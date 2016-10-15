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20 واجهة 3D تلهمك لتصميم منزل أحلامك

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify منازل White
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واجهة المنزل ثلاثية الأبعاد ربما تكون غريبة بعض الشيء على مسامعنا و لكن الحقيقة تبدو مألوفة للغاية فيعنى بها الواجهة المعتمدة على الثلاث أبعاد الرئيسية في تصميمها طولاً و عرضاً و ارتفاعاً أي العمق، و هو ما يميز تلك النوعيات من الواجهات عن غيرها فهي تعتمد على التفاصيل و العمق و ليس المظهر الخارجي فقط، من مميزاتها التموجات و الغوائر و الزخارف المجسمة ، و لا ينفصل عنها المظهر الجمالي و الألوان الخلابة و اعتمادها على عناصر مساعدة اخري ، اليكم 20 واجهة مجسمة تصلح أن تكون واجهة للبيوت المختلفة و المميزة 

1- رونق الطابق الثاني المنفتح على الخارج

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

الطابق الثاني قد خلق تجسيداً واقعياً للجمال المستمد من الزجاج خصوصاً في انعكاسه للضوء و المشهد المحيط بكل شاعرية ، المدخل هنا عبارة عن جمال الزجاج و تألق اللون الخشبي و أضواء العمق حول الباب 

2- واجهة لبيت من طابق واحد و المرأب هو بطل الرواية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

البيوت التي تكون واجهتها مجسمة لابد أن يكون فيها بطلاً و عاملاً مسيطراً على المشهد الامامي لها بشكل تام و هنا كان للمرآب دور البطولة الكاملة بأضوائه و بعمقه و بأرضيته المثيرة و المتباينة

3- مطل على الحديقة و حداثي للغاية

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

الإطلالة على الحديقة و الاستشراف لها من كل الجهات تصنع أجمل الواجهات على الإطلاق خصوصاً لمحبي الطبيعة ، فهنا الواجهة تألقت من كل الزوايا في النظر على المسبح و الحديقة دون أية قيود

4- واجهة مختلفة المكونات

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura منازل
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

الواجهة التي يكون فيها أكثر من عنصر يكمل شكلها تحتاج لمصمم بدرجة فنان، هذا التصميم جاء بعد عناء طويل و دقة متناهية في التصميم فيكفي تضافر الزجاج مع الأخشاب و الألوان و السقف المائل لأعلى 

5- تصميم كبير زجاجي

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico منازل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

الزجاج عنصر لا يختلف عليه اثنان في بهائه و جماله في الواجهات ، الواجهة المجسمة تحتاج للزجاج بشكل أكبر من العادية لأنه يسمح بخلق العمق المطلوب لتجسيم الواجهة و تحقيق العوامل الثلاثة الهندسية على أرض الواقع ( الطول و العرض و الارتفاع ) كما تلاحظ في المناطق المتداخلة و العميقة في ذلك البيت

6- واجهة كالاستوديو

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل أسمنت Multicolored
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

الواجهات المقسمة بدقة و التي يوجد فيها طلة رائعة على الغرف من كل الزوايا تستطيع تمييزها بسهولة، و تفيدك للغاية لو كنت ترغب في تصميم واجهة ثلاثية الأبعاد بالزجاج و لكن على قدر من الخصوصية

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7- واجهات بمستويات

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos منازل خشب Wood effect
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

ليس من المعتاد أن تكون الواجهة متجههة لأسفل، و لكن الجمال أن تخرج عما هو معتاد، البيت هنا أجبر المصمم أن يستخدم دوره العلوي في تزيين الواجهة و جعلها مصممة بدقة ليكون الجزء العلوي هو الجاذب و ليس ما حوله

8- أهمية للشرفة و الحديقة

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura منازل
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

التقاء الشرفة المفتوحة و الحديقة يجعل الواجهة مفعمة بالرومانسية و المشاعر الدافئة خصوصاً لو كان ذلك الالتقاء مليئاً بالأضواء الجرئية في ألوانها و الدافئة في  مناطق تمركزها في الواجهة 

9- واجهة أنيقة لطابقين

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos منازل
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

الطابقين البسيطين للبيوت ذات المساحة الصغيرة دائماً ما تلبي فيها الدرجات الأقل في التفصيل درجات الإبداع فيها، فكلما كان البيت صغيراً يفضل أن تكون الواجهة مصممة ببساطة بعيداً عن التعقيدات الفارغة من معناها

