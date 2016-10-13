هذا البيت البسيط هو حلم من لا يريدون العيش في شقة

الحياة في شقة قد لا تناسب الجميع، فالبعض يحتاج إلي التواصل مع الطبيعة من خلال مساحات واسعة لزرع الحدائق أو الحصول علي حمام شمس وهو ما يتوفر فقط في منزل ذو مساحة مفتوحة.
اليوم نقدم لكم في Homify منزل بسيط ولكنه يمتليء بالدفء والعملية، بالكثير من المساحات الواسعة المفتوحة والحديقة العامرة بشتي أنواع النباتات. يقع هذا المنزل في Jundiaí في سان باولو، وهو من تصميم مكتب فيتوري المعماري ويتمتع هذا البيت بخطوط وعناصر بسيطة مكونة لهذا المبني الأنيق. نتج عن الموقع المميز للمنزل بالنسبة للأرض توفر الكثير من المساحة التي تم إستغلالها في إنشاء حديقة غنية تشعرك بالجمال والترحاب، كما تعد مكاناً مثالياً لقضاء وقت الفراغ وللراحة. دعونا الآن نستكشف معأ هذا المنزل لنكتشف كل ما به من مفاجئات وسحر.
تتمتع الواجهة الرئيسية للمنزل بعناصر تقليدية كالسقف المنحدر المغطي بالقرميد، التغطية المستديرة التي تظلل المدخل الرئيسي، الجراج الواسع ذو الخطوط المستقيمة بالإضافة إلي الحديقة الخصبة الوافرة بالأنواع المتعددة من النباتات. كل هذا يمنح البيت لمسة جمالية وشخصية تدعو للترحاب يعززها أيضاً الأسطح الخارجية التي تجمع ما بين اللونان الرمادي والأبيض بأناقة.
تتباين العناصر ذات الإستدارة والمسارات المنحنية مع الخطوط المستقيمة للمبني بشكل جمالي رائع، كما يظهر لنا من الواجهة الخلفية للمنزل الموقع غير الإعتيادي للمبني، فقد تم إنشاءه بشكل منحرف مقارنةً بحدود قطعة الأرض وهو ما نتج عنه مساحة مفتوحة واسعة يدخلها الضوء الطبيعي بحرية.
حان الوقت لنكشف عما بداخل هذا البيت، فالمنطقة الإجتماعية تشتمل علي غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام كمساحتين متداخلتين تشجعان علي الإنسجام كما تساهمان في إنتشار الضوء الطبيعي في المكان. تتكامل الأرضية البورسلين البيضاء مع الحوائط البيضاء هي الأخري لتضفي الأناقة علي المكان. تتكون غرفة الطعام من مائدة طعام كلاسيكية الطراز بالإضافة إلي المقاعد البيضاء الأنيقة ذات الإطار المعدني.
أما غرفة المعيشة فتحتوي على مكتبة خشبية ذات فتحات مستخدمة لعرض الأغراض الزينية والصور العائلية، كما يوجد مقعدان بمسند مغطيان بنقوش زهرية زرقاء اللون مصحوبة بالسجادة ذات الخطوط الملونة وهو ما يمنح الغرفة لمسة ذات لون وشخصية طاغية.
تم تصميم الديكور الداخلي بحيث يكون الإتجاه السائد هو نحو العملية وجودة الخامات المستخدمة، ففي المطبخ نجد الأرضية البورسلين التي تنضم للسطح الأبيض للحوائط والخزانات المصنوعة من الخشب في تعزيز أناقة وعملية المكان. يقدم المطبخ كل ما تحتاجه لحياة عملية بسيطة، فقد تم تصميمه علي شكل حرف U بحيث يكون أنيق وراقي بالإندماج مع الأسطح الجرانيتية السوداء.
غرفة النوم هي المكان الذي نجد فيه راحتنا وإحساسنا بالحميمية، فإذا سألنا أنفسنا ما هي العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق هذه الإحتياجات؟ ستكون الإجابة أن إختيار الخامات والأثاث الجيد تضمن أن تحقق إحتياجات الشخص المستخدم للغرفة، ففي هذه الغرفة نجد أن الأرضية الخشبية تحقق الإحساس بالدفء، كما تمنح الحوائط الرمادية لمسة ناعمة رقيقة بالإضافة إلي الأثاث الخشبي الذي يضمن الإحساس بالراحة.
بالطبع لا يمكن إغفال أهمية الضوء الطبيعي الذي يطهر المكان ويجلب البهجة مصحوباً باللون الأخضر وما يدخله علي المكان من حيوية.
الحمام مبطن بالسيراميك الذي يطغي علي بلاطاته الألوان المحايدة، فيغطي منطقة الدوش بلاطات سيراميك أبيض ذو ملمس مختلف بالإضافة إلي البلاطات الزرقاء التي تحدها من الأسفل مانحة لمسة ذات لون وشخصية للمساحة.
يعتلي الحوض خزانات خشبية ويحيط به الجرانيت الأسود، بالإضافة إلي الشكل المستدير للحوض فيوجد فوقه لوح زجاجي كبير مما يعزز من الأناقة و الإحساس بمساحة المكان.
الشرفات هي عنصر تقليدي في العمارة البرازيلية وتأتي بأكثر من شكل وتصميم.
هنا ولعمل شرفة مفتوحة على الحديقة الخارجية قام بعمل تغطية ذات إضاءة مع تحديد المساحة بين الشرفة والحييقة باستخدام البورسيلين كإمتداد لغرفة المعيشة مع وضع بعض الأثاث البسيط تجعل من الشرفة مكان للاسترخاء و الاستجمام.