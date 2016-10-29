10 أفكار رائعة لحدائق داخلية صغيرة ستجعل بيتك جنة

الحديقة من أهم الأماكن داخل المنزل، فهى تساعدنا على تمضية وقت لطيف مع العائلة أو الأصدقاء في مكان مريح وهادئ، ولكن ربما قد تشعر أن صغر المساحة فى منزلك يقيدك بعض الشئ، ولكن قد وجد المزارعون حلاً لمشكلة المساحة بزراعة حدائق كبيرة فى تصميمها ولكن لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، كيف ذلك فقط من خلال هذا المقال نقدم لك 10 أفكار كبيرة لحدائق مساحتها صغيرة.