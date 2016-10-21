منزل مكسيكي مودرن سيخطف قلبك

منزل جميل من الخارج، ومن الداخل سوف يدهشك بتفاصيله المصنوعة يدوياً وأكثرها تميزاً هي حديد الفورفيرجيه. المنزل يتميز بإرتفاع دورين والذي يجعل من الفراغ هيبة كما يضيف للمدخل إحساس بالهيبة والفخامة على الرغم من صغر المساحة.
المنزل من تصميم مكتب D and G architects وأكثر ما يميزه هو وجود فناء خارجي رائع، يجاور المدخل المميز. الواجهة من ألوان محايدة، تجعلنا ندرك أن ما يهم هو التصميم والأشكال المميزة بدون عمل تشتيت بصري للألوان. فتعالوا معنا في جولة خارجية و داخلية تمكننا من الحصول على نظرة عامة للمنزل.
من هذه الزاوية يمكنك أن ترى أن الجزء الجانبي والمجاور لملك الجار. فهو مغلق تماماً ليعطي الفرصة لبناء يجاوره. التصميم يعطي أولوية للمدخل و الفناء الخارجي والذي يحده جزء كإطار مجلد ببلاطات حجرية بدرجات مختلفة من الرمادي.
من الواجهة الأمامية تجد الباب الرئيسي مغلف بجزء أبيض من الحائط، الباب مصنوع من مزيج من الخشب، الزجاج والحديد الفورفرجيه بتصميم مشوق وأنيق. يوجد أيضاً أريكة من الحديد مع بعض الإكسسوار في الفناء المجاور للمدخل، كما يوجد في المدخل وعلى حائط الفناء 3 نوافذ صغيرة محددة بالخرسانة، ليمثل هذا الفناء مكان لاستقبال الضيوف.
في هذا المنزل ذو الدورين لم يتم عمل سقف منحدر كما هو الحال مع باقي البيوت المحيطة. النوافذ في الدور العلوي محددة بإطارات حديدية ذات لون أسود بينها يوجد باكية مكسية ببلاطات الحجارة ذات درجات الرمادي المتعددة.
تجليد الحوائط بالحجارة الرمادية يمتد معنا في داخل المنزل أيضاً ليظهر فخامة إرتفاع الدورين. كما نلاحظ وجود شريط بطول السقف فوق السلم وغرفة المعيشة مفرغ يشبة البرجولة ليقوم بإدخال الضوء الطبيعي مثل فكرة السماوي.
تفصيلة درابزين السلم الرائعة والمصنوعة بحرفية ومهارة. مدهونة باللون الأسود ومنهية بكوبسته من الخشب، تصميم ملفت للأنظار ويزين الفراغ العالي. خلف السلم وفي الدور السفلي يوجد غرفة معيشة حوائطها مطلية باللون الأبيض. ومتصلة بالحديقة بواسطة باب منزلق يصل للسقف. هذا الباب الزجاجي يسمح بالإتصال البصري بين المنزل والحديقة كما أنه يغمر الفراغ بالضوء الطبيعي.
الباب في المدخل مصمم من الخشب، الزجاج والحديد، يتصل بشكل مباشر بالغرفة الاستقبال. أما السلم فهو منحنى، يشغل ركن الغرفة. درجاته مجلدة بالجرانيت و مفتوح عليه شباك عالي محوط بمعدن مطلي باللون الأسود ويصل للسقف ليدخل إضاءة إلى السلم.
المساحة مضاءة بشكل رائع و ذات تفاصيل مشوقة وتحت السلم يوجد كرسي يليق مع التصميم المميز لهذا الركن.
في هذه الصورة يمكننا رؤية السلم بوضوح في الدور التاني، كما نلاحظ أن غرفة المعيشة قريبة من المدخل بمثابة أول غرفة يصل إليها الضيف عند دخوله إلى المنزل. تحت السلم تم استغلال الفراغ لعمل حمام صغير للضيوف.