منزل العائلة في قمة الفخامة

حتى في غرفة نوم الأطفال تم الأحتفاظ بتراث الغرفة الرائع و أتسم تصميم الغرفة بالوان مبهجة و هادئة كي تتناسب مع الأعمار كلها.

اذا نال اعجابك هذا الدمج بين الأنماط بالتأكيد ستقع في حب هذا المنزل الحجري المبدع أيضاً.