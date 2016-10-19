13 فكرة جميلة لشرفة مطلة على الحديقة

من منا لا يرغب في الحصول على شرفة للاستمتاع مساءً وصباحاً بكوب من الشاي أو القهوة مع الأهل والأصدقاء؟ الكثير على الأرجح، خصوصاً إذا كانت تلك الشرف مفتوحة ومطلة على الحديقة، ستسمح لنا بالاستمتاع بكامل الحديقة. في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ أفكارنا لتصميم شرفات مفتوحة تماما على الحديقة، والتي تشكل نقطة الوصل بين داخل المنزل وخارجة، حتى وإن كنت تملك عدة امتار مربعة ستجد في مقالنا فكرة تناسب مساحة حديقتك لأنشاء شرفتك.
تابع معي 13 فكرة لإنشاء شرفات مفتوحة على الحديقة، واجعلها مصدر الهام لك وتمتع بها..
في حديقة كبيرة، ستجد انه من السهل تصميم شرفتك في وسط تلك الحديقة وتحيط نفسك بالكامل بالطبيعة، مع وجود احد اهم عناصر الطبيعة وهو الماء المتمثل بالنافورة.
شرفة مناسبة لمحبي الاجتماعات العائلية وتناول الطعام سنويا، مصممة بباربكيو، وبعدة طاولات وكراسي لتناول الطعام وبأريكتين مريحة للتناول الشاي مع العائلة. يوم ممتع مع العائلة.
تمتع في حديقة منزلك بكل وسائل الترفيه الممكنة. لتناول الطعام، طاولة وكراسي مزودة بمظلة لمزيد من المتعة والراحة، للاسترخاء، أريكة مزودة بوسائد، لقضاء يوم صيفي منعش، مسبح لتستمتع مع عائلتك وأصدقائك.
وكل هذا بدون تكاليف يا لها من فكرة رائعة.
في زاوية حديقتك يمكنك بناء مطبخ خارجي فيه كل لوازم المطبخ الأساسية للطبخ والاستمتاع بتناول الطعام في الخارج، ولزيادة الجمالية استخدم الكراسي الخشبية والأرضية الخشبية ستعطي منظر طبيعي خاصة في الحديقة العشبية.
تصميم لشرفة مناسبة للبلدان متوسطية المناخ، الطوب الأحمر للجدار والأثاث الخشبي للكراسي والطاولة، وحفرة النار المدهشة ستعطي الكثير من المحبة والدفء والحيوية في أيام غائمة.
تصميم ريفي فخم لشرفة تبدأ بدرجات خشبية لتصل بعدها إلى صالة خشبية مجهزة بكامل مستلزمات الراحة والاستمتاع بيوم عطلة. مطبخ، غرفة معيشة، غرفة طعام، وبار، كل هذا في صالة واحدة مفتوحة ومطلة على الحديقة لتستمتع بالمنظر الطبيعي والهواء النقي.
شرفة مصممة بحيث أن المسبح هو الجزء الأكبر منها ومحاطة بأحواض زراعية، ولكن الفكرة في تصميم تلك الشرفة يكمن في الإضاءة الخلابة المثبتة لإبراز جمالية انعكاس النور على الماء .
إن كنت من محبي المغامرة والأدغال سيعجبك تصميم تلك الشرفة، بغابة استوائية من أشجار النخيل محيطة بشرفتك، وكراسي بيضاء وطاولة من خشب البامبو والخيزران، ووسائد من وحي الطبيعية الاستوائية. استمتع بنسمات استوائية رطبة.
استخدم الألوان الترابية لأثاث شرفتك، سيعطي الكثير من وحي الطبيعة ومن رائحة الأرض، الطوب الأحمر للجدران وللمشواة الحجرية، الخيزران للكراسي، والخشب الخام للطاولة، واستمتع بباقي الوان الطبيعة في حديقتك.
لتزيد من الاستمتاع بالجلوس في شرفة حديقتك، قد تكون مظلة بفتحات طولية الحل المناسب، ستعطيك الظل المطلوب وتسمح بتسرب القليل من أشعة الشمس اللطيفة.
شرفة لمحبي التنوع والتجدد، ستسمح لك تلك الشرفة بالتنقل بين أركانها واكتشاف نمط وتصميم مختلف في كل ركن. ستنتقل من التصميم ذو الأرضية الخشبية وطاولة القهوة الخشبية، إلى تصميم من البلاط الأبيض مزودة بكراسي من الخيزران، وأخيراً إلى التصميم الأكثر هدوء ذو السقف، والأرضية الرخامية البيضاء بأثاث بسيط.
سيعجبك هذا التصميم لأنه يوفر لك الاستمتاع بشرفتك ليلاً ونهارً، شتاءً وصيفاً. شرفة مكون من طابقين، طابق سفلي مفتوح من جهة واحدة ومطلة مباشرة على الحديقة، وطابق علوي مفتوح بالكامل على السماء، ممتاز لأيام الصيف الحارة.
الإضاءة عنصر مهم في كل تصاميم الشرفات، وخاصة ليلاً ستعطي منظر مختلف وإطلالة مميزة.
استمتع بيومك واستمتع بلقائك مع الأهل والأصدقاء في شرفات جميلة.
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