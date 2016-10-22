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20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
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لا يجب أن تكون المنازل الصغيرة عائقاً لنا عند تصميم الواجهة، فيمكنك تصميم العديد من الأفكار حسب طرازك المفضل فكل طراز يمكنه أن يأتي بشكل مختلف ورائع حسب شخصيتك.

عندما نتحدث عن الواجهات فإن الإختيار ذو الشخصية يتحدث عننا وعن إختيارتنا حيث أن الواجهة ترسل الإنطباعات الأولى عنا لدى الزوار والمارة فمن منا لا يريد العيش في منزل ملف للأنظار يحسده عليه كل من يراه؟

ولذلك جئنا لكم بـ 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات شخصية لتكون بمثابة كتالوج يمكنكم اللوجوء إليه عند تصميم واجهات منازلكم الصغيرة.

1.تجليد ذو قيمة

San Marcos, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

في هذا المشروع يظهر لدينا التنوع في اختيار الخامات والتباين في الملمس. فالكتلة الصغيرة مكسية بالحجارة أما باقي الكتل فهي ممزوجة باللونين الأبيض و الأسود بشكل فني مودرن وعصري.

2.مودرن ومبهر

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منزل عائلي صغير
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

للواجهات الخطية، هذا المنزل الصغير أناقته تبدأ من الواجهة. فوق البوابة يوجد كمرات خشبية لتضيف لمسة من الإبداع للشكل العام للواجهة.

3.واجهة غامضة

homify منازل حجر White
homify

homify
homify
homify

من أجل هؤلاء الذين يفضلون الغموض والخصوصية فهذا التصميم للواجهة ليس به إلا أبواب للدخول. فالواجهة عبارة عن كتل بيضاء مع بعض الخطوط المبطنة بالجرانيت.

4.تقسيم حديث

Yuriria, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

هذا المنزل الرائع تم تصميمه بلمسات إبداعية. فالكتله الرئيسية مرتفعة ومجلدة بواسطة بلاطات خرسانية. وبجوار الباب يوجد حائط داكن اللون  ليعمل على تقسيم الفناء، جزء للجراج وجزء للمدخل فيعمل تقسيم بصري وعملي أيضاً

5.لمسات بسيطة

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

هذا المنزل الصغير يحضر في كل أرجاءه اللون الأبيض مع وجود لمسة تباين لوني في الباب الخشبي، مما أعطى لمسة أنيقة تضيف من قيمته.

6.ذات شخصية قوية

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos منازل
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

مجموعة تفاصيل  رائعة من أرضية حجرية لبوابة من تصميم شبكي، لون أحمر يضيف رونق ، و حجارة على الواجهة مع اللون الأبيض لتكون النتيجة مجموعة متميزة

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7.التكيف مع طبيعة وشكل الأرض

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier منازل
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

التكيف مع حجم الأرض المتاحة على الرغم من صغر العرض للحصول على أفضل استغلال للمتاح.

8.حديقة مفتوحة

Fenster zur Natur, Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt منازل
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt
Bermüller + Hauner Architekturwerkstatt

تصميم بسيط للواجهة متناسب مع الحديقة المفتوحة مع إطارات خشبية للنوافذ الزجاجية ليعطيها تأثير منعش.

9.أناقة

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. منازل حجر
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

مزج الخشب في الباب الرئيسي مع الحجارة والقرميد يعطي أناقة خالدة لا تتغير بعامل الزمن.

10.سيميترية

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

هذا المنزل الصغير والذي يأخذ شكل مستطيل مما يتيح له الحصول على توزيع عادل لعناصر الواجهة باستخدام السيميترية .

11.تصميم مينمال

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas منازل
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

تصميم بسيط يشبه المكعبات المتداخلة ليعطي منزل على الطراز المينمال لهواة البساطة.

12.تصميم عملي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

في هذا المشروع الصغير تم عمل حساب واستغلال كل شئ بأقصى شكل، فالكتلة العلوية كانت بمثابة مظلة للجراج، فهي فكرة رائعة لاستغلال أمثل للمساحات.

13.استغلال المساحة

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes منازل
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

نظراً للعرض البسيط فقد تم استغلال المساحة رأسياً، فالباب الحديدي قام بمقام جراج، ثم أعطى للواجهة لون مميز يتناسب مع الواجهات الملونة المجاورة.

13.تفاصيل مبدعة

Casa Nacarino-Pozo, EPG-Arquitécnico EPG-Arquitécnico منازل
EPG-Arquitécnico

EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico
EPG-Arquitécnico

بهذه الواجهة الجميلة التفاصيل من اللون الأبيض والبلاطات الحجرية ليعطي تباين بصري رائع.

15.بدون شبابيك

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos منازل
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

هذا التصميم الرائع الخطي له واجهة جميلة من الأبيض و الأسود  و الشئ المثير للإنتباه هو عدم وجود نوافذ مما يعطي شخصية للواجهة.

16.لمسة لونية

Precio de las casas modulares prefabricadas, MODULAR HOME MODULAR HOME منازل
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

في هذه الواجهة الرائعة تم تزويد الفناء الخارجي ببرجول كما تم تميز الكتلة الأكبر باللون البرتقالي لتعطي لمسة لونية مميزة.

17.كتل متراكبة

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO منازل
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

في هذا المنزل نلاحظ وجود كتلتين كبيرتين مع وجود فتحة لتميز المدخل ومبطنة بحائط حجري مع الباب الخشبي.

18.مبنى عائم

Casa Zaragoza, Abraham Cota Paredes Arquitecto Abraham Cota Paredes Arquitecto منازل
Abraham Cota Paredes Arquitecto

Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto
Abraham Cota Paredes Arquitecto

الكتلة العلوية والأكبر في هذا المشروع  صممت بحيث تكون متقدمة عن الكتل الأخرى والتي تعطي احساس أنها عائمة.

19.طوب

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

الطوب الأحمر المكشوف يعطي دائماً نتائج رائعة، ففي هذا المشروع  تم مزجه بشكل رائع مع النوافذ الزجاجية وحمام السباحة الذي يأخذ شكل حرف L.

20.واجهة خرسانية

CASA FLH, lab arquitectura lab arquitectura منازل
lab arquitectura

lab arquitectura
lab arquitectura
lab arquitectura

أخيراً معنا واجهة من الخرسانة مع إضافة بعض الخطوط المثيرة من المعدن والإضاءة  مما يجعله اختيار موفق لمن يفضلون منازل بسيطة ذات شخصية قوية.

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