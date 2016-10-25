12 تصميم مميز لجلسة خارجية ممتعة

بعد يوم عمل متعب، لقراءة كتابك المفضل، لاستنشاق الهواء النقي، وبالطبع للاجتماع بالأهل والأصدقاء، لن يلبي تلك الاحتياجات ألا جلسة خارجية بها كل مكونات الراحة والمتعة. لذلك أنت بحاجة إلى شرفة مفتوحة في منزلك، حيث تختلف تصاميم الشرف حسب مساحتها وحسب الاحتياجات، مع مسبح أو مع مطبخ والخيارات متعددة، لذلك في هذا المقال قررنا أن نساعدك في اختيار التصميم المثالي لشرفتك وسنستعرض سويا 12 تصميم رائع لشرفات في منزلك مطلة على الحديقة وستجعلك لن تحب أن تغادر منزلك.
تصميم يشبه المسرح ولكن بالعكس المتفرجون يجلسون في الأعلى تظللهم مظلة كبيرة، حيث الأرضية الخشبية والجلسة المريحة بالأبيض الناصع والأثاث العصري. استعد لقضاء يوم عطلة ممتع!
شرفة مظللة بالأشجار وبأعمدة الخشب لتعطي جو طبيعي متكامل، وضوء القمر يتخلل المظلة لينير جلسة شاعرية هادئة معطرة بالهواء النقي، ومصابيح كروية بإضاءة خافتة لتضيء لياليك السعيدة.
المتعة المتكاملة لشرفة مفتوحة مكونه من مطبخ وغرفة الطعام، والمزودة بباب زجاجي سحاب للأيام الماطرة ستسمح لك بالاستمتاع بالمنظر، وأحواض نباتية لنباتات متسلقة وأزهار ملونه.
الشرفة بنفس مستوى الحديقة العشبية، تصميم آمن يناسب اللعب مع الأطفال، ومجهزة بجلسة بشكل زاوية بأثاث عصري، والمميز وجود المشواة في صلب الجدار أي أنها اكثر أمان واستغلال للمساحة.
لا يخلو وجود شرفة مميزة التصميم في أي فيلا، والأجمل عندما تكون بتصميم كلاسيكي بألوان هادئة وبأثاث خشبي فخم، ومطلة على حديقة عشبية واسعة.
استخدام الحجر في التصميم يعطي الطابع الاستعماري العتيق ويمكنك مع الأثاث الحديث الدمج بين نمطين مميزين والاستمتاع بهما في شرفتك، ويتميز الحجر بسهولة تنظيفه من الغبار والأوساخ.
لن يكون البحر أمامك وأنت جالس في الداخل، على العكس ستصمم اجمل شرفة تتوفر بها كل عناصر الراحة من مظلة وحديقة صغيرة وأشجار وبالطبع جلسة مريحة تستمتع بصوت أمواج البحر.
اذا لم يكن البحر أمامك فيمكنك إنشاء مسبح والتمتع بالجلوس ليلاً أمام المياه مع كراسي وطاولة قهوة مناسبة ويمكنك أيضا تزويد الشرفة بكراسي تستطيع الاستلقاء عليها والاستمتاع بأشعة الشمس.
اذا كنت من محبي الحداثة يمكنك تصميم شرفتك المفتوحة على الحديقة بأثاث حديث للكراسي والطاولات، المظلة أيضا بلون ابيض مناسب للصيف، ومشواة بتصميم معاصر من الحديد الأسود.
فكرة ممتعة وستساعدك على الاسترخاء والتمتع بالهواء النقي والمنظر الطبيعي، قم بتثبيت أرجوحة من الخيزران في سقف شرفتك، مع الانتباه إلى متانة الأحبال.
يمكنك التفنن بجلستك الخارجية. قم بإنشاء كوخ مفتوح من كل الجهات بسقف هرمي وأربعة أعمدة، وجلسة جميلة ومريحة مزودة بإضاءة مناسبة ومطلة على المسبح وعلى حديقة عشبية.
هذا هو حلمك، أن تملك تلك الشرفة المتكاملة، مطبخ مزود بكل لوازم الطبخ وطاولة طعام مفتوحة ومطلة على حديقة كبيرة بها مسبح وأشجار النخيل من حولك. ماذا تنتظر…
مع مسبح أو بدون. الأهم أن تستمتع حتى بأصغر الأشياء.
ننصحكم بقراءة المقال التالي البرجولا في حديقة منزلك – خطوة بخطوة!!