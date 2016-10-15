الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل متميز بين الأناقة والجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
Loading admin actions …

 فى ايطاليا وتحديداً روما منزل ينبض بالأناقة والجمال فى كل تفاصيله، وكما عودتنا هوميفاى دائماً السعى وراء جمال الفنون المعمارية المختلفة فى كل مكان، نحن اليوم مع منزل متميز وأنيق جداً من تصميم خبراء EF Archidesignدعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف على تفاصيله بالكامل من الداخل.

مدخل المنزل

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

مدخل المنزل فى البداية كما نرى أعتمد على البساطة والتفاصيل الأنيقة المتميزة، الأرضيات من الباركيه الخشبى الأنيق مع جدران بيضاء بالكامل اكتملت بلمسة الخشب الأنيقة للأبواب فى المنزل مع بعض التفاصيل البسيطة فى الديكورات كما نرى.

غرفة للجمال والمعيشة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

غرفة للجمال والمعيشة معاً كما نرى، تصميم الأرضيات من الباركيه الخشبى الأنيق والجدران بالكامل من اللون الأبيض الذى تناسق مع اختيار الأثاث من الأبيض مع الأضاءة الهادئة التى خلقت روحاً أنيقة وجميلة لغرفة المعيشة، مع اللمسات من الطبيعة والنباتات فى الديكور.

مطبخ دافئ

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تصميم المطبخ داخل المنزل كان هادئاً ومميز إلى حدً كبير على الرغم من بساطته التى تشعرك  بأن كل شئ تقليدى بعض الشئ، ألا أن الراحة التى تشعر بها تجعله مميز جداً، اللون الأبيض كان هو المهيمن على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى ولعبت لمسة المعدن دوراً كبيراً وواضحاً فى ابراز جمال المطبخ وتصميمه.

غرفة نوم هادئة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

الهدوء والبساطة كان واضحاً جداً فى تصميم غرفة النوم، الأرضيات من الخشب الباركيه بالكامل مع لمسات من الأضاءة البسيطة التى لعبت دوراً فى جمال الغرفة مع الديكورات البسيطة.

غرفة أطفال مبهجة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تصميم غرفة الأطفال كان مبهجاً جداً بشكل واضح، الأرضيات من الباركيه الخشبى كما نرى والجدران بيضاء بالأضافة إلى الألوان المبهجة للأثاث والديكورات.

حمام بسيط

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تصميم الحمام كان مختلف بعض الشئ فى تفاصيله عن تصميم المنزل بالكامل، الأرضيات خشبية من الباركية مثل المنزل ولكن لون الجدران لم يهيمن عليه اللون الأبيض مثل جدران المنزل، بل امتزج مع اللون الرمادى فى الموازييك الذى كان اللمسة الأساسية لجدران الحمام.

 عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 19 فكرة سهلة لحديقتك و نتيجتها مذهلة

13 تصميم لغرف ملابس مناسب للمساحات الصغيرة
شاركنا برأيك هل أعجبك تصميم هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً