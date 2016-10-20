قبل و بعد : بيت ابعث للحياة من جديد

الجدار كما هو الآن لا يسمح لنا بكيفية تخيله كيف كان مزرياً من قبل، الجمال و التناسق الرائع الذي فيه يمحو ذكريات الماضي التي لم تكن على هذا القدر من الرقي، اللون الخاص بالحجر و المطعم ببعض الطوب الذهبي في لونه مع لون الخشب الذهبي الأصفر كان متسقاً مع تخيلنا بلمسة ميداس التي تحققت في هذا البيت الاستثنائي .