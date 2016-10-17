يبدو كمنزل واحد ولكنه منزلين!

يتمتع كلاً من المنزلين بموقف سيارات ذو تغطية شفافة والتي تؤدي إلي مساحة إجتماعية مفتوحة تضم غرفة معيشة، غرفة تناول طعام، مطبخ وصالة توزيع مع إمكانية الفصل بين المساحات بفضل الأبواب المنزلقة الموجودة.

تتصل هذه المنطقة الإجتماعية بالخارج من خلال نوافذ منزلقة لتؤدي إلي مساحة مفتوحة مثالية للشواء مع وجود الحديقة في الخلفية.