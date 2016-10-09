10 أفكار مميزة لمدخل منزلك وجعله أجمل

مدخل منزلك هو الإنطباع الأول الذي يأخذه الزائرون عن تصميم منزلك ، فإذا كان مدخل المنزل مرحبًا وملفتًا للنظر أو مريحًا للعين فإن ذلك بالطبع سينعكس على رأيهم في المنزل ككل .
حتى مستخدمي المنزل فإن نظرتهم لتصميم المنزل وعن الراحة بداخله متعلقة بالانطباع الأول الذي يأخذونه عن طريق المدخل.
واليوم لدينا بعض التصميمات المتميزة لمداخل المنازل، بعضها غريب ومعظمها ينتمي للطراز المودرن المحبب في المنازل الحديثة والذي يتميز بسهولة التنفيذ وبساطة العناصر مع قوة التعبير.
فهيا بنا لهذه الجولة الصغيرة داخل عالم المداخل:
من الطرز المميزة خاصة في المنازل الطراز الاستعماري الذي نستطيع أن نميزه عن طريق هذا الباب الخشبي الكبير ذو اللون الطبيعي مع الأرضية الخرسانية والمسامير الموزعة على الباب بانتظام بشكل مميز مع وحدة الإضاءة ذات الشكل القديم الاستعماري.
هذا التصميم يصلح لدول الخليج والمناخ العربي بشكل كبير، فهذه النخيلات التي زينت حول المدخل متوافرة بكثرة في الخليج مع التصميم العصري والبسيط للمنزل نفسه والذي انعكس على المدخل فنجده عبارة عن كتلة بيضاء بارزة وبداخلها الباب الذي لون باللون الأبيض أيضًا مع شرائح عرضية زجاجية رفيعة من اللون الأخضر موزعة بشكل بسيط على الباب ولكنها أعطته تميزًا وأناقة.
مع كل البساطة المحببة في تصميم المنازل فإن استخدام الألوان الجذابة يظل دائمًا حلًا مميزًا يضيف للتصميم إذا استخدم بالطريقة اللائقة ، فهنا مثلًا استخدم الخبراء اللون الأحمر الجذاب مع الرمادي والأسود ومع الإطار الملئ بالألوان الجذابة للمدخل فجاء التصميم مناسبًا خاصة مع استخدام اللون الأبيض في دهان بقية الواجهة لإظهار المدخل.
في هذا التصميم المميز للمدخل نجد أن المصمم قد وضع مزهريتين كبيرتين من اللون الأخضر مع وضع بعض أعواد من خشب الخيزران كنوع من الشكل الجمالي في المدخل والذي جاء متناسبًا مع لون الباب الخشبي العصري الذي وضع داخل كتلة أسمنتية رمادية اللون بالطراز العصري.
لاشك أن تنسيق الموقع حول المدخل من أهم الأشياء التي يجب مراعتها أثتاء التصميم، ذلك أنها تبرز المدخل داخل الواجهة ، ففي هذا التصميم نرى السلالم الحجرية التي تخللها الزلط الملون مع الأشجار على أحد الجوانب ومع الإطار الأخضر حول الباب نفسه الذي يعطي الشعور بأن هذا المدخل هو مدخل منتجع سياحي لا منزل خاص.
من أساليب إظهار المدخل وتأكيده في الواجهة هو جعل كتلة المدخل إما بارزة أو غاطسة عن بقية الكتلة التي يقع بها المدخل، وهذا الاختيار يكون من بداية التصميم الخارجي للمنزل وهو يوفر الكثير من المجهود في مرحلة تنسيق الموقع والديكور بعد ذلك ولا يحتاج وقتها غير بعض التفاصيل الصغيرة مثل الإضاءة المناسبة ليظهر الجمال في تصميمه.
في هذا المنزل نلحظ التميز في استخدام الزوايا في كل كتل المنزل خاصة كتلة المدخل التي اتخذت زوايا منفرجة بشكل شبه منحرف حول الباب الذي هو عبارة عن مستطيل عادي ولكن حدوده غير واضحة وسط شبه المنحرف الخشبي، وأعلاه شريحة أسمنتية بارزة تظهر المدخل وتزيد التصميم تألقًا.
وهنا نرى أيضًا تميز كتلة المنزل ولكن عن طريق برجولة عصرية من الزجاج المحمول على ألواح خشبية ملونة باللون الرمادي العصري الذي يتناسب مع لون الباب الذي صنع من الخشب الملون بالرمادي أيضًا مع أجزاء ثابتة من الزجاج ومع إبراز المدخل عن طريق وضع تمثال مميز من اللون الرمادي الغامق أيضًا.
أما هنا فنرى البرجولة التقليدية للمنزل والتي صنعت من الخشب الملون فوقه القرميد الأحمر التقليدي وقد جاء الخشب هنا سميك ليلائم الطراز الريفي الواضح على تصميم المنزل.
نلاحظ أيضًا هنا استخدام تشكيلات الزلط الملون في الأرضية والحجر الطبيعي في الواجهة مع الباب الخشبي ذو الزخارف.
هنا نجد أن التصميم العصري قد أخذ بعدًا آخر من الجمال الممتزج بالبساطة عن طريق استخدام المواد المختلفة بشكل عصري وبتصميم جميل، فالكتلة الرئيسية من الأسمنت الأبيض والمدخل نفسه غاطس داخلها ، وقد جاء حائط المدخل نفسه من الزجاج الملون وقد أحيط الباب بكتلة من الرخام البني اللون ، أما الأرضية فهي من ترابيع البورسلين الرمادي اللون اللامع المحاط ببعض الحشائش الخضراء لتزيين الموقع حول المدخل.
وهنا تجد أفكار عظيمة لممرات منزلك.