10 حجر و زجاج و خشب

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 منازل
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

الحجر و الزجاج و الخشب، ثلاثي رائع في أي واجهة و تظهر الجمال و الاختلاف بين كل عنصر و الآخر إذا ما تم تنسيقهما بعناية على الواجهة، فهنا مثلا إختار المصمم المربعات المتلاصقة لوضع كل عنصر في مكان منفصل عن الآخر فخلق هذا التشابة 

11 – واجهة مفتوحة

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos منازل
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

الواجهات المفتوحة على الخارج دون قيود أو أسوار هي الاكثر طلباً في حالة الطبيعة الساحرة التي تحيط بالمكان، فلو كان بيتك حوله الطبيعة من كل جانب سيكون من الأفضل تصميم تلك الواجهة الحرة المفتوحة في تجديداتك المقبلة

12- واجهة منخفضة

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos منازل أسمنت
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

الدور الواحد في البيوت الحداثية دائماً ما تحتاج لبعض العناصر لابرازها كالضوء و النباتات و التقسيم المبدع للمداخل و المخارج و النوافذ، هذا التصميم استلهم ذلك تماماً و قسم الواجهة بالرغم من كونها دور واحد لتكون بشكل افقي في عناصرها

13- ظلال على الواجهة

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل أسمنت Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

السقوف و التعريشات ستساعدك على جعل واجهتك أجمل ، فالتلاعب بالظلال على الواجهة سيحقق لك مشهداً مزخرفاً بديكور طبيعي دون أي عناء أو تدخل منك

14- بناء خطي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

البناء الأفقي على مساحة جانبية يرجع لاتساع البيت و انتشاره على مساحة أفقية و ليس رأسية، فمواطن جمال الواجهة سيكمن في عرضها و ليس في منتصفها فقط كما هو الحال في البيوت المستطالة لأعلى 

15- ألوان الواجهة

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Beige
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

الألوان المستخدمة في الواجهة المجسمة عليها عامل كبير لإظهار الارتفاع و الأبعاد بشكل دقيق، لا يمكن أن تعتمد على الألوان الفاتحة أو الموحدة في الواجهة و لكن يجب أن تراعي استخدام لونين أو أكثر مميزين

16- واجهة كبيرة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

الواجهات الكبيرة ترجع إلى عامل موحد كبير، و هنا مثلاً كانت النوافذ و المرأب في الأسفل هما الأكبر، فاتضح أن الواجهة كبيرة في حجمها من خلالهما

17- واجهة متقطعة من الخارج

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion منازل أسمنت White
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

تداخل عناصر البناء في الواجهة يجعل من رؤيتها شيئاً مميزاً، فالبناء المجسم باللون الأبيض ما أبرز وجوده بهذا الجمال هو الحائط الحجري الذي بجوار من لون داكن نوعاً ما 

18 – واجهة تتمتع بالشفافية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

الشفافية لأصحاب الحس المرهف، هذه الواجهة هي ملاذك الانسب ، ستعبر عن شخصيتك تماماً، و عناصرها بسيطة ، فقط أسقف و أسوار مميزة ، و تراس كبير محاط بالزجاج الفخم من كل الجوانب ، تحربة مميزة لك

19- اضاءة صاخبة

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

تسليط الضوء تماماً على المدخل يجعل منزلك في حالة ترحيب دائم بالضيوف و يضفي عليه البهاء و المساحة الكبيرة بعكس الظلام ، أما الضوء و تسليطه فهو يجب أن يكون أمام الباب و حوله و لو كان هناك مرأب يفضل أن يكون مضاءاً، و كذلك لو هناك بلكون يطل على الشارع الرئيسي 

20- ألواح زجاجية و مساحة مفتوحة

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. منازل White
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

المساحة المفتوحة تجعل من الواجهة المجسمة ثلاثية الأبعاد طريقة رائعة لابراز البيت عما هو حوله من بيوت، الشرفات المحاطة ببناء بارز كما ألعاب الفيديو جيك المجسمة ، هذا نموذج توضيحي لكيفية تصميم الواجهة ال3D  راقب جيداً المدخل و نهايات النوافذ و السقف كلها تعتمد على التباين في الأطوال و البروز في النهايات 

كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي
الواجهة 3D لبيتك

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