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40 فكرة مبتكرة لتصميم مطبخك الصغير

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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من منا لا يحب أن يتعلم الحيل والنصائح لتصميم المساحات الصغيرة لاستغلال جميع المساحات ولخلق مساحات عملية، مريحة و مميزة؟ المطبخ هو أحد أكثر الغرف استخداماً والتي تحتاج لعناية خاصة في التخزين ووضع الأشياء المختلفة لتسهيل استخدامها والوصول إليها فليس بالسهولة الحصول على نظام عملي بل قد يحتاج الكثير من المجهود والوقت. 

قم بالتخطيط الجيد لهذه الحلول الذكية والعملية وراعي بعض النقاط عند التصميم والتي قد تسهل عليك عملية التصميم أو التجديد والتي سوف نقوم بعرض بعض منها لكم الآن..

​1.استغلال الأركان المهملة أغلب الوقت في عمل درج مدمج لاستغلال امثل

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

2.الدهانات النهائية البيضاء سوف تعطيك إحساس باتساع الفراغ وتحسن من توزيع الإضاءة

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

3.الرفوف المودرن مع الإضاءة الجيدة تعطي تأثير رائع مع استغلال المساحة و إعطاء المطبخ جو مودرن

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

4.احرص على عمل الخزانات لتصل للسقف لتستغل المساحة بشكل كبير

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

5.يمكنك مد سطج العمل ليكون مستغل كطاولة أو مكتب في غرفة أخرى

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 مطبخألواح المطبخ
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

6.لتوفير مساحة الميكروويف يمكنك تعليقه ليكون على مستوى الاستخدام وأكثر عملية

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living مطبخرفوف وأدراج
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

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7.ضم مساحة المطبخ على فراغات أخرى هو حل عملى للفراغات الصغيرة

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

8.الترتيب الجيد والإضاءة الجيدة يجعلان من المطبخ مساحة عملية

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

9.إضافة لون تعطي إثارة للمطبخ

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

10.توزيع الكشافات المدفونة أسفل الخزانات يساهم في توزيع الإضاءة بشكل رائع.

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

11.مزج اللونين الأبيض والأسود هو من كلاسكيات التصميم

Apartamento DE, Arquitetura 1 Arquitetura 1 مطبخ White
Arquitetura 1

Arquitetura 1
Arquitetura 1
Arquitetura 1

12.موقد الـbuilt in يضيف رونق للفراغ كما أنه يوفر من المساحة

homify مطبخ جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

13.قم بإضافة مزيج من الألوان مثل الأصفر لعمل مساحة رائعة

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura مطبخألواح المطبخ
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

14.البساطة والعملية هي من أسرار التصميم الأنيق

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

15.من المهم خلق مساحة إجتماعية لتجميع الأسرة والأصدقاء بعمل مقاعد مناسبة للبار أو الطاولة

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

16.الخزانات يمكنها أن تكون عملية وجميلة، فمهم أن تكون كافية لتخزين كل الأغراض لمنع الفوضى

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L مطبخ
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

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17.التصميم البسيط والذكي هو سر من أسرار المطبخ المثالي، مهما كان حجمه

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura مطبخ
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18.يمكنك استخدام أكثر من لون في الخزانات لخلق انتعاش في المطبخ

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

19.أفكار رائعة لخزانات مدمجة فهي تكفي لوضع مطبخ صغير بداخلها

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

20.رف منزلق لخلق مساحة إضافية عند الحاجة

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

21.الألوان الزاهية تخلق تباين رائع في المطبخ

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

22.الخشب يتماشى بشكل رائع مع اللون الأبيض ويخلق فراغ منسجم ومريح

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مطبخ خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

23.الأسطح الناعمة والتصاميم الأنيقة تؤدي إلى الحصول على مطبخ مينمال ونظيف

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon مطبخإضاءة
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

24.إختر مطبخ يمكنه أن يعكس شخصيتك ويناسب بيتك المريح

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura غرفة السفرة
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

25.تصاميم المطبخ مع طاولة الطعام يمكنها أن تاتي بأكثر من شكل وتصميم، المهم الحصول على أفضل النتائج من الناحية العملية والجمالية

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign مطبخ
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

26.يمكنك الحصول على أي لون تحب في المطابخ، ولكن إحرص على توزيع الإضاءة بشكل جيد

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

27.من المهم توفير رفوف عملية لبعض المؤن وأيضاً مد سطح العمل إذا توافرت المساحة في المطابخ الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

28.خلق مساحة للثلاجة في المطبخ للحصول على أكبر استغلال للمساحات

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design مطبخ MDF Multicolored
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

29.بإضافة بعض النباتات فإنك تضيف أناقة و حيوية للمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

30.الإضاءة الجيدة يمكنها أن تغير الشكل العام للفراغ كما أنها تختلف باختلاف النشاط

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design مطبخ
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

31.يمكنك الحصول على تصميم أنيق ومميز بخطوط بسيطة وتفاصيل مودرن

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b مطبخ
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

32.للحصول على تصميم ريفي فأهم العناصر هي الألوان المحايدة والتفاصيل الطبيعية

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

33.قم بإضافة إضاءة مباشرة عند الحاجة إليها

COZINHA PEQUENA E CHARMOSA, Rachel Avellar Interiores Rachel Avellar Interiores مطبخ Blue
Rachel Avellar Interiores

Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores
Rachel Avellar Interiores

34.إذا كان مطبخك طويل فقم بالتأكيد على العمق للحصول على أفضل مساحة وزيادة إحساس الإتساع

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

35.يمكنك تحديد مساحة المطبخ وفصلها عن الفراغات الأخرى بتغير خامة أو لون الأرضية

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA مطبخ
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

36.تصميم عملي وذكي لبار باستخدام الطوب المجلد بالخرسانة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

37.إذا كان لديك خزانات مفتوحة يمكنك إغلاقها بستائر للحصول على فراغ مريح بأقل التكاليف

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

38.للحصول على إحساس بالإتساع فيمكنك إلغاء مساحة التخزين ما تحت البار

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

39.إعادة تدوير الصناديق الخشبية وتلوينها بألوان مبهجة للحصول على رفوف إضافية في المطبخ

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

40.الكشافات الموجهه هي حل عملي للمطابخ المودرن

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
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