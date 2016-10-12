منزل مزرعة ضخم ومودرن على الطراز الصناعي

أحد أفضل و أجمل القطع في هذا المنزل هي السلم، والذي يعتبر قطعة فنية، فهيكله من المعدن الأسود والذي يعطي إيحاء بالصلابة والقوة و درجاته (النوائم) من الخشب فتنسجم خامته معاً بشكل رائع. كما هو الحال مع باقي الغرف في هذا المنزل فهي تنسجم سوياً بشكل أنيق و مودرن فتوفر الحداثة بعيداً عن صخب المدينة و في قلب الطبيعية الهادئة.