كيفية تصميم حمامك الصغير بأفكار رائعة

غرفة الحمام في أعين الجميع تعد غرفة خدمية لذا في كثير من المنازل نلاحظ أن التصميم المعماري قام بالتضحية بمساحة الحمام لحساب غرف تبدو أكثر أهمية ولكن هذا لا يعني أن نفقد الأمل في تصميمه بأرقى الصور فهي في ما زالت ذات تأثير قوي على نفسية الجميع من سكان المنزل والضيوف. بالطبع أنت واجهت مثل هذا التحدي عند تصميم حمام منزلك الصغير و كدت أن تيأس ولكن نحن هنا كي نطلعك على بعض الأفكار البسيطة و العبقرية التي يتبعها محترفين التصميم حول العالم عند تصميم حمامات صغيرة. تابع معنا التعرف عليهم لتختار الأفكار المناسبة لحمامك و ذوقك.
عند مواجهة تحديات في المساحة في أي غرفة علينا أن نرى كل ركن من أركانها على أنها فرصة يجب أن نستغلها و بالتالي سيكون التصميم ذو كفاءة عالية. التصميم هنا هو أكبر دليل على صحة هذه النصيحة فكما ترى وضع الحمام في الحقيقة هو أسفل السلم و بالتأكيد عند رؤيتك شكل السقف المائل كنت ستظل بلا أي أمل في استغلال هذا الركن ولكن استوحى من جرأة المصمم المبدع الذي رأى أن هذا المكان قد يستغل بأجمل الطرق فتحول إلى مكان مثالي للمغسلة التي تطل على مشهد خارجي رائع. بعد هذه الحيلة العبقرية تغير انطباعنا عن الحمام تماماً ليتحول إلى حمام ينافس جمال حمامات المنتجعات الفاخرة.
في مراحل التصميم الأولية ضع في حسبانك دائماً أن تختار أنماط سيراميك تلائم المساحات الصغيرة فقد تحقق هذه الخطوة بمفردها الكثير من البراح في المكان فقط. المصممين يميلون إلى الأنماط ذات النسب الصغيرة التي تحتوي على رسومات وخطوط كثيرة لأن هذه الأبعاد تظهر الجدران كأنها أكبر و أوسع من أبعادها الحقيقية، و من منا لا يحب اللجوء إلى الخدع البصرية التي تبعد الأنظار عن أي عيوب؟
أتباعاً للنصيحة السابقة لما لا نتجه لاختيار مغسلة و ثوابت صغيرة الحجم؟ هذا سيتيح فرصة وجود مساحات فارغة مما سيعطي انطباع فوري أن الغرفة أكبر من الواقع. هذه من أسهل الوسائل لتصميم حمام مثالي في مساحة صغيرة.
في كثير من الأوقات عندما نواجه تحديات في التصميم نقوم بأختيار ما يبدو أكثر سلمية و نبتعد عن أتحاذ أي قرارات جريئة لأن في مثل هذه اللحظات لا نحبذ أن نتخذ ـي مخاطرة. وقد جاء مثل هذا التصميم لكي يحصط هذا الفكر فعند أختيار الألوان لا بأس من دمج بعض الأنماط مع الألوان الجريئة فهي تجعل الحمام أكثر حيوية.
من الأفكار الذكية التي يتبعها المحترفون في التصميم هو خلق تباين قوي وصارخ ليقف التصميم بقمة الثقة خافياً أي أبعاد حقيقية فمثل هذا التصميم نلاحظ أن الجدار الداكن مع المط الحداثي أعطى عمق كبير إلى الحمام
في الشقق والمنازل الصغيرة يكون الاحتياج لكل مساحة تخزين متاحة و في هذه الحالة سيكون هناك ضرورة لإيجاد وحدة تخزين في الحمام. رغم صغر حجم الحمام إلا أن بإمكانك أن تخل وحدات تخزين بها بطرق ذكية تعطي التصميم المجمل حيوية أكثر ولحقيق هذا عليك أن تتبع تصميم وحدات التخزين الطائرة والأرفف المعلقة كي لا تأخذ من المساحة البصرية كثيراً.
بالتأكيد لاحظت في بعض الفنادق والمنازل تصاميم فاخرة لحمامات بمقومات ليست كبيرة و مما لا شك فيه أن هذه التصاميم أثار فضولك وتساءلت عن كيفية تحقيق ذلك في مساحة ليست واسعة. الأسلوب الأمثل والأكثر أنتشاراً في عالم التصميم الداخلي الآن هو الاستعانة بمسطحات و خامات لامعة من مواد نحاسية إلى طلاء ذهبية وحتى الدهانات الفضية. هذه الأسطح العاكسة سوف تضمن لك تحقيق انطباعيين هامين: الأول هو أن الحمام يضاهي جمال أرقى الفنادق والثاني أن الحمام أكبر من الحقيقة لأن الأسطح اللامعة و العاكسة تترك أثر بصري أن هناك امتداد للمساحة. يمكنك أن تقتصر استخدامات هذه الأسطح في بعض الأكسسوارات وسيحقق لك نفس النتيجة.
إذا كنت تبحث عن مزيد من الأفكار العصرية لتصاميم الحمامات تابع هذا المقال الشيق..