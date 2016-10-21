منزل مكسيكي مودرن سيخطف قلبك

منزل جميل من الخارج، ومن الداخل سوف يدهشك بتفاصيله المصنوعة يدوياً وأكثرها تميزاً هي حديد الفورفيرجيه. المنزل يتميز بإرتفاع دورين والذي يجعل من الفراغ هيبة كما يضيف للمدخل إحساس بالهيبة والفخامة على الرغم من صغر المساحة.

المنزل من تصميم مكتب D and G architects وأكثر ما يميزه هو وجود فناء خارجي رائع، يجاور المدخل المميز. الواجهة من ألوان محايدة، تجعلنا ندرك أن ما يهم هو التصميم والأشكال المميزة بدون عمل تشتيت بصري للألوان. فتعالوا معنا في جولة خارجية و داخلية تمكننا من الحصول على نظرة عامة للمنزل.