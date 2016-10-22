7 تصاميم لغرف معيشة مبتكرة بأطلالة مذهلة

رغم اختلاف أحجام وأنماط المنازل في جميع أنحاء العالم إلا أنها جميعاً أجتمعت على مبدأ و عادة واحدة وهي أن غرفة المعيشة هي من أكثر الغرف أستخداماً من جميع أفراد الأسرة في الحياة اليومية. قاطني المنزل في أغلب المنازل لا يجتمعون إلا في غرفة المعيشة ففيها تكون كل وسائل الترفيه مما يجعلها من أكثر الغرف أهمية في كل مراحل التصميم. لذا يجب أن يكون هذا الفراغ مصمم و مجهز لتسهيل التواصل وأيضاً مصمم لمشاركة جميع أفراد الأسرة أوقات قيمة و سعيدة. أثبتت أيضاً التجارب أن تصميم غرفة المعيشة الأكثر مثالية و ملائمة لجميع المنازل والأنماط هو المساحة المفتوحة لما تتيح من فرص تصميم ذكية و مبهجة. تعرف معنا عن كيفية تحقيق ذلك و تأثيره على ترابط الاسرة و راحتها.
غرفة المعيشة الممتدة بصرياً خارج حدود البيت يجلب كثير من الطاقة الإيجابية في المنزل لعدم وجود حدود حانقة بصرياً. تم تصميم هذا الفراغ بحيث يكون له اطلالة خلابة على حديقة المنزل الخارجية لكي يكون الوصول إلى الحديقة مع المسبح سهلاً و لكي تسطيع العائلة الأستمتاع بتجمعات دافئة.
يظهر لنا هنا انسجام بين عنصرين يعدوا الابطال في غرفة المعيشة و همت المشهد الخلاب خلف المنضدة والمدفأة و لا تظن أن في ذلك خطأ او عبثية بل وجود هذين العنصرين حعل التصميم اكثر مرونة لكي يجذب كل افراد المنزل فتعدد العناصر الخلابة في بعض البيوت قد يكون القرار الأوحد لكي تتوصل إلى التصميم المثالي.
هل أعجبت الأفكار اللاحقة ولكن لا تمتلك حديقة لتحقيقها؟ لا تبتأس فقد أتينا لك بفكرة قد تنطبق على أصغر البيوت و هو تصميم غرفة المعيشة منفتحة على الشرفة. هذه الوسيلة أن اتبعت بعناية قد يتحول حتى ابسط المنازل لبيت ينافس جمال التصاميم العالمة. خلق المصمم من الشرف حديقة مصغرة كي تكون الأضافة على أكمل وجه.
عندما يقرر المصمم التركيز على عنصر واحد لا بد و أن يكون له هدف عميق وهام فعلى سبيل المثال نجد أن توجه أثاث غرفة المعيشة مع الطابق العلوي يطلان على الحديقة بلا أي عوائق و هذا ما جعل هذا التصميم مميزاً.
حن نميل دائماً إلى الكار المبتكرة التي تضيف إلى التصميم جمالاً و تجلب إلى السكان مزيد من الراحة النفسية و هذا بالتحديد هو ما يجعلنا نفضل مثل هذا التصميم. تحدى المصمم المبدع الصعاب و قام بإيجاد فناء في منتصف المنزل كي يكون مركز يبث طاقة إيجابة و يخلق متنفس من الطبيعة لكي يتمتع به السكان من جميع الاتجاهات مما جعل تلقائياً غرفة المعيشة تبدو كأنها في فندق عالمي فاخر استوائي الطابع.
نحن في بحث دائم عن كل ما فيه جديد و نريد الأفكار المبتكرة لجعل غرفة معيشتنا أكثر راحة و أكثر جمالاً بلا الحاجة إلى التضحية بأي منهما. تصميم غرفة المعيشة هذه يحقق المعادلة الصعبة فالأثاث كله قمة في الاناقة والراحة و ما يضيف كثير من الجمال هو الاطلالة العصرية على ناطحات السحاب في المدينة.
لا نجتمع جميعاً على نمط محدد عند اختيار اتجاه تصميم غرفة المعيشة فالبعض يحبذ الأنماط الاكثر عشوائية في اختيارات الأثاث و التصميم ككل مثل النمط التلقائي مما فيه من عفوية تجلب البهجة في أي غرفة. غرفة المعيشة هنا تعبر عن هذا الاختيار بقوة و ما يجلب بهجة و حيوية اكثر الى التصميم هو الاطلالة الهائلة على المشهد الخارجي.