24 غرفة معيشة قد تثير الحسد

غرفة المعيشة من الغرف الصعبة جداً فى تصميمها وبحاجة إلى تركيز فى اختيارات ديكوراتها واختيارها بعناية شديدة، لأنها من أكثر الغرف التى يجتمع بها العائلة ويقضون بها معظم أوقاتهم معاً، لذلك يجب تصميم هذة الغرفة تصميماً يبعث على البهجة والسعادة والراحة أيضاً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 24 فكرة ونصيحة قيمة جداً فى تصميم غرفة المعيشة واختيار ديكوراتها بعناية شديدة، ستلهمك بتصميم رائع لغرفة معيشتك.
الرسم على الجدران فى غرفة المعيشة يمكنه خلق روح مميزة جداً ومرحة فى الغرفة عليك بتجربته وسيعجبك كثيراً.
وجود الأرفف فى غرفة المعيشة سيساعدك كثيراً على تخزين أشيائك من حولك ووضع الديكورات وترتيبها بشكل مناسب.
بالتة الألوان من الأمور التى يجب الأهتمام بها عند تصميم غرفة المعيشة، فأختار بالتة من ألوان معينة وابدأ فى توزيعها فى غرفة المعيشة على مختل أركانها، فعلى سبيل المثال هنا فى هذة الصورة بالتة الألوان هى الباستيل وتم توزيعها على غرفة المعيشة بالكامل وتم توزيعها بشكل جذاب ومريح للعين.
إذا كنت تميل إلى الجرأة وعدم التقليدية فعليك بالألوان الزاهية والقوية لأنها ستعطى انطباعاً بروح الجرأة فى الغرفة.
الأضاءة من الأساسيات فى تصميم الغرفة لذلك اهتم بتصميمها بعناية داخل الغرفة.
من الممكن تقسيم غرفة المعيشة مع غرفة الطعام بطريقة استراتيجية.
اذا كنت تميل إلى الستايل الدرامى عليك بأستخدام الألوان الرمادى، الأسود والأبيض مع بعض الأكسسورات الأنيقة وستحصل على ستايل درامى فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.
اللون الأبيض من جوكر الألوان التى تستخدم فى الديكور وتعطى شعوراً بالراحة وتعززها.
المكتبة من قطع الأثاث الأساسية فى غرفة المعيشة وتصميمها لا تهملها.
عند تصميم غرفة المعيشة استخدم الستائر الشفافة ستعطيك أناقة ولمسة جمالية مميزة.
دع الأمور للطبيعة والنباتات وستبهرك بلمستها المميزة فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.
اذا كان المطبخ يطل على غرفة المعيشة بلمسة ديكور مميزة يمكنك تصميم نافذة صغيرة تطل من المطبخ على غرفة المعيشة مثل هذا التصميم.
الأرضيات المصممة من الباركيه تعتبر مفعمة بالأناقة والجاذبية فلا تتردد فى استخدامه فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.
يمكنك الاستغناء عن أثاث غرفة المعيشة الكثير اذا كانت المساحة لديك فى الغرفة صعيرة وبدلاً من ذلك استخدم أريكة واحدة مستطيلة فى ركن من أركن الغرفة.
عليك بالأستفادة القصوى من كل ركن من أركان المنزل بوضع الديكورات المناسبة والأثاث.
من المهم جداً فى تصميمك لغرفة المعيشة اختيارك للديكورات واندماجها معاً بطريقة جيدة ومميزة كى لا تخلق تشويشاً فى الغرفة.
الستائر التى تشبة الخيام فى تصميمها وخامتها من لمسات الديكور الأنيقة والمميزة جداً بشكل واضح.
دمج الألوان الداكنة والزاهية بطريقة مميزة، مثل دمج اللون الرمادى مع الأصفر على سبيل المثال كما نرى، يعطيك تصميماً لغرفة معيشة مبهجة ومتوازنة فى ديكورها وألوانها.
وضع قطع من الأثاث الصغيرة كطاولات القهوة، الأرفف الخشبية والخزانات الصغيرة، تضيف على ديكور الغرفة المزيد من الجمال وتتناسق مع قطع الأثاث الأساسية بشكل واضح.
اذا كنت من عشاق القراءة فلمسة من الكتب الملونة على الأرفف فى غرفة المعيشة هى ديكورك المفضل الذى تبحث عنه.
اللوحات الفنية الأنيقة والملونة، تضيف على الغرفة روحاً مميزة وأنيقة جداً وتمنحها طابعاً فنياً مميز بشكل واضح.
عمود فى منتصف الغرفة ربما يشكل لك عائقاً، لكن بعد تلك الفكرة لم يعود كذلك فقط بعض الأرفف وقسمها جيداً وسيصبح لديك مساحات تخزين وديكورات مميزة جداً وليس مجرد عمود فى منتصف الغرفة.
الستايل البوهيمى من أجمل أنماط الديكور يمكنك الأستعانة بها فى تصميمك لغرفة المعيشة الخاصة بك.
اترك الطبيعة داخل الغرفة وهى تعلم ما تحتاجه من جمال وأناقة وستضيفه بمنتهى السهولة على تصميم الغرفة الخاص بك.
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