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5 أفكار مثالية لديكور الحمام الصغير

منة اسماعيل منة اسماعيل
Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos حمام
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الحمامات الصغيرة من المشاكل التى تواجه العديد فى تصميم المنازل، خاصةً فى المنازل صغيرة المساحة يعتبر الحمام ابصغير مشكلة، ولكن ببعض الحلول البسيطة التى ستقدمها لك اليوم فى هوميفاى من خلال هذا المقال، لأستغلال مساحات بشكل جيد من خلال حلول متميزة جداً للديكور واستغلال الديكور فى خلق مساحات للتخزين بطريقة ذكية جداً.

حوض صغير

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos حمام
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

اذا كان حمامك صغير فأنت لست بحاجة إلى حوض كبير بالمرة، يمكنك توفير تلك المساحة واستغلالها فى شئ أخر، فيمكنك على سبيل المثال الأستعانة بحوض صغير مزود بحافة جانبية صغيرة ستستهلك مساحة معقولة جداً من الحمام الخاص بك وفى نفس الوقت ستعطيك مظهر أنيق لحمامك.

استخدام المرايا

Decoración en Caballito, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos حمام
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

المرايات معروفة فى الديكور بقدرتها على خلق مساحات أضافية داخل المنزل، لذلك هى من الحلول المثالية للحمامات صغيرة المساحة، وهنا فى تصميم هذا الحمام كما نرى مساحته صغيرة جداً تم الأستعانة بتلك المرايا الكبيرة فى منتصف الجدار.

الديكورات البسيطة والألوان المبهجة

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

الديكورات البسيطة والألوان الفاتحة المبهحة بدورها تعطى مساحات أضافية فى تصميمات المعمارية، لذلك هى من الخيارات المفضلة فى ديكور الحمام صغير المساحة، فكما نرى فى هذا الحمام الصغير الذى لن تشعر بصغر مساحته أبداً والفضل يعود إلى الألوان المبهحة والديكورات البسيطة فى تصميمه.

استغلال رخام الحوض

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos حمام
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

استغلال رخامة الحوض للتخزين بدورها ستساعدك فى استغلال المساحات داخل الحمام للتخزين، ويمكنك أيضاً لمزيد من المساحة وضع مرايات جانبية كثيرة داخل حمامك الصغير ولن تشعر أنه صغير.

تقسيم الحمام

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio حمام
Azora Estudio

Azora Estudio
Azora Estudio
Azora Estudio

تقسيم الحمام ضرورى جداً لوضع كل شئ بمكانه الصحيح الأرفف مهمة جداً ومهم تحديد المساحات لكل قطعة ستضعها فى الحمام قبل اختيارها، كما يجب البعد عن أى قطع ديكور كبيرة فى تصميم الحمامات الصغيرة حتى تحصل على حمام صغير ومريح.

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