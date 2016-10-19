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زوجان يبنيان منزل على 50 متر مربع بميزانية ضئيلة

shereen gouda shereen gouda
홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA غرفة المعيشة
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يجتمع أي زوجان دائماً على حلم المعيشة في بيت مثالي مصمم خصيصاً  لكل أحتياجاتهم ويستمر هذا الحلم معهم حتى تتوفر السبل لتحقيقه وفي الأغلب يكون العائق الأساسي هو الأمكانيات المادية ولكن مع أبداعات المصممين و الأفكار المبتكرة أصبح هذا الحلم ليس بعيد المنال. راهن زوجان من كوريا الجنوبية على مشروع العمر و هو تعيين معماريين مبدعين لتصميم و بناء منزل متكامل خصيصاً لهم وقد وضعوا مدخراتهم في هذا المشروع. الخبر السار هو أن التجربة باتت ناجحة تماماً و أعطت الجميع بريق من الأمل لأن المشروع أجتمع فيه كل عوامل النجاح خارجياً وداخلياً ورغم كل هذا لم تكن الميزانية مضلعة أبداً

سنرى معاً اليوم هذا المثال الناجح لمنزل أسس على 50 متر مربع فقط و لكن سيتركك مذهولاً إلى أقصى حد لما فيه من أبداعات.

أسلوب التحركات بين الأدوار

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA الممر الحديث، المدخل و الدرج
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

يعكس البيت بقوة شخصيات الزوجان المرحة فقدرته على خلق كل ما هو مميز في كل ركن من أنحاء المنزل ترك بصمة لا يمكن تجاهلها ويظهر هنا بالتحديد هذه الأفكار الغريبة. في بهو السلم لم يبخل المصممين على التصميم و قاموا بوضع سلم زائف على الجدران اليسرى لكي تحقق ثلاث أمور: الأولى هو ترك بصمة السكان المرحة والثاني هو ترك أنطباع أن السقف ما زال ممتداً والأمر الثالث هو ترك مساحة مخصصة للقطة.

الحلم أصبح حقيقة

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA منازل
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

من أجمل اللحظات التي نمر بها هو وقوفنا أمام الحلم بعد أن تحول من فكرة على الورق إلى واقع مرئي و هذا ما شعر به الزوجان أمام هذا المنزل. المنزل خارجياً له أطلالة ودودة و دافئة و يعطي بريق إلى الحي عاكساً شخصية الزوجان بروعة ساحة و يتصدر المنزل سور طوبي بشكله البدائي كي ينسجم مع المحيط. لا نستطيع أن نغفل عن التحديات العصيبة التي واجهها المعماريون في أنشاء هذا المنزل على الأرض المائلة ولا يمكن نكران أن الهيكل القوي ناجح و قابل لتصدي التحدي.

المنزل المثالي

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

الرسم التفصيلي لقطاع المنزل يوضح أن المنزل الذي تمناه الزوجين ينقسم إلى طابقين و يظهر كيف أن البنيان العلوي صمم بمساحة أصغر وهذا لتوزيع الأحمال بصورة مثالية على هيكل المنزل. قبل كل هذا لا شك أنك أدركت مدى أختلاف تصميم هذا المنزل فأنقسام الطوابق ليس مصمم بالصورة المعتادة. الطابق الأرضي فيه بهو المدخل وغرفة النوم ذات أطلالة التراس الجميلة أما الطابق العلوي فيحتوي على المطبخ و غرفة المعيشة ولكن مع كتل عجيبة الشكل سنتطرق إليها بعد قليل. نلاحظ أيضاً أن كل الفراغات تتمتع بأطلالة على المحيط الخارجي من ما يجعل البيت في أتصال دائم مع الطبيعة من أضاءة و حدائق.

تخطيط ممتاز

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA غرفة المعيشة
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

نتطرق الآن إلى تفاصيل الطابق العلوي التي أثارت فضول الجميع، وهو كما ترى قد تحدى كل القواعد التقليدية في التصميم المعماري والداخلي. أرضية غرفة المعيشة في الواقع تعلو مستوى المطبخ لتمكن الزوجان أن يستغلو الأرض كالمنضدة للجلوس و تناول الطعام وهو تصميم لم نتعرض لرؤية مثيل له أبداً. 

أستغلال مثالي للمساحات

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA الممر الحديث، المدخل و الدرج
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

في مهمة البحث عن النظام و أسلوب متكافئ لتخزين الأغراض يكون الحل الأمثل هو أستغلال حتى أصغر ركن في المنزل و هذا بالتحديد ما قام بتنفيذه المصمم المبدع ونلاحظ أن الركن هنا لا يشكل مكان تخزين فقط بل و يعد جزء أساسي في الديكور.

أضاءة طبيعية رائعة

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA غرفة المعيشة
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

تلعب الأضاءة الطبيعية دور حيوي و هام في أي فراغ و بالتحديد في المساحات الصغيرة فهي تعطي أتساع و أمتداد لأي فراغ. غرفة المعيشة هنا لها منفذين لهواء وأضاءة طبيعية من ما يشعرك أنك في منزل منعش و مبهج.

تابع هذا المقال الشيق لتستوحي الكثير من الأفكار الديكورية الرائعة!

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