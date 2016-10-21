بيت استعماري تم إعادة تأهيله ليصبح مودرن

سنتجه اليوم إلى Merida في المكسيك لنستعرض اهم الإنجازات لمشروع إعادة التأهيل لمنزل قديم بتصميم استعماري. عمليات الترميم والتجديد الصحيحة، هي التي تعتمد على الإبقاء على التصميم الاستعماري وعدم إهمال ماضي ذلك المنزل بل على العكس إضافة لمسات من الحداثة. عمل المهندسون المعماريون في مكتب العمل المكسيكي Cervera Sánchez ، في هذا المنزل على توفير المساحات الجميلة والمحافظة على التصميم المعماري، كما لو كان معرض للفن الحديث، والحرص على الجمع بين عناصر الماضي والحاضر.

لنتابع معا اهم التصاميم المستخدمة للوصول بالمنزل إلى شكلة النهائي.