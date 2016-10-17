5 مطابخ صغيرة وعصرية!

الحد الأدنى للتصميم الجيد في المطبخ ينحصر في مساحة متاحة للحركة دون قيود و توفر العناصر الأساسية لأدوات المطبخ من حوض و مشعل و ثلاجة و خزانات في أماكن مريحة لسهولة استخدامها، فضلاً عن التناسق و الشكل المتماشي مع روح تصميم المنزل بشكل عام، كل هذا هو الثابت في عالم الديكور، أما المتطور فيكمن في اللمسات الغير متوقعة و العناصر الدخيلة على العناصر المذكورة مثل موضع جيد للتلفاز أو منضدة في شكل مناسب لمساحة المطبخ .