8 مطابخ ريفية جديرة بأن تراها

الأخشاب في كل الأركان ليست عاملاً هامشياً هنا، و لكنه أساسي و من ضروريات الطراز الريفي في المطابخ ، و يمكننا استخدام الأخشاب في الأرفف و الخزانات و في النوافذ و الأبواب و بعض المناطق في السقف كديكور أسفل السقف الخراساني .

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