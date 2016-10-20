قبل و بعد : بيت ابعث للحياة من جديد

تعتبر لمسة ميداس من الأساطير الإغريقية التي ترتبط بالملك ميداس الإغريقي الذي يقال عنه أنه كلما لمس شيئاً حوله إلى ذهب، تلك الأسطورة منطبقة تماماً على بيتنا الذي سنصحبكم فيه اليوم في جولة رائعة توضح كيف يختلف البيت البالي بلمسة المصمم الذهبية إلى شيء أشبه بإحياء من الثبات ،بيتنا المبني في الصين بفكر صيني تماماً يحمل بداخله مواطن جمال كثيرة توضح أن الفكرة في تجديد منزل ليصبح مغايراً و مقبولاً لم تعد بعد أسطورة ..
عند رؤية هذا البيت من بعيد و من الخارج للوهلة الأولى تشعر كأنك قد وصلت لمنطقة مهجورة و طريق مسدود دون معالم، الجدران متشققة و البوابة حالتها مزرية حتى الأشجار الظاهرة لنا من خارج السور تكاد تكون شبيهة بالأشجار الموجودة في الأماكن الجافة و ليست الصين
شكل المدخل بشكل خاص كارثي لأبعد الحدود يحتاج للنظافة و التغيير في أقرب فرصة، الباب بلا معالم تقريباً أشبه بمناطق الاحتجاز الحكومية و المعتقلات، المكان مخيف من الخارج و لا يشجع على التعامل معه على أنه منزل عائلي .
شيء من الخيال قد حدث هنا أشبه بلمسة ميداس التي تحول التراب لذهب، البيت أصبح تجربة ذهبية في عالم الديكور من كافة النواحي، الواجهة الذهبية في لونها و السور الحجري البسيط و زراعة الحديقة الداخلية لأكثر من نوع من الأشجار الطويلة الظاهرة من الخارج كلها عناصر جعلت الواجهة مختلفة تماماً و تليق بمنزل عائلي أنيق و مشجع و مليء بالشاعرية
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تتمتع المنازل الأسيوية بحب الاتساع في الباحة الخارجية للمنزل خصوصاً لو كان للبيت مساحة تسمح بذلك في محيطه، نلاحظ عنا اقتراب السور الخارجي للمنزل من باحة البيت التي فضل المصمم جعلها ممهدة بالخشب بدلاً من النباتات التي اقتصرت على السور فقط، تلك الباحة الأمامية تسمح باستخدامها خير استخدام كمكان لتناول الطعام و الجلوس في فترة الغروب و تبادل الأحاديث العائلية بشكل دافيء في محيط يتمتع بالخصوصية .
بعد التجديد تمت مراعاة احتياجات العائلة و اهتماماتها و هو ما ظهر تماماً في الشكل الجديد الرائع لهذا المنزل ، المكتبة اختير لها مكان مثالي في الدور العلوي لتكون في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال تماماً ، و من جانب تصميمي تم استخدام الأخشاب بشكل أنيق و كذلك الأضواء الفلورسنت و تسليطها على الممر بشكل راقي جداً .
الجدار كما هو الآن لا يسمح لنا بكيفية تخيله كيف كان مزرياً من قبل، الجمال و التناسق الرائع الذي فيه يمحو ذكريات الماضي التي لم تكن على هذا القدر من الرقي، اللون الخاص بالحجر و المطعم ببعض الطوب الذهبي في لونه مع لون الخشب الذهبي الأصفر كان متسقاً مع تخيلنا بلمسة ميداس التي تحققت في هذا البيت الاستثنائي .