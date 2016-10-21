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بيت استعماري تم إعادة تأهيله ليصبح مودرن

Heba khlili Heba khlili
CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مسبح
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سنتجه اليوم إلى Merida في المكسيك لنستعرض اهم الإنجازات لمشروع إعادة التأهيل لمنزل قديم بتصميم استعماري. عمليات الترميم والتجديد الصحيحة، هي التي تعتمد على الإبقاء على التصميم الاستعماري وعدم إهمال ماضي ذلك المنزل بل على العكس إضافة لمسات من الحداثة. عمل المهندسون المعماريون في مكتب العمل المكسيكي Cervera Sánchez ، في هذا المنزل على توفير المساحات الجميلة والمحافظة على التصميم المعماري، كما لو كان معرض للفن الحديث، والحرص على الجمع بين عناصر الماضي والحاضر.
لنتابع معا اهم التصاميم المستخدمة للوصول بالمنزل إلى شكلة النهائي.

الواجهة الإستعمارية

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS منازل Blue
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

تبدأ الواجهة الأمامية للمنزل بلون أزرق خفيف، مع تفاصيل بيضاء وزخارف حديدية على الباب والنافذة باللون الأسود. يحافظ هذا المنزل على جمال قرون سابقة. لا يخلو التصميم الاستعماري من الخشب بلون بني محروق أعطى الطراز العتيق، وبنفس الوقت الحداثة لتلك المصابيح المعلقة على جانبي الباب.

التصميم بأسلوب الحوار

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

ستتفاجئ بما يوجد خلف المدخل!!! ستلاحظ الأسلوب الحواري في طريقة ترتيب الكراسي، والمصممة لتعطيك الراحة أثناء الجلوس والاستلقاء عليها.
أرضية من البلاط برسومات وزخارف استعمارية تنقلك إلى عصور القرون الوسطى. بالصور والأعمال الفنية، والإضاءة المحلقة في محيط الغرفة ستزين جدران غرفة الاستقبال تزيين فريد من نوعه.

معرض فني

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

ليس تصميم استعماري ومودرن فحسب إنما بلمسة وحس فني أنيق أيضا، بالبلاط المزخرف بزخارف معقدة وخلابة، بالصورة المعلقة على الجدران، والإضاءة، المدروس بدقة طريقة تثبيتها. يمكنك في هذه المساحة أن تضع الأثاث المنزلي المناسب، كغرفة ضيوف مثلاً.
وكأنها قطعة من المتحف… . مدهش!

فناء داخلي

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

من المتعة أن تملك فناء داخلي في منزلك، يصل بين غرفة المعيشة والمطبخ، ويضمن لك تجدد في التهوية المنزلية وإضاءة طبيعية مناسبة. من هذه اللقطة التصويرية تستطيع أن ترى الدمج بين التصميم الاستعماري للمطبخ والحداثة للفناء الداخلي.

المطبخ

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مطبخ
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

يضم المطبخ غرفة طعام صغيرة والدرج المؤدي إلى الطابق الثاني من المنزل. مطبخ واسع ومشرق. كما تلاحظ معي لا يخلو الأمر من اللوحات الفنية والتصميم الاستعماري للزخارف على الجدران. الإضاءة المثبتة بشكل خط عرضي أعطت جمالية منفردة للمطبخ.  

غرفة الطعام

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS غرفة السفرة
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

عمل فني أخر في غرفة الطعام. تصميم فني لسلم يلفت الانتباه أسفله طاولة خشبية مع لمبدير ومرآة مزخرفة بزخارف ذهبية أنيقة، وكما اعتدنا بلاط بتصميم استعماري.
ببساطة هذه المساحة… سحرية

المفاجأة

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS مسبح
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

لن يخطر ببالك أن الواجهة الأمامية للمنزل تخفي فناء خلفي خلاب، مسبح مع شرفة صغيرة وأحواض زرع، وسلم يصل بين الفناء الخلفي والواجهة الأمامية.

منزل راقي يجمع العراقة والحداثة.

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