20 واجهة 3D تلهمك لتصميم منزل أحلامك

واجهة المنزل ثلاثية الأبعاد ربما تكون غريبة بعض الشيء على مسامعنا و لكن الحقيقة تبدو مألوفة للغاية فيعنى بها الواجهة المعتمدة على الثلاث أبعاد الرئيسية في تصميمها طولاً و عرضاً و ارتفاعاً أي العمق، و هو ما يميز تلك النوعيات من الواجهات عن غيرها فهي تعتمد على التفاصيل و العمق و ليس المظهر الخارجي فقط، من مميزاتها التموجات و الغوائر و الزخارف المجسمة ، و لا ينفصل عنها المظهر الجمالي و الألوان الخلابة و اعتمادها على عناصر مساعدة اخري ، اليكم 20 واجهة مجسمة تصلح أن تكون واجهة للبيوت المختلفة و المميزة