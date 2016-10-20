15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

يمكنك استغلال البوابة الأمامية للمنزل كفرصة هائلة للتعبيرعن شخصيتك بما تمثله من بؤرة جذب بصرية لكل من يقترب من المنزل، فهي تقول الكثير عن البيت وعن ساكنيه لذا يتوجب علينا أن نحسن الإختيار لنحقق الاستغلال الأمثل لهذا العنصر الهام. ولهذا فقد أعددنا لكم 15 فكرة رائعة لتمنحكم الإلهام اللازم لتصميم مداخل بيوتكم. فهيا بنا نستعرضهم معاً…
نلاحظ هنا كيف منح علو المدخل الرئيسي للمبني الكثير من الهيبة والتي ساعدت كثيراً علي تعزيزها الإضاءة الرائعة، ولهذا المنزل باب خشبي بسيط لكنه أنيق مما يساهم في طبيعية مكونات الخامات المستخدمة.
دائماً ما تعد الأبواب الخشبية خياراً مفضل للمنزل سواء كانت أبواب خارجية أو داخلية، فهي آمنة وقوية التحمل بشرط اختيار الخامة المناسبة والإهتمام بالعناية اللازمة. يبدو هذا التصميم الماثل أمامنا في الصورة غاية في الأناقة بفضل الإطار الزجاجي المحيط بالباب مما يكسب المظهر العام رونقاً خاصاً.
تم تزيين هذه البوابة بزخارف شبكية فهي توفر الأمان بالإضافة إلي فلترة الهواء والضوء لتسمح بإضاءة وتهوية جيدتان للداخل، كما يشكل هذا المزيج السحري من المعادن، الحجارة والنباتات أجواءاً رائعة تجعل هذا التصميم يخطف الأبصار.
يمتزج الباب الأمامي الزجاجي لهذا البيت بروعة مع المزيج الأروع المكون من الحجارة، الصلب والخشب فهي تتداخل لتخرج هذا التصميم المودرن المذهل مع إحتفاظ كلاً منها بشخصيته الخاصة.
بطبيعة الحال فإن الصلب أقوي من الألياف الزجاجية وخامة الخشب لذا فهي توفر أفضل حماية وأمان، فالأبواب الفولاذية هي أفضل وسيلة لتأمين المنزل من أي إقتحام أو دخول غير مرغوب فيه حيث أنها مزودة بأقفال عالية الجودة يكاد يستحيل تجاوزها.
يمكنك رؤية كيف أن الدرجات المحايدة لألوان الحوائط في هذه الصورة تفسح المجال للباب كي يتصدر المشهد، مع وجود حديقة أمامية صغيرة لطيفة تساعد علي إبراز الجمال الطبيعي للتصميم بالإضافة إلي التركيز علي تباين الخامات بشكل يبعث علي الدفء والراحة.
يتيح الخشب خيارات ومميزات متعددة عندما يتعلق الأمر بتصميم الباب، فتنوع ألوانه، ملمسه وأنواعه يجعله ملائماً لمختلف الإحتياجات والميزانيات المتاحة، كما أنه يمكن تصنيعه بأحجام حسب الطلب. في هذا التصميم نجد أن الخرسانة تشكل الخامة الرئيسية فيما عدا الباب الخشبي المزدوج والذي مع ضخامة حجمه وسمكه إلا أنه يبعث علي الدفء والترحاب.
يحظي هذا الباب بمظهر يدل علي القوة والمتانة بزجاجه المشبر الذي يبدو وكأنه يحمل علي عاتقه الشكل الهندسي الرائع الذي يخدم كغطاء للمدخل مدعوماً بالإطار الرخامي المحيط به، ويعد هذا النوع من الزجاج الخيار الأمثل لما يوفره من خصوصية بعيداّ عن أعين المتطفلين.
نري هنا في هذه الصورة باباً فريد من نوعه وغاية في الروعة ويزيد طول الممشي المؤدي إليه من عظمة شخصية هذا المدخل المذهل المليء بالملمس المتنوع والتباين ولعل أبرز ما يميز هذا المدخل هو التلاعب البارع بالإضاءة لخلق إحساس تشعر معه وأن هذا المدخل يؤدي إلي عالم سحري.
هذا التصميم هو مثال اخر علي اتحاد عنصري الخشب والخرسانة، حيث تم الإبقاء علي الخشب في شكله الطبيعي في كل من الباب والغطاء الرأسي أعلي المدخل وهو ما يمثل جزءاً من الطراز الصناعي حيث يترك الباب تأثير قوي في حين يتباين الملمس الخشن مع الخرسانة والملمس المعدني الموجود.
تعد الأبواب الزجاجية خياراً أمثل إذا ما كنت تسعي إلي الحصول علي المزيد من الضوء الطبيعي، كما أنها تبقي علي إمتداد مجال الرؤية للخارج وتساعد علي الدمج بين الغرف الداخلية للمنزل بالإضافة إلي أن الزجاج يوهمك بأن المساحة أكبر مما هي عليه بفضل شفافيته. في هذا المثال تم تحقيق التباين المفعم بالحيوية بوجود الحائط الأحمر والذي أبرز جمال الباب دون أن يضيق المساحة بفضل تأثير الزجاج.
يخلق هذا الباب الصغير تأثيراً درامياً بتباين لونه الأحمر مع باقي درجات الألوان مما يميزه ويبعث علي الود والترحاب.
يتوقف نجاح تصميم المدخل علي عدة عوامل منها السلم أو الممر المؤدي إلي الباب الأمامي، فكما نري في هذا المثال كيف أمكن إضفاء الحيوية والإنتعاش باستخدام اصيص من الزهور ذات اللون الفاقع بالإضافة إلي التباين الجميل بين الخشب، المعدن والزجاج الأِسود.
يشكل الباب الأمامي عنصر حيوي في التصميم وفوق كل شيء يجب أن يوفر الأمان التام فيجب مراعاة التوازن بين المتانة والشكل الجمالي عند إختيار التصميم المناسب.