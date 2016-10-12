10 أفكار لأبواب منزل رئيسية مميزة جداً

واخيراً عند تصميم الباب الرئيسي لمنزلك اهتم بالتفاصيل كالألوان واندماجها والديكورات، فكل هذا يصنع فارقاً واضحاً فى بوابة منزلك مما يعكس الأمر على شكل منزلك من الداخل، ولا تنسى أن تعطى الأمور للزهور والنباتات وهى ستجيد التصرف بأناقة فى التصميم.

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