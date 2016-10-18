9 أفكار جميلة ستعيد الحياة لفناء بيتك

الفناء الداخلي للمنزل هو المنتفس الذي يتنفس منه المنزل ويطل على منظر جميل، فهو يوفر التهوية والإضاءة و المنظر الجميل ويعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء واللعب واستقبال الضيوف و إقامة حفلات الشواء .

كما أن هناك بعض الإضافات التي من الممكن أن تنقله إلى مستوى أعلى من الترفيه والمتعة كحمام السباحة أو النافورة أو المظلات المختلفة الأشكال والألوان .. وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليك 9 أفكار لتصاميم الأفنية الداخلية التي بالتأكيد ستحمسك لتنفيذها في منزلك الخاص: