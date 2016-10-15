20 واجهة 3D تلهمك لتصميم منزل أحلامك

واجهة المنزل ثلاثية الأبعاد ربما تكون غريبة بعض الشيء على مسامعنا و لكن الحقيقة تبدو مألوفة للغاية فيعنى بها الواجهة المعتمدة على الثلاث أبعاد الرئيسية في تصميمها طولاً و عرضاً و ارتفاعاً أي العمق، و هو ما يميز تلك النوعيات من الواجهات عن غيرها فهي تعتمد على التفاصيل و العمق و ليس المظهر الخارجي فقط، من مميزاتها التموجات و الغوائر و الزخارف المجسمة ، و لا ينفصل عنها المظهر الجمالي و الألوان الخلابة و اعتمادها على عناصر مساعدة اخري ، اليكم 20 واجهة مجسمة تصلح أن تكون واجهة للبيوت المختلفة و المميزة
الطابق الثاني قد خلق تجسيداً واقعياً للجمال المستمد من الزجاج خصوصاً في انعكاسه للضوء و المشهد المحيط بكل شاعرية ، المدخل هنا عبارة عن جمال الزجاج و تألق اللون الخشبي و أضواء العمق حول الباب
البيوت التي تكون واجهتها مجسمة لابد أن يكون فيها بطلاً و عاملاً مسيطراً على المشهد الامامي لها بشكل تام و هنا كان للمرآب دور البطولة الكاملة بأضوائه و بعمقه و بأرضيته المثيرة و المتباينة
الإطلالة على الحديقة و الاستشراف لها من كل الجهات تصنع أجمل الواجهات على الإطلاق خصوصاً لمحبي الطبيعة ، فهنا الواجهة تألقت من كل الزوايا في النظر على المسبح و الحديقة دون أية قيود
الواجهة التي يكون فيها أكثر من عنصر يكمل شكلها تحتاج لمصمم بدرجة فنان، هذا التصميم جاء بعد عناء طويل و دقة متناهية في التصميم فيكفي تضافر الزجاج مع الأخشاب و الألوان و السقف المائل لأعلى
الزجاج عنصر لا يختلف عليه اثنان في بهائه و جماله في الواجهات ، الواجهة المجسمة تحتاج للزجاج بشكل أكبر من العادية لأنه يسمح بخلق العمق المطلوب لتجسيم الواجهة و تحقيق العوامل الثلاثة الهندسية على أرض الواقع ( الطول و العرض و الارتفاع ) كما تلاحظ في المناطق المتداخلة و العميقة في ذلك البيت
الواجهات المقسمة بدقة و التي يوجد فيها طلة رائعة على الغرف من كل الزوايا تستطيع تمييزها بسهولة، و تفيدك للغاية لو كنت ترغب في تصميم واجهة ثلاثية الأبعاد بالزجاج و لكن على قدر من الخصوصية
إقرأ أيضاً : 27 فكرة لفناء منزلك المريح
ليس من المعتاد أن تكون الواجهة متجههة لأسفل، و لكن الجمال أن تخرج عما هو معتاد، البيت هنا أجبر المصمم أن يستخدم دوره العلوي في تزيين الواجهة و جعلها مصممة بدقة ليكون الجزء العلوي هو الجاذب و ليس ما حوله
التقاء الشرفة المفتوحة و الحديقة يجعل الواجهة مفعمة بالرومانسية و المشاعر الدافئة خصوصاً لو كان ذلك الالتقاء مليئاً بالأضواء الجرئية في ألوانها و الدافئة في مناطق تمركزها في الواجهة
الطابقين البسيطين للبيوت ذات المساحة الصغيرة دائماً ما تلبي فيها الدرجات الأقل في التفصيل درجات الإبداع فيها، فكلما كان البيت صغيراً يفضل أن تكون الواجهة مصممة ببساطة بعيداً عن التعقيدات الفارغة من معناها
الحجر و الزجاج و الخشب، ثلاثي رائع في أي واجهة و تظهر الجمال و الاختلاف بين كل عنصر و الآخر إذا ما تم تنسيقهما بعناية على الواجهة، فهنا مثلا إختار المصمم المربعات المتلاصقة لوضع كل عنصر في مكان منفصل عن الآخر فخلق هذا التشابة
الواجهات المفتوحة على الخارج دون قيود أو أسوار هي الاكثر طلباً في حالة الطبيعة الساحرة التي تحيط بالمكان، فلو كان بيتك حوله الطبيعة من كل جانب سيكون من الأفضل تصميم تلك الواجهة الحرة المفتوحة في تجديداتك المقبلة
الدور الواحد في البيوت الحداثية دائماً ما تحتاج لبعض العناصر لابرازها كالضوء و النباتات و التقسيم المبدع للمداخل و المخارج و النوافذ، هذا التصميم استلهم ذلك تماماً و قسم الواجهة بالرغم من كونها دور واحد لتكون بشكل افقي في عناصرها
السقوف و التعريشات ستساعدك على جعل واجهتك أجمل ، فالتلاعب بالظلال على الواجهة سيحقق لك مشهداً مزخرفاً بديكور طبيعي دون أي عناء أو تدخل منك
البناء الأفقي على مساحة جانبية يرجع لاتساع البيت و انتشاره على مساحة أفقية و ليس رأسية، فمواطن جمال الواجهة سيكمن في عرضها و ليس في منتصفها فقط كما هو الحال في البيوت المستطالة لأعلى
الألوان المستخدمة في الواجهة المجسمة عليها عامل كبير لإظهار الارتفاع و الأبعاد بشكل دقيق، لا يمكن أن تعتمد على الألوان الفاتحة أو الموحدة في الواجهة و لكن يجب أن تراعي استخدام لونين أو أكثر مميزين
الواجهات الكبيرة ترجع إلى عامل موحد كبير، و هنا مثلاً كانت النوافذ و المرأب في الأسفل هما الأكبر، فاتضح أن الواجهة كبيرة في حجمها من خلالهما
تداخل عناصر البناء في الواجهة يجعل من رؤيتها شيئاً مميزاً، فالبناء المجسم باللون الأبيض ما أبرز وجوده بهذا الجمال هو الحائط الحجري الذي بجوار من لون داكن نوعاً ما
الشفافية لأصحاب الحس المرهف، هذه الواجهة هي ملاذك الانسب ، ستعبر عن شخصيتك تماماً، و عناصرها بسيطة ، فقط أسقف و أسوار مميزة ، و تراس كبير محاط بالزجاج الفخم من كل الجوانب ، تحربة مميزة لك
تسليط الضوء تماماً على المدخل يجعل منزلك في حالة ترحيب دائم بالضيوف و يضفي عليه البهاء و المساحة الكبيرة بعكس الظلام ، أما الضوء و تسليطه فهو يجب أن يكون أمام الباب و حوله و لو كان هناك مرأب يفضل أن يكون مضاءاً، و كذلك لو هناك بلكون يطل على الشارع الرئيسي
المساحة المفتوحة تجعل من الواجهة المجسمة ثلاثية الأبعاد طريقة رائعة لابراز البيت عما هو حوله من بيوت، الشرفات المحاطة ببناء بارز كما ألعاب الفيديو جيك المجسمة ، هذا نموذج توضيحي لكيفية تصميم الواجهة ال3D راقب جيداً المدخل و نهايات النوافذ و السقف كلها تعتمد على التباين في الأطوال و البروز في النهايات