منزل متميز بين الأناقة والجمال

فى ايطاليا وتحديداً روما منزل ينبض بالأناقة والجمال فى كل تفاصيله، وكما عودتنا هوميفاى دائماً السعى وراء جمال الفنون المعمارية المختلفة فى كل مكان، نحن اليوم مع منزل متميز وأنيق جداً من تصميم خبراء EF Archidesignدعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف على تفاصيله بالكامل من الداخل.
مدخل المنزل فى البداية كما نرى أعتمد على البساطة والتفاصيل الأنيقة المتميزة، الأرضيات من الباركيه الخشبى الأنيق مع جدران بيضاء بالكامل اكتملت بلمسة الخشب الأنيقة للأبواب فى المنزل مع بعض التفاصيل البسيطة فى الديكورات كما نرى.
غرفة للجمال والمعيشة معاً كما نرى، تصميم الأرضيات من الباركيه الخشبى الأنيق والجدران بالكامل من اللون الأبيض الذى تناسق مع اختيار الأثاث من الأبيض مع الأضاءة الهادئة التى خلقت روحاً أنيقة وجميلة لغرفة المعيشة، مع اللمسات من الطبيعة والنباتات فى الديكور.
تصميم المطبخ داخل المنزل كان هادئاً ومميز إلى حدً كبير على الرغم من بساطته التى تشعرك بأن كل شئ تقليدى بعض الشئ، ألا أن الراحة التى تشعر بها تجعله مميز جداً، اللون الأبيض كان هو المهيمن على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى ولعبت لمسة المعدن دوراً كبيراً وواضحاً فى ابراز جمال المطبخ وتصميمه.
الهدوء والبساطة كان واضحاً جداً فى تصميم غرفة النوم، الأرضيات من الخشب الباركيه بالكامل مع لمسات من الأضاءة البسيطة التى لعبت دوراً فى جمال الغرفة مع الديكورات البسيطة.
تصميم غرفة الأطفال كان مبهجاً جداً بشكل واضح، الأرضيات من الباركيه الخشبى كما نرى والجدران بيضاء بالأضافة إلى الألوان المبهجة للأثاث والديكورات.
تصميم الحمام كان مختلف بعض الشئ فى تفاصيله عن تصميم المنزل بالكامل، الأرضيات خشبية من الباركية مثل المنزل ولكن لون الجدران لم يهيمن عليه اللون الأبيض مثل جدران المنزل، بل امتزج مع اللون الرمادى فى الموازييك الذى كان اللمسة الأساسية لجدران الحمام.
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