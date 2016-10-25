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12 تصميم مميز لجلسة خارجية ممتعة

Heba khlili Heba khlili
homify بلكونة أو شرفة
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بعد يوم عمل متعب، لقراءة كتابك المفضل، لاستنشاق الهواء النقي، وبالطبع للاجتماع بالأهل والأصدقاء، لن يلبي تلك الاحتياجات ألا جلسة خارجية بها كل مكونات الراحة والمتعة. لذلك أنت بحاجة إلى شرفة مفتوحة في منزلك، حيث تختلف تصاميم الشرف حسب مساحتها وحسب الاحتياجات، مع مسبح أو مع مطبخ والخيارات متعددة، لذلك في هذا المقال قررنا أن نساعدك في اختيار التصميم المثالي لشرفتك وسنستعرض سويا 12 تصميم رائع لشرفات في منزلك مطلة على الحديقة وستجعلك لن تحب أن تغادر منزلك.

1. المسرح

Jardín en Barcelona, CONILLAS - exteriors CONILLAS - exteriors حديقة
CONILLAS – exteriors

CONILLAS - exteriors
CONILLAS – exteriors
CONILLAS - exteriors

تصميم يشبه المسرح ولكن بالعكس المتفرجون يجلسون في الأعلى تظللهم مظلة كبيرة، حيث الأرضية الخشبية والجلسة المريحة بالأبيض الناصع والأثاث العصري. استعد لقضاء يوم عطلة ممتع!

2. مع إضاءة قمرية

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

شرفة مظللة بالأشجار وبأعمدة الخشب لتعطي جو طبيعي متكامل، وضوء القمر يتخلل المظلة لينير جلسة شاعرية هادئة معطرة بالهواء النقي، ومصابيح كروية بإضاءة خافتة لتضيء لياليك السعيدة.

3. المتعة المتكاملة

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

المتعة المتكاملة لشرفة مفتوحة مكونه من مطبخ وغرفة الطعام، والمزودة بباب زجاجي سحاب للأيام الماطرة ستسمح لك بالاستمتاع بالمنظر، وأحواض نباتية لنباتات متسلقة وأزهار ملونه.

4. مع باربكيو

CASA CORONA, FERAARQUITECTOS FERAARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
FERAARQUITECTOS

FERAARQUITECTOS
FERAARQUITECTOS
FERAARQUITECTOS

الشرفة بنفس مستوى الحديقة العشبية، تصميم آمن يناسب اللعب مع الأطفال، ومجهزة بجلسة بشكل زاوية بأثاث عصري، والمميز وجود المشواة في صلب الجدار أي أنها اكثر أمان واستغلال للمساحة.

5. الفيلا الكلاسيكية

EXTERIORES, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

لا يخلو وجود شرفة مميزة التصميم في أي فيلا، والأجمل عندما تكون بتصميم كلاسيكي بألوان هادئة وبأثاث خشبي فخم، ومطلة على حديقة عشبية واسعة.

6. الحجر والحداثة

CASA PAULIN, Cambio De Plano Cambio De Plano بلكونة أو شرفة
Cambio De Plano

Cambio De Plano
Cambio De Plano
Cambio De Plano

استخدام الحجر في التصميم يعطي الطابع الاستعماري العتيق ويمكنك مع الأثاث الحديث الدمج بين نمطين مميزين والاستمتاع بهما في شرفتك، ويتميز الحجر بسهولة تنظيفه من الغبار والأوساخ.

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7. الإطلالة البحرية

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] بلكونة أو شرفة
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

لن يكون البحر أمامك وأنت جالس في الداخل، على العكس ستصمم اجمل شرفة تتوفر بها كل عناصر الراحة من مظلة وحديقة صغيرة وأشجار وبالطبع جلسة مريحة تستمتع بصوت أمواج البحر.

8. شرفة مع مسبح

CASA LA PUNTA , Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos مسبح
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

اذا لم يكن البحر أمامك فيمكنك إنشاء مسبح والتمتع بالجلوس ليلاً أمام المياه مع كراسي وطاولة قهوة مناسبة ويمكنك أيضا تزويد الشرفة بكراسي تستطيع الاستلقاء عليها والاستمتاع بأشعة الشمس.

9. الحداثة الكاملة

Vivienda Cumbres Elite, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos بلكونة أو شرفة
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

اذا كنت من محبي الحداثة يمكنك تصميم شرفتك المفتوحة على الحديقة بأثاث حديث للكراسي والطاولات، المظلة أيضا بلون ابيض مناسب للصيف، ومشواة بتصميم معاصر من الحديد الأسود.

10. مع الأرجوحة

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados بلكونة أو شرفة
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

فكرة ممتعة وستساعدك على الاسترخاء والتمتع بالهواء النقي والمنظر الطبيعي، قم بتثبيت أرجوحة من الخيزران في سقف شرفتك، مع الانتباه إلى متانة الأحبال. 

11. الكوخ المفتوح

Floreat Residence Moda Interiors بلكونة أو شرفة
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

يمكنك التفنن بجلستك الخارجية. قم بإنشاء كوخ مفتوح من كل الجهات بسقف هرمي وأربعة أعمدة، وجلسة جميلة ومريحة مزودة بإضاءة مناسبة ومطلة على المسبح وعلى حديقة عشبية.

12. متكاملة 100%

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا هو حلمك، أن تملك تلك الشرفة المتكاملة، مطبخ مزود بكل لوازم الطبخ وطاولة طعام مفتوحة ومطلة على حديقة كبيرة بها مسبح وأشجار النخيل من حولك. ماذا تنتظر…

مع مسبح أو بدون. الأهم أن تستمتع حتى بأصغر الأشياء.

ننصحكم بقراءة المقال التالي البرجولا في حديقة منزلك – خطوة بخطوة!!

أسرار المنزل الخامل (صديق البيئة)
هل تفضلها مع مسبح او بدون مسبح؟ ما اكثر تصميم مميز برأيك؟

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