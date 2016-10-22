13 فكرة رائعة لتزيين جدران الحمام

الطريقة التي نزين بها منزلنا تحدد كيف نشعر، فعندما تكون غرف منزلنا جميلة ومنظمة سنشعر بالراحة. التزيين والديكور ليس فقط ليعطينا الجانب الجمالي الذي دائما نطمح له، إنما أيضا ليكون له طابع عملي يسمح لنا بالتحرك والعمل بشكل مريح.

يعترض التزيين في الحمام بعض العقبات كالمساحة المحدودة، ولأنه بيئة تتواجد فيها الرطوبة والمياه، وهو مكان نتردد عليه عدة مرات في اليوم لذلك يجب أن تكون عملية الديكور مناسبة، لذلك في هذا المقال نقدم 13 طريقة سهلة لتزيين الحمام أو بالأحرى لتزيين جدار الحمام، الذي بالعادة لا يُأخذ بالاعتبار عند تزيين الحمام.