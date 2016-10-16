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6 أفكار لمنازل جاهزة يمكنك إمتلاكها الان

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
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لمن لا يعرف المنازل الجاهزة أو المصنعة مسبقاً (modular house)، هي المنازل التي تم تصنيع حوالي 80% من مكوناتها في المصنع، حيث يتم بعد ذلك نقلها وتركيبها في موقع البناء. يتميز بناء هذا النوع من المنازل عن عملية البناء التقليدي في أنه يستغرق وقت أقل بكثير كما يخلو من الفوضي الناتجة عن البناء. وتستغرق عملية البناء نفسها بضعة أيام فقط، بينما يستغرق إنتاج الأجزاء المصنعة في المصنع حوالي ثلاثة أشهر. تصنع المنازل المعدة مسبقاً من خامات عالية الجودة تخضع لمعايير صارمة من التحكم في الجودة، لذلك فإن متانتها وقدرتها علي التحمل مضمونة. إذا كنت غير مقتنع بهذا النوع من البيوت فإننا ندعوك اليوم لمطالعة أكثر 6 أمثلة مثيرة للإهتمام.

1.تصميم تقليدي

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

يتسرب إليك الإحساس بالسحر التقليدي المنبعث من هذا الكوخ الذي لا تزيد مساحته عن الأربعين متر مربع، حيث تم بناءه من عناصر مصنوعة من الخشب ثم تم طلاءه بلون أزرق مميز، بالإضافة إلي الباب والنوافذ البيضاء التي تمتزج معه بروعة لتمنح المبني شخصية مذهلة. 

المثير في الأمر أن هذه المساحة كانت كافية لترتيب أمور الإحتياجات اليومية من مطبخ، حمام وغرفة نوم مزودة بسرير مزدوج.

2.تصميم معاصر

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

يتكون هذا المنزل من عناصر تتسم بخفة الوزن وسهولة النقل، وهو ما يعد من أهم الخصائص التي تميز المنازل المصنعة مسبقاً وأحد أهم الأسباب وراء الشعبية التي تحظي بها. لا يقتصر الأمر علي إمكانية تحميل ونقل الأجزاء المختلفة المختارة من قبل العميل بسهولة بل يمتد أيضاً ليشمل سهولة فك هذه الأجزاء ونقلها إلي مكان أخر.

يتسم هذا البيت بتصميم عصري يظهر فيه الاستعانة بسخاء بعنصر الخشب بمختلف الألوان والملمس، بالإضافة إلي الحجم المكتنز وعلي الرغم من هذا الحجم الصغير إلا أنه يضم بين جدرانه غرفة معيشة، مطبخ، حمام وغرفة نوم صغيرة.

3.خشبي

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa منازل خشب Wood effect
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

تعد هذه الكابينة الخشبية المكونة من مساحة لا تتعدي 25 متر مربع مثالية لشخص واحد أو زوجان بلا أطفال، كما يمكن أن تخدم كإمتداد لبيت موجود بالفعل. لا يحتاج بناء هذه الكابينة أكثر من أسبوع واحد بحد أقصي. تمت تغطية الكابينة من الخارج بخشب الصنوبر في حين تصطف ألواح جبس بالداخل.

4.حجم أكبر

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH منازل
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

لا يشترط أن تكون المنازل المصنعة مسبقاً صغيرة الحجم، فالشركات المتخصصة في هذا المجال من الإنشاءات والعمارة تنتج منازل ذات أحجام كبيرة. يقدم البيت في هذه الصورة مثالاً رائع علي ما نقول، فصنعت أجزاء هذا البيت من الزجاج والخشب وهو ما يعد مثالاً ممتاز علي المعمار المودرن. يتكيف هذا المنزل بتصميمه البسيط بشكل كامل مع المساحات الخضراء المحيطة كما تسمح نوافذه العريضة المنفتحة علي البيئة الخارجية بدخول الضوء الطبيعي بحرية.

5.حاوية

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

يمثل المنزل المصنوع من حاوية الشحن القديمة نوعاً خاصاً من أنواع المنازل المسبقة الصنع، حيث يتم تجديد الحاوية بشكل كامل لتخدم كبيت صغير مثالي، وهو ما يعد خياراً رخيص نسبياً و سريع التنفيذ. في حالة هذه الحاوية تم تغطيتها بالخشب من الخارج وهو ما منحها شخصية أنيقة.

6.مينمال

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

يبدو هذا المنزل الأنيق الذي يحتل مساحة 75 متر مربع متماشي مع الموضة تماماً، حيث تم تغطيته من الخارج بألواح لامعة وأحجار طبيعية. يتسع هذا المنزل لغرفة معيشة رحبة بالإضافة إلي المطبخ، غرفة الطعام، غرفة النوم والحمام.

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