منزل متميز بين الأناقة والجمال

تصميم الحمام كان مختلف بعض الشئ فى تفاصيله عن تصميم المنزل بالكامل، الأرضيات خشبية من الباركية مثل المنزل ولكن لون الجدران لم يهيمن عليه اللون الأبيض مثل جدران المنزل، بل امتزج مع اللون الرمادى فى الموازييك الذى كان اللمسة الأساسية لجدران الحمام.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 19 فكرة سهلة لحديقتك و نتيجتها مذهلة