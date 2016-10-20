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15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
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يمكنك استغلال البوابة الأمامية للمنزل كفرصة هائلة للتعبيرعن شخصيتك بما تمثله من بؤرة جذب بصرية لكل من يقترب من المنزل، فهي تقول الكثير عن البيت وعن ساكنيه لذا يتوجب علينا أن نحسن الإختيار لنحقق الاستغلال الأمثل لهذا العنصر الهام. ولهذا فقد أعددنا لكم 15 فكرة رائعة لتمنحكم الإلهام اللازم لتصميم مداخل بيوتكم. فهيا بنا نستعرضهم معاً…

1. بوابة ذات إرتفاع

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos منازل
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

نلاحظ هنا كيف منح علو المدخل الرئيسي للمبني الكثير من الهيبة والتي ساعدت كثيراً علي تعزيزها الإضاءة الرائعة، ولهذا المنزل باب خشبي بسيط لكنه أنيق مما يساهم في طبيعية مكونات الخامات المستخدمة.

2.أناقة الخشب

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores أبواب رئيسية
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

دائماً ما تعد الأبواب الخشبية خياراً مفضل للمنزل سواء كانت أبواب خارجية أو داخلية، فهي آمنة وقوية التحمل بشرط اختيار الخامة المناسبة والإهتمام بالعناية اللازمة. يبدو هذا التصميم الماثل أمامنا في الصورة غاية في الأناقة بفضل الإطار الزجاجي المحيط بالباب مما يكسب المظهر العام رونقاً خاصاً.

3.روعة فن الحدادة

114, URBN URBN منازل
URBN

URBN
URBN
URBN

تم تزيين هذه البوابة بزخارف شبكية فهي توفر الأمان بالإضافة إلي فلترة الهواء والضوء لتسمح بإضاءة وتهوية جيدتان للداخل، كما يشكل هذا المزيج السحري من المعادن، الحجارة والنباتات أجواءاً رائعة تجعل هذا التصميم يخطف الأبصار.

4.مزج رائع بين الخامات

Fachada MRios, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

يمتزج الباب الأمامي الزجاجي لهذا البيت بروعة مع المزيج الأروع المكون من الحجارة، الصلب والخشب فهي تتداخل لتخرج هذا التصميم المودرن المذهل مع إحتفاظ كلاً منها بشخصيته الخاصة.

5.متانة الحديد

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura أبواب رئيسية حديد White
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

بطبيعة الحال فإن الصلب أقوي من الألياف الزجاجية وخامة الخشب لذا فهي توفر أفضل حماية وأمان، فالأبواب الفولاذية هي أفضل وسيلة لتأمين المنزل من أي إقتحام أو دخول غير مرغوب فيه حيث أنها مزودة بأقفال عالية الجودة يكاد يستحيل تجاوزها.

6.الدفئ والراحة، مثالي للمنازل المودرن

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

يمكنك رؤية كيف أن الدرجات المحايدة لألوان الحوائط في هذه الصورة تفسح المجال للباب كي يتصدر المشهد، مع وجود حديقة أمامية صغيرة لطيفة تساعد علي إبراز الجمال الطبيعي للتصميم بالإضافة إلي التركيز علي تباين الخامات بشكل يبعث علي الدفء والراحة.

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7.بوابة ذات حضور قوي

ML Residence, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos أبواب رئيسية
Gantous Arquitectos

ML Residence

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

يتيح الخشب خيارات ومميزات متعددة عندما يتعلق الأمر بتصميم الباب، فتنوع ألوانه، ملمسه وأنواعه يجعله ملائماً لمختلف الإحتياجات والميزانيات المتاحة، كما أنه يمكن تصنيعه بأحجام حسب الطلب. في هذا التصميم نجد أن الخرسانة تشكل الخامة الرئيسية فيما عدا الباب الخشبي المزدوج والذي مع ضخامة حجمه وسمكه إلا أنه يبعث علي الدفء والترحاب.

