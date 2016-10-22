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5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residência Unifamiliar Condomínio Alphaville Londrina 2, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
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الفنون المعمارية الهندسية من أجمل الفنون،فهى دائماً ما تظهر لنا أبداعات المهندسون المعماريون وروعة تصميماتهم، ونحن اليوم فى منصة هوميفاى سنعرض لكم 5 أفكار هندسية لتصميمات منازل ستلهمك بتصميم منزلك الخاص بما يناسب احتياجاتك الخاصة.

1- منزل أنيق ومعاصر

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أول تصميم لمنزل مكسيكى مصمم على النمط المعاصر الأنيق، واجهة المنزل مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم واجهة المنزل التى تحوذ على أعجاب كل من يراه.

الواجهة الخلفية للمنزل

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الواجهة الخلفية للمنزل جمعت بين كل عناصر الرفاهية، فهنا كما نرى منطقة حمام السباحة بسيطة جداً، بالأضافة إلى تلك الجلسة المطلة على الطبيعة من حولها والتى ستساعدك حتماً على الشعور بالهدوء والأسترخاء اثناء تناول مشروبك الدافئ بعد عناء يوم طويل.

المنزل من الداخل

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

المنزل من الداخل لم يختلف جمالاً وبساطة عن تصميم المنزل من الخارج، ألوان مبهجة وهادئة وتناغم بين الطبيعة كالمزج بين الخشب فى الأرضيات، والزجاج مع لمسة من النباتات فى الديكور.

المنزل على ورق التصميم

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

هنا كما هو واضح المنزل على ورق التصميم بسيط جداً، ومن طابق واحد جمع بين غرف النوم والمعيشة والشرفة.

الواجهة الخلفية للمنزل

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

واجهة المنزل الخلفية لم تختلف فى جمال تصميمها عن باقى المنزل، بل جاءة متميزة وأنيقة جداً أيضاً أبواب وشبابيك زجاجية بالكامل مع الأضاءة التى زينت الواجهة المطلة على الحديقة وجمال الطبيعة الخلابة.

تصميم الطابق الأرض للمنزل

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

هذا التصميم الهندسي على الورق هو تصميم الأرضى للمنزل الذى يسمح لك برؤية المنزل بكل وضوح.

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تصميم الطابق العلوى

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

أما فى تصميم الطابق العلوى للمنزل يمكننا أن نرى، لثلاث غرف نوم مع غرفة ملابس وحمام، وتم بناء غرفة عائلية حميمة في الطابق العلوي

2- منزل حديث ومدخل متميز.

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

منزل حديث وتصميم لمدخل متميز جداً وأنيق بشكل واضح جداً، منزل من طابقين استطاعت الأضاءة والطبيعة من حوله أضافة الأناقة والجمال لتصميمه بطريقة واضحة جداً.

المنزل من الداخل

Living room Santos Arquitetura غرفة المعيشة
Santos Arquitetura

Living room

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

المنزل من الداخل لم يختلف فى الأناقة والجمال مثل الخارج، فى نظرة سريعة على غرفة المعيشة، الأرضيات من السيراميك البيج مزود بخطود سوداء مموجة لمزيد من الأناقة، مع قطع الأثاث البسيطة التى أكملت أناقة المنزل مع هذا الدرج الذى يصل الطابق العلوى والسفلى معاً.

الطابق الأرضى على الورق

Planta pavimento térreo Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta pavimento térreo

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

فى التصميم الهندسى للمنزل على الورق وجدنا فى الطابق الأرضى المرآب، ومدخل، غرفة معيشة، ومكتب مع حمام ومطبخ وتراس للشواء.

الطابق العلوى على الورق

Planta do pavimento superior Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Planta do pavimento superior

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وفى الطابق العلوي وجدنا ثلاث غرف نوم لكل منها حمام خاص بها.

3- منزل كبير ومختلف

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design منازل
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

منزل كبير ومختلف فى تصميمه يناسب الأسرة الكبيرة ويلبى احتياجاتها، منزل من طابقين الواجهة الأمامية للمنزل تعطى انطباع بوسع المنزل وأناقته من الداخل.

المنزل من الداخل

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design مطبخ
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

المنزل من الداخل أيضاً متميز ودافئ مثل تصميمه الخارجى، فى نظرة سريعة على تصميم غرفة السفرة والمطبخ، وجدنا تصميم حيوى ودافئ بألوان حيوية.

الطابق الأرضى

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

في الطابق الأرضي رأينا مستويات مختلفة  فى تصميم المنزل بما في ذلك شجرة في وسطه وبركة مياة

الطابق العلوى

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

فى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف نوم داخل المنزل .

4- منزل من طابق واحد لكنه متميز

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

وهذا المنزل كما نرى مصمم من طابق واحد، وبسيط بطريقة واضحة جداً فى كل تفاصيله التى لم تخلو أى منها من البساطة والتمييز، الطبيعة المحيطة به مع بعض اللمسات البسيط من الخشب والزجاج فى تصميم المنزل أضافا للمنزل تمييزه بشكل واضح.

5- منزل من الخشب والحجر

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura منازل خشب
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وختاماً مع هذا المنزل البسيط المصمم من الخشب والحجر معاً بطريقة بسيطة وغنية بالأناقة.

الطابق الأرضى على الورق

Casa no Royal Boulevard Residence Resort, Santos Arquitetura Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

Casa no Royal Boulevard Residence Resort

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

فى تصميم الطابق الأرضى وجدنا المرآب مع مدخل الطابق، وغرفة معيشة ،غرفة طعام منفصلة متكاملة مع المطبخ والشرفة.

الطابق العلوى

First Floor Plan (Planta do pavimento superior) Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

First Floor Plan (Planta do pavimento superior)

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

وفى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف للنوم مع حمامين منفصلين بداخل كل غرفة.

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