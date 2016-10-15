كيفية إضاءة منزلك بشكل جميل وراقي

تعتبر الإضاءة من العناصر شديدة الأهمية عندما يتعلق الأمر بإظهار الجمال في التصميم سواءًا التصميم الداخلي أم الخارجي، فهو العنصر المنوط به إبراز مواطن الجمال في التصميم وإخفاء العيوب عن طريق خفوت الضوء أو شدته.

كما أنه يؤثر على الانطباع النفسي والراحة في المنزل سواءًا بالسلب أو الايجاب، فبعض الفراغات تتطلب أن تكون الإضاءة بها عالية نظرًا لوظيفتها وبعضها العكس كفراغات النوم والاسترخاء التي تتطلب إضاءة هادئة وراحة للعين والنفس أثناء التواجد فيها.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض عليك بعض الأمثلة للإستغلال الأمثل للإضاءة وتطويعها كي تخدم التصميم وتكون جزءًا بارزًا في إظهار جماله: