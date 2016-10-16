14 تصميم أنيق لنوافير في حديقة منزلك

بإمكانك اليوم أن تحول حديقة منزلك مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلى مساحات حقيقية للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق، بالإضافة إلى أن النوافير تعطي جاذبية وجمالية للحديقة. صوت خرير المياه له وقع خاص على النفس البشرية وخاصة اذا كان مصحوب ببعض النباتات الخضراء والهواء النقي، لذلك ولأننا نهتم بقارئنا نستعرض معكم بعض تصاميم لنوافير بأشكال وأساليب متنوعة ستناسب جميع الأذواق والمساحات.
يختلف المكان المناسب للنافورة حسب مساحة الحديقة والميزانية المخصصة والأسلوب الزخرفي، تعتبر تلك الزاوية مكان مثالي لوضع النافورة لوجود تلك الأشجار العملاقة، ولأنها احتلت مساحة صغيرة وأعطت نضارة وأناقة.
الفكرة ليس فقط في وضع نافورة في حديقة منزلك إنما أيضا بإدراج ديكور مناسب لتلك النافورة، كتزيين الجزء السفلي من النافورة بالحجارة بلون بني، أعطت جمالية منفردة مع لون المرمر الأسود.
يعتبر المكان المناسب للنافورة اهم خطوة لجعلها عنصر زخرفي مثالي في حديقة منزلك، وبالتالي يمكنك اختيار النافورة مع الأحجار أسفل المياه لإعطاء شعور بأنك في الطبيعة .
النافورة في حديقة المنزل إلى جانب الفائدة الجمالية لها فوائد صحية كبيرة في تحسين المزاج والمساعدة على الاسترخاء بسبب الصوت ارتطام الماء بالأرض، الذي يبعث على الحياة، في النهاية ستحتوي حديقة منزلك على نافورة وعلى بركة ماء محاطة بالنباتات الخضراء.
Oasis
يمكنك استخدام احد جدران حديقة المنزل لبناء النافورة لأنك بذلك تستغل مساحة موجودة أساسا، وذلك باعتبار الجدار هو الجبل والنافورة هي الشلال المتساقط من الجبل، ستعطي منزلك بذلك التصميم قطعة من الطبيعة بالإضافة لصوت الماء القوي. سيرغب ضيوفك دائما بالجلوس في الفناء مقابل ذلك الشلال.
تتنوع المواد المناسبة لتصميم النافورة، ولكن يعتبر الحجر من افضل تلك المواد، لأنه مادة سهلة التشكيل بالأحجام والأشكال المرغوبة كما أنها غير مكلفة، وننصحكم عند استخدام الحجر أن تكون النافورة على سطح مستوي، غير محاط بالنباتات للسماح لأشعة الشمس بإظهار جمالية الحجر والماء.
أن تصمم نافورة عند المدخل امر غاية في الذوق، حيث ستلفت النافورة انتباه داخلي المنزل وتعطيهم انطباع بالترحيب، فدائما الماء والحجر والخضرة أمور تبعث الحيوية والراحة.
المميز عند تصميم النافورة انه يمكنك وضع ذوقك الشخصي، فكما نلاحظ في الصورة تمثال لبوذا في وسط النافورة، وهو اختياري بحت، بحيث يمكنك اختيار أي تمثال تفضله له تأثيره الخاص في تحسين المزاج ويعطيك الطاقة والاسترخاء المطلوبة ليعطيك الشعور بالسلام.
الإضاءة من الأمور الهامة في تصميم النافورة، حيث تعطي الإضاءة منظر مختلف وتظهر جمالية أنيقة ليلا. هناك أنواع عديدة للإضاءة تختلف حسب أشكالها وتأثيرها الخاص. عند اختيارك للإضاءة كطريقة لتزين النافورة يجب إجراء بعض الاختبارات كمعرفة تأثير الضوء الناتج تحت الماء وهل ستزيد من جمالية النافورة.
وجود النافورة يكون مميز في مكان التجمع مع الأهل والأصدقاء في الفناء الخارجي ستضفي نوع من المتعة والصفاء مع صوت المياه، ويمكنك زيادة الجمالية بإضافة الإضاءة بين النباتات.
نافورة بتصميم استوائي يناسب الفناء الواسع، تصميم رائع سيشعرك كأنك في غابة استوائية، من خلال إنشاء بركة ماء مزروعة بالنباتات، ستعطي لفنائك طابع مميز ومثير.
مثال أخر لتصميم نافورة عند المدخل، سيشعر ضيوفك بالترحيب الحار والمميز، بسبب الوجود المميز للنافورة المتمثلة بمسطح مائي وأرضية فوقها مقسمة إلى مربعات، ستشعر كأنك تمشي على الماء.
من الأمور الواجب توفرها عند إنشاء النوافير هي وجود مضخة لتساعد في تدفق المياه سواء للأعلى أو للأسفل، وكما نلاحظ في الصورة النافورة كأنها نبع، بسيطة التصميم وغير مكلفة ويمكنك أيضا زراعة بعض النباتات حولها وبذلك لن تحتاج إلى عملية السقاية اليومية .
الإبداع في تصميم النوافير امر غير مألوف ولكن ليس بعد أن ترى هذا التصميم، وكأنها جوهرة في منتصف الفناء تتدفق المياه منها بسلاسة ونعومة، غاية في البساطة والأناقة.
صوت المياه والعصافير، لون النباتات الأخضر، والحجارة، الطبيعة في حديقة منزلك.
ننصحكم بقراءة المقال التالي 27 فكرة لجعل فناء منزلك مريح