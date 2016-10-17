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5 مطابخ صغيرة وعصرية!

Mohammed Awad Mohammed Awad
I's HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
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الحياة في اليابان تنتشر فيها مفاهيم البساطة و عدم البزخ في سائر مقومات الحياة، و من أغلب العوامل المشتركة في معظم البيوت هناك هي المساحة الصغيرة بالمقارنة ببعض الدول الشرق أوسطية أو الاوروبية ، المطابخ من أكثر العوامل التي تؤثر فيها المساحة لذا كان تفوق اليابانيين في التوفير الكبير و التعامل الذكي معها نموذجاً يحتذى ، فلو كنت تعاني من صغر مساحة مطبخك فإليك 5 حلول حية من اليابان تصلح للجميع .

احرص على اختيار اللون

Our Industrial Showroom homify مطبخ
homify

Our Industrial Showroom

homify
homify
homify

الألوان و اختيارها من أهم خطوات الشكل النهائي للمطبخ فهناك ألوان لا تتماشى مع المساحة الضيقة كالألوان الداكنة و هناك العكس، الزخارف لا تناسب المطابخ الحداثية بقدر ما تليق بالتصميمات الريفية أو الكلاسيكية، فكل نمط لون يناسب طراز تصميمي معين، اختار الالوان الجريئة بجوار الهادئة  سيخرج لك مزيجاً رائعاً لأحدث الصيحات .

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مطبخ لا يشعرك بالوحدة

I's HOUSE, dwarf dwarf مطبخ
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

المطبخ رائع التصميم دائماً ما يصمم خصيصاً لغرض وظيفي يؤديه على أكمل وجه بجانب كونه جذاباً في تناسقه و شكله العام، هذا المطبخ الصغير في مساحته حقق العنصرين بعبقرية، مكان الطاولة في منتصف المطبخ قسمه لشقين أولهما لإعداد الطعام و المشروبات و الأخرى لتناول تلك الوجبات في مكان مضاء بمصابيح بيضاء أنيقة و أفادت في اتساع المطبخ و ظهوره بمظهر متألق .

مطبخ مرتبط بتناول الطعام

空間の凹凸を活かしたカラフルな家, nuリノベーション nuリノベーション مطبخ
nuリノベーション

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

تناول الطعام و الشراب في المطبخ ليست من الركائز الأساسية التي يصمم من أجلها المطبخ، فهناك مثلاً غرفة السفرة أو الحديقة التي يمكن أن تكون لهما علاقة مباشرة بتناول الطعام و تخصيص أماكن لذلك الغرض، لكن تخصيص مكان لتناول الطعام في المطبخ مفيد للغاية في حالة وجود الأطفال و لمحبي تناول الوجبات السريعة و الطازجة بجوار أماكن تنظيف أوانيها و الأدوات المستخدمة في تحضيرها . و ايجاد المساحة الملائمة لذلك هي من المسئولياتا لتي تعتمد على عبقرية المصمم بشكل رئيسي .

شغل المساحة الوسطى

シンプルにナチュラルに暮す2人の家, 株式会社スタイル工房 株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房
株式会社スタイル工房

المساحة الوسطى في  المطبخ سواء داخل حدوده أو أمامه تعتبر مركز ثقل في الشكل النهائي للديكور و هناك عدة طرق لاستغلالها الاستغلال الأمثل فهناك من يضع منضدة في تلك المساحة أو حوض اضافي في مبنى محاط بالرخام أو الأخشاب، تلك المساحة لا تترك خالية أبداً لأنها ستترك فراغاً كبيراً في قلب المشهد بشكل عام و لن يظهر من خلالها الجهد المبذول في التصميم .

حقق و لو الحد الأدنى

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الحد الأدنى للتصميم الجيد في المطبخ ينحصر في مساحة متاحة للحركة دون قيود و توفر العناصر الأساسية لأدوات المطبخ من حوض و مشعل و ثلاجة و خزانات في أماكن مريحة لسهولة استخدامها، فضلاً عن التناسق و الشكل المتماشي مع روح تصميم المنزل بشكل عام، كل هذا هو الثابت في عالم الديكور، أما المتطور فيكمن في اللمسات الغير متوقعة و العناصر الدخيلة على العناصر المذكورة مثل موضع جيد للتلفاز أو منضدة في شكل مناسب لمساحة المطبخ .

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