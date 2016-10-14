40 فكرة مبتكرة لتصميم مطبخك الصغير

من منا لا يحب أن يتعلم الحيل والنصائح لتصميم المساحات الصغيرة لاستغلال جميع المساحات ولخلق مساحات عملية، مريحة و مميزة؟ المطبخ هو أحد أكثر الغرف استخداماً والتي تحتاج لعناية خاصة في التخزين ووضع الأشياء المختلفة لتسهيل استخدامها والوصول إليها فليس بالسهولة الحصول على نظام عملي بل قد يحتاج الكثير من المجهود والوقت.

قم بالتخطيط الجيد لهذه الحلول الذكية والعملية وراعي بعض النقاط عند التصميم والتي قد تسهل عليك عملية التصميم أو التجديد والتي سوف نقوم بعرض بعض منها لكم الآن..