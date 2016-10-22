20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

لا يجب أن تكون المنازل الصغيرة عائقاً لنا عند تصميم الواجهة، فيمكنك تصميم العديد من الأفكار حسب طرازك المفضل فكل طراز يمكنه أن يأتي بشكل مختلف ورائع حسب شخصيتك.
عندما نتحدث عن الواجهات فإن الإختيار ذو الشخصية يتحدث عننا وعن إختيارتنا حيث أن الواجهة ترسل الإنطباعات الأولى عنا لدى الزوار والمارة فمن منا لا يريد العيش في منزل ملف للأنظار يحسده عليه كل من يراه؟
ولذلك جئنا لكم بـ 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات شخصية لتكون بمثابة كتالوج يمكنكم اللوجوء إليه عند تصميم واجهات منازلكم الصغيرة.
في هذا المشروع يظهر لدينا التنوع في اختيار الخامات والتباين في الملمس. فالكتلة الصغيرة مكسية بالحجارة أما باقي الكتل فهي ممزوجة باللونين الأبيض و الأسود بشكل فني مودرن وعصري.
للواجهات الخطية، هذا المنزل الصغير أناقته تبدأ من الواجهة. فوق البوابة يوجد كمرات خشبية لتضيف لمسة من الإبداع للشكل العام للواجهة.
من أجل هؤلاء الذين يفضلون الغموض والخصوصية فهذا التصميم للواجهة ليس به إلا أبواب للدخول. فالواجهة عبارة عن كتل بيضاء مع بعض الخطوط المبطنة بالجرانيت.
هذا المنزل الرائع تم تصميمه بلمسات إبداعية. فالكتله الرئيسية مرتفعة ومجلدة بواسطة بلاطات خرسانية. وبجوار الباب يوجد حائط داكن اللون ليعمل على تقسيم الفناء، جزء للجراج وجزء للمدخل فيعمل تقسيم بصري وعملي أيضاً
هذا المنزل الصغير يحضر في كل أرجاءه اللون الأبيض مع وجود لمسة تباين لوني في الباب الخشبي، مما أعطى لمسة أنيقة تضيف من قيمته.
مجموعة تفاصيل رائعة من أرضية حجرية لبوابة من تصميم شبكي، لون أحمر يضيف رونق ، و حجارة على الواجهة مع اللون الأبيض لتكون النتيجة مجموعة متميزة
التكيف مع حجم الأرض المتاحة على الرغم من صغر العرض للحصول على أفضل استغلال للمتاح.
تصميم بسيط للواجهة متناسب مع الحديقة المفتوحة مع إطارات خشبية للنوافذ الزجاجية ليعطيها تأثير منعش.
مزج الخشب في الباب الرئيسي مع الحجارة والقرميد يعطي أناقة خالدة لا تتغير بعامل الزمن.
هذا المنزل الصغير والذي يأخذ شكل مستطيل مما يتيح له الحصول على توزيع عادل لعناصر الواجهة باستخدام السيميترية .
تصميم بسيط يشبه المكعبات المتداخلة ليعطي منزل على الطراز المينمال لهواة البساطة.
في هذا المشروع الصغير تم عمل حساب واستغلال كل شئ بأقصى شكل، فالكتلة العلوية كانت بمثابة مظلة للجراج، فهي فكرة رائعة لاستغلال أمثل للمساحات.
نظراً للعرض البسيط فقد تم استغلال المساحة رأسياً، فالباب الحديدي قام بمقام جراج، ثم أعطى للواجهة لون مميز يتناسب مع الواجهات الملونة المجاورة.
بهذه الواجهة الجميلة التفاصيل من اللون الأبيض والبلاطات الحجرية ليعطي تباين بصري رائع.
هذا التصميم الرائع الخطي له واجهة جميلة من الأبيض و الأسود و الشئ المثير للإنتباه هو عدم وجود نوافذ مما يعطي شخصية للواجهة.
في هذه الواجهة الرائعة تم تزويد الفناء الخارجي ببرجول كما تم تميز الكتلة الأكبر باللون البرتقالي لتعطي لمسة لونية مميزة.
في هذا المنزل نلاحظ وجود كتلتين كبيرتين مع وجود فتحة لتميز المدخل ومبطنة بحائط حجري مع الباب الخشبي.
الكتلة العلوية والأكبر في هذا المشروع صممت بحيث تكون متقدمة عن الكتل الأخرى والتي تعطي احساس أنها عائمة.
الطوب الأحمر المكشوف يعطي دائماً نتائج رائعة، ففي هذا المشروع تم مزجه بشكل رائع مع النوافذ الزجاجية وحمام السباحة الذي يأخذ شكل حرف L.
أخيراً معنا واجهة من الخرسانة مع إضافة بعض الخطوط المثيرة من المعدن والإضاءة مما يجعله اختيار موفق لمن يفضلون منازل بسيطة ذات شخصية قوية.