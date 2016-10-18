9 أفكار جميلة ستعيد الحياة لفناء بيتك

الفناء الداخلي للمنزل هو المنتفس الذي يتنفس منه المنزل ويطل على منظر جميل، فهو يوفر التهوية والإضاءة و المنظر الجميل ويعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء واللعب واستقبال الضيوف و إقامة حفلات الشواء .
كما أن هناك بعض الإضافات التي من الممكن أن تنقله إلى مستوى أعلى من الترفيه والمتعة كحمام السباحة أو النافورة أو المظلات المختلفة الأشكال والألوان .. وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليك 9 أفكار لتصاميم الأفنية الداخلية التي بالتأكيد ستحمسك لتنفيذها في منزلك الخاص:
في البداية دعنا نستعرض أكثر الحالات صعوبة وهي عدم وجود مساحة للفناء الداخلي من الأساس بل شرفة صغيرة فقط، ولكن من قال أن هذا مستحيلًا؟ مع الأفكار المبتكرة فإن تزيين هذه الشرفة ليس بالأمرالصعب مطلقًا وإنما هو أمر من السهولة بمكان.
فنرى أن المصمم قد اختار ديكورًا رومانسيًا للغاية عن طريق اختيار الزهور وردية اللون المشرقة مع اللون الأخضر ومع دهان الحوائط الخشبية باللون الأبيض العصري فإن الناتج كان مكانًا خاصًا للاسترخاء والراحة النفسية مع هذه المقاعد ذات الألوان الجميلة أيضًا.
بعض الناس يفضل أن يرى صفحة كبيرة من النجيل الأخضر في مساحة غير مزدحمة بالتفاصيل وإنما مبسطة قدر الإمكان للوصول لحالة الاسترخاء المطلوبة من الفناء الداخلي، لهؤلاء نقدم لهم في homify هذا الاقتراح لأفنية منازلهم الداخلية.
فهذا الفناء عبارة عن بعض المقاعد الوثيرة المطلة على مساحة من الأخضر المفروش على الأرض مع ممر من الخشب الطبيعي يصل بين الداخل والخارج في بساطة وجمال.
لهؤلاء الذين يفضلون التفاصيل الغنية والتصميمات المعقدة ذات الجمال الكلاسيكي فإن هذا الفناء بالطبع سيكون بغيتهم، فهو ملئ بالتفاصيل المعمارية الجميلة من أعمدة كلاسيكية وسقف خشبي مائل وأرضية حجرية وجدار حجري أيضًا في ممر طويل يمكنه أن يكون مكانًا رائعًا للجلوس وتأمل المساحة الخضراء الواسعة أمامه.
يمكننا أيضًا أن نرى في المظلات حلًا مثاليًا للأفنية المقاربة في الشكل للشرفات، مع استخدام الزجاج لتغطية المساحات البينية لألواح الخشب الطبيعي ذات اللمسة الرائعة كمادة طبيعية في مكان يعبر عن الطبيعة بألوان أزهارها الساحرة مع جلسة من مقاعد البامبو المفروشة بوسادات بيضاء جميلة الشكل متناغمة مع الطبيعة الجميلة من حولها.
في هذا الفناء اختار المصممون حلًا ذكيًا لاستغلال الفناء بالشكل الأمثل على مدار العام كله، ففي فصول الصيف حيث الانفتاح على الطبيعة تكون الستائر مفتوحة لتسمح لهذا الفراغ الكبير بأن يتصل بالطبيعة ويصبح جزءًا منها، أما في الشتاء فإن الستائر تغلق ليستغل هذا الفراغ الكبير كفراغ داخلي أحيانًا أو فناء مغطى للحفلات في الأيام الشتوية.
لخشب البامبو جمال خاص، خاصة عند استخدامه في الفراغات المفتوحة على الطبيعة فإنه يمثل تناغمًا فريدًا معها ، لذا فإن استخدامه في الفناء الداخلي يكون اختيارًا ممتازًا كما نرى في هذا الفناء الذي اختار المصممون له هذه الطاولة الكبيرة التي تستوعب أهل المنزل مع عدد كبير من الزائرين والأصدقاء ومع هذا التشكيل الجميل للستائر الخشبية التي تحمي الفراغ من قيظ الحرارة في الخارج و في نفس الوقت توفر اتصالًا بصريًا بالطبيعة وتصنع ظلًا ذا أشكال مميزة داخل الفناء.
إن وجود حمام السباحة في الفناء الداخلي بالطبع يضيف إلى جماله ووظيفته كعنصر خاص بترطيب المنزل وتجديد الهواء فيه بشكل كبير، بالإضافة إلى المنظر الجمالي الرائع للون الأزرق مع الأخضر والأبيض في الحجر بالأرضيات ، ومع فتح الفراغات المطلة عليه بفتحات كبيرة بعرض الحوائط كلها نكون قد صنعنا فناءًا داخليًا لا يمكن تركه أبدًا.
في هذا الفناء نرى أن صاحب المنزل قد استغل الفناء كمعرض للزهور المختلفة عن طريق تعليقها في المظلة الخشبية الجميلة، وقد استغل المساحة الأمامية للجلوس على هذه المقاعد الحمراء ذات الشكل الجميل والاستمتاع بمنظر الزهور الخلاب.
يمكن أيضًا للإضاءة أن تلعب دورًا هامًا في إظهار جمال الفناء الداخلي عن طريق توزيع وحدات الإضاءة بشكل جيد في الفناء أو عن طريق إضاءة الفراغات المتصلة بالفناء بشكل رئيسي بطريقة تضمن إنارة الفناء من خلالها لتعطي هذا الشكل الرومانسي الخلاب الذي نراه أمامنا لفناء داخلي أثناء تساقط الزهور البيضاء في الخريف مخلفة ورائها شكلًا جذابًا للخارج.
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