14 نصيحة للحصول على مطبخ مودرن وجذاب

يعتبر المطبخ من أهم الفراغات داخل المنزل والذي قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على بقية الفراغات إذا كان تصميمه متصلًا ببقية المنزل أو حتى إذا كان مغلقًا.
وللحصول على تصميم مطبخ متميز فإننا نحتاج لبعض الحيل والنصائح التي إذا التزمت بها أو بمعظمها نضمن لك تصميمًا رائعًا لديكور مطبخك مع تخزين أمثل للأواني والأدوات وشكل مريح جذاب للعين فاتح للشهية .. فهيا بنا نستعرض هذه النصائح لنرى أيها يصلح للاستخدام في مطبخ منزلك.
مارأيك بأن نستخدم السيراميك للوح المطبخ الذي يحوي داخله الموقد وحوض غسيل الأطباق و خزانات المطبخ إن لزم الأمركما في هذا التصميم المميز من اللون الأبيض ذو الخزانات الملساء اللامعة؟ فكرة جريئة ولكنها بالتأكيد فريدة ومميزة.
من المعروف أنه لايوجد مطبخ لايحتوي على موقد و أحيانًا شواية و ثلاجة وحوض غسيل أواني، لذا فإنه ينصح بدراسة أماكن هذه العناصر الثلاث الثابتة في المطبخ قبل التنفيذ ووضع كل منهم على اتجاه مختلف عن الآخر.
ولأن الموقد والشواية لهما استخدامات متقاربة فإننا نستطيع أن نثبت الشواية في لوح الرخام الموضوع فيه الموقد كما في الصورة حيث يوفر هذا الحل في المساحة بشكل كبير، كما أن المصمم استخدم بدلًا من الرخام الخرسانة المصقولة لمزيد من التوفيرفي النفقات والتي أعطت نفس الشكل الجمالي للرخام.
أما في المساحات الصغيرة فإننا نستطيع أن نقلل استخدام الأدوات مع الحلول العملية المميزة كجعل خزانات المطبخ بكامل ارتفاع الدور مع استخدام الكاونتر الصغير الذي يعمل كطاولة عمل وطعام في آن واحد وأيضًا مع استخدام أجهزة مطبخ صغيرة مثل الموقد والمايكرويف الصغير المثبت أعلى طاولة العمل حتى لايأخذ مساحة كبيرة من المطبخ.
أما في المطابخ الصغيرة جدًا فإن نفس الحلول تكون ذات معنى أكبر عندما تزداد المشكلة التي تحتاج حلًا ، وهنا نرى الحل وقد اتخذ شكلًا جماليًا أنيقًا أيضًا، فالأرفف العالية قد استوعبت كل أدوات المطبخ اللازمة مع الأرفف السفلى و استخدام اللونين الأحمر والأسود لاكتمال أناقة المطبخ المعجزة الذي تواجد في ركن شديد الصغر ولكن عظيم الاستخدام.
من الأفكار الجميلة والعملية التي يستخدمها الخبراء هي استخدام رف كبير علوي في الأماكن الغير مستغلة في المطبخ نستطيع أن نضع عليه جميع الأغراض التي لا نجد لها مكانًا داخل الخزانات وكما يمكننا أيضًا أن نستخدمه كعنصر جمالي يضيف لديكور المطبخ مع القليل من الإضاءة الخافتة عليه وبعض الزجاجات والكؤوس المرصوصة بشكل جمالي أنيق.
استخدام اللون الأسود في خزانات المطبخ المصنوعة من الكوريان ذو الشكل الجميل، مع استكمال التصميم بالسيراميك الأسود ذو الترابيع الصغيرة والفواصل البيضاء ومع السقف الأبيض والحوائط أيضًا ليتضح الأسود ويزداد أناقة.
في هذا المطبخ أول مايلفت نظرنا هو اللون الأحمر الباهر المستخدم في الكاونتر مع شكل المقاعد المميز من الأشكال الهندسية المتداخلة ومع شكل وحدات الإضاءة المختلف والمطلية باللون الأسود ومع التشكيل الغريب في الحائط الجانبي مما أعطى لهذا المطبخ شخصية مختلفة.
إضاءة المطبخ لابد أن تكون مدروسة بعناية حسبًا للاستخدام والتناول معه، فهنا نجد أن كشاف الضوء المستطيل المثبت على قائم الموقد جاء حلًا عمليًا جميلًا كما أنه مناسب للاستخدام الكثير لهذه المساحة بالذات في المطبخ.
في بعض المطابخ يكون استخدام الكاونتر هو شئ أساسي للتغلب على المساحة ولكسب مساحة أكبر للاستخدام كطاولة طعام أحيانًا ومساحة للعمل في أحيان أخرى كما يمكن وضع حوض غسيل الأطباق به أو جعله كمساحة إضافية جاهزة للاستغلال في أي وقت، فمن المؤكد أنه إذا كانت لديك الإمكانية لعمل مطبخ مفتوح فإن هذا الكاونتر سيفيدك كثيرًا.
يمكننا استخدام الألواح الذكية المخبأة داخل الخزانات فنسحبها وقت الحاجة للعمل ثم ندخلها مرة أخرى بعد الاستعمال فهي توفر في المساحة جدًا وعملية وسهلة التنظيف.
أما الأدراج الذكية فهي الأدراج المقسمة بشكل محدد بحيث تستطيع أن تستوعب داخلها عددًا أكبر من الأدوات والعناصر بدون عشوائية أو ازدحام و هي توفر في الوقت والمجهود المبذول في البحث عن الأشياء في الأدراج العشوائية كما أنها مريحة للأعصاب نظرًا لأناقتها وشكلها الجمالي.
استخدام الألوان المناسبة للمطبخ لابد أن يكون مدروسًا بعناية أيضًا، فبعض الألوان قد لا تكون ملائمة للمطبخ ولاستخداماته، وبعضها يعوزه بعض اللمسات كي يتلائم مع طبيعة المطبخ.
فمثلًا اللون الوردي الفاتح المستخدم في سيراميك هذا المطبخ لم يكن ليكون بهذا الإشراق إذا لم يكن تحته هذا اللوح من الجرانيت الطبيعي الذي أظهر اللون الجميل مع إضفاء لمسة من الطبيعية والجمال على المطبخ.
يمكننا أيضًا استخدام الكاونتر بأبعاد أكبر حتى يعمل كطاولة طعام مناسبة لعدد أفراد أكبر مع استغلاله في الأوقات الأخرى كمساحة للعمل في المطبخ.
وللمزيد تجد هنا مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة.