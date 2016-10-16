جميل من الخارج، رائع من الداخل!

جولتنا اليوم فى البرازيل مع منزل متميز جداً بالأناقة وعظمة الديكور فى كل تفاصيله، وكما عودناكم فى هوميفاى ألقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة جداً، واليوم نحن فى البرازيل، المنزل من طابقين تم تصميمه من قبل خبراء الديكور على النمط الحديث وامتاز بالأناقة وعظمة تفاصيل ديكوراته فى كل غرف المنزل دعونا نأخذ جولة ونتعرف على المنزل من الداخل.