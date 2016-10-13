هذا البيت البسيط هو حلم من لا يريدون العيش في شقة

الحياة في شقة قد لا تناسب الجميع، فالبعض يحتاج إلي التواصل مع الطبيعة من خلال مساحات واسعة لزرع الحدائق أو الحصول علي حمام شمس وهو ما يتوفر فقط في منزل ذو مساحة مفتوحة.

اليوم نقدم لكم في Homify منزل بسيط ولكنه يمتليء بالدفء والعملية، بالكثير من المساحات الواسعة المفتوحة والحديقة العامرة بشتي أنواع النباتات. يقع هذا المنزل في Jundiaí في سان باولو، وهو من تصميم مكتب فيتوري المعماري ويتمتع هذا البيت بخطوط وعناصر بسيطة مكونة لهذا المبني الأنيق. نتج عن الموقع المميز للمنزل بالنسبة للأرض توفر الكثير من المساحة التي تم إستغلالها في إنشاء حديقة غنية تشعرك بالجمال والترحاب، كما تعد مكاناً مثالياً لقضاء وقت الفراغ وللراحة. دعونا الآن نستكشف معأ هذا المنزل لنكتشف كل ما به من مفاجئات وسحر.