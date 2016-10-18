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9 أفكار جميلة ستعيد الحياة لفناء بيتك

آية علم الدين آية علم الدين
MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
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الفناء الداخلي للمنزل هو المنتفس الذي يتنفس منه المنزل ويطل على منظر جميل، فهو يوفر التهوية والإضاءة و المنظر الجميل ويعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء واللعب واستقبال الضيوف و إقامة حفلات الشواء .

كما أن هناك بعض الإضافات التي من الممكن أن تنقله إلى مستوى أعلى من الترفيه والمتعة كحمام السباحة أو النافورة أو المظلات المختلفة الأشكال والألوان .. وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليك 9 أفكار لتصاميم الأفنية الداخلية التي بالتأكيد ستحمسك لتنفيذها في منزلك الخاص:

1- الشرفة كفناء داخلي مبهر

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

في البداية دعنا نستعرض أكثر الحالات صعوبة وهي عدم وجود مساحة للفناء الداخلي من الأساس بل شرفة صغيرة فقط، ولكن من قال أن هذا مستحيلًا؟ مع الأفكار المبتكرة فإن تزيين هذه الشرفة ليس بالأمرالصعب مطلقًا وإنما هو أمر من السهولة بمكان.

فنرى أن المصمم قد اختار ديكورًا رومانسيًا للغاية عن طريق اختيار الزهور وردية اللون المشرقة مع اللون الأخضر ومع دهان الحوائط الخشبية باللون الأبيض العصري فإن الناتج كان مكانًا خاصًا للاسترخاء والراحة النفسية مع هذه المقاعد ذات الألوان الجميلة أيضًا.

2- الأرضية الخشبية مع اللون الأخضر

Casa en Mungia, Hoz Fontan Arquitectos Hoz Fontan Arquitectos بلكونة أو شرفة
Hoz Fontan Arquitectos

Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos
Hoz Fontan Arquitectos

بعض الناس يفضل أن يرى صفحة كبيرة من النجيل الأخضر في مساحة غير مزدحمة بالتفاصيل وإنما مبسطة قدر الإمكان للوصول لحالة الاسترخاء المطلوبة من الفناء الداخلي، لهؤلاء نقدم لهم في homify هذا الاقتراح لأفنية منازلهم الداخلية.

فهذا الفناء عبارة عن بعض المقاعد الوثيرة المطلة على مساحة من الأخضر المفروش على الأرض مع ممر من الخشب الطبيعي يصل بين الداخل والخارج في بساطة وجمال.

3- الطراز الكلاسيكي في الفناء الداخلي

Casa Rústica en Ciudad Real, Canexel Canexel منازل
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

لهؤلاء الذين يفضلون التفاصيل الغنية والتصميمات المعقدة ذات الجمال الكلاسيكي فإن هذا الفناء بالطبع سيكون بغيتهم، فهو ملئ بالتفاصيل المعمارية الجميلة من أعمدة كلاسيكية وسقف خشبي مائل وأرضية حجرية وجدار حجري أيضًا في ممر طويل يمكنه أن يكون مكانًا رائعًا للجلوس وتأمل المساحة الخضراء الواسعة أمامه.

4- السقف الزجاجي المتصل بالسماء بصريًا

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

يمكننا أيضًا أن نرى في المظلات حلًا مثاليًا للأفنية المقاربة في الشكل للشرفات، مع استخدام الزجاج لتغطية المساحات البينية لألواح الخشب الطبيعي ذات اللمسة الرائعة كمادة طبيعية في مكان يعبر عن الطبيعة بألوان أزهارها الساحرة مع جلسة من مقاعد البامبو المفروشة بوسادات بيضاء جميلة الشكل متناغمة مع الطبيعة الجميلة من حولها.

5- الستائر لاستغلال أمثل للفناء

Excelente Casa en Lomada Pilar (en venta), Mauro Jacobo Mauro Jacobo بيت زجاجي
Mauro Jacobo

Mauro Jacobo
Mauro Jacobo
Mauro Jacobo

في هذا الفناء اختار المصممون حلًا ذكيًا لاستغلال الفناء بالشكل الأمثل على مدار العام كله، ففي فصول الصيف حيث الانفتاح على الطبيعة تكون الستائر مفتوحة لتسمح لهذا الفراغ الكبير بأن يتصل بالطبيعة ويصبح جزءًا منها، أما في الشتاء فإن الستائر تغلق ليستغل هذا الفراغ الكبير كفراغ داخلي أحيانًا أو فناء مغطى للحفلات في الأيام الشتوية.

6- البامبو..وهل هناك أجمل؟

Casa Marino, ATV Arquitectos ATV Arquitectos شبابيك
ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

لخشب البامبو جمال خاص، خاصة عند استخدامه في الفراغات المفتوحة على الطبيعة فإنه يمثل تناغمًا فريدًا معها ، لذا فإن استخدامه في الفناء الداخلي يكون اختيارًا ممتازًا كما نرى في هذا الفناء الذي اختار المصممون له هذه الطاولة الكبيرة التي تستوعب أهل المنزل مع عدد كبير من الزائرين والأصدقاء ومع هذا التشكيل الجميل للستائر الخشبية التي تحمي الفراغ من قيظ الحرارة في الخارج و في نفس الوقت توفر اتصالًا بصريًا بالطبيعة وتصنع ظلًا ذا أشكال مميزة داخل الفناء.

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7- حمام السباحة ومزيد من الرفاهية

Residência Alto Padrão, Régua Arquitetura Régua Arquitetura غرفة المعيشة
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

إن وجود حمام السباحة في الفناء الداخلي بالطبع يضيف إلى جماله ووظيفته كعنصر خاص بترطيب المنزل وتجديد الهواء فيه بشكل كبير، بالإضافة إلى المنظر الجمالي الرائع للون الأزرق مع الأخضر والأبيض في الحجر بالأرضيات ، ومع فتح الفراغات المطلة عليه بفتحات كبيرة بعرض الحوائط كلها نكون قد صنعنا فناءًا داخليًا لا يمكن تركه أبدًا.

8- معرض للزهور داخل الفناء

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

في هذا الفناء نرى أن صاحب المنزل قد استغل الفناء كمعرض للزهور المختلفة عن طريق تعليقها في المظلة الخشبية الجميلة، وقد استغل المساحة الأمامية للجلوس على هذه المقاعد الحمراء ذات الشكل الجميل والاستمتاع بمنظر الزهور الخلاب.

9- الإضاءة اللليلة للفناء

Stadthaus im 18., bogenfeld Architektur bogenfeld Architektur منازل
bogenfeld Architektur

bogenfeld Architektur
bogenfeld Architektur
bogenfeld Architektur

يمكن أيضًا للإضاءة أن تلعب دورًا هامًا في إظهار جمال الفناء الداخلي عن طريق توزيع وحدات الإضاءة بشكل جيد في الفناء أو عن طريق إضاءة الفراغات المتصلة بالفناء بشكل رئيسي بطريقة تضمن إنارة الفناء من خلالها لتعطي هذا الشكل الرومانسي الخلاب الذي نراه أمامنا لفناء داخلي أثناء تساقط الزهور البيضاء في الخريف مخلفة ورائها شكلًا جذابًا للخارج.

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