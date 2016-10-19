5 أفكار مثالية لديكور الحمام الصغير

الحمامات الصغيرة من المشاكل التى تواجه العديد فى تصميم المنازل، خاصةً فى المنازل صغيرة المساحة يعتبر الحمام ابصغير مشكلة، ولكن ببعض الحلول البسيطة التى ستقدمها لك اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال، لأستغلال مساحات بشكل جيد من خلال حلول متميزة جداً للديكور واستغلال الديكور فى خلق مساحات للتخزين بطريقة ذكية جداً.