كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

تعتبر الإضاءة من العناصر شديدة الأهمية عندما يتعلق الأمر بإظهار الجمال في التصميم سواءًا التصميم الداخلي أم الخارجي، فهو العنصر المنوط به إبراز مواطن الجمال في التصميم وإخفاء العيوب عن طريق خفوت الضوء أو شدته.
كما أنه يؤثر على الانطباع النفسي والراحة في المنزل سواءًا بالسلب أو الايجاب، فبعض الفراغات تتطلب أن تكون الإضاءة بها عالية نظرًا لوظيفتها وبعضها العكس كفراغات النوم والاسترخاء التي تتطلب إضاءة هادئة وراحة للعين والنفس أثناء التواجد فيها.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليك بعض الأمثلة للإستغلال الأمثل للإضاءة وتطويعها كي تخدم التصميم وتكون جزءًا بارزًا في إظهار جماله:
الإضاءة المخفاة في السلالم والإضاءات الصغيرة الموزعة على الممرات الخارجية مع وحدات الإضاءة المثبتة على الواجهة، كل هذه أفكار ووسائل نستطيع استخدامها إذا كنا بصدد دراسة إضاءة المنزل من الخارج حتى يبدو كتحفة فنية ساحرة الجمال ليلًا وذلك مع استخدام المواد الطبيعية الجميلة والعملية مثل الخشب والأحجار والزجاج لتكملة التصميم الأنيق.
في هذا المطبخ ذو التصميم المميز انحاز الخبراء لإبراز جمال الخشب عن طريق استخدامه في السقف ليتناسب مع الأرضية الخشبية والخزانات الخشبية للمطبخ أيضًا ، فنجد أن لجأ لألواح الخشب مع دهانها باللون الأسود الأنيق وقد تخللتها وحدة إضاءة ملفوفة بشكل مستطيل تظهر من خلال ألواح الخشب بشكل أنيق.
فنجد هنا أن تشكيل السقف المميز مع استخدام الإضاءة المناسبة قد أظهر التصميم الدافئ للمطبخ وجعل الفكرة التصميمة أروع.
في غرفة الطعام يكون التركيز الأكبر في مسألة الإضاءة على طاولة الطعام و التي لابد أن تكون مضاءة بشكل كافي حتى لا تفقد مستخدميها شهيتهم ناحية الطعام ، فنجد هنا أن المصمم اختار ثلاثة واحدات كبيرة الحجم ذات شكل مستدير ويشع منها الضوء الأبيض مباشرة على الطاولة مما جعل الغرفة تبدو متلألأة جميلة ذات ديكور مريح للعين وفاتح للشهية.
وهكذا نرى أن وحدات الإضاءة المدلاة من السقف كالنجف أو الوحدات ذات الأشكال العصرية البسيطة يمكن استخدامها عندما نريد أن نسلط الضوء على منطقة معينة في الغرفة لخدمة الديكور بشكل مثالي.
يمكننا استخدام الحوائط أيضًا لخدمة مستوى الإضاءة المراد الوصول إليه وللوصول لتصميم ديكوري رائع، فهنا مثلًا نجد أن المصمم استخدم الكوات المستطيلة داخل الجدار الأبيض كخلق شكل جمالي رائع عن طريق وضع مزهريات وبراويز وتماثيل صغيرة وتسليط الضوء على كل عنصر من هذه العناصر في كل فتحة على حده بشكل جميل .
واحدة من الحيل المميزة والتي تضفي على الفراغ عمقًا وجمالًا خاصًا هو إخفاء الإضاءة في الأثاث مثلما نرى في وزرة هذه المنضدة ، حيث يمكن الإعتماد عليها في أوقات استخدام الفراغ بشكل أقل فهي توفر الإضاءة الخافتة مع الراحة النفسية والهدوء للفراغ مع الشكل الجمالي المتميز.
من التقنيات الجديدة في صناعة الإضاءات في المنازل هي تقنية الLED وهي اختصار لLight Emitting Diode أي صمام الضوء الثنائي وهو عبارة عن أنابيب من الضوء الشديد والموفر في آن واحد ذو مرونة عالية تسمح بالتشكل بأشكال جمالية كثيرة.
فهنا مثلًا نراها تشكلت على شكل ثلاثة دوائر متقاطعة جميلة الشكل تعلو مقاعد غرفة المعيشة العصرية مما أعطاها ديكورًا مميزًا وفريدًا.
يمكننا أيضًا أن نستخدم كل التقنيات السابقة بألوان جديدة من الضوء كالأزرق والأخضر والأحمر حسب الديكور المراد إخراجه وحسب احتمال وظيفة الفراغ وتناسق اللون المستخدم مع الألوان المستخدمة في الأثاث والأرضيات والحوائط.
الأمر ليس قاصرًا على وحدات الإضاءة الثابتة وإنما وحدات الإضاءة الحرة أيضًا يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في الإضافة لديكور المنزل، فهنالك هذه الوحدات المرتفعة التي يمكن استخدامها لإنارة فراغ مثل غرفة المعيشة بمساعدة بعض الوحدات الصغيرة الأخرى.
من مميزات وحدات الإضاءة الحرة أنها سهلة الحركة فيمكن استخدامها في أكثر من فراغ كما أنها تتمتع بأشكال كثيرة وجميلة تضيف للشكل الجمالي للفراغ بالتأكيد.
في حمامات السباحة أيضًا يمكننا أن نستخدم الإضاءة كعنصر لإبراز التصميم المميز لحمام السباحة نفسه أو لتنسيق الموقع الخاص بالمنزل، فالإضاءة داخل الحمام تكون معالجة بمواد عازلة للمياة حتى لاتؤثر على سلامة مستخدميه ولإضاءته بالليل مما يعطي سحرًا خاصًا للفناء الخارجي الموجود به حمام السباحة وبالتالي على المنزل كله.
وهنا تستطيع أن تكتشف تصميم حمام السباحة الملائم لبرجك.