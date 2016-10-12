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منزل مزرعة ضخم ومودرن على الطراز الصناعي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA منازل
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من منا لا يفضل المعيشة في هدوء الريف بعيداً عن صخب العيش في المدينة بإيقاعها السريع، ففي الريف يوجد طبيعة رائعة، مساحات واسعة ويمكنك بناء منزلك كيفما تشاء وعلى الطراز المفضل لديك. وهذا بالضبط ما حدث في منزلنا اليوم، ففي جولة منزل المزرعة المودرن بلمسة الطراز الصناعي سنكتشف خلط بين لمسات الطبيعة مع اللمسات الحديثة المتمثلة في هذا المشروع، وهو من تصميم المعماري Arend Groenewegen فتعالوا معنا لنكتشف تفاصيل المنزل سوياً

​الواجهة الأمامية زجاجية

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA منازل
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

بالنظر للواجهة نلاحظ أن البيت مبني من الطوب الأحمر والمتراص بشكل مميز، قد يبدو المنزل عتيق و قديم و خاصة بسطحة المغطى بسقف مائل من القش، والمحاط من كل مكان بالخضرة والنباتات المتمثلة في حديقة المنزل. بالإضافة للجزء الزجاجي الأمامي فإننا نحصل على مظهر صناعي رائع وخاصة بوجود الإطار الأسود الأنيق حول الزجاج ليعطيه تأثير ليس له مثيل.

​من الداخل نلقي نظرة

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA غرفة المعيشة
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

من مميزات الديكور الصناعي أنه يظهر الشكل الخام للخامات، ففي هذه الصورة نلاحظ ظهور واضح لعناصر بيئية وطبيعية مثل جذوع الأشجار كهيكل مكون للمنزل و حائط الطوب الأحمر المكشوف والممزوج بشكل أنيق بالديكور الحديث.

​المطبخ وغرفة الطعام

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA مطبخ
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

من الدور العلوي نلقي نظرة على المطبخ وغرفة الطعام، المطبخ من اللون الأبيض على طراز مودرن، تم وضع سطح عمل خشبي  متناسب مع الخزانات البيضاء الناعمة ومع خامات المنزل الطبيعية. أما طاولة الطعام فهي أيضاً خشبية، محاطه بكراسي من اللون الأبيض متناسبة بأناقة. الأرضية من الخرسانة. كما أن الشمس والإضاءة الطبيعية يغمران المكان بفضل النوافذ الكبيرة والتي تعطي الفرصة للإطلاع على الطبيعة الرائعة من داخل المنزل.

الغرف العلوية

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

في الدور العلوي يمكننا رؤية جمال الأخشاب والتي تعتبر مكون أساسي للمنزل، فيمكننا رؤية لمحة من الغرف من خلال الطرقة المؤدية إليهم..

قطعة فنية

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

أحد أفضل و أجمل القطع في هذا المنزل هي السلم، والذي يعتبر قطعة فنية، فهيكله من المعدن الأسود والذي يعطي إيحاء بالصلابة والقوة و درجاته (النوائم) من الخشب فتنسجم خامته معاً بشكل رائع. كما هو الحال مع باقي الغرف في هذا المنزل فهي تنسجم سوياً بشكل أنيق و مودرن فتوفر الحداثة بعيداً عن صخب المدينة و في قلب الطبيعية الهادئة.

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