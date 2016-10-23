الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل العائلة في قمة الفخامة

shereen gouda shereen gouda
Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
Loading admin actions …

الا تظن احياناً أنك في حاجة الى تغيير جذري لكي ينعشك و تشعر بالتجدد؟ بعض المنازل ايضاً قد يعفى عليها الزمن و تبحث عن فرصة ثانية لتثبت قوتها و تظهر رونقها الاصلي و هذا بالتحديد هو ما فعله المختصون في بيت العائلة  الذي سنتحدث عنه اليوم. مشروع اعادة ترميم واحياء اي منشأة معمارية يعد من اصعب المهام لان على المصمم تحقيق مكعادلة حرجة بين اضافة عناصر جديدة تبرز العناصر القديمة ذات القيمة والتراث بلا التعدي على رونق وطبيعة المبنى معمارياً و مع ذلك في هذا المنزل تمت المهمة بنجاح ساحق. حافظ المعماريون على الخامات الجميلة و محتوى المنزل العتيق مع اضافات عصرية جريئة لكي يجتمع عصران مختلفان تماماً في تجانس لا مثيل له. نحن نأكد لك أنك ستود الاقامة والمعيشة في هذا المنزل بقوة لما فيه من ابداع و أناقة، و بعد ان أثرنا فضولك هكذا لنبدأ معاً الرحلة!

بذخ المطبخ

Toscane, dmesure dmesure مطبخ
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

ما رأيك في هذا المطبخ ذات الرداء الحجري؟ يعلو طاولة الطعام قوس معماري هائل يبرز جمال الطراز ورغم تأثيره القوي قرر المصمم أن تكون الطازلة عصرية الطابع. التزاوج بين القديم والحديث هنا في وئام تام رغم قوة الطابعين وهذا لأستخدام خامات والوان غير متناقضة.

الحفاظ على التراث

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

يقف امامنا المنزل بقمة هيبته لما يحمل من تراث وقيمة وهذا ما أدى إلى قرار المصممفي ترك الواجهات دون المساس بها فالأحجار بلا شك لها تأثير ساحر لا يجب المساس به. يتصدر المشهد التراس الممتد المطل على حدائق واسعة مما يرفع من قيمة المنزل، وهنا تدخل المصمم ببعض اللمسات الجديدة لاعادة أحيائها بشكل يجعل التراس ركن جاذب للمعيشة فيه والاستمتاع بصفاء الطبيعة. في عملية التجديد لم تمس أي من الأحجار بل قامت الأضافات الجديدة من الأثاث بتعزيز وأحترام الأحجار بألوانها الترابية كي لا تطغى على قوة التصميم العتيق.

الحجار والبركة

Toscane, dmesure dmesure منازل
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

ما يثير فضولك بلا شك هو ما إن كان هذا التصميم في الواقع بركة أم مسبح؟ و هذه الحيرة مقصودة فلكي يتم أضافة مسبح بلا أن يتنافر مع تصميم البيت المميز كان عليهم أن يتبعوا هذا الأسلوب. في الحقيقة هو مسبح مصمم بتغليف حجري قديم مخصص لترك أنطباع البركة الطبيعية، وبالطبع بعد رؤية هذا التصميم الرائع نتسائل ما يجعلنا نصمم المسبح بأي طريقة أخرى. بعد أحترام النمط والخامات لهذا البيت القيم لم يكتفي المصمم بذلك بل قام أيضاً بأحترام ارتفاعات الحديقة المحيطة وتصميم البيت كله على هذه الخطوط الطبيعية من أنحرافت و منحدرات لهذا يبدو لنا المنزل والحديقة الخلفية كأنهم جزء لا يتجزأ من الطبيعة المحيطة.

القديم بجانب الحديث

Toscane, dmesure dmesure غرفة المعيشة
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

نرى على الفور داخلياً الأندماج الساحر بين الحضارة القديمة والمعاصرة فالسلم يتصاعد بخطوطه الحديثة ليتكامل مع الحائط الحجري القيم ومع هذا الاندماج الجريئ يبدو لنا أن التصميم لن يكتمل جماله إذا قمنا بالأستغناء عن هذا الدمج فأحياناً التباين بين الطرازين مختلفين تماماً يبرز أجمل ما في الآخر. التصميم كمجمل دافئ و منعش رغم قدم المنزل ويتركك في رحلة مميزة لن تجدها في أغلب المازل حول العالم و كتقدير لقوة التراث استعان الفريق بأكسسوارات عتيقة و مميزة لمزيد من التأكيد على ضرورة هذا الدمج الجريء.

غرفة النوم الرئيسية

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

دو لنا غرفة النوم قمة في الجمال والنعومة مع قليل من الصلابة فالتصميم أنقسم غلى شقين الأول هو الأثاث كله متبعاً النمط الحداثي بألوانه و خطوطه البسيطة مع توجهات السرير الغير تقليدية والشق الثاني هو الغلاف الذي يحتوي الغرفة و هو هيكل مكون من عر وأضلع خشبية. هذا التصميم العبقري يجعلك تشعر أنك في كوخ راقي لتستمتع بكلاً من النومم الهادئ والأجواء الدافئة.

غرفة نوم الاطفال المبتكرة

Toscane, dmesure dmesure غرفة الاطفال
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

حتى في غرفة نوم الأطفال تم الأحتفاظ بتراث الغرفة الرائع و أتسم تصميم الغرفة بالوان مبهجة و هادئة كي تتناسب مع الأعمار كلها.

اذا نال اعجابك هذا الدمج بين الأنماط بالتأكيد ستقع في حب هذا المنزل الحجري المبدع أيضاً.

5 منازل حديثة ستلهمك بتصميم منزلك الخاص
هل انت من محبي الدمج بين الحضارات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً