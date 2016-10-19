13 فكرة جميلة لشرفة مطلة على الحديقة

من منا لا يرغب في الحصول على شرفة للاستمتاع مساءً وصباحاً بكوب من الشاي أو القهوة مع الأهل والأصدقاء؟ الكثير على الأرجح، خصوصاً إذا كانت تلك الشرف مفتوحة ومطلة على الحديقة، ستسمح لنا بالاستمتاع بكامل الحديقة. في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ أفكارنا لتصميم شرفات مفتوحة تماما على الحديقة، والتي تشكل نقطة الوصل بين داخل المنزل وخارجة، حتى وإن كنت تملك عدة امتار مربعة ستجد في مقالنا فكرة تناسب مساحة حديقتك لأنشاء شرفتك.

تابع معي 13 فكرة لإنشاء شرفات مفتوحة على الحديقة، واجعلها مصدر الهام لك وتمتع بها..