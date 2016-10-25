12 تصميم مميز لجلسة خارجية ممتعة

هذا هو حلمك، أن تملك تلك الشرفة المتكاملة، مطبخ مزود بكل لوازم الطبخ وطاولة طعام مفتوحة ومطلة على حديقة كبيرة بها مسبح وأشجار النخيل من حولك. ماذا تنتظر…

مع مسبح أو بدون. الأهم أن تستمتع حتى بأصغر الأشياء.

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