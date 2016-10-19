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8 مطابخ ريفية جديرة بأن تراها

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
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المطابخ هي أكثر الاماكن التي يمكن أن تتعامل معها في بيتك بعد غرفة المعيشة مباشرة بما لها من تأثير كبير في سد احتياجاتنا من الطعام و الشراب و تناولهما، و لكن الكثيرون يغفلون عن الدور الكبير الذي يشكله المطبخ في تحديد و رسم طراز المنزل المتواجد فيه، خصوصاً لو كان المنزل المصمم به هذا المطبخ ينتمي للطراز الريفي التقليدي الذي يحتاج تفاصيل عديدة لإظهاره بشكل مناسب ، اليوم تقدم لنا هوميفاي 8 نماذج رائعة لمطابخ بديعة على الطراز الريفي جديرة بأن تشاهدها و تضعها في خطتك التجديدية المقبلة ..

رسومات على الجدران

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

الرسم على الجدران بعفوية شيء رائع هنا في هذا المطبخ التقليدي و البعد عن البهرجة في الديكور الطلائي للجدران أمر محبب لو كنت من عشاق التقليدية الريفية، بعض الانطباعات شيء رائع و ترسم شخية المطبخ وفقاً لشخصيتك

جداريات الطوب

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

الطوب في الحوائط من اساسيات و ايقونات الطراز الريفي في التصميم ، لابد أن يكون له تواجد وإن كان قليلاً، الخشب كذللك لابد أن يكون موجوداً في المطبخ الريفي كما النباتات و مداخن الطوب ، و لكن العامل المميز في كل ذلك هو البساطة الكبيرة في كل المكونات .

الضوء هو كل شيء

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores مطبخ
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

استخدام الضوء في طراز ريفي مليء بالخشبيات في كل جوانبه سيكون هو العامل المؤثر في كل شيء، حاول أن تضبط المصابيح بشكل طولي مع طول المطبخ حتى تضيئه بالكامل و تسلط المصابيح على الزوايا و الاماكن الأجمل زخرفة و ديكور مثل الرفوف العليا و النوافذ و المائدة الوسطى ، و لا تبخل على تصميمك ببعض اللمعان على الأخشاب الذي سيضفي شكلاً ساحراً على الخشب 

لا تغفل دور الخشب

Vivienda en Mayu Sumaj, Abitar arquitectura Abitar arquitectura مطبخ
Abitar arquitectura

Abitar arquitectura
Abitar arquitectura
Abitar arquitectura

الأخشاب في كل الأركان ليست عاملاً هامشياً هنا، و لكنه أساسي و من ضروريات الطراز الريفي في المطابخ ، و يمكننا استخدام الأخشاب في الأرفف و الخزانات و في النوافذ و الأبواب و بعض المناطق في السقف كديكور أسفل السقف الخراساني .

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الطرازات القديمة تسود

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

الأغراض القديمة تعطي شكلاً ديكورياً مميزاً في المطبخ الريفي، فهذا الفرن الرائع من التصميمات التي انتهت تقريباً في عصرنا الحالي سيكون أشبة بقطعة أثرية مختلفة في المطبخ مع الفارق أنه سوف يعمل بكل سلاسة دون تعقيدات أو اعطال لأن الأصل هنا في الهيكل الخارجي و ليس المكونات التي بالفعل تم تغييرها ليلائم المتطلبات اليومية من الطهي فيه 

زخرفة بالخوص

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling مطبخ
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

استخدام الخوص أو البامبو لتطويع الشكل الخشبي في المطبخ تم هنا على ما يرام ، لاحظ ظهور الكراسي و الخزانات الرائعة أسفل رخام الحوض، و انظر فوق الثلاجة و الكرسي ، كلها أشياء و مكونات رائعة لا مثيل لها في أي طراز آخر

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احترس من منضدة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

المنضدة الثابتة لابد أن تكون مصنوعة بعناية في مكان مريح للمشي و التنقل في المطبخ و إلا ستكون عبئاً على التصميم و الاستغناء عنها افضل بكثير فلذلك يجب مراعاة المحيط الذي حولها ثم من جهة أخرى نلاحظ الشكل التصميمي الزخرفي المتماشي بينها و بين ما حولها هل اضافت للشكل العام أو انتقصت منه، الاجابة هنا هي التي ستحدد مدى جدوى تصميمها من الأساس

الضوء الطبيعي ضرورة

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska مطبخ
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

لا تفكر أبداً في ابعاد عنصر الضوء عن شكل مطبخك العام خصوصاً لو كان ريفياً أو صغير المساحة، احرص على وجود عناصر الطبيعية المحيطة في مرمى رؤيتك من نوافذ مطبخك و اختار النوافذ و أماكنها على هذا الأساس، فالضوء أساسي لأي ديكور أنيق و صحي و لكل محبي الانطلاق و الرحابة و الوقت المشرق 

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