منزل جاهز تم تنفيذه في 5 شهور فقط

قد يبدو هذا البيت الموجود في مدينة سينتالو بإيطاليا عادياً إلا أنه تم إنشاءه باستخدام تقنيات بناء سريعة، فهيكله الخشبي يضم أعمدة قام فريق العمل بتركيب طبقتين من الجبس بينها محشوة بالصوف الصخري كما أن السقف يتكون من ألياف الخشب، وكنتيجة لكل هذا فإن هذا البيت يتمتع بعزل حراري جيد بحيث يكون دافئاً في الأجواء الباردة ومقاوماً للحرارة في الصيف.
تم تصميم هذا المنزل من قبل شركة Bar & Bar الإيطالية المتخصصة في إنشاءات وتصميم المباني صديقة البيئة التي تحقق فعالية الطاقة، وحسب تقديرات الشركة فإن إنشاء هذا النوع من البيوت يستغرق فترة تتراوح ما بين عشرون أسبوعاً إلي خمسة أشهر دون الأخذ بالإعتبار الأساسات الخرسانية. يقول خبراء الشركة أن ألواح الجبس ذات الألياف تعطي نتائج هائلة، فهي تبدو شبيهة بالجبس الذي نعرفه من حيث المظهر ولكنها تتمتع بقدرة أكبر علي التحمل تفوقه بكثير، فعلي سبيل المثال تتحمل الزاوية الجبس عشر كيلوجرامات في حين تتحمل مثيلتها ذات الألياف ستين كيلوجرام.
يحتل الطابق العلوي مساحة 60 متر مربع ويمثل جزءأً ثاني للمساحة الخاصة المتمثلة في غرفة نوم، حمام ومكتب. يبدو تجليد الأسطح أكثر وضوحاً هنا عن الصورة السابقة كما هو الحال بالنسبة للأرضية الباركيه الرائعة. نري العمود الخشبي المتين الذي يدعم السقف المنحدر والذي يبلغ سمك أليافه الخشبية 22 سنتيمتر.
يحتل هذا البيت موقع متميز في قرية سينتالو الإيطالية الصغيرة، ويطغي عليه المعمار التقليدي بجذوره المتأصلة في هذه الخصائص المحلية التي اختار المصممين تبنيها لضمان ملائمة البيت و إندماجه بشكل كامل مع البيئة المحيطة.
هذا البيت هو مثال للبيت العائلي التقليدي مع إجراء المعالجات التي تم توظيفها لرفع مستوي كفاءة وفعالية استخدام الطاقة.
يتكون المنزل من ثلاثة طوابق، اثنان فوق الأرض بالإضافة إلي البدروم، الذي تم إنشاءه باستخدام الخرسانة المسلحة ويحتوي علي مساحة تخزين، جراج و جزء للغسيل وتبلغ إجمالي مساحة البيت 240 متر مربع.
يضم الطابق الأرضي كلاً من الغرف الخاصة بالإضافة إلي المناطق الإجتماعية بإجمالي مساحة 180 متر مربع موزعة بين غرفة معيشة، غرفة تناول طعام ومطبخ بالإضافة إلي غرفتي نوم، غرفة تغيير ملابس وحمام. تم تصميم غرفة المعيشة بشكل يسمح بدخول الضوء بوفرة، كما تم تزويد البيت بنظام تدفئة مركزي.
من مميزات هذا المشروع استخدام خامة الPVC للنوافذ والأبواب الخشبية لتحقيق عزل جيد، فالمنزل بأكمله تم تصميمه مع مراعاة استمرارية العزل من الحوائط وصولاً للسقف للحيلولة دون أي تبدد للحرارة لذا يعد هذا البيت صديق مثالي للبيئة.
يعتبر طراز هذا البيت مودرن من حيث التصميم الداخلي بشكل عام، ويتسم بالبساطة والدفء، كما يمزج بين العناصر ذات الطابع المودرن والمكونات المائلة إلي التقليدية بنجاح منقطع النظير ليخرج هذه النتيجة النهائية المبهرة.