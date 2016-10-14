فيلا مودرن 341 متر بتصميم مبهر ستخطف أنظارك

رحلتنا اليوم إلى المكسيك في ولاية Queretaro، فيلا معاصرة مثيرة للاهتمام تتنوع فيها أساليب الفن المعماري والتميز في التصاميم، ما بين الواجهة الخارجية للفيلا ذات الإطلالة الخلابة إلى التصاميم الداخلية للغرف، كما تتنوع فيها أساليب استخدام الإضاءة والظل في إظهار جمالية منفردة.
وأجري هذا المشروع من قبل ورشة العمل المعمارية APARQUITECTOS والمهندسين المعماريين من Queretaro.
فيلا ال341 م2 ستجعلك تستمتع وتتطلع إلى امتلاك فيلا مشابه. تابع معنا المقال لتتعرف اكثر على اهم التصاميم والديكورات والأساليب المعمارية المميزة.
تظهر الفيلا ليلا بصورة اجمل بسبب الإضاءة المتسلطة التي تبرز جمالية الألوان والأشجار. تستقبلك شجرة كبيرة بإضاءة سفلية جميلة، وتتابع خطواتك إلى الباب الرئيسي مع أشجار صغيرة و درجات عريضة ومضائه بشكل خفي لتعطي الجمالية المطلوبة وتساعدك في رؤية طريقك. الفن المعماري في بناء واجهة فيلا بدون أي أعمدة وخاصة لذلك البروز ليعطي صورة قوية للفيلا.
صباحا ستلاحظ تفاصيل معمارية مختلفة، لاحظ معي عزيزي فكرة المهندس المعماري في استخدام البروز والانخفاض للواجهة لخلق تفاوتات ما بين ضوء الشمس والظل على واجهة الفيلا، ليدمج بذلك ما بين الفن المعماري وضوء الشمس، كما قام بالدمج بين الخشب والزجاج والجدار الحجري الرمادي..
سيلفت انتباهك التصميم الأنيق والدقيق لصالة الاستقبال، من حيث اللون البني الغامق للباب الرئيسي، ولتصميم بيت السلم المصمم بطريقة تجعلك تستمتع برؤية التصاميم الجميلة فالدرابزين الزجاجي الشفاف يسمح لك برؤية ذلك الجدار الرخامي الحجري الخلاب، كما ستجد في استقبالك كراسي بلون تيركواز ومصباح ناعم متدلي بكل أناقة.
تصميم بسيط ولكن فيه الكثير من الأناقة.
لقطة رائعة للمصور، ليظهر لنا لمعان اللون الأبيض لطاولة المطبخ الرخامية، والخزن بلون بني غامق كما أعطى هذا التناقض بين اللون الأبيض والبني الجمال والأناقة، البساطة في الإضاءة وفي الترتيب والنظام في وضع لوازم المطبخ في الخزن والتقليل من الفوضى كلها أمور تدل على التصميم المبدع لمصمم الديكور.
من الواضح إنها غرفة نوم لفتاة جميلة ذات ذوق رقيق بلون وردي للجدران وللسجادة وكأنها غرفة لباربي، سرير بلون ابيض مزخرف بطريقة مناسبة لسرير طفلة، وجدار ابيض يفصل الغرفة عن الحمام، وأرضية خشبية أعطت جمال بين الألوان الأبيض والبني والوردي وكأنها أيس كريم بنكهة الفريز
حمام بتصميم عصري وعملي، يتميز باجتماع اكثر الألوان قوة وتأثير، اللون الأبيض للمغاسل واللون اللولي للمرمر، واللون البني للخزن ، وسيد الألوان اللون الأسود لجدار حجري خلف مرآة بعرض الحائط لتعطي المزيد من المساحة ولتزيد من الجمالية بين لمعانها واللون الأسود، وبلمسة نباتية على المرمر وبعض اكسسورات الحمام ستعطي اللمسة النهائية.
ستشعر نفسك وكأنك في الغابات المطيرة في مكان الاستحمام هذا، بجداره الأسود الحجري والرطوبة بسبب المياه والنباتات والضوء الطبيعي من خلال زجاج بلوري يدخل من النافذة ويحافظ على خصوصيتك.
فيلا جميلة وبتصاميم معمارية بسيطة وأنيقة… . صمم مثيل لها.
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