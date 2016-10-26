7 افكار لتوسيع منزلك بأقل التكاليف

أحياناً عندما نريد توسيع أو خلق إمتدادات لمنازلنا فإننا قد نلجأ للحلول التقليدية و التي فيها الكثير من التكسير والخامات المختلفة من طوب، رمل وأسمنت و التي تجبرنا على تحمل الضوضاء الناتجة عن عملية التوسع ولاسيما أنها تحتاج الكثير من التكاليف المادية.
ولكن هناك حلول تجعل من عملية التوسع أسهل وأقل في التكلفة وهي ما سنتحدث عنه في موضوعنا اليوم..
لعمل امتداد لغرفة المعيشة يمكنك الإستفادة من الخرسانة في عمل ألواح خرسانية مصبوبة فالخرسانة سهلة الاستخدام، إقتصادية كما أنها لا تحتاج الكثير من الصيانة.
طريقة بسيطة وسريعة لخلق توسع وإمتداد في منزلك من خلال عمل حوائط زجاجية ذات هيكل معدني. فبوجود شبابيك كبيرة ستسمح لك بالحصول على المناظر الطبيعية في الحديقة والشعور أنك جزء من الخارج و في أثناء النهار ستسمح بمرور اشعة الشمس لإنعاش الجزء الداخلي وتدفئته مع عمل أبواب منزلقة للاتصال بالخارج بشكل عملي.
هذه الغرفة الخشبية هي الإقتراح المثالي للحصول على امتداد لغرفة معيشتك، ببناء غرفة إضافية أو مكتب، عمل أو استذكار. كل هذا بدون الكثير من المجهود وبدون الحاجة إلى هدم المباني الحالية.
أنظر لجمال الغرفة الزجاجية و التي تتوسط الحديقة، مبنية من أخشاب معاد استخدامه، شبابيكها كبيرة للاستفادة من المنظر الخارجي الرائع كما أنها تحتوي على باب منزلق وسقف معزول حرارياً.
إذا كان لديك غرف ذات إرتفاع دورين فهذا يسمح لك بإضافة غرفة علوية. فقط كل ما تحتاجه هو عمل سلم أبسط ما يكون مثل الصورة، فهيكله مصنوع من المعدن مع إضافة درجات خشبية و تصميم لسقف بسيط علوي يعمل كأرضية للغرفة العلوية والتي يمكن استغلالها كمكتب أو غرفة نوم للحصول عى الخصوصية الكاملة.
تصميم بسيط وخامات ليست مكلفة، فهي تعد كخامات مثالية لأفضل امتداد لمنزلك. فالمثال أمامنا يظهر الأرضية من السيراميك، شبابيك من الزجاج ذات إطارات معدنية مع ألواح من الخشب. أما السقف فقد تم عمله من الأخشاب المعزولة لتجنب الرطوبة والحشرات.
إذا إحتجت مساحة إضافية ومتنقلة في منزلك فهذه الغرفة في الحديقة تمثل حل مثالي. فهي مصنوعه من بلاستيك قوي مع وجود حديد مجلفن محيط به في كل الأركان. السقف به أجزاء شفافة لتسمح بدخول الإضاءة لاستخدامها للدراسة أو كاستويو للهوايات.
هذه الغرفة الخشبية والتي تشبه البيت الصغير يمكن أن يكون اللمسة المفقودة عند عمل امتداد لمنزلك فهي لا تحتاج أعمال بناء بالشكل التقليدي، لا رمل ولا اسمنت ويمكن إنهاءها في غضون أيام، مع الحرص على عزل الخشب المكون لها ليبقى محمي من الحشرات والرطوبة والحرارة أيضاً.