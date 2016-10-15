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كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

آية علم الدين آية علم الدين
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تعتبر الإضاءة من العناصر شديدة الأهمية عندما يتعلق الأمر بإظهار الجمال في التصميم سواءًا التصميم الداخلي أم الخارجي، فهو العنصر المنوط به إبراز مواطن الجمال في التصميم وإخفاء العيوب عن طريق خفوت الضوء أو شدته.

كما أنه يؤثر على الانطباع النفسي والراحة في المنزل سواءًا بالسلب أو الايجاب، فبعض الفراغات تتطلب أن تكون الإضاءة بها عالية نظرًا لوظيفتها وبعضها العكس كفراغات النوم والاسترخاء التي تتطلب إضاءة هادئة وراحة للعين والنفس أثناء التواجد فيها.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليك بعض الأمثلة للإستغلال الأمثل للإضاءة وتطويعها كي تخدم التصميم وتكون جزءًا بارزًا في إظهار جماله:

الإضاءة الخارجية وتنسيق الموقع باستخدام الضوء

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الإضاءة المخفاة في السلالم والإضاءات الصغيرة الموزعة على الممرات الخارجية مع وحدات الإضاءة المثبتة على الواجهة، كل هذه أفكار ووسائل نستطيع استخدامها إذا كنا بصدد دراسة إضاءة المنزل من الخارج حتى يبدو كتحفة فنية ساحرة الجمال ليلًا وذلك مع استخدام المواد الطبيعية الجميلة والعملية مثل الخشب والأحجار والزجاج لتكملة التصميم الأنيق.

تشكيلات الضوء في السقف الصناعي

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في هذا المطبخ ذو التصميم المميز انحاز الخبراء لإبراز جمال الخشب عن طريق استخدامه في السقف ليتناسب مع الأرضية الخشبية والخزانات الخشبية للمطبخ أيضًا ، فنجد أن لجأ لألواح الخشب مع دهانها باللون الأسود الأنيق وقد تخللتها وحدة إضاءة ملفوفة بشكل مستطيل تظهر من خلال ألواح الخشب بشكل أنيق.

فنجد هنا أن تشكيل السقف المميز مع استخدام الإضاءة المناسبة قد أظهر التصميم الدافئ للمطبخ وجعل الفكرة التصميمة أروع.

وحدات إضاءة السقف ذات الشكل المميز

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

في غرفة الطعام يكون التركيز الأكبر في مسألة الإضاءة على طاولة الطعام و التي لابد أن تكون مضاءة بشكل كافي حتى لا تفقد مستخدميها شهيتهم ناحية الطعام ، فنجد هنا أن المصمم اختار ثلاثة واحدات كبيرة الحجم ذات شكل مستدير ويشع منها الضوء الأبيض مباشرة على الطاولة مما جعل الغرفة تبدو متلألأة جميلة ذات ديكور مريح للعين وفاتح للشهية.

وهكذا نرى أن وحدات الإضاءة المدلاة من السقف كالنجف أو الوحدات ذات الأشكال العصرية البسيطة يمكن استخدامها عندما نريد أن نسلط الضوء على منطقة معينة في الغرفة لخدمة الديكور بشكل مثالي.

إضاءة الحوائط

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

يمكننا استخدام الحوائط أيضًا لخدمة مستوى الإضاءة المراد الوصول إليه وللوصول لتصميم ديكوري رائع، فهنا مثلًا نجد أن المصمم استخدم الكوات المستطيلة داخل الجدار الأبيض كخلق شكل جمالي رائع عن طريق وضع مزهريات وبراويز وتماثيل صغيرة وتسليط الضوء على كل عنصر من هذه العناصر في كل فتحة على حده بشكل جميل .

الإضاءة المختفية في الأثاث

Moderne Küche, Tischlerei Krumboeck Tischlerei Krumboeck مطبخألواح المطبخ
Tischlerei Krumboeck

Tischlerei Krumboeck
Tischlerei Krumboeck
Tischlerei Krumboeck

واحدة من الحيل المميزة والتي تضفي على الفراغ عمقًا وجمالًا خاصًا هو إخفاء الإضاءة في الأثاث مثلما نرى في وزرة هذه المنضدة ، حيث يمكن الإعتماد عليها في أوقات استخدام الفراغ بشكل أقل فهي توفر الإضاءة الخافتة مع الراحة النفسية والهدوء للفراغ مع الشكل الجمالي المتميز.

أشكال جميلة باستخدام الLED

LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch غرفة المعيشةإضاءة
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

من التقنيات الجديدة في صناعة الإضاءات في المنازل هي تقنية الLED وهي اختصار لLight Emitting Diode أي صمام الضوء الثنائي وهو عبارة عن أنابيب من الضوء الشديد والموفر في آن واحد ذو مرونة عالية تسمح بالتشكل بأشكال جمالية كثيرة.

فهنا مثلًا نراها تشكلت على شكل ثلاثة دوائر متقاطعة جميلة الشكل تعلو مقاعد غرفة المعيشة العصرية مما أعطاها ديكورًا مميزًا وفريدًا.

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ألوان مختلفة للضوء

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
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يمكننا أيضًا أن نستخدم كل التقنيات السابقة بألوان جديدة من الضوء كالأزرق والأخضر  والأحمر حسب الديكور المراد إخراجه وحسب احتمال وظيفة الفراغ وتناسق اللون المستخدم مع الألوان المستخدمة في الأثاث والأرضيات والحوائط.

وحدات الإضاءة الحرة

homify غرفة المعيشةإضاءة خشب
homify

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الأمر ليس قاصرًا على وحدات الإضاءة الثابتة وإنما وحدات الإضاءة الحرة أيضًا يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في الإضافة لديكور المنزل، فهنالك هذه الوحدات المرتفعة  التي يمكن استخدامها لإنارة فراغ مثل غرفة المعيشة بمساعدة بعض الوحدات الصغيرة الأخرى.

من مميزات وحدات الإضاءة الحرة أنها سهلة الحركة فيمكن استخدامها في أكثر من فراغ كما أنها تتمتع بأشكال كثيرة وجميلة تضيف للشكل الجمالي للفراغ بالتأكيد.

إضاءة حمام السباحة

Piscine, SIENNA MOSAICA SIENNA MOSAICA مسبح
SIENNA MOSAICA

SIENNA MOSAICA
SIENNA MOSAICA
SIENNA MOSAICA

في حمامات السباحة أيضًا يمكننا أن نستخدم الإضاءة كعنصر لإبراز التصميم المميز لحمام السباحة نفسه أو لتنسيق الموقع الخاص بالمنزل، فالإضاءة داخل الحمام تكون معالجة بمواد عازلة للمياة حتى لاتؤثر على سلامة مستخدميه ولإضاءته بالليل مما يعطي سحرًا خاصًا للفناء الخارجي الموجود به حمام السباحة وبالتالي على المنزل كله.

وهنا تستطيع أن تكتشف تصميم حمام السباحة الملائم لبرجك.

منزل متميز بين الأناقة والجمال
أي هذه الفراغات أعجبك استخدام الإضاءة بها؟ شاركنا برأيك

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