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13 فكرة جميلة لشرفة مطلة على الحديقة

Heba khlili Heba khlili
Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. بلكونة أو شرفة بوص/ بامبو
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من منا لا يرغب في الحصول على شرفة للاستمتاع مساءً وصباحاً بكوب من الشاي أو القهوة مع الأهل والأصدقاء؟ الكثير على الأرجح، خصوصاً إذا كانت تلك الشرف مفتوحة ومطلة على الحديقة، ستسمح لنا بالاستمتاع بكامل الحديقة. في هذا المقال نقدم لك عزيزي القارئ أفكارنا لتصميم شرفات مفتوحة تماما على الحديقة، والتي تشكل نقطة الوصل بين داخل المنزل وخارجة، حتى وإن كنت تملك عدة امتار مربعة ستجد في مقالنا فكرة تناسب مساحة حديقتك لأنشاء شرفتك.
تابع معي 13 فكرة لإنشاء شرفات مفتوحة على الحديقة، واجعلها مصدر الهام لك وتمتع بها..

1.محاطة بالطبيعة…

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

في حديقة كبيرة، ستجد انه من السهل تصميم شرفتك في وسط تلك الحديقة وتحيط نفسك بالكامل بالطبيعة، مع وجود احد اهم عناصر الطبيعة وهو الماء المتمثل بالنافورة. 

2. الراحة الكاملة…

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

شرفة مناسبة لمحبي الاجتماعات العائلية وتناول الطعام سنويا، مصممة بباربكيو، وبعدة طاولات وكراسي لتناول الطعام وبأريكتين مريحة للتناول الشاي مع العائلة. يوم ممتع مع العائلة.

3. تنوع وسائل الترفيه

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تمتع في حديقة منزلك بكل وسائل الترفيه الممكنة. لتناول الطعام، طاولة وكراسي مزودة بمظلة لمزيد من المتعة والراحة، للاسترخاء، أريكة مزودة بوسائد، لقضاء يوم صيفي منعش، مسبح لتستمتع مع عائلتك وأصدقائك.
وكل هذا بدون تكاليف يا لها من فكرة رائعة.

4. المطبخ الخارجي

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

في زاوية حديقتك يمكنك بناء مطبخ خارجي فيه كل لوازم المطبخ الأساسية للطبخ والاستمتاع بتناول الطعام في الخارج، ولزيادة الجمالية استخدم الكراسي الخشبية والأرضية الخشبية ستعطي منظر طبيعي خاصة في الحديقة العشبية.

5. التجمع الدافئ!!

RESIDÊNCIA JG, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept بيت زجاجي حجر Beige
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

تصميم لشرفة مناسبة للبلدان متوسطية المناخ، الطوب الأحمر للجدار والأثاث الخشبي للكراسي والطاولة، وحفرة النار المدهشة ستعطي الكثير من المحبة والدفء والحيوية في أيام غائمة.

6. الشرفة العالية..

Área de lazer rústica., Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra بلكونة أو شرفة
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

تصميم ريفي فخم لشرفة تبدأ بدرجات خشبية لتصل بعدها إلى صالة خشبية مجهزة بكامل مستلزمات الراحة والاستمتاع بيوم عطلة. مطبخ، غرفة معيشة، غرفة طعام، وبار، كل هذا في صالة واحدة مفتوحة ومطلة على الحديقة لتستمتع بالمنظر الطبيعي والهواء النقي.

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7. مذهلة… .

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

شرفة مصممة بحيث أن المسبح هو الجزء الأكبر منها ومحاطة بأحواض زراعية، ولكن الفكرة في تصميم تلك الشرفة يكمن في الإضاءة الخلابة المثبتة لإبراز جمالية انعكاس النور على الماء .

8. الشرفة الاستوائية

Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. بلكونة أو شرفة بوص/ بامبو
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

إن كنت من محبي المغامرة والأدغال سيعجبك تصميم تلك الشرفة، بغابة استوائية من أشجار النخيل محيطة بشرفتك، وكراسي بيضاء وطاولة من خشب البامبو والخيزران، ووسائد من وحي الطبيعية الاستوائية. استمتع بنسمات استوائية رطبة.

5. الالوان الترابية

Beige, Cardellach Interior & Events Cardellach Interior & Events حديقة
Cardellach Interior &amp; Events

Cardellach Interior & Events
Cardellach Interior &amp; Events
Cardellach Interior & Events

استخدم الألوان الترابية لأثاث شرفتك، سيعطي الكثير من وحي الطبيعة ومن رائحة الأرض، الطوب الأحمر للجدران وللمشواة الحجرية، الخيزران للكراسي، والخشب الخام للطاولة، واستمتع بباقي الوان الطبيعة في حديقتك. 

10. المظلة

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

لتزيد من الاستمتاع بالجلوس في شرفة حديقتك، قد تكون مظلة بفتحات طولية الحل المناسب، ستعطيك الظل المطلوب وتسمح بتسرب القليل من أشعة الشمس اللطيفة.

11. التنوع

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura بلكونة أو شرفة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

شرفة لمحبي التنوع والتجدد، ستسمح لك تلك الشرفة بالتنقل بين أركانها واكتشاف نمط وتصميم مختلف في كل ركن. ستنتقل من التصميم ذو الأرضية الخشبية وطاولة القهوة الخشبية، إلى تصميم من البلاط الأبيض مزودة بكراسي من الخيزران، وأخيراً إلى التصميم الأكثر هدوء ذو السقف، والأرضية الرخامية البيضاء بأثاث بسيط.

12. شرفتين في واحد!!!

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

سيعجبك هذا التصميم لأنه يوفر لك الاستمتاع بشرفتك ليلاً ونهارً، شتاءً وصيفاً. شرفة مكون من طابقين، طابق سفلي مفتوح من جهة واحدة ومطلة مباشرة على الحديقة، وطابق علوي مفتوح بالكامل على السماء، ممتاز لأيام الصيف الحارة.

13. الإضاءة

Por ahí..., r79 r79 بلكونة أو شرفة
r79

r79
r79
r79

الإضاءة عنصر مهم في كل تصاميم الشرفات، وخاصة ليلاً ستعطي منظر مختلف وإطلالة مميزة.

استمتع بيومك واستمتع بلقائك مع الأهل والأصدقاء في شرفات جميلة.

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