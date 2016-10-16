14 تصميم أنيق لنوافير في حديقة منزلك

بإمكانك اليوم أن تحول حديقة منزلك مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلى مساحات حقيقية للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق، بالإضافة إلى أن النوافير تعطي جاذبية وجمالية للحديقة. صوت خرير المياه له وقع خاص على النفس البشرية وخاصة اذا كان مصحوب ببعض النباتات الخضراء والهواء النقي، لذلك ولأننا نهتم بقارئنا نستعرض معكم بعض تصاميم لنوافير بأشكال وأساليب متنوعة ستناسب جميع الأذواق والمساحات.