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10 أفكار لأبواب منزل رئيسية مميزة جداً

منة اسماعيل منة اسماعيل
Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
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باب المنزل الرئيسي من أهم الأساسيات التى يجب الأعتناء بها فى تصميم المنزل، لأنها تعبر وبقوة عن تصميم المنزل وشخصيته من الداخل والأنطباع الأول الذى يدوم عن منزلك، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأمور المهمة جداً، ونحن اليوم فى هوميفاى جمعنا لك 10 أفكار مختلفة وأنيقة لتصميم بوابات المنزل الرئيسية بشكل جذاب وستلهمك بتصميم باب المنزل الخاص بك.

1- الخشب مميز دائماً

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos أبواب رئيسية
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

ويأتى الخشب مرة أخرى ليفاجئنا فى هذا التصميم على قدرته العالية فى خلق جو من الأناقة والدفئ الجذاب على واجهة المنزل كما نرى.

2-باب لواجهة منزل صغيرة

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

مزيج بين مواد مختلفة، الحجر، والزجاج مع الخشب، خلقت باباً مميزاً وأنيقاً بشكل واضح كما نرى يناسب جداً الواجهات صغيرة المساحة، اللون الرمادى الكلاسيكى أضاف مزيد من الجمال والجاذبية على واجهة المنزل بشكل واضح جداً.

3- أناقة الخشب

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

الأبواب الخشبية لا تزال المفضلة في واجهات البيوتنا، فبجانب الأناقة المفرطة التى تضفيها على المنزل، هى تعتبر عملية جداً فالخشب عملى جداً ولا يحتاج إلى صيانة بأستمرار وبالأضافة إلى انه سهل جداً فى التنظيف ولا يتسخ بسهولة، لذلك هو مميز بشكل واضح.

4- جمال زخرفى أنيق

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

بوابة زخرفية أنيقة ومميزة بتصميم من الحجر والخشب معاً، أكتملت جمالها بهذة اللمسة المميزة جداً من الأضاءة والطبيعة التى تحاوط البوابة من أشجار ونباتات من كل جانب.

5- الدفئ والراحة لبوابة أنيقة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

أكثر من عنصر طبيعى أجتمع فى تصميم تلك البوابة المتميزة جداً، الخشب اختلط مع الحجر والنباتات الخضراء لنصبح أمام بوابة عصرية وأنيقة جداً ستلفت انتباه كل من يمر على منزلك.

6- مزيج من الزجاج الملون والرخام

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

بوابة أخرى وتصميم أكثر من رائع مزيج من الزجاج الملون مع لمسة من الرخامـ فكما أثبت لنا الخشب قدرته على الأبداع وابراز أناقة المنزل من الخارج جاء الرخام ليضيف لمسته الخاصة والمميزة على التصميم بالكامل.

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7- حجر جيري وأضاءة ساطعة

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

الأضاءة يمكنها فعل الكثير وستبهرك حقاً بما يمكنها أن تفعله لأجلك، فهنا على سبيل المثال تم استخدلم الحجر الجيرى فى تصميم بوابة المنزل وأرضيات المدخل الذى برزت أناقته من خلال الأضاءة المميزة.

8- تصميم صناعى مبتكر

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores شبابيك
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

النمط الصناعى من أكثر الأنماط شهرة فى عالم الديكور، وهنا كما نرى كان النمط الصناعى أساس ومصدر جمال تلك البوابة، فعاد الخشب فى التصميم مرة أخرى كما نرى لكن هذة المرة تم مزجه مع الخرسانة فى شكل جمالى ومميز جعل البوابة حقاً مميزة جداً فى تصميمها.

9- الأبواب الزجاجية خيار جيد

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الأبواب الزجاجية مثالية جداً فى تصميم بوابات المنزل، خاصةً عندما نريد المزيد من الضوء داخل المنزل، كما أن الزجاج يعطى دائماً الشعور بالوهم لوجود مساحات أكبربسبب شفافيته كما أنه يحافظ على الأتصال البصرى خارج المنزل لذلك هو من الخيارات المثالية للمنازل صغيرة المساحة.

10- التفاصيل تصنع الجمال

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

واخيراً عند تصميم الباب الرئيسي لمنزلك اهتم بالتفاصيل كالألوان واندماجها والديكورات، فكل هذا يصنع فارقاً واضحاً فى بوابة منزلك مما يعكس الأمر على شكل منزلك من الداخل، ولا تنسى أن تعطى الأمور للزهور والنباتات وهى ستجيد التصرف بأناقة فى التصميم.

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منزل مزرعة ضخم ومودرن على الطراز الصناعي
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