10 أفكار لأبواب منزل رئيسية مميزة جداً

باب المنزل الرئيسي من أهم الأساسيات التى يجب الأعتناء بها فى تصميم المنزل، لأنها تعبر وبقوة عن تصميم المنزل وشخصيته من الداخل والأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور المهمة جداً، ونحن اليوم فى هوميفاى جمعنا لك 10 أفكار مختلفة وأنيقة لتصميم بوابات المنزل الرئيسية بشكل جذاب وستلهمك بتصميم باب المنزل الخاص بك.
ويأتى الخشب مرة أخرى ليفاجئنا فى هذا التصميم على قدرته العالية فى خلق جو من الأناقة والدفئ الجذاب على واجهة المنزل كما نرى.
مزيج بين مواد مختلفة، الحجر، والزجاج مع الخشب، خلقت باباً مميزاً وأنيقاً بشكل واضح كما نرى يناسب جداً الواجهات صغيرة المساحة، اللون الرمادى الكلاسيكى أضاف مزيد من الجمال والجاذبية على واجهة المنزل بشكل واضح جداً.
الأبواب الخشبية لا تزال المفضلة في واجهات البيوتنا، فبجانب الأناقة المفرطة التى تضفيها على المنزل، هى تعتبر عملية جداً فالخشب عملى جداً ولا يحتاج إلى صيانة بأستمرار وبالأضافة إلى انه سهل جداً فى التنظيف ولا يتسخ بسهولة، لذلك هو مميز بشكل واضح.
بوابة زخرفية أنيقة ومميزة بتصميم من الحجر والخشب معاً، أكتملت جمالها بهذة اللمسة المميزة جداً من الأضاءة والطبيعة التى تحاوط البوابة من أشجار ونباتات من كل جانب.
أكثر من عنصر طبيعى أجتمع فى تصميم تلك البوابة المتميزة جداً، الخشب اختلط مع الحجر والنباتات الخضراء لنصبح أمام بوابة عصرية وأنيقة جداً ستلفت انتباه كل من يمر على منزلك.
بوابة أخرى وتصميم أكثر من رائع مزيج من الزجاج الملون مع لمسة من الرخامـ فكما أثبت لنا الخشب قدرته على الأبداع وابراز أناقة المنزل من الخارج جاء الرخام ليضيف لمسته الخاصة والمميزة على التصميم بالكامل.
الأضاءة يمكنها فعل الكثير وستبهرك حقاً بما يمكنها أن تفعله لأجلك، فهنا على سبيل المثال تم استخدلم الحجر الجيرى فى تصميم بوابة المنزل وأرضيات المدخل الذى برزت أناقته من خلال الأضاءة المميزة.
النمط الصناعى من أكثر الأنماط شهرة فى عالم الديكور، وهنا كما نرى كان النمط الصناعى أساس ومصدر جمال تلك البوابة، فعاد الخشب فى التصميم مرة أخرى كما نرى لكن هذة المرة تم مزجه مع الخرسانة فى شكل جمالى ومميز جعل البوابة حقاً مميزة جداً فى تصميمها.
الأبواب الزجاجية مثالية جداً فى تصميم بوابات المنزل، خاصةً عندما نريد المزيد من الضوء داخل المنزل، كما أن الزجاج يعطى دائماً الشعور بالوهم لوجود مساحات أكبربسبب شفافيته كما أنه يحافظ على الأتصال البصرى خارج المنزل لذلك هو من الخيارات المثالية للمنازل صغيرة المساحة.
واخيراً عند تصميم الباب الرئيسي لمنزلك اهتم بالتفاصيل كالألوان واندماجها والديكورات، فكل هذا يصنع فارقاً واضحاً فى بوابة منزلك مما يعكس الأمر على شكل منزلك من الداخل، ولا تنسى أن تعطى الأمور للزهور والنباتات وهى ستجيد التصرف بأناقة فى التصميم.
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