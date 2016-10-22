13 فكرة رائعة لتزيين جدران الحمام

الطريقة التي نزين بها منزلنا تحدد كيف نشعر، فعندما تكون غرف منزلنا جميلة ومنظمة سنشعر بالراحة. التزيين والديكور ليس فقط ليعطينا الجانب الجمالي الذي دائما نطمح له، إنما أيضا ليكون له طابع عملي يسمح لنا بالتحرك والعمل بشكل مريح.
يعترض التزيين في الحمام بعض العقبات كالمساحة المحدودة، ولأنه بيئة تتواجد فيها الرطوبة والمياه، وهو مكان نتردد عليه عدة مرات في اليوم لذلك يجب أن تكون عملية الديكور مناسبة، لذلك في هذا المقال نقدم 13 طريقة سهلة لتزيين الحمام أو بالأحرى لتزيين جدار الحمام، الذي بالعادة لا يُأخذ بالاعتبار عند تزيين الحمام.
السيراميك من احد افضل الطرق لتزيين جدران الحمام، لأنه يتميز بالزخارف والمطبوعات المميزة كالأزهار والنقوش الهندسية والشرقية. سيعطي مزيج الألوان لجدار الحمام ديكور ملفت ومميز.
اللون الأزرق من اكثر الألوان المستخدمة في تزيين الحمام. استخدم السيراميك المنقوش بالكارويات الطولية والعرضية أو بالأزهار الزرقاء، ستعطي لمسة من النضارة.
الحجر هو بديل الكلاسيكي للسيراميك، حيث يعطي للحمام لمسة من الأناقة. استخدم الحجر بالألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض، كما في الصورة، سيظهر الحمام بطابع الريفي.
إذا كنت ترغب في نمط أكثر حداثة، استخدم طريقة الشطرنج لمربعات صغير من السيراميك، ستتيح لك الفرصة للدمج بين لونين كالأبيض والأسود.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون الفن، يمكنك استخدام ديكور الفسيفساء بقطع مثلثة وبألون الطيف، و قد يمتد الديكور ليصل الى المغسلة. سيجلب هذا الديكور منظر فريد من نوعه
لأسلوب فريد من نوعه استخدم السيراميك الأبيض، ولكن ليس بالشكل التقليدي امزجه مع الحجر البني اللون، سيظهر حمامك بنمط صناعي مميز.
اخرج عن المألوف في تزيين جدار الحمام، واستخدم الصور أو اللوحات أو حتى الأقنعة، لوكن من المهم أن تشعر بالراحة لعناصر الديكور مهما كانت.
إذا كنت غير متأكد من كيفية تزيين جدار الحمام، أنصحك عزيزي القارئ باختيار ورق الجدران المناسب للحمام والمقاوم للرطوبة، فهي سهلة التركيب والإزالة، وتتميز بوجود العديد من الرسومات والأشكال التي ستناسب ذوقك.
اذا كنت من محبي ترك انطباع مميز، هذه الفكرة هي الأفضل. أنشئ لوحة جدارية على جدار الحمام ليس فقط لتزيين الحمام انما يمكنك رسم الطبيعة، فكرة ستطرد الملل.
الحدائق العمودية اصبحت في السنوات الاخيرة ديكور مستخدم في غرف المنزل، ويمكنك استخدامها في الحمام ايضا، ستعطي لمسة حياة ونضارة وتجعلك تشعر وكأنك في منتجع صحي، ولكن يجب اختيار الأنواع النباتية التي تتناسب مع ظروف الإضاءة والرطوبة في الحمام
الصور، مثل ورق الجدران، وسيلة سهلة لتزيين، يمكنك اختيار صورة فوتوغرافية كبيرة تغطي معظم الجدار، وبذلك ستخلق بيئة مريحة ومميزة .
لمحبي المرح، ستناسبهم هذه الفكرة . استخدم مرآة كحائط وأنشئ نصف شجرة على الحائط واجعل المرآة نقطة التناظر، ستعطي شعور ممتع ومرح
لأن كل يوم نريد تغيير في الديكور، جدار السبورة هو الحل لك، كل يوم بيومه يمكنك تغيير الديكور. فكرة ممتعه.
استمتع بكل ما تملك… وجمَل كل ما تملك
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