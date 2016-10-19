زوجان يبنيان منزل على 50 متر مربع بميزانية ضئيلة

يجتمع أي زوجان دائماً على حلم المعيشة في بيت مثالي مصمم خصيصاً لكل أحتياجاتهم ويستمر هذا الحلم معهم حتى تتوفر السبل لتحقيقه وفي الأغلب يكون العائق الأساسي هو الأمكانيات المادية ولكن مع أبداعات المصممين و الأفكار المبتكرة أصبح هذا الحلم ليس بعيد المنال. راهن زوجان من كوريا الجنوبية على مشروع العمر و هو تعيين معماريين مبدعين لتصميم و بناء منزل متكامل خصيصاً لهم وقد وضعوا مدخراتهم في هذا المشروع. الخبر السار هو أن التجربة باتت ناجحة تماماً و أعطت الجميع بريق من الأمل لأن المشروع أجتمع فيه كل عوامل النجاح خارجياً وداخلياً ورغم كل هذا لم تكن الميزانية مضلعة أبداً

سنرى معاً اليوم هذا المثال الناجح لمنزل أسس على 50 متر مربع فقط و لكن سيتركك مذهولاً إلى أقصى حد لما فيه من أبداعات.