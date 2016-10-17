يبدو كمنزل واحد ولكنه منزلين!

اليوم نقدم لكم مفاجأة تتمثل في بناء مزدوج يشتمل علي منزلين شبه منفصلين، حيث أنهما يشتركان في نفس البناء ولكن مع الفصل بينهما بشكل يسمح أن تسكنهما عائلتين. لقد بدأت القصة حين تشارك شقيقان في ملكية قطعة أرض كبيرة، فكان لكل منهما عائلته ورغبةً منهما في تحقيق العدل والمساواة قررا بناء منزلين لهما يتقاسما الأرض بالضبط. يبدو التصميم كما لو كان إنعكاساً في المرآة وهو ما يبرز مدي روعة هذا الحل الذي توصلا إليه. لتنفيذ هذا الحل استعانا بخدمات خبراء مكتب A+3 المعماري الذين بدأ في التصميم بتقسيم الأرض إلي واجهتين متساوتين في الطول مع الأخذ بالاعتبار تحقيق المرونة في المساحة والتنفيذ بالإضافة إلي المزج بين التصميم الداخي والخارجي مما نتج عنه هذا البناء المودرن العملي رائع الجمال.
تتميز الواجهة المودرن بمزيج مثير للإهتمام من الخامات الطبيعية والتي تتنوع ما بين الحجارة والخشب، الخطوط المستقيمة، الأشكال المستطيلة والأسطح الشفافة. يطل هذا المنزل علي الشارع بمظهر جذاب ومنعش، كما يبدو ظاهراً بهيكله الصلب والألومنيوم في الجراج والنوافذ. تم اختيار هذا النوع من الحجارة المسمي التاكو للاستخدام لأنه يبدو رائعاً وخاصة مع الخشب المائل للإحمرار، بالإضافة إلي التباين البديع بين المعدن أسود اللون والخرسانة الرمادية.
لكل فناء أمامي وموقف سيارات من الإثنين حديقة جانبية صغيرة تتخللها بلاطات خرسانية تشكل مساراً يؤدي إلي الباب، وتسمح النافذة العريضة بدخول الضوء ليغمر المساحة المحيطة بالسلم الداخلي. أكثر ما يميز هذا الجزء هو حجارة التاكو ذات الجاذبية الطاغية التي تغطي الحائط بدرجاتها المتفاوتة ما بين البني، الأحمر والرمادي التي تتكامل معاً لتمنح هذه الشخصية الفريدة لتلك الواجهة.
يمكنك رؤية جمال المنطقة الإجتماعية من هذه الزاوية وروعة السلالم الحجرية المكشوفة التي ترتقي بك علي إمتداد اللوحة الفنية المتمثلة في الحائط المجاور للسلم والذي يحتل صدارة المشهد في غرفة المعيشة الواسعة المتصلة بالمطبخ والحديقة حيث يتم عمل حفلات الشواء.
يحتوي الطابق الثاني علي غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام، بالإضافة إلي غرفتي نوم ثانويتين تتشاركا في شرفة رائعة تطل علي خضرة الحديقة الخلفية.
يمكن الفصل بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة من خلال أبواب منزلقة تمنح هاتان الغرفتان الخصوصية اللازمة كما نري في الصورة. يخلق مزيج اللونان الأبيض والرمادي مع لمسة الخشب المحايد اللون جواً مريحاً ومنعش.
تم الفصل ما بين المطبخ والفناء الخلفي باستخدام ابواب منزلقة كذلك ولكنها في هذه الحالة ليست خشبية كسابقتها فهي زجاجية لتسمح بدخول الضوء عند غلقها بالإضافة إلي السماح بامتداد الرؤية للخارج مما يعظم من الإحساس بالمساحة.
يضم الفناء الخلفي المتصل بالمطبخ جزءاً مغطي يحتوي علي سطح عمل صغير مناسب لإعداد الوجبات مع الشواء عليه حيث أنه من خامة مقاومة للنار مما يجعله عملي للغاية ومناسب تماماً للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء بأحلي اللحظات في حفلات الشواء.
آخر محطة نتوقف عندها في هذا المنزل الرائع هي الشرفة الخلفية، وهي نفس المنطقة التي تغطي مساحة الشواء بالفناء الخلفي أسفلها. تتمتع هذه الشرفة الصغيرة بحرية وإتصال مباشر مع المنزل الملاصق بحيث تتمكن العائلتان من مشاركة لحظات الغروب كلاً من راحة بيته.
يتمتع كلاً من المنزلين بموقف سيارات ذو تغطية شفافة والتي تؤدي إلي مساحة إجتماعية مفتوحة تضم غرفة معيشة، غرفة تناول طعام، مطبخ وصالة توزيع مع إمكانية الفصل بين المساحات بفضل الأبواب المنزلقة الموجودة.
تتصل هذه المنطقة الإجتماعية بالخارج من خلال نوافذ منزلقة لتؤدي إلي مساحة مفتوحة مثالية للشواء مع وجود الحديقة في الخلفية.