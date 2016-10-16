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جميل من الخارج، رائع من الداخل!

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم فى البرازيل مع منزل متميز جداً بالأناقة وعظمة الديكور فى كل تفاصيله، وكما عودناكم فى هوميفاى ألقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة جداً، واليوم نحن فى البرازيل، المنزل من طابقين تم تصميمه من قبل خبراء الديكور على النمط الحديث وامتاز بالأناقة وعظمة تفاصيل ديكوراته فى كل غرف المنزل دعونا نأخذ جولة ونتعرف على المنزل من الداخل.

الواجهة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados منازل
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

الواجهة مميزة جداً لهذا المنزل المكون من طابقين، أجتمعت فى تصميم تلك الواجهة العناصر الطبيعية المتميزة وأكملت أناقة المنزل، الخشب مع الحجر والنباتات الطبيعية كلها اجتمعت معاً لتعطى لهذا المنزل رونقه الخاص وأناقته، النظام الشبيه بتصميم المشربيات فى تصميم الأبواب والشبابيك.

غرفة المعيشة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

من الداخل وجدنا غرفة المعيشة بتصميمها الأنيق والمتميزعلى رغم من بساطتها ألا أنها مليئة بالتفاصيل التى أجتمعت معاً وأكملت هذة الغرفة بالجمال، اللون البيج كان اللون الدارج فى تصميم الغرفة بالكامل، الجدران مع الأرضيات وحتى الأثاث كان اللون البيج هو اللون الأساسي له ولتصميمه، ولمسة ناعمة فى اختيار تلك السجادة الأنيقة والناعمة جداً.

غرفة السفرة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة السفرة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

فى طريقة مميزة جداً فى تصميم غرفة السفرة تم تصميمها وفصلها عن غرفة المعيشة بأستخدام نظام المستويات، لخلق مساحات للفصل بين غرفة المعيشة، غلب اللون البيج أيضاً على تصميم غرفة السفرة بالكامل مع لمسة من الخشب الأنيق والأضاءة المتميزة ليكتمل تصميم الغرفة بالجمال والأناقة.

المطبخ

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados مطبخ
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

المطبخ داخل هذا المنزل يتسم بالعملية والعصرية بشكل واضح جداً فى تصميمه المميز، اللون الأبيض أمتزج مع اللون الأسود والرمادى وهذا ما خلق النمط العملى والعصري للمطبخ بكل وضوح.

بار

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados بلكونة أو شرفة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

بجانب المطبخ تم خلق هذا البار اللطيف، بطريقة بسيطة جداً وتجعلك قريب من المطبخ وفى نفس الوقت فى الهواء الطلق بجانب حديقة المنزل.

غرفة النوم

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

غرفة النوم داخل هذا المنزل جميلة ومميزة بشكل واضح، الأرضيات من الخشب الباركيه، والجدران من اللون الأبيض مع لمسة الأضاءة التى أكملت جمال وهدوء الغرفة، المزج بين البيج، البنى والأبيض أضاف جمال واضح للغرفة.

حمام

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم الحمام الأنيق جداً وفخامة تفاصيله، الأرضيات من السيراميك الأبيض مع بعض تفاصيل الأثاث كالحوض وبعض لمسات من الطبيعة والنباتات داخل تصميم الحمام، الجدران من الرخام البنى وتلك المرآة فى منتصف الجدار أعطت للحمام مزيد من الرقى.

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