8.زجاج مشبر

CO 40, AMEC ARQUITECTURA AMEC ARQUITECTURA أبواب رئيسية
AMEC ARQUITECTURA

AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA
AMEC ARQUITECTURA

يحظي هذا الباب بمظهر يدل علي القوة والمتانة بزجاجه المشبر الذي يبدو وكأنه يحمل علي عاتقه الشكل الهندسي الرائع الذي يخدم كغطاء للمدخل مدعوماً بالإطار الرخامي المحيط به، ويعد هذا النوع من الزجاج الخيار الأمثل لما يوفره من خصوصية بعيداّ عن أعين المتطفلين.

9.الإضاءة الرائعة

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto أبواب رئيسية
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

نري هنا في هذه الصورة باباً فريد من نوعه وغاية في الروعة ويزيد طول الممشي المؤدي إليه من عظمة شخصية هذا المدخل المذهل المليء بالملمس المتنوع والتباين ولعل أبرز ما يميز هذا المدخل هو التلاعب البارع بالإضاءة لخلق إحساس تشعر معه وأن هذا المدخل يؤدي إلي عالم سحري.

10.تفاصيل صناعية

Casa Campo / Ateliê - Vale das Videiras, Carlos Salles Arquitetura e Interiores Carlos Salles Arquitetura e Interiores شبابيك
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores
Carlos Salles Arquitetura e Interiores

هذا التصميم هو مثال اخر علي اتحاد عنصري الخشب والخرسانة، حيث تم الإبقاء علي الخشب في شكله الطبيعي في كل من الباب والغطاء الرأسي أعلي المدخل وهو ما يمثل جزءاً من الطراز الصناعي حيث يترك الباب تأثير قوي في حين يتباين الملمس الخشن مع الخرسانة والملمس المعدني الموجود.

11.الأبوب الزجاجية هي إختيار جيد

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تعد الأبواب الزجاجية خياراً أمثل إذا ما كنت تسعي إلي الحصول علي المزيد من الضوء الطبيعي، كما أنها تبقي علي إمتداد مجال الرؤية للخارج وتساعد علي الدمج بين الغرف الداخلية للمنزل بالإضافة إلي أن الزجاج يوهمك بأن المساحة أكبر مما هي عليه بفضل شفافيته. في هذا المثال تم تحقيق التباين المفعم بالحيوية بوجود الحائط الأحمر والذي أبرز جمال الباب دون أن يضيق المساحة بفضل تأثير الزجاج.

12.ألوان مبهجة

EFH F, Nähe Braunschweig, Gondesen Architekt Gondesen Architekt منازل
Gondesen Architekt

Gondesen Architekt
Gondesen Architekt
Gondesen Architekt

يخلق هذا الباب الصغير تأثيراً درامياً بتباين لونه الأحمر مع باقي درجات الألوان مما يميزه ويبعث علي الود والترحاب.

13.تفاصيل تصنع فارق

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

يتوقف نجاح تصميم المدخل علي عدة عوامل منها السلم أو الممر المؤدي إلي الباب الأمامي، فكما نري في هذا المثال كيف أمكن إضفاء الحيوية والإنتعاش باستخدام اصيص من الزهور ذات اللون الفاقع بالإضافة إلي التباين الجميل بين الخشب، المعدن والزجاج الأِسود.

14.باب ذو إستطالة

Casa Minimalista, Duo Arquitetura Duo Arquitetura منازل
Duo Arquitetura

Duo Arquitetura
Duo Arquitetura
Duo Arquitetura

يشكل الباب الأمامي عنصر حيوي في التصميم وفوق كل شيء يجب أن يوفر الأمان التام فيجب مراعاة التوازن بين المتانة والشكل الجمالي عند إختيار التصميم المناسب.

15.خفة

E2 FACADE arQing منازل
arQing

E2 FACADE

arQing
arQing
arQing

يعطي هذا الباب الخشبي الأنيق الإنطباع بأنه جزء من هذا الحائط الحجري، كما يضفي الزجاج المشبر الداخل في تكوين الباب لمسة خاصة ليكسر من حدة التصميم الخشن الملمس.

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