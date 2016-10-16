6 أفكار لمنازل جاهزة يمكنك إمتلاكها الان

يتسرب إليك الإحساس بالسحر التقليدي المنبعث من هذا الكوخ الذي لا تزيد مساحته عن الأربعين متر مربع، حيث تم بناءه من عناصر مصنوعة من الخشب ثم تم طلاءه بلون أزرق مميز، بالإضافة إلي الباب والنوافذ البيضاء التي تمتزج معه بروعة لتمنح المبني شخصية مذهلة.

المثير في الأمر أن هذه المساحة كانت كافية لترتيب أمور الإحتياجات اليومية من مطبخ، حمام وغرفة نوم مزودة بسرير مزدوج.