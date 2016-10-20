15 فكرة لبوابات مداخل رائعة

هذا التصميم هو مثال اخر علي اتحاد عنصري الخشب والخرسانة، حيث تم الإبقاء علي الخشب في شكله الطبيعي في كل من الباب والغطاء الرأسي أعلي المدخل وهو ما يمثل جزءاً من الطراز الصناعي حيث يترك الباب تأثير قوي في حين يتباين الملمس الخشن مع الخرسانة والملمس المعدني الموجود.