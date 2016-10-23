منزل العائلة في قمة الفخامة

الا تظن احياناً أنك في حاجة الى تغيير جذري لكي ينعشك و تشعر بالتجدد؟ بعض المنازل ايضاً قد يعفى عليها الزمن و تبحث عن فرصة ثانية لتثبت قوتها و تظهر رونقها الاصلي و هذا بالتحديد هو ما فعله المختصون في بيت العائلة الذي سنتحدث عنه اليوم. مشروع اعادة ترميم واحياء اي منشأة معمارية يعد من اصعب المهام لان على المصمم تحقيق مكعادلة حرجة بين اضافة عناصر جديدة تبرز العناصر القديمة ذات القيمة والتراث بلا التعدي على رونق وطبيعة المبنى معمارياً و مع ذلك في هذا المنزل تمت المهمة بنجاح ساحق. حافظ المعماريون على الخامات الجميلة و محتوى المنزل العتيق مع اضافات عصرية جريئة لكي يجتمع عصران مختلفان تماماً في تجانس لا مثيل له. نحن نأكد لك أنك ستود الاقامة والمعيشة في هذا المنزل بقوة لما فيه من ابداع و أناقة، و بعد ان أثرنا فضولك هكذا لنبدأ معاً الرحلة!
ما رأيك في هذا المطبخ ذات الرداء الحجري؟ يعلو طاولة الطعام قوس معماري هائل يبرز جمال الطراز ورغم تأثيره القوي قرر المصمم أن تكون الطازلة عصرية الطابع. التزاوج بين القديم والحديث هنا في وئام تام رغم قوة الطابعين وهذا لأستخدام خامات والوان غير متناقضة.
يقف امامنا المنزل بقمة هيبته لما يحمل من تراث وقيمة وهذا ما أدى إلى قرار المصممفي ترك الواجهات دون المساس بها فالأحجار بلا شك لها تأثير ساحر لا يجب المساس به. يتصدر المشهد التراس الممتد المطل على حدائق واسعة مما يرفع من قيمة المنزل، وهنا تدخل المصمم ببعض اللمسات الجديدة لاعادة أحيائها بشكل يجعل التراس ركن جاذب للمعيشة فيه والاستمتاع بصفاء الطبيعة. في عملية التجديد لم تمس أي من الأحجار بل قامت الأضافات الجديدة من الأثاث بتعزيز وأحترام الأحجار بألوانها الترابية كي لا تطغى على قوة التصميم العتيق.
ما يثير فضولك بلا شك هو ما إن كان هذا التصميم في الواقع بركة أم مسبح؟ و هذه الحيرة مقصودة فلكي يتم أضافة مسبح بلا أن يتنافر مع تصميم البيت المميز كان عليهم أن يتبعوا هذا الأسلوب. في الحقيقة هو مسبح مصمم بتغليف حجري قديم مخصص لترك أنطباع البركة الطبيعية، وبالطبع بعد رؤية هذا التصميم الرائع نتسائل ما يجعلنا نصمم المسبح بأي طريقة أخرى. بعد أحترام النمط والخامات لهذا البيت القيم لم يكتفي المصمم بذلك بل قام أيضاً بأحترام ارتفاعات الحديقة المحيطة وتصميم البيت كله على هذه الخطوط الطبيعية من أنحرافت و منحدرات لهذا يبدو لنا المنزل والحديقة الخلفية كأنهم جزء لا يتجزأ من الطبيعة المحيطة.
نرى على الفور داخلياً الأندماج الساحر بين الحضارة القديمة والمعاصرة فالسلم يتصاعد بخطوطه الحديثة ليتكامل مع الحائط الحجري القيم ومع هذا الاندماج الجريئ يبدو لنا أن التصميم لن يكتمل جماله إذا قمنا بالأستغناء عن هذا الدمج فأحياناً التباين بين الطرازين مختلفين تماماً يبرز أجمل ما في الآخر. التصميم كمجمل دافئ و منعش رغم قدم المنزل ويتركك في رحلة مميزة لن تجدها في أغلب المازل حول العالم و كتقدير لقوة التراث استعان الفريق بأكسسوارات عتيقة و مميزة لمزيد من التأكيد على ضرورة هذا الدمج الجريء.
دو لنا غرفة النوم قمة في الجمال والنعومة مع قليل من الصلابة فالتصميم أنقسم غلى شقين الأول هو الأثاث كله متبعاً النمط الحداثي بألوانه و خطوطه البسيطة مع توجهات السرير الغير تقليدية والشق الثاني هو الغلاف الذي يحتوي الغرفة و هو هيكل مكون من عر وأضلع خشبية. هذا التصميم العبقري يجعلك تشعر أنك في كوخ راقي لتستمتع بكلاً من النومم الهادئ والأجواء الدافئة.
حتى في غرفة نوم الأطفال تم الأحتفاظ بتراث الغرفة الرائع و أتسم تصميم الغرفة بالوان مبهجة و هادئة كي تتناسب مع الأعمار كلها.
اذا نال اعجابك هذا الدمج بين الأنماط بالتأكيد ستقع في حب هذا المنزل الحجري المبدع أيضاً.