منزل جاهز تم تنفيذه في 5 شهور فقط

قد يبدو هذا البيت الموجود في مدينة سينتالو بإيطاليا عادياً إلا أنه تم إنشاءه باستخدام تقنيات بناء سريعة، فهيكله الخشبي يضم أعمدة قام فريق العمل بتركيب طبقتين من الجبس بينها محشوة بالصوف الصخري كما أن السقف يتكون من ألياف الخشب، وكنتيجة لكل هذا فإن هذا البيت يتمتع بعزل حراري جيد بحيث يكون دافئاً في الأجواء الباردة ومقاوماً للحرارة في الصيف.

تم تصميم هذا المنزل من قبل شركة Bar & Bar الإيطالية المتخصصة في إنشاءات وتصميم المباني صديقة البيئة التي تحقق فعالية الطاقة، وحسب تقديرات الشركة فإن إنشاء هذا النوع من البيوت يستغرق فترة تتراوح ما بين عشرون أسبوعاً إلي خمسة أشهر دون الأخذ بالإعتبار الأساسات الخرسانية. يقول خبراء الشركة أن ألواح الجبس ذات الألياف تعطي نتائج هائلة، فهي تبدو شبيهة بالجبس الذي نعرفه من حيث المظهر ولكنها تتمتع بقدرة أكبر علي التحمل تفوقه بكثير، فعلي سبيل المثال تتحمل الزاوية الجبس عشر كيلوجرامات في حين تتحمل مثيلتها ذات الألياف ستين كيلوجرام.