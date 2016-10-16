جميل من الخارج، رائع من الداخل!

جولتنا اليوم فى البرازيل مع منزل متميز جداً بالأناقة وعظمة الديكور فى كل تفاصيله، وكما عودناكم فى هوميفاى ألقاء الضوء على كل الفنون المعمارية المتميزة جداً، واليوم نحن فى البرازيل، المنزل من طابقين تم تصميمه من قبل خبراء الديكور على النمط الحديث وامتاز بالأناقة وعظمة تفاصيل ديكوراته فى كل غرف المنزل دعونا نأخذ جولة ونتعرف على المنزل من الداخل.
الواجهة مميزة جداً لهذا المنزل المكون من طابقين، أجتمعت فى تصميم تلك الواجهة العناصر الطبيعية المتميزة وأكملت أناقة المنزل، الخشب مع الحجر والنباتات الطبيعية كلها اجتمعت معاً لتعطى لهذا المنزل رونقه الخاص وأناقته، النظام الشبيه بتصميم المشربيات فى تصميم الأبواب والشبابيك.
من الداخل وجدنا غرفة المعيشة بتصميمها الأنيق والمتميزعلى رغم من بساطتها ألا أنها مليئة بالتفاصيل التى أجتمعت معاً وأكملت هذة الغرفة بالجمال، اللون البيج كان اللون الدارج فى تصميم الغرفة بالكامل، الجدران مع الأرضيات وحتى الأثاث كان اللون البيج هو اللون الأساسي له ولتصميمه، ولمسة ناعمة فى اختيار تلك السجادة الأنيقة والناعمة جداً.
فى طريقة مميزة جداً فى تصميم غرفة السفرة تم تصميمها وفصلها عن غرفة المعيشة بأستخدام نظام المستويات، لخلق مساحات للفصل بين غرفة المعيشة، غلب اللون البيج أيضاً على تصميم غرفة السفرة بالكامل مع لمسة من الخشب الأنيق والأضاءة المتميزة ليكتمل تصميم الغرفة بالجمال والأناقة.
المطبخ داخل هذا المنزل يتسم بالعملية والعصرية بشكل واضح جداً فى تصميمه المميز، اللون الأبيض أمتزج مع اللون الأسود والرمادى وهذا ما خلق النمط العملى والعصري للمطبخ بكل وضوح.
بجانب المطبخ تم خلق هذا البار اللطيف، بطريقة بسيطة جداً وتجعلك قريب من المطبخ وفى نفس الوقت فى الهواء الطلق بجانب حديقة المنزل.
غرفة النوم داخل هذا المنزل جميلة ومميزة بشكل واضح، الأرضيات من الخشب الباركيه، والجدران من اللون الأبيض مع لمسة الأضاءة التى أكملت جمال وهدوء الغرفة، المزج بين البيج، البنى والأبيض أضاف جمال واضح للغرفة.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم الحمام الأنيق جداً وفخامة تفاصيله، الأرضيات من السيراميك الأبيض مع بعض تفاصيل الأثاث كالحوض وبعض لمسات من الطبيعة والنباتات داخل تصميم الحمام، الجدران من الرخام البنى وتلك المرآة فى منتصف الجدار أعطت للحمام مزيد من الرقى.
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