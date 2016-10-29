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10 أفكار رائعة لحدائق داخلية صغيرة ستجعل بيتك جنة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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الحديقة من أهم الأماكن داخل المنزل، فهى تساعدنا على تمضية وقت لطيف مع العائلة أو الأصدقاء في مكان مريح وهادئ، ولكن ربما قد تشعر أن صغر المساحة فى منزلك يقيدك بعض الشئ، ولكن قد وجد المزارعون حلاً لمشكلة المساحة بزراعة حدائق كبيرة فى تصميمها ولكن لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، كيف ذلك فقط من خلال هذا المقال نقدم لك 10 أفكار كبيرة لحدائق مساحتها صغيرة.

1- حديقة على جانبى المدخل

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

على غرار نفس التصميم الأول للحديقة الجانبية وجدنا هذا التصميم لحديقة على جانبى المدخل، فقط كل ما تحتاج إليه هو بناء هذا الحوض وقم بزراعة النباتات المختلفة والملونة بداخله وسيصبح لديك حديقة بسيطة فى منزلك.

2- حديقة من جانب واحد فقط

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos مرآب~ كراج
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

البداية هنا  مع تصميم حديقة جانبية بسيطة من جانب واحد فقط، تم استغلاله المزارعون ببناء حديقة صغيرة جداً كما نرى فى مدخل المنزل،كل ما ستحتاج إليه فقط بعض الحجارة الصغيرة وزراعة بعض النباتات المتميزة وسيصبح لديك حديقة صغيرة جانبية فى مدخل المنزل.

3-حديقة على الجدار

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الجدار اذا تم استغلاله بطريقة صحيحة يصبح من أكثر الأماكن المميزة داخل المنزل، وهنا تم استغلال الجدار لبناء حديثة صغيرة عليه، كيف ذلك من خلال بناء تلك الصناديق الزاحفة المثبته على الجدار وزراعة تلك النباتات الزهور المتنوعة بداخل تلك الصناديق.

4- حديقة بسيطة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هنا كما ترى قام المزارعون بأستغلال بلاط الأرضيات من أجل زراعة الزهور والنباتات بداخله، وأعطاء لمسة مبهجة لجوانب المدخل، وقد كان كما نرى تخققت البساطة والبهجة فى هذا الركن بالأضافة إلى الأضاءة التى أكملت المشهد المبهج.

5- الخشب والنباتات

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

دمج الخشب مع الطبيعى يعطى لمسة من الجمال فى الحدائق، وهذا ما تم فى تصميم تلك الحديقة، بالأضافة إلى تلك النباتات المعلقة التى تعتبر الحل المثالى للحدائق ذو المساحات الصغيرة.

6- حديقة وأرض مسفلتة

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

فى مدخل المنزل يمكنك الدمج بين كونه مدخل لمنزل وحديقة فى أن واحد، فهذة الفكرة على سبيل المثال التى اخترعها المزارعون هى فكرة عظيمة جداً جمعت بين البلاط فى أرضية المدخل مع النباتات الخضراء والحشائش، وحاوطتها الطبيعة من حوله بزراعة تلك الأشجار.

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7- حديقة على مستويات

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

وهنا على سبيل المثال استطاع المزارعون الأستفادة من المستويات وزراعة تلك النباتات حول المدخل والأشجار لتصبح لديك حديقة مميزة وبسيطة وبالأستفادة من المساحة المتاحة عند المدخل.

8- حديقة مميزة وبسيطة

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

هذا التصميم على سبيل المثال فكرة بسيطة جداً لوجود حديقة مميزة فى منزلك ودافئة دون الحاجة إلى مساحات كبيرة لوجود حديقة خاصة بك.

9-غرفة معيشة وحديقة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

يمكنك ان تخلق مساحة مناسبة فى فناء منزلك وتخصصها بأضافة أثاث بسيط لتصبح غرفة معيشة تحاوطها الطبيعة و الأشجار من كل مكان.

10- حديقة فى الطابق العلوى

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

يمكنك استغلال المساحات العلوية فى منزلك وزراعة بعض النباتات والأشجار المختلفة بها والزهور الملونة وسيصبح لديك حديقة بسيطة ومبهجة.

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شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الحدائق وأفكارها وأى تصميم جذب انتباهك أكثر ؟

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