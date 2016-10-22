5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص

الفنون المعمارية الهندسية من أجمل الفنون،فهى دائماً ما تظهر لنا أبداعات المهندسون المعماريون وروعة تصميماتهم، ونحن اليوم فى منصة هوميفاى سنعرض لكم 5 أفكار هندسية لتصميمات منازل ستلهمك بتصميم منزلك الخاص بما يناسب احتياجاتك الخاصة.
أول تصميم لمنزل مكسيكى مصمم على النمط المعاصر الأنيق، واجهة المنزل مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم واجهة المنزل التى تحوذ على أعجاب كل من يراه.
الواجهة الخلفية للمنزل جمعت بين كل عناصر الرفاهية، فهنا كما نرى منطقة حمام السباحة بسيطة جداً، بالأضافة إلى تلك الجلسة المطلة على الطبيعة من حولها والتى ستساعدك حتماً على الشعور بالهدوء والأسترخاء اثناء تناول مشروبك الدافئ بعد عناء يوم طويل.
المنزل من الداخل لم يختلف جمالاً وبساطة عن تصميم المنزل من الخارج، ألوان مبهجة وهادئة وتناغم بين الطبيعة كالمزج بين الخشب فى الأرضيات، والزجاج مع لمسة من النباتات فى الديكور.
هنا كما هو واضح المنزل على ورق التصميم بسيط جداً، ومن طابق واحد جمع بين غرف النوم والمعيشة والشرفة.
واجهة المنزل الخلفية لم تختلف فى جمال تصميمها عن باقى المنزل، بل جاءة متميزة وأنيقة جداً أيضاً أبواب وشبابيك زجاجية بالكامل مع الأضاءة التى زينت الواجهة المطلة على الحديقة وجمال الطبيعة الخلابة.
هذا التصميم الهندسي على الورق هو تصميم الأرضى للمنزل الذى يسمح لك برؤية المنزل بكل وضوح.
أما فى تصميم الطابق العلوى للمنزل يمكننا أن نرى، لثلاث غرف نوم مع غرفة ملابس وحمام، وتم بناء غرفة عائلية حميمة في الطابق العلوي
منزل حديث وتصميم لمدخل متميز جداً وأنيق بشكل واضح جداً، منزل من طابقين استطاعت الأضاءة والطبيعة من حوله أضافة الأناقة والجمال لتصميمه بطريقة واضحة جداً.
المنزل من الداخل لم يختلف فى الأناقة والجمال مثل الخارج، فى نظرة سريعة على غرفة المعيشة، الأرضيات من السيراميك البيج مزود بخطود سوداء مموجة لمزيد من الأناقة، مع قطع الأثاث البسيطة التى أكملت أناقة المنزل مع هذا الدرج الذى يصل الطابق العلوى والسفلى معاً.
فى التصميم الهندسى للمنزل على الورق وجدنا فى الطابق الأرضى المرآب، ومدخل، غرفة معيشة، ومكتب مع حمام ومطبخ وتراس للشواء.
وفى الطابق العلوي وجدنا ثلاث غرف نوم لكل منها حمام خاص بها.
منزل كبير ومختلف فى تصميمه يناسب الأسرة الكبيرة ويلبى احتياجاتها، منزل من طابقين الواجهة الأمامية للمنزل تعطى انطباع بوسع المنزل وأناقته من الداخل.
المنزل من الداخل أيضاً متميز ودافئ مثل تصميمه الخارجى، فى نظرة سريعة على تصميم غرفة السفرة والمطبخ، وجدنا تصميم حيوى ودافئ بألوان حيوية.
في الطابق الأرضي رأينا مستويات مختلفة فى تصميم المنزل بما في ذلك شجرة في وسطه وبركة مياة
فى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف نوم داخل المنزل .
وهذا المنزل كما نرى مصمم من طابق واحد، وبسيط بطريقة واضحة جداً فى كل تفاصيله التى لم تخلو أى منها من البساطة والتمييز، الطبيعة المحيطة به مع بعض اللمسات البسيط من الخشب والزجاج فى تصميم المنزل أضافا للمنزل تمييزه بشكل واضح.
وختاماً مع هذا المنزل البسيط المصمم من الخشب والحجر معاً بطريقة بسيطة وغنية بالأناقة.
فى تصميم الطابق الأرضى وجدنا المرآب مع مدخل الطابق، وغرفة معيشة ،غرفة طعام منفصلة متكاملة مع المطبخ والشرفة.
وفى الطابق العلوى وجدنا ثلاث غرف للنوم مع حمامين منفصلين بداخل كل غرفة.
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