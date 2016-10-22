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13 فكرة رائعة لتزيين جدران الحمام

Heba khlili Heba khlili
Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] حمام
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الطريقة التي نزين بها منزلنا تحدد كيف نشعر، فعندما تكون غرف منزلنا جميلة ومنظمة سنشعر بالراحة. التزيين والديكور ليس فقط ليعطينا الجانب الجمالي الذي دائما نطمح له، إنما أيضا ليكون له طابع عملي يسمح لنا بالتحرك والعمل بشكل مريح.

يعترض التزيين في الحمام بعض العقبات كالمساحة المحدودة، ولأنه بيئة تتواجد فيها الرطوبة والمياه، وهو مكان نتردد عليه عدة مرات في اليوم لذلك يجب أن تكون عملية الديكور مناسبة، لذلك في هذا المقال نقدم 13 طريقة سهلة لتزيين الحمام أو بالأحرى لتزيين جدار الحمام، الذي بالعادة لا يُأخذ بالاعتبار عند تزيين الحمام.

1. الفسيفساء

Cobertura LH | Ipanema | RJ, Hobjeto Arquitetura Hobjeto Arquitetura حمام
Hobjeto Arquitetura

Hobjeto Arquitetura
Hobjeto Arquitetura
Hobjeto Arquitetura

السيراميك من احد افضل الطرق لتزيين جدران الحمام، لأنه يتميز بالزخارف والمطبوعات المميزة كالأزهار والنقوش الهندسية والشرقية. سيعطي مزيج الألوان لجدار الحمام ديكور ملفت ومميز.

2. اللون الأزرق

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اللون الأزرق من اكثر الألوان المستخدمة في تزيين الحمام. استخدم السيراميك المنقوش بالكارويات الطولية والعرضية أو بالأزهار الزرقاء، ستعطي لمسة من النضارة.

3. الحجر

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

الحجر هو بديل الكلاسيكي للسيراميك، حيث يعطي للحمام لمسة من الأناقة. استخدم الحجر بالألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض، كما في الصورة، سيظهر الحمام بطابع الريفي.

4. الشطرنج

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

إذا كنت ترغب في نمط أكثر حداثة، استخدم طريقة الشطرنج لمربعات صغير من السيراميك، ستتيح لك الفرصة للدمج بين لونين كالأبيض والأسود.

5. الحمام الفني

Casa VSP + JUR, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] حمام
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الفن، يمكنك استخدام ديكور الفسيفساء بقطع مثلثة وبألون الطيف، و قد يمتد الديكور ليصل الى المغسلة. سيجلب هذا الديكور منظر فريد من نوعه

6. لمسة كلاسيكية

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture حمام
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

لأسلوب فريد من نوعه استخدم السيراميك الأبيض، ولكن ليس بالشكل التقليدي امزجه مع الحجر البني اللون، سيظهر حمامك بنمط  صناعي مميز.

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7. الأقنعة

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura حمام
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

اخرج عن المألوف في تزيين جدار الحمام، واستخدم الصور أو اللوحات أو حتى الأقنعة، لوكن من المهم أن تشعر بالراحة لعناصر الديكور مهما كانت.

8. ورق الجدران

Fotomurales para decorar tu hogar, DeColor DeColor حمام
DeColor

DeColor
DeColor
DeColor

إذا كنت غير متأكد من كيفية تزيين جدار الحمام، أنصحك عزيزي القارئ باختيار ورق الجدران المناسب للحمام والمقاوم للرطوبة، فهي سهلة التركيب والإزالة، وتتميز بوجود العديد من الرسومات والأشكال التي ستناسب ذوقك.

9. الجدار الحكاية

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

اذا كنت من محبي ترك انطباع مميز، هذه الفكرة هي الأفضل. أنشئ لوحة جدارية على جدار الحمام ليس فقط لتزيين الحمام انما يمكنك رسم الطبيعة، فكرة ستطرد الملل.

10. الحديقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحدائق العمودية اصبحت في السنوات الاخيرة ديكور مستخدم في غرف المنزل، ويمكنك استخدامها في الحمام ايضا، ستعطي لمسة حياة ونضارة وتجعلك تشعر وكأنك في منتجع صحي، ولكن يجب اختيار الأنواع النباتية التي تتناسب مع ظروف الإضاءة والرطوبة في الحمام

11. صورة فوتوغرافية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الصور، مثل ورق الجدران، وسيلة سهلة لتزيين، يمكنك اختيار صورة فوتوغرافية كبيرة تغطي معظم الجدار، وبذلك ستخلق بيئة مريحة ومميزة .

12. المرآة الذكية

Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms حمام
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

لمحبي المرح، ستناسبهم هذه الفكرة . استخدم مرآة كحائط وأنشئ نصف شجرة على الحائط واجعل المرآة نقطة التناظر، ستعطي شعور ممتع ومرح

13. جدار جديد لكل يوم

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture حمام
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

لأن كل يوم نريد تغيير في الديكور، جدار السبورة هو الحل لك، كل يوم بيومه يمكنك تغيير الديكور. فكرة ممتعه.

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