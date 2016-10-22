7 تصاميم لغرف معيشة مبتكرة بأطلالة مذهلة

رغم اختلاف أحجام وأنماط المنازل في جميع أنحاء العالم إلا أنها جميعاً أجتمعت على مبدأ و عادة واحدة وهي أن غرفة المعيشة هي من أكثر الغرف أستخداماً من جميع أفراد الأسرة في الحياة اليومية. قاطني المنزل في أغلب المنازل لا يجتمعون إلا في غرفة المعيشة ففيها تكون كل وسائل الترفيه مما يجعلها من أكثر الغرف أهمية في كل مراحل التصميم. لذا يجب أن يكون هذا الفراغ مصمم و مجهز لتسهيل التواصل وأيضاً مصمم لمشاركة جميع أفراد الأسرة أوقات قيمة و سعيدة. أثبتت أيضاً التجارب أن تصميم غرفة المعيشة الأكثر مثالية و ملائمة لجميع المنازل والأنماط هو المساحة المفتوحة لما تتيح من فرص تصميم ذكية و مبهجة. تعرف معنا عن كيفية تحقيق ذلك و تأثيره على ترابط الاسرة و راحتها.