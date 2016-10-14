فيلا مودرن 341 متر بتصميم مبهر ستخطف أنظارك

رحلتنا اليوم إلى المكسيك في ولاية Queretaro، فيلا معاصرة مثيرة للاهتمام تتنوع فيها أساليب الفن المعماري والتميز في التصاميم، ما بين الواجهة الخارجية للفيلا ذات الإطلالة الخلابة إلى التصاميم الداخلية للغرف، كما تتنوع فيها أساليب استخدام الإضاءة والظل في إظهار جمالية منفردة.

وأجري هذا المشروع من قبل ورشة العمل المعمارية APARQUITECTOS والمهندسين المعماريين من Queretaro.

فيلا ال341 م2 ستجعلك تستمتع وتتطلع إلى امتلاك فيلا مشابه. تابع معنا المقال لتتعرف اكثر على اهم التصاميم والديكورات والأساليب المعمارية المميزة.