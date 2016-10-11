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24 غرفة معيشة قد تثير الحسد

منة اسماعيل منة اسماعيل
private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من الغرف الصعبة جداً فى تصميمها وبحاجة إلى تركيز فى اختيارات ديكوراتها واختيارها بعناية شديدة، لأنها من أكثر الغرف التى يجتمع بها العائلة ويقضون بها معظم أوقاتهم معاً، لذلك يجب تصميم هذة الغرفة تصميماً يبعث على البهجة والسعادة والراحة أيضاً، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 24 فكرة ونصيحة قيمة جداً فى تصميم غرفة المعيشة واختيار ديكوراتها بعناية شديدة، ستلهمك بتصميم رائع لغرفة معيشتك.

1- الرسم على الجدران

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الرسم على الجدران فى غرفة المعيشة يمكنه خلق روح مميزة جداً ومرحة فى الغرفة عليك بتجربته وسيعجبك كثيراً.

2- الاستعانة بالأرفف

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

وجود الأرفف فى غرفة المعيشة سيساعدك كثيراً على تخزين أشيائك من حولك ووضع الديكورات وترتيبها بشكل مناسب.

3- بالتة الألوان

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

بالتة الألوان من الأمور التى يجب الأهتمام بها عند تصميم غرفة المعيشة، فأختار بالتة من ألوان معينة وابدأ فى توزيعها فى غرفة المعيشة على مختل أركانها، فعلى سبيل المثال هنا فى هذة الصورة بالتة الألوان هى الباستيل وتم توزيعها على غرفة المعيشة بالكامل وتم توزيعها بشكل جذاب ومريح للعين.

4- الجرأة فى التصميم

LTAB/LAB/OPENSPACE, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO غرفة المعيشة
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

 إذا كنت تميل إلى الجرأة وعدم التقليدية فعليك بالألوان الزاهية والقوية لأنها ستعطى انطباعاً بروح الجرأة فى الغرفة.

5- الأضاءة

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli غرفة المعيشة
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

الأضاءة من الأساسيات فى تصميم الغرفة لذلك اهتم بتصميمها بعناية داخل الغرفة.

6- تقسيم غرفة المعيشة والطعام

Casa E, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design غرفة المعيشة
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

من الممكن تقسيم غرفة المعيشة مع غرفة الطعام بطريقة استراتيجية.

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7- الستايل الدرامى

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة المعيشة
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

اذا كنت تميل إلى الستايل الدرامى عليك بأستخدام الألوان الرمادى، الأسود والأبيض مع بعض الأكسسورات الأنيقة وستحصل على ستايل درامى فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.

8- اللون الأبيض وأناقة مفرطة

casa PT, davide petronici | architettura davide petronici | architettura غرفة المعيشة
davide petronici | architettura

davide petronici | architettura
davide petronici | architettura
davide petronici | architettura

اللون الأبيض من جوكر الألوان التى تستخدم فى الديكور وتعطى شعوراً بالراحة وتعززها.

9- المكتبة

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO غرفة المعيشة
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

المكتبة من قطع الأثاث الأساسية فى غرفة المعيشة وتصميمها لا تهملها.

10_ الستائر

Appartamento Residenziale - Brianza - 2013 - 01, Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة المعيشة
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

عند تصميم غرفة المعيشة استخدم الستائر الشفافة ستعطيك أناقة ولمسة جمالية مميزة.

11- استعن بالطبيعة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

دع الأمور للطبيعة والنباتات وستبهرك بلمستها المميزة فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.

12- نافذة من المطبخ لغرفة المعيشة

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) غرفة المعيشة
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

اذا كان المطبخ يطل على غرفة المعيشة بلمسة ديكور مميزة يمكنك تصميم نافذة صغيرة تطل من المطبخ على غرفة المعيشة مثل هذا التصميم.

13-الأرضيات الباركيه

Abbandonare l'impronta tradizionale senza rinunciare ad un ambiente caldo e confortevole, AMlab AMlab غرفة المعيشة
AMlab

AMlab
AMlab
AMlab

الأرضيات المصممة من الباركيه تعتبر مفعمة بالأناقة والجاذبية فلا تتردد فى استخدامه فى تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك.

14-- الأريكة المستطيلة

La casa di E&C, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo غرفة المعيشة
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

يمكنك الاستغناء عن أثاث غرفة المعيشة الكثير اذا كانت المساحة لديك فى الغرفة صعيرة وبدلاً من ذلك استخدم أريكة واحدة مستطيلة فى ركن من أركن الغرفة.

15- الأركان

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

عليك بالأستفادة القصوى من كل ركن من أركان المنزل بوضع الديكورات المناسبة والأثاث.

16- تناسق قطع الديكور معاً

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio غرفة المعيشة
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

من المهم جداً فى تصميمك لغرفة المعيشة اختيارك للديكورات واندماجها معاً بطريقة جيدة ومميزة كى لا تخلق تشويشاً فى الغرفة.

17- ستائر من الخيام

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor غرفة المعيشة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

الستائر التى تشبة الخيام فى تصميمها وخامتها من لمسات الديكور الأنيقة والمميزة جداً بشكل واضح.

18- دمج الألوان

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

دمج الألوان الداكنة والزاهية بطريقة مميزة، مثل دمج اللون الرمادى مع الأصفر على سبيل المثال كما نرى، يعطيك تصميماً لغرفة معيشة مبهجة ومتوازنة فى ديكورها وألوانها.

19-قطع الأثاث الصغيرة

Guest House, Pini&Sträuli Architects Pini&Sträuli Architects غرفة المعيشة
Pini&amp;Sträuli Architects

Pini&Sträuli Architects
Pini&amp;Sträuli Architects
Pini&Sträuli Architects

وضع قطع من الأثاث الصغيرة كطاولات القهوة، الأرفف الخشبية والخزانات الصغيرة، تضيف على ديكور الغرفة المزيد من الجمال وتتناسق مع قطع الأثاث الأساسية بشكل واضح.

20- الكتب والديكور

Living room BRENSO Architecture & Design غرفة المعيشة
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

اذا كنت من عشاق القراءة فلمسة من الكتب الملونة على الأرفف فى غرفة المعيشة هى ديكورك المفضل الذى تبحث عنه.

21- اللوحات الفنية

spazio, luogo comune luogo comune غرفة المعيشة
luogo comune

luogo comune
luogo comune
luogo comune

 اللوحات الفنية الأنيقة والملونة، تضيف على الغرفة روحاً مميزة وأنيقة جداً وتمنحها طابعاً فنياً مميز بشكل واضح.

22- العمدان واستغلالها

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

عمود فى منتصف الغرفة ربما يشكل لك عائقاً، لكن بعد تلك الفكرة لم يعود كذلك فقط بعض الأرفف وقسمها جيداً وسيصبح لديك مساحات تخزين وديكورات مميزة جداً وليس مجرد عمود فى منتصف الغرفة.

23- لمسة بوهيمية

Relooking di una casa in un centro storico, Home Lifting Home Lifting
Home Lifting

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

الستايل البوهيمى من أجمل أنماط الديكور يمكنك الأستعانة بها فى تصميمك لغرفة المعيشة الخاصة بك.

24-النباتات والطبيعة

la casa serra, orlandini design sas orlandini design sas غرفة المعيشة
orlandini design sas

orlandini design sas
orlandini design sas
orlandini design sas

اترك الطبيعة داخل الغرفة وهى تعلم ما تحتاجه من جمال وأناقة وستضيفه بمنتهى السهولة على تصميم الغرفة الخاص بك.

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