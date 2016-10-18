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منزل ريفي كلاسيكي… . ستعشق هذا المنزل

Heba khlili Heba khlili
Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste منازل
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يستند جمال التصميم المعماري لهذا المنزل على التفاصيل الهيكلية، وعلى استخدام الألوان المحايدة والتكامل مع المناظر الطبيعية. سنقوم اليوم بزيارة هذا المنزل ذو التصميم الريفي الكلاسيكي المصحوب بلمسة من الحداثة، وسنتعرف على الإبداعات المعمارية فيه. منزل بمساحة 227 متر مربع، والمكون من طابق واحد، يحتوي على قاعة فيها المطبخ، وغرفة طعام، وحمام، وثلاث غرف نوم مع غرفة الملابس، ومرآب كبير، وشرفة خلفية، و حديقة خضراء ضخمة تحيط بكامل المنزل.
لنستمتع سويا بالمزيد من اهم تفاصيل وتصاميم هذا المنزل.

الواجهة الامامية

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste منازل
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

يمكنك من بعيد أن ترى جمال وتناغم تصميم هذا المنزل، يمكنك ملاحظة نضارة الحديقة العشبية العذبة واستنشاق الهواء النقي، ستلاحظ اندماج اللون الأخضر للحديقة مع والألوان الترابية للأرضية الحجرية.
مرآب كبير محمي بغطاء خشبي، مفتوح ليسمح بمرور الهواء وأشعة الشمس.

ترحيب حار

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste شبابيك
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

مدخل المنزل عبارة عن إطار خشبي بلون بني كالقهوة، يتخللها نافذتين محمية بزخارف حديدية بلون اسود، ومدخل مجهز بمظلة لزيادة الترحيب والراحة، قمة في الأناقة. يواجه المدخل مباشرة حديقة مزروعة بشجيرات قزمة بشكل  نصف دائري.

اول خطوة الى الداخل

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste غرفة السفرة
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

اجتز البوابة، لتجد نفسك داخل صالة هادئة مليئة بالسلام، مضاءة بضوء طبيعي وبمجموعة من الأضواء المثبتة في السقف والمصممة بشكل ممتاز. صالة كبيرة يندمج فيها المطبخ، وغرفة المعيشة وغرفة الطعام الخشبية الداكنة، يفصل بينهم طريقة ترتيب الأثاث، كالأريكة ذات اللون البيج الموجودة بين العامود والجدار، التي فصلت غرفة المعيشة عن غرفة الطعام. التناوب في الألوان الترابية للصالة، أظهرها وكأنها لوحة فنية وأعطها الطابع الريفي.

البار… كفاصل

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste مطبخ
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

في منتصف الصالة يوجد المطبخ، يفصله بار بطاولة وكراسي خشبية ريفية النمط عن الصالة. ديكور مميز للإضاءة والمزهريات في الزاوية العلوية للبار، شكلت فاصل واضح بين المطبخ والبار وباقي مكونات الصالة. تحية وشكر خاص لمصمم الديكور الداخلي على تصميم البسيط والعملي لفصل مكونات الصالة بشكل مبدع.

المطبخ الحديث

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste مطبخ
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

يتم تصميم المطبخ بطريقة عملية ومنظمة، وذلك باستخدام  شكل U الذي يسمح بحرية الحركة في المطبخ والذي يضمن استغلال كل مساحة المطبخ. خزانات بيضاء عليا وسفلى لحفظ لوازم المطبخ والتقليل من الفوضى .
النافذة الكبيرة في المطبخ جزء أساسي ومهم لتهوية ولإضاءة جيدة .

المدفأة

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste غرفة المعيشة
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

قد تكون فكرة وجود المدفأة غير مناسبة في حال البلدان الحارة، ولكن مع ذلك يمكنك وضعها كنوع من الديكور الريفي، ستعطي مظهر مميز للمنزل. تصميم حجري، أكواز الصنوبر والشموع تكامل للنمط الريفي.

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غرفة النوم الرئيسية

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste غرفة نوم
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

تظهر براعة مصمم الديكور في هذا التصميم، من حيث إدارة المساحة، وضمان أن كل شيء له مكانه، جزء للنوم وجزء للملابس والمرآة وحتى للأريكة!
تستمر الألوان الترابية معنا حتى في غرفة النوم في اللون العسلي للأرضية والجدران الكريمية، مع إضاءة طبيعية ستعطي شعور رائع.

غرفة نوم اخرى…

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste غرفة نوم
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

غرفة نوم أخرى لديها الوان مختلفة، أكثر حيوية ومتعة، كالون الأزرق للوسائد. الأثاث اقل ريفي وأكثر حداثة، لكن دون أن تفقد الغرفة الإحساس الدافئ.

الحمام

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste حمام
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

الحمام ممثل للحداثة في المنزل، بتصميم معاصر، على الرغم من وجود نفس الألوان، إلا انه أقل ريفي، فهو أكثر دقة في التفاصيل. مرآة كبيرة، صنبور معدني، ومساحة كبيرة للوازم  الشخصية.

الواجهة الخلفية

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste منازل
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

تنتهى جولتنا في هذا المنزل مع الواجهة الخلفية، لندعك تستمتع بنضارة وخضرة العشب، وشرفة يمكنك الجلوس والاختلاء مع نفسك والاسترخاء والتمتع بحديقتك الغناء.

هذا المنزل المثالي للاسترخاء والراحة، ببساطته وجوه الدافئ.

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منزل جاهز تم تنفيذه في 5 شهور فقط
ما رأيك بهذا المنزل الريفي الكلاسيكي؟

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