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14 نصيحة للحصول على مطبخ مودرن وجذاب

آية علم الدين آية علم الدين
NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS, Schmidt Palmers Green Schmidt Palmers Green مطبخ
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يعتبر المطبخ من أهم الفراغات داخل المنزل والذي قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على بقية الفراغات إذا كان تصميمه متصلًا ببقية المنزل أو حتى إذا كان مغلقًا.

وللحصول على تصميم مطبخ متميز فإننا نحتاج لبعض الحيل والنصائح التي إذا التزمت بها أو بمعظمها نضمن لك تصميمًا رائعًا لديكور مطبخك مع تخزين أمثل للأواني والأدوات وشكل مريح جذاب للعين فاتح للشهية .. فهيا بنا نستعرض هذه النصائح لنرى أيها يصلح للاستخدام في مطبخ منزلك.

1- السيراميك بدلًا من الرخام للوحات العمل في المطبخ

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum مطبخ
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

مارأيك بأن نستخدم السيراميك للوح المطبخ الذي يحوي داخله الموقد وحوض غسيل الأطباق و خزانات المطبخ إن لزم الأمركما في هذا التصميم المميز من اللون الأبيض ذو الخزانات الملساء اللامعة؟ فكرة جريئة ولكنها بالتأكيد فريدة ومميزة.

2- تثبيت العناصر الأساسية في المطبخ

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle مطبخالأجهزة الكهربائية
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

من المعروف أنه لايوجد مطبخ لايحتوي على موقد و أحيانًا شواية و ثلاجة وحوض غسيل أواني، لذا فإنه ينصح بدراسة أماكن هذه العناصر الثلاث الثابتة في المطبخ قبل التنفيذ ووضع كل منهم على اتجاه مختلف عن الآخر.

ولأن الموقد والشواية لهما استخدامات متقاربة فإننا نستطيع أن نثبت الشواية في لوح الرخام الموضوع فيه الموقد كما في الصورة حيث يوفر هذا الحل في المساحة بشكل كبير، كما أن المصمم استخدم بدلًا من الرخام الخرسانة المصقولة لمزيد من التوفيرفي النفقات والتي أعطت نفس الشكل الجمالي للرخام.

3- للمساحات الصغيرة حلول مميزة

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

أما في المساحات الصغيرة فإننا نستطيع أن نقلل استخدام الأدوات مع الحلول العملية المميزة كجعل خزانات المطبخ بكامل ارتفاع الدور مع استخدام الكاونتر الصغير الذي يعمل كطاولة عمل وطعام في آن واحد وأيضًا مع استخدام أجهزة مطبخ صغيرة مثل الموقد والمايكرويف الصغير المثبت أعلى طاولة العمل حتى لايأخذ مساحة كبيرة من المطبخ.

4- زاوية صغيرة وقد تحقق مطبخ الأحلام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما في المطابخ الصغيرة جدًا فإن نفس الحلول تكون ذات معنى أكبر عندما تزداد المشكلة التي تحتاج حلًا ، وهنا نرى الحل وقد اتخذ شكلًا جماليًا أنيقًا أيضًا، فالأرفف العالية قد استوعبت كل أدوات المطبخ اللازمة مع الأرفف السفلى و استخدام اللونين الأحمر والأسود لاكتمال أناقة المطبخ المعجزة الذي تواجد في ركن شديد الصغر ولكن عظيم الاستخدام.

5- رف كبير في الأعلى لحمل العديد من الأغراض

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الجميلة والعملية التي يستخدمها الخبراء هي استخدام رف كبير علوي في الأماكن الغير مستغلة في المطبخ نستطيع أن نضع عليه جميع الأغراض التي لا نجد لها مكانًا داخل الخزانات وكما يمكننا أيضًا أن نستخدمه كعنصر جمالي يضيف لديكور المطبخ مع القليل من الإضاءة الخافتة عليه وبعض الزجاجات والكؤوس المرصوصة بشكل جمالي أنيق.

6- اللون الأسود الأنيق لمطبخ عملي جذاب

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

استخدام اللون الأسود في خزانات المطبخ المصنوعة من الكوريان ذو الشكل الجميل، مع استكمال التصميم بالسيراميك الأسود ذو الترابيع الصغيرة والفواصل البيضاء ومع السقف الأبيض والحوائط أيضًا ليتضح الأسود ويزداد أناقة.

