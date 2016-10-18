منزل ريفي كلاسيكي… . ستعشق هذا المنزل

يستند جمال التصميم المعماري لهذا المنزل على التفاصيل الهيكلية، وعلى استخدام الألوان المحايدة والتكامل مع المناظر الطبيعية. سنقوم اليوم بزيارة هذا المنزل ذو التصميم الريفي الكلاسيكي المصحوب بلمسة من الحداثة، وسنتعرف على الإبداعات المعمارية فيه. منزل بمساحة 227 متر مربع، والمكون من طابق واحد، يحتوي على قاعة فيها المطبخ، وغرفة طعام، وحمام، وثلاث غرف نوم مع غرفة الملابس، ومرآب كبير، وشرفة خلفية، و حديقة خضراء ضخمة تحيط بكامل المنزل.

لنستمتع سويا بالمزيد من اهم تفاصيل وتصاميم هذا المنزل.