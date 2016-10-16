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14 تصميم أنيق لنوافير في حديقة منزلك

Heba khlili Heba khlili
A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
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بإمكانك اليوم أن تحول حديقة منزلك مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلى مساحات حقيقية للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق، بالإضافة إلى أن النوافير تعطي جاذبية وجمالية للحديقة. صوت خرير المياه له وقع خاص على النفس البشرية وخاصة اذا كان مصحوب ببعض النباتات الخضراء والهواء النقي، لذلك ولأننا نهتم بقارئنا نستعرض معكم بعض تصاميم لنوافير بأشكال وأساليب متنوعة ستناسب جميع الأذواق والمساحات.

1. اختيار المكان المناسب للنافورة

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos منازل
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

يختلف المكان المناسب للنافورة حسب مساحة الحديقة والميزانية المخصصة والأسلوب الزخرفي، تعتبر تلك الزاوية مكان مثالي لوضع النافورة لوجود تلك الأشجار العملاقة، ولأنها احتلت مساحة صغيرة وأعطت نضارة وأناقة.

2. نافورة مع ديكور رائع

Casa Rinconada., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos بلكونة أو شرفة
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

الفكرة ليس فقط في وضع نافورة في حديقة منزلك إنما أيضا بإدراج ديكور مناسب لتلك النافورة، كتزيين الجزء السفلي من النافورة بالحجارة بلون بني، أعطت جمالية منفردة مع لون المرمر الأسود. 

3. الحجارة الكبيرة

Knightsbridge Roof Terrace - Aralia Garden Design Aralia مساحات تجارية حجر Grey محلات تجارية
Aralia

Knightsbridge Roof Terrace – Aralia Garden Design

Aralia
Aralia
Aralia

يعتبر المكان المناسب للنافورة اهم خطوة لجعلها عنصر زخرفي مثالي في حديقة منزلك، وبالتالي يمكنك اختيار النافورة مع الأحجار أسفل المياه لإعطاء شعور بأنك في الطبيعة .

4. بركة ماء…

Patiotuin Sittard, Hoveniersbedrijf Guy Wolfs Hoveniersbedrijf Guy Wolfs حديقة
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs
Hoveniersbedrijf Guy Wolfs

النافورة في حديقة المنزل إلى جانب الفائدة الجمالية لها فوائد صحية كبيرة في تحسين المزاج والمساعدة على الاسترخاء بسبب الصوت ارتطام الماء بالأرض، الذي يبعث على الحياة، في النهاية ستحتوي حديقة منزلك على نافورة وعلى بركة ماء محاطة بالنباتات الخضراء.

5. الشلال…

A Contemporary "Oasis", Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design حديقة
Kevin Cooper Garden Design

A Contemporary Oasis

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

يمكنك استخدام احد جدران حديقة المنزل لبناء النافورة لأنك بذلك  تستغل مساحة موجودة أساسا، وذلك باعتبار الجدار هو الجبل والنافورة هي الشلال المتساقط من الجبل، ستعطي منزلك بذلك التصميم قطعة من الطبيعة بالإضافة لصوت الماء القوي. سيرغب ضيوفك دائما بالجلوس في الفناء مقابل ذلك الشلال.

6. الحجر الطبيعي

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

تتنوع المواد المناسبة لتصميم النافورة، ولكن يعتبر الحجر من افضل تلك المواد، لأنه مادة سهلة التشكيل بالأحجام والأشكال المرغوبة كما أنها غير مكلفة، وننصحكم عند استخدام الحجر أن تكون النافورة على سطح مستوي، غير محاط بالنباتات للسماح لأشعة الشمس بإظهار جمالية الحجر والماء.

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7. نافورة المدخل

Duplex at Indore, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. حديقة
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

أن تصمم نافورة عند المدخل امر غاية في الذوق، حيث ستلفت النافورة انتباه  داخلي المنزل وتعطيهم انطباع بالترحيب، فدائما الماء والحجر والخضرة أمور تبعث الحيوية والراحة.

8. اختيار شخصي!!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

المميز عند تصميم النافورة انه يمكنك وضع ذوقك الشخصي، فكما نلاحظ في الصورة تمثال لبوذا في وسط النافورة، وهو اختياري بحت، بحيث يمكنك اختيار أي تمثال تفضله له تأثيره الخاص في تحسين المزاج ويعطيك الطاقة والاسترخاء المطلوبة ليعطيك الشعور بالسلام.

9. إضاءة النافورة

Stadstuin Amsterdam Jordaan, ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design بركة مائية
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design
ERIK VAN GELDER | Devoted to Garden Design

الإضاءة من الأمور الهامة في تصميم النافورة، حيث تعطي الإضاءة منظر مختلف وتظهر جمالية أنيقة ليلا. هناك أنواع عديدة للإضاءة تختلف حسب أشكالها وتأثيرها الخاص. عند اختيارك للإضاءة كطريقة لتزين النافورة يجب إجراء بعض الاختبارات كمعرفة تأثير الضوء الناتج تحت الماء وهل ستزيد من جمالية النافورة.

10. في مساحة الاسترخاء

Casa de los Espejos, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وجود النافورة يكون مميز في مكان التجمع مع الأهل والأصدقاء في الفناء الخارجي ستضفي نوع من المتعة والصفاء مع صوت المياه، ويمكنك زيادة الجمالية بإضافة الإضاءة بين النباتات.

11. بتصميم استوائي

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حديقة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

نافورة بتصميم استوائي يناسب الفناء الواسع، تصميم رائع سيشعرك كأنك في غابة استوائية، من خلال إنشاء بركة ماء مزروعة بالنباتات، ستعطي لفنائك طابع مميز ومثير.

12. للترحيب

Applecross, Project Artichoke Project Artichoke حديقة
Project Artichoke

Applecross

Project Artichoke
Project Artichoke
Project Artichoke

مثال أخر لتصميم نافورة عند المدخل، سيشعر ضيوفك بالترحيب الحار والمميز، بسبب الوجود المميز للنافورة المتمثلة بمسطح مائي وأرضية فوقها مقسمة إلى مربعات، ستشعر كأنك تمشي على الماء.

13. تدفق المياه

Modern Family garden in North London, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Modern Family garden in North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

من الأمور الواجب توفرها عند إنشاء النوافير هي وجود مضخة لتساعد في تدفق المياه سواء للأعلى أو للأسفل، وكما نلاحظ في الصورة النافورة كأنها نبع، بسيطة التصميم وغير مكلفة ويمكنك أيضا زراعة بعض النباتات حولها وبذلك لن تحتاج إلى عملية السقاية اليومية .

14. الدائرة الكاملة

Front Garden water feature Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Front Garden water feature

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

الإبداع في تصميم النوافير امر غير مألوف ولكن ليس بعد أن ترى هذا التصميم، وكأنها جوهرة في منتصف الفناء تتدفق المياه منها بسلاسة ونعومة، غاية في البساطة والأناقة.

صوت المياه والعصافير، لون النباتات الأخضر، والحجارة، الطبيعة في حديقة منزلك.

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