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7- الألوان والأشكال المختلفة للأثاث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا المطبخ أول مايلفت نظرنا هو اللون الأحمر الباهر المستخدم في الكاونتر مع شكل المقاعد المميز من الأشكال الهندسية المتداخلة ومع شكل وحدات الإضاءة المختلف والمطلية باللون الأسود ومع التشكيل الغريب في الحائط الجانبي مما أعطى لهذا المطبخ شخصية مختلفة.

8- الإضاءة المخصصة للمطبخ

the "andér-MATT" project (showroom 2015) , Archidé SA interior design Archidé SA interior design مطبخالأجهزة الكهربائية
Archidé SA interior design

Archidé SA interior design
Archidé SA interior design
Archidé SA interior design

إضاءة المطبخ لابد أن تكون مدروسة بعناية حسبًا للاستخدام والتناول معه، فهنا نجد أن كشاف الضوء المستطيل المثبت على قائم الموقد جاء حلًا عمليًا جميلًا كما أنه مناسب للاستخدام الكثير لهذه المساحة بالذات في المطبخ.

9- كاونتر المطبخ واستخداماته المتعددة

Residência Londrina 3, Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes مطبخ
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes
Antônio Ferreira Junior e Mário Celso Bernardes

في بعض المطابخ يكون استخدام الكاونتر هو شئ أساسي للتغلب على المساحة ولكسب مساحة أكبر للاستخدام كطاولة طعام أحيانًا ومساحة للعمل في أحيان أخرى كما يمكن وضع حوض غسيل الأطباق به أو جعله كمساحة إضافية جاهزة للاستغلال في أي وقت، فمن المؤكد أنه إذا كانت لديك الإمكانية لعمل مطبخ مفتوح فإن هذا الكاونتر سيفيدك كثيرًا.

10- الألواح والأدراج الذكية

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

يمكننا استخدام الألواح الذكية المخبأة داخل الخزانات فنسحبها وقت الحاجة للعمل ثم ندخلها مرة أخرى بعد الاستعمال فهي توفر في المساحة جدًا وعملية وسهلة التنظيف.

11- الدرج الذكي

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® مطبخمخزن
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

أما الأدراج الذكية فهي الأدراج المقسمة بشكل محدد بحيث تستطيع أن تستوعب داخلها عددًا أكبر من الأدوات والعناصر بدون عشوائية أو ازدحام و هي توفر في الوقت والمجهود المبذول في البحث عن الأشياء في الأدراج العشوائية كما أنها مريحة للأعصاب نظرًا لأناقتها وشكلها الجمالي.

12- الألوان الهادئة مع المواد الطبيعية

Apartamento .RF, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração مطبخ
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

استخدام الألوان المناسبة للمطبخ لابد أن يكون مدروسًا بعناية أيضًا، فبعض الألوان قد لا تكون ملائمة للمطبخ ولاستخداماته، وبعضها يعوزه بعض اللمسات كي يتلائم مع طبيعة المطبخ.

فمثلًا اللون الوردي الفاتح المستخدم في سيراميك هذا المطبخ لم يكن ليكون بهذا الإشراق إذا لم يكن تحته هذا اللوح من الجرانيت الطبيعي الذي أظهر اللون الجميل مع إضفاء لمسة من الطبيعية والجمال على المطبخ.

13- الطاولة العريضة ككاونتر وطاولة في آن واحد

Ateliê do Mestre Cervejeiro, Sarau Arquitetura Sarau Arquitetura غرفة السفرة
Sarau Arquitetura

Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura
Sarau Arquitetura

يمكننا أيضًا استخدام الكاونتر بأبعاد أكبر حتى يعمل كطاولة طعام مناسبة لعدد أفراد أكبر مع استغلاله في الأوقات الأخرى كمساحة للعمل في المطبخ.

وللمزيد تجد هنا مطابخ صغيرة ولكن بتصاميم ساحرة.

14- إضافة لمسة خاصة كالاضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك ان تضيف لمسة خاصة تناسب شخصيتك وتجعلها تميز مطبخك! كأن تختار تصميم مميز للإضاءة تلفت بها انتباه ضيوفك وتكون محط إعجابهم.

يبدو كمنزل واحد ولكنه منزلين!
أي هذه الأفكار ستنفذها في مطبخك؟ شاركنا برأيك

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