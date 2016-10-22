20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك

لا يجب أن تكون المنازل الصغيرة عائقاً لنا عند تصميم الواجهة، فيمكنك تصميم العديد من الأفكار حسب طرازك المفضل فكل طراز يمكنه أن يأتي بشكل مختلف ورائع حسب شخصيتك.

عندما نتحدث عن الواجهات فإن الإختيار ذو الشخصية يتحدث عننا وعن إختيارتنا حيث أن الواجهة ترسل الإنطباعات الأولى عنا لدى الزوار والمارة فمن منا لا يريد العيش في منزل ملف للأنظار يحسده عليه كل من يراه؟

ولذلك جئنا لكم بـ 20 فكرة رائعة لمنازل صغيرة ذات شخصية لتكون بمثابة كتالوج يمكنكم اللوجوء إليه عند تصميم واجهات منازلكم الصغيرة.