زوجان يبنيان منزل على 50 متر مربع بميزانية ضئيلة

يجتمع أي زوجان دائماً على حلم المعيشة في بيت مثالي مصمم خصيصاً لكل أحتياجاتهم ويستمر هذا الحلم معهم حتى تتوفر السبل لتحقيقه وفي الأغلب يكون العائق الأساسي هو الأمكانيات المادية ولكن مع أبداعات المصممين و الأفكار المبتكرة أصبح هذا الحلم ليس بعيد المنال. راهن زوجان من كوريا الجنوبية على مشروع العمر و هو تعيين معماريين مبدعين لتصميم و بناء منزل متكامل خصيصاً لهم وقد وضعوا مدخراتهم في هذا المشروع. الخبر السار هو أن التجربة باتت ناجحة تماماً و أعطت الجميع بريق من الأمل لأن المشروع أجتمع فيه كل عوامل النجاح خارجياً وداخلياً ورغم كل هذا لم تكن الميزانية مضلعة أبداً
سنرى معاً اليوم هذا المثال الناجح لمنزل أسس على 50 متر مربع فقط و لكن سيتركك مذهولاً إلى أقصى حد لما فيه من أبداعات.
يعكس البيت بقوة شخصيات الزوجان المرحة فقدرته على خلق كل ما هو مميز في كل ركن من أنحاء المنزل ترك بصمة لا يمكن تجاهلها ويظهر هنا بالتحديد هذه الأفكار الغريبة. في بهو السلم لم يبخل المصممين على التصميم و قاموا بوضع سلم زائف على الجدران اليسرى لكي تحقق ثلاث أمور: الأولى هو ترك بصمة السكان المرحة والثاني هو ترك أنطباع أن السقف ما زال ممتداً والأمر الثالث هو ترك مساحة مخصصة للقطة.
من أجمل اللحظات التي نمر بها هو وقوفنا أمام الحلم بعد أن تحول من فكرة على الورق إلى واقع مرئي و هذا ما شعر به الزوجان أمام هذا المنزل. المنزل خارجياً له أطلالة ودودة و دافئة و يعطي بريق إلى الحي عاكساً شخصية الزوجان بروعة ساحة و يتصدر المنزل سور طوبي بشكله البدائي كي ينسجم مع المحيط. لا نستطيع أن نغفل عن التحديات العصيبة التي واجهها المعماريون في أنشاء هذا المنزل على الأرض المائلة ولا يمكن نكران أن الهيكل القوي ناجح و قابل لتصدي التحدي.
الرسم التفصيلي لقطاع المنزل يوضح أن المنزل الذي تمناه الزوجين ينقسم إلى طابقين و يظهر كيف أن البنيان العلوي صمم بمساحة أصغر وهذا لتوزيع الأحمال بصورة مثالية على هيكل المنزل. قبل كل هذا لا شك أنك أدركت مدى أختلاف تصميم هذا المنزل فأنقسام الطوابق ليس مصمم بالصورة المعتادة. الطابق الأرضي فيه بهو المدخل وغرفة النوم ذات أطلالة التراس الجميلة أما الطابق العلوي فيحتوي على المطبخ و غرفة المعيشة ولكن مع كتل عجيبة الشكل سنتطرق إليها بعد قليل. نلاحظ أيضاً أن كل الفراغات تتمتع بأطلالة على المحيط الخارجي من ما يجعل البيت في أتصال دائم مع الطبيعة من أضاءة و حدائق.
نتطرق الآن إلى تفاصيل الطابق العلوي التي أثارت فضول الجميع، وهو كما ترى قد تحدى كل القواعد التقليدية في التصميم المعماري والداخلي. أرضية غرفة المعيشة في الواقع تعلو مستوى المطبخ لتمكن الزوجان أن يستغلو الأرض كالمنضدة للجلوس و تناول الطعام وهو تصميم لم نتعرض لرؤية مثيل له أبداً.
في مهمة البحث عن النظام و أسلوب متكافئ لتخزين الأغراض يكون الحل الأمثل هو أستغلال حتى أصغر ركن في المنزل و هذا بالتحديد ما قام بتنفيذه المصمم المبدع ونلاحظ أن الركن هنا لا يشكل مكان تخزين فقط بل و يعد جزء أساسي في الديكور.