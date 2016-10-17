قصر مساحته 1100 متر مربع مصمم ليصيبك بالذهول من جماله

من أبعد الزوايا ستتمكن من التعرف على المنزل بكتله المميزة فهو يظهر بشموخ بين جميع المنازل بغلافه الذي يتكون من اسطح حجرية و هيكل حديدي. تتألق هذه الكتل المعمارية لتنتج منزل يجتمع فيه الخصوصية التامة مع الانفتاح المنعش وهي معادلة قد تعد مستحيلة، و لكن في هذا البيت المستحيل أصبح سهلاً. تبدو هذه الكتل ليلاً كأنها كتل حجرية منحزتة والفضل في ذلك يعود ليس فقط إلى شكل الكتل ولكن أيضاً لأاضافات خطوط الأضاءة ذات التكوين العجيب وكمجمل المنزل من الخارج كاللوحة الفنية لعالم مستقبلي.

تابع التعرف على بعض التصاميم الخيالية لمداخل المنازل إذا كنت من محبي التميز.