كيفية تصميم حمامك الصغير بأفكار رائعة

بالتأكيد لاحظت في بعض الفنادق والمنازل تصاميم فاخرة لحمامات بمقومات ليست كبيرة و مما لا شك فيه أن هذه التصاميم أثار فضولك وتساءلت عن كيفية تحقيق ذلك في مساحة ليست واسعة. الأسلوب الأمثل والأكثر أنتشاراً في عالم التصميم الداخلي الآن هو الاستعانة بمسطحات و خامات لامعة من مواد نحاسية إلى طلاء ذهبية وحتى الدهانات الفضية. هذه الأسطح العاكسة سوف تضمن لك تحقيق انطباعيين هامين: الأول هو أن الحمام يضاهي جمال أرقى الفنادق والثاني أن الحمام أكبر من الحقيقة لأن الأسطح اللامعة و العاكسة تترك أثر بصري أن هناك امتداد للمساحة. يمكنك أن تقتصر استخدامات هذه الأسطح في بعض الأكسسوارات وسيحقق لك نفس النتيجة.

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