجهة مع الباب الخشبي ذو الزخارف.

10- الزجاج الملون و الرخام

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

هنا نجد أن التصميم العصري قد أخذ بعدًا آخر من الجمال الممتزج بالبساطة عن طريق استخدام المواد المختلفة بشكل عصري وبتصميم جميل، فالكتلة الرئيسية من الأسمنت الأبيض والمدخل نفسه غاطس داخلها ، وقد جاء حائط المدخل نفسه من الزجاج الملون وقد أحيط الباب بكتلة من الرخام البني اللون ، أما الأرضية فهي من ترابيع البورسلين الرمادي اللون اللامع المحاط ببعض الحشائش الخضراء لتزيين الموقع حول المدخل.

وهنا تجد  أفكار عظيمة لممرات منزلك.

11 فكرة رائعة لإضاءة بيتك من الخارج وجعله ملفت للأنظار
أي هذه المداخل تجده ملائمًا لمنزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً