8 مطابخ ريفية جديرة بأن تراها

المطابخ هي أكثر الاماكن التي يمكن أن تتعامل معها في بيتك بعد غرفة المعيشة مباشرة بما لها من تأثير كبير في سد احتياجاتنا من الطعام و الشراب و تناولهما، و لكن الكثيرون يغفلون عن الدور الكبير الذي يشكله المطبخ في تحديد و رسم طراز المنزل المتواجد فيه، خصوصاً لو كان المنزل المصمم به هذا المطبخ ينتمي للطراز الريفي التقليدي الذي يحتاج تفاصيل عديدة لإظهاره بشكل مناسب ، اليوم تقدم لنا هوميفاي 8 نماذج رائعة لمطابخ بديعة على الطراز الريفي جديرة بأن تشاهدها و تضعها في خطتك التجديدية المقبلة ..
الرسم على الجدران بعفوية شيء رائع هنا في هذا المطبخ التقليدي و البعد عن البهرجة في الديكور الطلائي للجدران أمر محبب لو كنت من عشاق التقليدية الريفية، بعض الانطباعات شيء رائع و ترسم شخية المطبخ وفقاً لشخصيتك
الطوب في الحوائط من اساسيات و ايقونات الطراز الريفي في التصميم ، لابد أن يكون له تواجد وإن كان قليلاً، الخشب كذللك لابد أن يكون موجوداً في المطبخ الريفي كما النباتات و مداخن الطوب ، و لكن العامل المميز في كل ذلك هو البساطة الكبيرة في كل المكونات .
استخدام الضوء في طراز ريفي مليء بالخشبيات في كل جوانبه سيكون هو العامل المؤثر في كل شيء، حاول أن تضبط المصابيح بشكل طولي مع طول المطبخ حتى تضيئه بالكامل و تسلط المصابيح على الزوايا و الاماكن الأجمل زخرفة و ديكور مثل الرفوف العليا و النوافذ و المائدة الوسطى ، و لا تبخل على تصميمك ببعض اللمعان على الأخشاب الذي سيضفي شكلاً ساحراً على الخشب
الأخشاب في كل الأركان ليست عاملاً هامشياً هنا، و لكنه أساسي و من ضروريات الطراز الريفي في المطابخ ، و يمكننا استخدام الأخشاب في الأرفف و الخزانات و في النوافذ و الأبواب و بعض المناطق في السقف كديكور أسفل السقف الخراساني .
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الأغراض القديمة تعطي شكلاً ديكورياً مميزاً في المطبخ الريفي، فهذا الفرن الرائع من التصميمات التي انتهت تقريباً في عصرنا الحالي سيكون أشبة بقطعة أثرية مختلفة في المطبخ مع الفارق أنه سوف يعمل بكل سلاسة دون تعقيدات أو اعطال لأن الأصل هنا في الهيكل الخارجي و ليس المكونات التي بالفعل تم تغييرها ليلائم المتطلبات اليومية من الطهي فيه
استخدام الخوص أو البامبو لتطويع الشكل الخشبي في المطبخ تم هنا على ما يرام ، لاحظ ظهور الكراسي و الخزانات الرائعة أسفل رخام الحوض، و انظر فوق الثلاجة و الكرسي ، كلها أشياء و مكونات رائعة لا مثيل لها في أي طراز آخر
المنضدة الثابتة لابد أن تكون مصنوعة بعناية في مكان مريح للمشي و التنقل في المطبخ و إلا ستكون عبئاً على التصميم و الاستغناء عنها افضل بكثير فلذلك يجب مراعاة المحيط الذي حولها ثم من جهة أخرى نلاحظ الشكل التصميمي الزخرفي المتماشي بينها و بين ما حولها هل اضافت للشكل العام أو انتقصت منه، الاجابة هنا هي التي ستحدد مدى جدوى تصميمها من الأساس
لا تفكر أبداً في ابعاد عنصر الضوء عن شكل مطبخك العام خصوصاً لو كان ريفياً أو صغير المساحة، احرص على وجود عناصر الطبيعية المحيطة في مرمى رؤيتك من نوافذ مطبخك و اختار النوافذ و أماكنها على هذا الأساس، فالضوء أساسي لأي ديكور أنيق و صحي و لكل محبي الانطلاق و الرحابة و الوقت المشرق