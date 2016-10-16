6 أفكار لمنازل جاهزة يمكنك إمتلاكها الان

لمن لا يعرف المنازل الجاهزة أو المصنعة مسبقاً (modular house)، هي المنازل التي تم تصنيع حوالي 80% من مكوناتها في المصنع، حيث يتم بعد ذلك نقلها وتركيبها في موقع البناء. يتميز بناء هذا النوع من المنازل عن عملية البناء التقليدي في أنه يستغرق وقت أقل بكثير كما يخلو من الفوضي الناتجة عن البناء. وتستغرق عملية البناء نفسها بضعة أيام فقط، بينما يستغرق إنتاج الأجزاء المصنعة في المصنع حوالي ثلاثة أشهر. تصنع المنازل المعدة مسبقاً من خامات عالية الجودة تخضع لمعايير صارمة من التحكم في الجودة، لذلك فإن متانتها وقدرتها علي التحمل مضمونة. إذا كنت غير مقتنع بهذا النوع من البيوت فإننا ندعوك اليوم لمطالعة أكثر 6 أمثلة مثيرة للإهتمام.
يتسرب إليك الإحساس بالسحر التقليدي المنبعث من هذا الكوخ الذي لا تزيد مساحته عن الأربعين متر مربع، حيث تم بناءه من عناصر مصنوعة من الخشب ثم تم طلاءه بلون أزرق مميز، بالإضافة إلي الباب والنوافذ البيضاء التي تمتزج معه بروعة لتمنح المبني شخصية مذهلة.
المثير في الأمر أن هذه المساحة كانت كافية لترتيب أمور الإحتياجات اليومية من مطبخ، حمام وغرفة نوم مزودة بسرير مزدوج.
يتكون هذا المنزل من عناصر تتسم بخفة الوزن وسهولة النقل، وهو ما يعد من أهم الخصائص التي تميز المنازل المصنعة مسبقاً وأحد أهم الأسباب وراء الشعبية التي تحظي بها. لا يقتصر الأمر علي إمكانية تحميل ونقل الأجزاء المختلفة المختارة من قبل العميل بسهولة بل يمتد أيضاً ليشمل سهولة فك هذه الأجزاء ونقلها إلي مكان أخر.
يتسم هذا البيت بتصميم عصري يظهر فيه الاستعانة بسخاء بعنصر الخشب بمختلف الألوان والملمس، بالإضافة إلي الحجم المكتنز وعلي الرغم من هذا الحجم الصغير إلا أنه يضم بين جدرانه غرفة معيشة، مطبخ، حمام وغرفة نوم صغيرة.
تعد هذه الكابينة الخشبية المكونة من مساحة لا تتعدي 25 متر مربع مثالية لشخص واحد أو زوجان بلا أطفال، كما يمكن أن تخدم كإمتداد لبيت موجود بالفعل. لا يحتاج بناء هذه الكابينة أكثر من أسبوع واحد بحد أقصي. تمت تغطية الكابينة من الخارج بخشب الصنوبر في حين تصطف ألواح جبس بالداخل.
لا يشترط أن تكون المنازل المصنعة مسبقاً صغيرة الحجم، فالشركات المتخصصة في هذا المجال من الإنشاءات والعمارة تنتج منازل ذات أحجام كبيرة. يقدم البيت في هذه الصورة مثالاً رائع علي ما نقول، فصنعت أجزاء هذا البيت من الزجاج والخشب وهو ما يعد مثالاً ممتاز علي المعمار المودرن. يتكيف هذا المنزل بتصميمه البسيط بشكل كامل مع المساحات الخضراء المحيطة كما تسمح نوافذه العريضة المنفتحة علي البيئة الخارجية بدخول الضوء الطبيعي بحرية.
يمثل المنزل المصنوع من حاوية الشحن القديمة نوعاً خاصاً من أنواع المنازل المسبقة الصنع، حيث يتم تجديد الحاوية بشكل كامل لتخدم كبيت صغير مثالي، وهو ما يعد خياراً رخيص نسبياً و سريع التنفيذ. في حالة هذه الحاوية تم تغطيتها بالخشب من الخارج وهو ما منحها شخصية أنيقة.
يبدو هذا المنزل الأنيق الذي يحتل مساحة 75 متر مربع متماشي مع الموضة تماماً، حيث تم تغطيته من الخارج بألواح لامعة وأحجار طبيعية. يتسع هذا المنزل لغرفة معيشة رحبة بالإضافة إلي المطبخ، غرفة الطعام، غرفة النوم والحمام.