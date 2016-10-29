10 أفكار رائعة لحدائق داخلية صغيرة ستجعل بيتك جنة

الحديقة من أهم الأماكن داخل المنزل، فهى تساعدنا على تمضية وقت لطيف مع العائلة أو الأصدقاء في مكان مريح وهادئ، ولكن ربما قد تشعر أن صغر المساحة فى منزلك يقيدك بعض الشئ، ولكن قد وجد المزارعون حلاً لمشكلة المساحة بزراعة حدائق كبيرة فى تصميمها ولكن لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، كيف ذلك فقط من خلال هذا المقال نقدم لك 10 أفكار كبيرة لحدائق مساحتها صغيرة.
على غرار نفس التصميم الأول للحديقة الجانبية وجدنا هذا التصميم لحديقة على جانبى المدخل، فقط كل ما تحتاج إليه هو بناء هذا الحوض وقم بزراعة النباتات المختلفة والملونة بداخله وسيصبح لديك حديقة بسيطة فى منزلك.
البداية هنا مع تصميم حديقة جانبية بسيطة من جانب واحد فقط، تم استغلاله المزارعون ببناء حديقة صغيرة جداً كما نرى فى مدخل المنزل،كل ما ستحتاج إليه فقط بعض الحجارة الصغيرة وزراعة بعض النباتات المتميزة وسيصبح لديك حديقة صغيرة جانبية فى مدخل المنزل.
الجدار اذا تم استغلاله بطريقة صحيحة يصبح من أكثر الأماكن المميزة داخل المنزل، وهنا تم استغلال الجدار لبناء حديثة صغيرة عليه، كيف ذلك من خلال بناء تلك الصناديق الزاحفة المثبته على الجدار وزراعة تلك النباتات الزهور المتنوعة بداخل تلك الصناديق.
هنا كما ترى قام المزارعون بأستغلال بلاط الأرضيات من أجل زراعة الزهور والنباتات بداخله، وأعطاء لمسة مبهجة لجوانب المدخل، وقد كان كما نرى تخققت البساطة والبهجة فى هذا الركن بالأضافة إلى الأضاءة التى أكملت المشهد المبهج.
دمج الخشب مع الطبيعى يعطى لمسة من الجمال فى الحدائق، وهذا ما تم فى تصميم تلك الحديقة، بالأضافة إلى تلك النباتات المعلقة التى تعتبر الحل المثالى للحدائق ذو المساحات الصغيرة.
فى مدخل المنزل يمكنك الدمج بين كونه مدخل لمنزل وحديقة فى أن واحد، فهذة الفكرة على سبيل المثال التى اخترعها المزارعون هى فكرة عظيمة جداً جمعت بين البلاط فى أرضية المدخل مع النباتات الخضراء والحشائش، وحاوطتها الطبيعة من حوله بزراعة تلك الأشجار.
وهنا على سبيل المثال استطاع المزارعون الأستفادة من المستويات وزراعة تلك النباتات حول المدخل والأشجار لتصبح لديك حديقة مميزة وبسيطة وبالأستفادة من المساحة المتاحة عند المدخل.
هذا التصميم على سبيل المثال فكرة بسيطة جداً لوجود حديقة مميزة فى منزلك ودافئة دون الحاجة إلى مساحات كبيرة لوجود حديقة خاصة بك.
يمكنك ان تخلق مساحة مناسبة فى فناء منزلك وتخصصها بأضافة أثاث بسيط لتصبح غرفة معيشة تحاوطها الطبيعة و الأشجار من كل مكان.
يمكنك استغلال المساحات العلوية فى منزلك وزراعة بعض النباتات والأشجار المختلفة بها والزهور الملونة وسيصبح لديك حديقة بسيطة ومبهجة.
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